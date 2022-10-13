台灣華語文能力測驗遍及五大洲，為何無法主要採用國教院「三等七級」能力基準？

國家教育研究院日前在官方網站公布《華語文能力基準應用參考指引》，國教院語文及編譯研究中心主任林慶隆指出，這份指引寫出理念、課程目標、學習重點、實施方式，其中，實施方式包括課程規劃、教學、教材資源、資源編制等等內容，讓大家對華語文教學有更完整的觀念。

這份指引是擴充自歷時6年、召開百場學者專家諮詢會議，最終於2020年完成的「台灣華語文能力基準」（TBCL），TBCL在聽、說、讀、寫、譯共有「3等7級」的能力指標，包含基礎（1-3級）、進階（4-5級）、精熟（6-7級），同時建置華語文語料庫與標準體系整合應用系統，提供華語文教學使用。

華語文能力指標有哪些？

目前全球華語文能力指標除了台灣的TBCL（台灣華語文能力基準）以外，還有歐洲共同語文參考架構（CEFR）、美國外語教學協會指標（ACTFL Proficiency Guidelines）、中國新HSK（漢語水平考試）等等。

其中，有學者認為，最受廣泛使用的歐盟CEFR及美國ACTFL欠缺華語文特性，尤其CEFR讓歐洲人學習語言更加困難。林慶隆指出，CEFR是以語言的共通性做參考標準，這讓語言的個別特性較被忽略，尤其學者一般認為，華語文學習入門門檻較高，CEFR最初階的「A1」等級以下應該要再多1、2個層級，避免華語學習者挫折感大、學習沒有成就感。

「EBCL」的出現便凸顯了CEFR的問題，原本已經適用CEFR長達10年的歐盟，在2010至2012年間又資助一項計畫，由歐洲4所大學共同研發新的「歐洲漢語能力基準項目」（EBCL），加強指標的華語文特性，促進歐洲人學習華語。而台灣教育部之所以會開始規劃台灣的TBCL，也是希望能夠研發符合華語文特性及學習情況的指標。

林慶隆受訪時指出，在TBCL出現之前，台灣只有「華語8000詞」做為參考標準，而TBCL納入了詞、語法點及能力指標，並做情境分類、基礎詞彙釋義，相對而言比較完整。目前主要用在教學、課程規劃、課程發展、教材編寫，例如國內僑務委員會等單位已經採用這項系統進行教材編寫。

台灣華語文能力測驗的推廣

不過，TBCL的標準在2020年完成之前，台灣的華語文能力測驗（TOCFL）早已行之有年。至於TOCFL採用何種分級方式？華測會行銷營運長劉玲君表示，TOCFL最初也是以CEFR的「3等6級」為主，後來陸續收到國外的回饋，認為當時的A1入門級太難，便向下延伸、參照美國的ACTFL新增更簡單的「準備級」，形成現有「4等8級」的架構。

TBCL完成以後，國教院也邀請國內華語專家、學者，討論TBCL和CEFR、ACTFL的對應關係，讓報考TOCFL的學生，能在成績單上看到3項標準的對應等級欄位。為何「4等8級」的TOCFL並未採用「3等7級」的TBCL能力指標？劉玲君表示，考量到TOCFL推出10多年、在國際市場佔有一席之地，讓許多國家的單位採認，因此決定維持現有架構，但在命題方面，會多元參考國教院研發的TBCL語料分級內容。

Photo Credit：華測會 華語文能力測驗2.0（TOCFL 2.0）與TBCL、CEFR、ACTFL等級對應

2022年，TOCFL考試舉辦地點遍及五大洲，劉玲君提到，剛開始對外推廣考試時，都是透過教育部駐外館處，後來發展出商業取向的海外代理形式，例如紐西蘭、墨西哥都採用這種形式簽署相關契約。

目前華測會的推廣重心放在加強海外對TOCFL的採認，劉玲君指出，TOCFL最早是用來申請來台留學簽證、工作簽證，以及核發華語獎學金，但來台的外國人並非無窮無盡，華測會近期要突破的重點，就是增進海外的測驗用途。例如「台美教育倡議」簽訂後，就希望能夠透過美國各州教育廳採認TOCFL測驗結果，並作為頒發高中畢業生「雙語徽章」的重要條件之一。

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核稿編輯：楊士範