2022/10/18,
中東

以色列三年內迎來第五次的國會選舉，「無家可歸」的選民是關鍵造王者？

以色列三年內迎來第五次的國會選舉，「無家可歸」的選民是關鍵造王者？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

即將在11月1日舉行的以色列國會大選中，向來支持右派政黨的虔敬宗教派選民，很可能成為這次選舉的造王者；不過，若可選擇的政黨、人口結構及投票率沒有太大改變，我們沒有理由相信，在3年內第5度前往投票所的以色列選民，會製造一個非常不同的結果，打破長期的政治僵局。

今（2022）年6月底，以色列國會無異議通過解散國會後，當時的總理班奈特（Naftali Bennett）正式辭職下台，由另一位輪值總理拉皮德（Yair Lapid）暫時接任，這意味著拉皮德將擔任看守總理，直到11月1日選舉結果出爐後，總統任命一位國會議員，成功組成下屆政府為止。

6月中旬，班奈特的「右傾」（Yamina）同黨議員奧爾巴赫（Nir Orbach）宣布退出政府，導致班奈特政府剩下59人，正式成為120位國會議員中的少數，奧爾巴赫此舉讓自2021年6月上任以來就搖搖欲墜的這屆政府，確定垮台。

班奈特與「未來黨」（Yesh Atid）主席拉皮德攜手共組的第36屆政府，被稱為是以色列史上最多元的政府，在這個囊括八個政黨與政黨聯盟的政府中，匯集了來自廣泛政治光譜（右派國家主義者與左派世俗政黨）、種族（猶太裔與阿拉伯裔）、意識形態（中間派、伊斯蘭主義政黨）的政黨，這屆政府還寫下以色列史上最多女性部長的紀錄（九位），首任輪值總理班奈特也成為以色列史上第一位正統猶太教徒總理。

不過，這屆政府的多元，說穿了是因為其集結了一群受不了納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）這個共同敵人的「盟友」，為了終結納坦雅胡這位以色列史上在位最久總理的任期，即便在許多重大議題上存在深厚的鴻溝，他們仍同意合作；上任一年以來，這屆政府可說是危機重重，在包括《入境法》、軍官退休金等關鍵議題上難以達成共識。

這似乎驗證了空有共同敵人這個共同點，終究是一個太過薄弱的合作基礎。可以說，這屆政府的多元，也是最後促成它快速走向終點的致命傷。

根據現有民調，除非發生重大事件，否則11月1日的國會選舉，不太可能讓以色列現存的政治版圖有大幅度的改變，這也就意味著，在選後有可能受總統任命以組成政府的幾位國會議員中，任何一位想要獲得國會過半席次，都可能得經過一番努力。

不過，在過去三年的多次選舉後，部分選民對於長期支持的政黨開始心生芥蒂，這些此刻仍猶豫不決的選民，有可能會成為這次選舉的「造王者」。

以色列主要政黨與意識形態版圖

在談論美國政治中常見的「左右」政治光譜分類，常與經濟政策脫不了關係，從之衍生出來的還有社會福利政策、政府規模、及近年逐漸興起的人權、環境等議題。但在以色列現今的政治脈絡中，這樣的政治光譜分類卻經常行不通。

下圖是根據一項10月12日公佈的民調所製成的，其中包括這份民調下，能夠進入國會的政黨及政黨聯盟，以及各自的估計席次；排列方式大致按照一般談論以色列政治時的「左右」光譜。

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資料來源：FM103；謝宇棻製圖

深入探究其中幾個例子，就可以凸顯，美國政治脈絡下的「左、右」政治光譜，並不適合移植到以色列來：位於左邊的阿拉伯政黨「聯合阿拉伯名單」（Ra'am），在像是LGBTQIA這樣的議題上，持非常保守的立場；位於中間偏右的兩個哈雷迪政黨（聖經猶太教聯盟〔United Torah Judaism〕與沙斯黨〔Shas〕），在對於哈雷迪社群提供福利（社會福利政策多為左派較關注的議題）上，向來不遺餘力。

此外，在像是聯合黨（Likud）及政治家陣營（National Unity，註1）等相對較大的政黨聯盟中，通常會包含持相對廣泛立場的政治人物（註2），讓這些政黨聯盟的歸類相對困難。

簡化地說，在當今以色列政壇脈絡中的「左、右」兩大陣營，大致上與以巴衝突（註3）、政教分離（註4）等議題息息相關；被歸類為「偏左」的政黨，通常被認為是在以巴問題上較為「鴿派」；反之，被歸類在「偏右」的政黨，一般是對巴勒斯坦、甚至境內阿拉伯裔公民較不友善的。

除了一些阿拉伯政黨以外，一般被歸類在「偏左」的政黨，通常比較支持所謂的政教分離，即主張縮減猶太教機構對人們日常生活的控制；除了李伯曼（Avigdor Lieberman）的以色列是我們的家園黨（Yisrael Beiteinu）以外，被歸類在「偏右」的政黨，通常不是對猶太教相對友善，就是支持其政策主張。

對於較小的政黨來說，它們通常會以相對少數的議題吸引選民，且基本盤也通常較為集中，這經常意味著，小黨的彈性比較小，也就是說，在選擇加入政府時，小黨相對難以跨過自己所屬的陣營，與不同陣營的政黨合作。

從選民的立場來分析，這個邏輯並不難理解：對於選民來說，將票投給大黨，比較有機會讓自己的選票算數，因為小黨相對有可能無法集結足夠的選票，跨過進入國會的最低得票門檻（目前為3.25％），當這種情況發生時，投給小黨的選民形同浪費選票；因此當選民將自己寶貴的一票投給小黨時，是冒著做白工的風險，不難想像，投票給小黨的民眾，對於小黨的立場相對死忠，也更會希望小黨貫徹其意志。

因此，在組成政府時，選擇投效敵營的小黨，很有可能被支持者視為是背叛的行為，甚至在下次選舉時，遭到支持者的背棄。

這次最引人注目的例子，莫過於班奈特及長期政治盟友、現任內政部長沙凱德（Ayelet Shaked）：首先，班奈特已經早早宣布將暫時退出政壇，我們可以合理推測很大的一個原因，就是他深知支持者對他寧可與像是拉皮德這種反宗教人士、梅雷茲黨（Meretz）這種「極端左派」、或阿拉伯政黨合作，失望透頂，因此才覺得不如歸去；而接替班奈特領導右派小政黨的沙凱德，從8月以來的民調表現都差強人意，離最低得票門檻還有不小的距離。


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