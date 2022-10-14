【專訪】網購循環包裝平台「配客嘉」創辦人葉德偉：讓台灣成為世界第一的零浪費網購國度
我們想讓你知道的是
台灣每年因網路購物產生的包裝耗材，可以疊出超過千棟一零一。即使部分包裝屬於可回收材質，但回收機制的效能遠趕不上垃圾產生的速度。這些現有系統難以消化的廢棄物湧入山林與海洋，侵蝕著自然生態。於是，「配客嘉」在flyingV群眾募資平台上以「讓台灣成為世界第一的零浪費網購國度」為訴求，提出網購循環包裝的募資案。
文：SyndAvant
1994年8月，21歲的美國大學生Kohn和他的朋友們，正埋首於一項新創事業。他們打造的線上商城NetMarket，剛成功賣出史上第一個透過網路下單和付款的商品：英國歌手史汀的專輯《Ten Summoner's Tales》。他們將專輯打包後拿到郵局寄出，幾週後送到了訂購者手上。
很快地，更多品牌投入建立自己的網路商店。「有些甚至可以讓你在電腦上挑選包裝紙。」美國《Money》雜誌在當年一篇報導中寫道。
網購循環包裝平台「配客嘉」也在思考一樣的事：消費者應該有權選擇自己想要的包裝。如今我們能在網路上買到的東西太多了，隨之而生的是大量的包裝耗材。在NetMarket售出那張專輯的28年後，台灣有另一群青年也成立了新創公司。他們說：我們想打造更永續的網購生態系。
配客嘉辦公室門口掛了一個帆布包，拿來裝可以再次利用的塑膠袋，但員工們早已習慣自備購物袋了，目前沒什麼用武之地。
「畢竟我們是強調環保的社會企業，只要有人使用非環保產品就會被大家嗆⋯⋯」葉德偉邊說邊收拾桌面上正在晾乾的幾套員工餐具。即使身為創辦人兼執行長，也無法躲過同事們的環保雷達。「像我們客戶送我一杯（外帶）咖啡我就被嗆了，哈哈哈！」
開箱之後，包裝去哪了？
2020年，配客嘉在flyingV群眾募資平台上以「讓台灣成為世界第一的零浪費網購國度」為訴求，提出網購循環包裝的募資案。
台灣每年因網路購物產生的包裝耗材，可以疊出超過千棟一零一。即使部分包裝屬於可回收材質，但回收機制的效能遠趕不上垃圾產生的速度。這些現有系統難以消化的廢棄物湧入山林與海洋，侵蝕著自然生態。
葉德偉給我們看幾款配客嘉生產的包裝樣品，不論是衣服、食品或民生用品都有適合搭配的包裝款式。它們以回收材料再製而成，可以取代一次性使用的紙箱、泡泡紙和破壞袋供電商出貨使用。
消費者在收到商品後，只要將拆下的包裝歸還至指定據點，就可以獲得消費優惠。而歸還後的包裝透過配客嘉集中清潔，就準備好再次護送下一個商品抵達目的地，如此形成不斷循環的包裝供應系統。
我們想告訴消費者：你可以選擇
和前幾年引起注目的食物袋、環保杯、環保吸管等「產品型」集資計畫不同，這是一場以「建立平台」為出發點的號召行動。如果電商不願使用循環包裝、沒有通路願意提供歸還據點，或是太少消費者歸還包裝，循環圈圈很快就會被打破。
迴圈該從哪起頭？起初，通路端和電商對於這項新模式持保留態度，葉德偉心想：得先想辦法聚集消費者的聲音才行。
他們先是找了幾所大學做小規模測試，與同樣關心環境議題的業者合作並紀錄學生的使用回饋，直到調整出最順暢的包裝循環流程後，才決定發起群眾募資。募資專案一上線便迅速在社群平台引發討論，半天即募得超過五十萬資金，最終募得金額還是這個數字的十二倍。
對葉德偉而言，他想做的是將「包裝形式的選擇權」交還給消費者。
既然去超市採買時可以選擇自備購物袋，喝手搖杯時可以自備環保杯，那麼線上下單商品時，我們能否有權利選擇一個對環境更友善的購物流程？
多年前葉德偉還是電商賣家時，曾收到顧客對於過度包裝的質問。當時他沒能很好地回覆，現在透過經營配客嘉，他一步步實踐心中的反思，更透過群眾募資，找到了一群願意在實踐循環經濟路上支持他們的夥伴。
