【專訪】網購循環包裝平台「配客嘉」創辦人葉德偉：讓台灣成為世界第一的零浪費網購國度

文：SyndAvant

1994年8月，21歲的美國大學生Kohn和他的朋友們，正埋首於一項新創事業。他們打造的線上商城NetMarket，剛成功賣出史上第一個透過網路下單和付款的商品：英國歌手史汀的專輯《Ten Summoner's Tales》。他們將專輯打包後拿到郵局寄出，幾週後送到了訂購者手上。

很快地，更多品牌投入建立自己的網路商店。「有些甚至可以讓你在電腦上挑選包裝紙。」美國《Money》雜誌在當年一篇報導中寫道。

網購循環包裝平台「配客嘉」也在思考一樣的事：消費者應該有權選擇自己想要的包裝。如今我們能在網路上買到的東西太多了，隨之而生的是大量的包裝耗材。在NetMarket售出那張專輯的28年後，台灣有另一群青年也成立了新創公司。他們說：我們想打造更永續的網購生態系。

配客嘉辦公室門口掛了一個帆布包，拿來裝可以再次利用的塑膠袋，但員工們早已習慣自備購物袋了，目前沒什麼用武之地。

「畢竟我們是強調環保的社會企業，只要有人使用非環保產品就會被大家嗆⋯⋯」葉德偉邊說邊收拾桌面上正在晾乾的幾套員工餐具。即使身為創辦人兼執行長，也無法躲過同事們的環保雷達。「像我們客戶送我一杯（外帶）咖啡我就被嗆了，哈哈哈！」

Photo Credit: 配客嘉提供 葉德偉出席台灣科技新創基地四週年嘉年華，分享配客嘉創業理念

開箱之後，包裝去哪了？

2020年，配客嘉在flyingV群眾募資平台上以「讓台灣成為世界第一的零浪費網購國度」為訴求，提出網購循環包裝的募資案。

台灣每年因網路購物產生的包裝耗材，可以疊出超過千棟一零一。即使部分包裝屬於可回收材質，但回收機制的效能遠趕不上垃圾產生的速度。這些現有系統難以消化的廢棄物湧入山林與海洋，侵蝕著自然生態。

葉德偉給我們看幾款配客嘉生產的包裝樣品，不論是衣服、食品或民生用品都有適合搭配的包裝款式。它們以回收材料再製而成，可以取代一次性使用的紙箱、泡泡紙和破壞袋供電商出貨使用。

消費者在收到商品後，只要將拆下的包裝歸還至指定據點，就可以獲得消費優惠。而歸還後的包裝透過配客嘉集中清潔，就準備好再次護送下一個商品抵達目的地，如此形成不斷循環的包裝供應系統。

Photo Credit: 配客嘉提供

我們想告訴消費者：你可以選擇

和前幾年引起注目的食物袋、環保杯、環保吸管等「產品型」集資計畫不同，這是一場以「建立平台」為出發點的號召行動。如果電商不願使用循環包裝、沒有通路願意提供歸還據點，或是太少消費者歸還包裝，循環圈圈很快就會被打破。

迴圈該從哪起頭？起初，通路端和電商對於這項新模式持保留態度，葉德偉心想：得先想辦法聚集消費者的聲音才行。

他們先是找了幾所大學做小規模測試，與同樣關心環境議題的業者合作並紀錄學生的使用回饋，直到調整出最順暢的包裝循環流程後，才決定發起群眾募資。募資專案一上線便迅速在社群平台引發討論，半天即募得超過五十萬資金，最終募得金額還是這個數字的十二倍。

對葉德偉而言，他想做的是將「包裝形式的選擇權」交還給消費者。

既然去超市採買時可以選擇自備購物袋，喝手搖杯時可以自備環保杯，那麼線上下單商品時，我們能否有權利選擇一個對環境更友善的購物流程？

多年前葉德偉還是電商賣家時，曾收到顧客對於過度包裝的質問。當時他沒能很好地回覆，現在透過經營配客嘉，他一步步實踐心中的反思，更透過群眾募資，找到了一群願意在實踐循環經濟路上支持他們的夥伴。

Photo Credit: Pupu攝影

成為整合資源的領導者

配客嘉的團隊成員很年輕，辦公室氛圍充滿活力。葉德偉笑說這群人「很潮也很吵」。

你覺得自己在員工心中是什麼樣領導風格的老闆？這位29歲的創業家思考了幾秒：「我都說我是大家的資源整合者，但大家應該比較把我當傭人。」語畢大笑。

玩笑話背後有團隊對他的倚賴和信任。新創公司在獲利以前，往往需要先投入成本開發服務或產品。配客嘉也曾兩度因資金缺口瀕臨解散，他靠著一股「支持者還在我就在」的信念撐下來。留下來的團隊，正在引領一場台灣網購市場的循環經濟革命。

「其實我在學生時期沒有很喜歡當head（領導）角色，但很愛想一些新的方案。」

大學時葉德偉是學生會成員，某次要替一個長照協會募款。依照傳統的方式，學生會帶著捐款箱，一一拜訪校園周遭店家請大家捐錢。

「我覺得傳統的方式滿無聊的。」他說，「我後來換一個模式，請這些店家給我優惠券，然後跟我們學校的學生溝通，你可以用這個優惠券消費，但假設每折十塊錢，中間五元要捐出來。」

這是一個三贏局面。對學生來說，取得消費優惠的同時又能做公益，對店家來說則吸引了更多消費者，學生會成功募到比以往更多的款項。「我很喜歡去做資源整合，配客嘉的運作模式可以接觸到電商、消費者和通路端，我在這個過程中滿開心的，可以一直去發想新的點子。」

未來的答案，由自己寫下

葉德偉和我們分享自己經手的第一筆「交易」，「我小學時就去批發遊戲王卡給同學，開始做些奇怪的生意，哈哈哈！」

我們請他拿著自家包裝拍幾張照。僅管創業三年來接受過各式專訪，面對鏡頭，這位CEO仍顯得有些拘謹。「還是挺緊張的。」他不好意思地笑笑。

「家裡原本希望我讀三類組，我讀一讀跑去讀商學碩班。家人說，那不然找個公司好好上班吧。」家人設定好的選項，男孩始終沒有按下「確認」。後來他成了創業者，答案終究得靠自己找到。