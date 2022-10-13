台灣華語文能力測驗遍及五大洲，為何無法主要採用國教院「三等七級」能力基準？
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華語文學習入門門檻較高，學者普遍認為歐洲標準CEFR最初階的「A1」等級以下應該要再多1、2個層級，避免華語學習者挫折感大。台灣教育部之所以會開始規劃台灣的TBCL，也是希望能夠研發符合華語文特性及學習情況的指標。
國家教育研究院日前在官方網站公布《華語文能力基準應用參考指引》，國教院語文及編譯研究中心主任林慶隆指出，這份指引寫出理念、課程目標、學習重點、實施方式，其中，實施方式包括課程規劃、教學、教材資源、資源編制等等內容，讓大家對華語文教學有更完整的觀念。
這份指引是擴充自歷時6年、召開百場學者專家諮詢會議，最終於2020年完成的「台灣華語文能力基準」（TBCL），TBCL在聽、說、讀、寫、譯共有「3等7級」的能力指標，包含基礎（1-3級）、進階（4-5級）、精熟（6-7級），同時建置華語文語料庫與標準體系整合應用系統，提供華語文教學使用。
華語文能力指標有哪些？
目前全球華語文能力指標除了台灣的TBCL（台灣華語文能力基準）以外，還有歐洲共同語文參考架構（CEFR）、美國外語教學協會指標（ACTFL Proficiency Guidelines）、中國新HSK（漢語水平考試）等等。
其中，有學者認為，最受廣泛使用的歐盟CEFR及美國ACTFL欠缺華語文特性，尤其CEFR讓歐洲人學習語言更加困難。林慶隆指出，CEFR是以語言的共通性做參考標準，這讓語言的個別特性較被忽略，尤其學者一般認為，華語文學習入門門檻較高，CEFR最初階的「A1」等級以下應該要再多1、2個層級，避免華語學習者挫折感大、學習沒有成就感。
「EBCL」的出現便凸顯了CEFR的問題，原本已經適用CEFR長達10年的歐盟，在2010至2012年間又資助一項計畫，由歐洲4所大學共同研發新的「歐洲漢語能力基準項目」（EBCL），加強指標的華語文特性，促進歐洲人學習華語。而台灣教育部之所以會開始規劃台灣的TBCL，也是希望能夠研發符合華語文特性及學習情況的指標。
林慶隆受訪時指出，在TBCL出現之前，台灣只有「華語8000詞」做為參考標準，而TBCL納入了詞、語法點及能力指標，並做情境分類、基礎詞彙釋義，相對而言比較完整。目前主要用在教學、課程規劃、課程發展、教材編寫，例如國內僑務委員會等單位已經採用這項系統進行教材編寫。
台灣華語文能力測驗的推廣
不過，TBCL的標準在2020年完成之前，台灣的華語文能力測驗（TOCFL）早已行之有年。至於TOCFL採用何種分級方式？華測會行銷營運長劉玲君表示，TOCFL最初也是以CEFR的「3等6級」為主，後來陸續收到國外的回饋，認為當時的A1入門級太難，便向下延伸、參照美國的ACTFL新增更簡單的「準備級」，形成現有「4等8級」的架構。
TBCL完成以後，國教院也邀請國內華語專家、學者，討論TBCL和CEFR、ACTFL的對應關係，讓報考TOCFL的學生，能在成績單上看到3項標準的對應等級欄位。為何「4等8級」的TOCFL並未採用「3等7級」的TBCL能力指標？劉玲君表示，考量到TOCFL推出10多年、在國際市場佔有一席之地，讓許多國家的單位採認，因此決定維持現有架構，但在命題方面，會多元參考國教院研發的TBCL語料分級內容。
2022年，TOCFL考試舉辦地點遍及五大洲，劉玲君提到，剛開始對外推廣考試時，都是透過教育部駐外館處，後來發展出商業取向的海外代理形式，例如紐西蘭、墨西哥都採用這種形式簽署相關契約。
目前華測會的推廣重心放在加強海外對TOCFL的採認，劉玲君指出，TOCFL最早是用來申請來台留學簽證、工作簽證，以及核發華語獎學金，但來台的外國人並非無窮無盡，華測會近期要突破的重點，就是增進海外的測驗用途。例如「台美教育倡議」簽訂後，就希望能夠透過美國各州教育廳採認TOCFL測驗結果，並作為頒發高中畢業生「雙語徽章」的重要條件之一。
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核稿編輯：楊士範
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
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皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
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