成為整合資源的領導者
配客嘉的團隊成員很年輕，辦公室氛圍充滿活力。葉德偉笑說這群人「很潮也很吵」。
你覺得自己在員工心中是什麼樣領導風格的老闆？這位29歲的創業家思考了幾秒：「我都說我是大家的資源整合者，但大家應該比較把我當傭人。」語畢大笑。
玩笑話背後有團隊對他的倚賴和信任。新創公司在獲利以前，往往需要先投入成本開發服務或產品。配客嘉也曾兩度因資金缺口瀕臨解散，他靠著一股「支持者還在我就在」的信念撐下來。留下來的團隊，正在引領一場台灣網購市場的循環經濟革命。
「其實我在學生時期沒有很喜歡當head（領導）角色，但很愛想一些新的方案。」
大學時葉德偉是學生會成員，某次要替一個長照協會募款。依照傳統的方式，學生會帶著捐款箱，一一拜訪校園周遭店家請大家捐錢。
「我覺得傳統的方式滿無聊的。」他說，「我後來換一個模式，請這些店家給我優惠券，然後跟我們學校的學生溝通，你可以用這個優惠券消費，但假設每折十塊錢，中間五元要捐出來。」
這是一個三贏局面。對學生來說，取得消費優惠的同時又能做公益，對店家來說則吸引了更多消費者，學生會成功募到比以往更多的款項。「我很喜歡去做資源整合，配客嘉的運作模式可以接觸到電商、消費者和通路端，我在這個過程中滿開心的，可以一直去發想新的點子。」
未來的答案，由自己寫下
葉德偉和我們分享自己經手的第一筆「交易」，「我小學時就去批發遊戲王卡給同學，開始做些奇怪的生意，哈哈哈！」
我們請他拿著自家包裝拍幾張照。僅管創業三年來接受過各式專訪，面對鏡頭，這位CEO仍顯得有些拘謹。「還是挺緊張的。」他不好意思地笑笑。
「家裡原本希望我讀三類組，我讀一讀跑去讀商學碩班。家人說，那不然找個公司好好上班吧。」家人設定好的選項，男孩始終沒有按下「確認」。後來他成了創業者，答案終究得靠自己找到。
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職人出擊！臺灣農漁業華麗變身
我們想讓你知道的是
導入智慧農漁科技，不只能幫助老職人們保存珍貴的經驗；若再結合標準化與模組化技術，智慧農漁科技將是臺灣農漁轉型通往永續發展的路徑，更有機會降低入門門檻，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。
臺灣農漁業歷史悠久，扮演著餵養臺灣人的重要角色。傳統農漁業的職人們在種植與養殖時，除了常常需要看天吃飯，還需要經歷一次次的試驗、以及長時間密切照顧，才能享有最終收成的果實。雖然從事第一線農漁生產的職人們已經逐漸老化，但他們與這塊土地共同生活了一輩子，累積一身的珍貴經驗可不容小覷，所以當導入智慧農漁科技後，老職人們的經驗便可以永遠保存下來，結合標準化與模組化，讓農漁轉型成為通往永續發展的路徑，帶動地方創生與青年洄游。
生長不受限！水果王國開啟智慧農業新篇章
臺灣出產的水果以飽滿多汁又鮮甜可口的特點，風靡世界各國的水果老饕，並被冠譽水果王國的美名。不同水果依據生長特性而有適合栽種的季節，以火龍果為例，火龍果夏季產量常供過於求，導致果農夏季大量種植，最後造成價格快速崩跌，而冬天卻吃不到的窘境。
金緻網路發現種植火龍果的困境後，決定將人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的技術導入種植過程，並與大龍王農場合作，透過各式的環境感測設備，偵測溫度、濕度及土壤成分等資訊，讓以往依靠農民經驗判斷的環境數值，可以透過被精準量測，同時紀錄火龍果在不同環境下的生長情形，大量收集後組成AI學習及判讀的數據資料庫，以此建構標準化模組。
智慧農業的關鍵不僅是結合AIoT進行數據蒐集與分析，更重要的是結合老農民對火龍果代代相傳的種植經驗，將積年累月的經驗、智慧結晶納入大數據資料庫，使人工智慧的判讀能更加符合火龍果種植的真實需求，逐步優化AI種植流程的決策。
為減少農業種植過程中遭受不確定因素的影響，金緻網路建構火龍果的數位分身，在種植期間運用無人機空拍火龍果花朵照片，結合影像辨識技術紀錄生長狀態，以此模擬火龍果在環境動態的變化下，產生花朵數量及果實產量的預測，讓農民能第一時間得知作物的生長狀況，以便能夠線上遠端操控種植條件，快速反應各種變動情況。
大龍王農場透過火龍果數位分身的技術，調節夏季、冬季的作物產期，避免火龍果在同一時間大量生產，解決市場競爭並紓解盛產期果價傷農的困境。而在將來的將來，當人工智慧與職人經驗完全融合後，農場日常的澆水、溫控及施肥等作業，就能自動依據環境資訊及作物現況進行調控，不僅節省人力物料成本，還能掌握火龍果最佳採收期並精準產量，大大地改變傳統農業型態。
不僅是農業，智慧水產養殖也和你想像的很不一樣！
除了進行農業轉型外，水產養殖業傳統依賴人力視察、觀察魚塭環境變化的方式也造成人力及時間上的浪費。為解決養殖業者面臨的問題，寬緯科技開發水聚寶智慧養殖監測系統，在養殖池中裝設各式環境AIoT感測器設備，即時偵測水溫、溶氧量、鹽度、酸鹼值及氧化還原電位等養殖池中的環境指標，透過無線傳輸的技術上傳至數據資料庫後，再透過雲端分析平台進行數據分析，依據數據自動啟動水車及設定自動投料。漁民只要透過手機APP即可隨時掌握養殖池資訊，提前防範緊急狀況並減少損失；若遇到暴雨、寒流或極端氣候等突發狀況，水聚寶也會提供異常示警的通知，提醒漁民及時到場搶救或透過AI啟動緊急應變機制。
而寬緯科技不僅想知道養殖池的環境資訊，連池內魚蝦狀況的一舉一動也想掌握手中！寬緯科技引進水底監測設備，透過水下攝影機觀察養殖池中的生長情形，同時利用物件移動追蹤的技術，透過水下攝影機將魚蝦標示刻度，協助機器AI學習更快速辨識魚蝦的成長大小，有效控制養殖池狀態並提升產品品質，幫助業者有效建立養殖履歷紀錄，讓養殖水產品更加安全可靠。
懂吃水產的人都知道，只要食材夠新鮮，生吃也好吃！而為了讓最新鮮的食材能快速送達，首先需要確保食材從捕撈、保存、配送到通路等流程的新鮮程度。寬緯科技結合食安寶冷鏈保鮮技術，透過水分子共振創造的低溫保存狀態，有效解決食材在冷凍過程受損的問題，完美鎖住食材的鮮甜原味。透過導入水聚寶智慧養殖，並結合食安寶協助保存運送，串連從產地到餐桌的整體智慧養殖一條龍，協助雲端與實體通路的串聯與布建。
臺灣的年輕人不簡單！青農返鄉，給家鄉築一個夢
深入研究臺灣農漁業的情況，就會發現農漁業在現行的運作方式大多是依靠經驗代代的傳承，但這在勞動力人口嚴重老化的背景下，面臨到的是傳統經驗逐漸凋零的危機。
在導入智慧科技協助農漁業，將種植及養殖技巧精緻化與模組化後，未來青農返鄉種植，在草創時期不用經歷那麼多的失敗經驗，只要透過AI提供的準確數據做為建議，就能做出最適當的種植決策。智慧農漁業不僅降低入門門檻，讓臺灣的經驗持續傳承，復甦傳統職人，也讓生鮮農漁產有更多機會站在國際舞台上並嶄露頭角。
出發！智慧農漁業國家隊，下一步將邁向國際
在勞動力人口老化及極端氣候的影響下，臺灣農漁業正面臨轉型的緊要關頭。數位部產業署透過智慧城鄉計畫，運用科技的力量，解決農漁業的迫切難題。
智慧農漁業不僅帶動了青年返鄉與海外貿易的契機，也讓傳統職業有了發展永續的新可能。結合金緻網路與寬緯科技在臺灣的成功模式，串連產業供應鏈，將技術、感測設備及個案經驗等解決方案輸出海外，連結臺灣的智慧戰情室，遠端接收及整合海外AIoT環境資訊及作物漁獲的生長狀態，將獲得的數據透過AI不斷優化，並根據各國文化與種植條件提供改善的做法與建議，打造當地專屬智慧農漁業的完整解決方案。
本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。