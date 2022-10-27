洪若潭一家五口滅門疑雲（四）：洪家三名子女生死之謎，引發各式各樣的猜測

文：香楠

即使洪若潭一家五口在紀錄上，已經不存於這世上，但他們身後留下的謎團依然未解。主導整件悲劇發生的洪若潭留下了對這世界表白的遺書，與證明自己曾經存在的屍骨，他完整訴說了自己的故事。而洪若潭的妻子姚寶月，從開始到最終都扮演著夫妻一體的角色。因此，真正令人疑惑的問題其實一直都與洪家三兄妹有關。

根據當初為洪若潭打造這座小型焚化爐的賣家表示，洪若潭在購買並且使用過後，曾經致電表示滿意，他對記者說「他燒完以後，有打電話給我說，他燒得很好、他燒得很好。」賣家詢問是燒了什麼，洪若潭表示，燒了兩條狗。

警方在事發之後的焚化爐中僅能找到洪若潭與姚寶月的遺體，即使是週邊與深處殘留的DNA，也證明是作為實驗品，率先上路的狼狗骨骸。

洪家長子洪崇釜在失蹤前的9月1日，還留著上網打線上遊戲的紀錄，也就是說，洪家子女即使真如遺書所言已經身亡，火化的時間點應該會在焚燒狼犬之後。那麼三個孩子的骨骸有極高的可能性仍殘留於周遭，不該只有狼犬的DNA。 從證據而論，洪家三兄妹有可能還活著。如果懷疑洪家五口消失於世間的動機，也可獲得相同的推測。

命案調查之初，外界對洪若潭自殺動機的揣測，就圍繞著財務壓力打轉。然而，即使他的遺書中滿溢著對家族不和諧的痛苦、不滿，以及對政治時局的失望與怨憤，卻絲毫沒有透露任何與公司發展、借貸壓力相關的抱怨。

確實，洪若潭所開設的眾源企業公司前前後後向台灣企銀申請「協助中小企業扎根專案」貸款，或以土地、工廠等不動產抵押了十數次，每一次貸款金額從1000萬到5000萬不等，都是不小的數目，長期下來便累積將近三億元的負債。尤其引人注目的是，他在自殺前三個月，才分三次向銀行貸款了6500多萬。光是每年超過千萬的利息，便足以使人透不過氣來。

從數字看來，外人自然會覺得洪若潭一家走上絕路，必與這筆負債關係重大。尤其檢視洪家次子洪崇荏的日記時，看到洪若潭曾對他表達後悔擴建工廠紀錄時，更增添此說的可信度。

我們可以推測，像洪若潭這般節制、堅持原則，十分在意外界看法的人，若要承認自己出於經營不善、無法承受財務壓力而絕望地自尋短見，可說難堪至極，因此遺書中沒有提起這些貸款壓力也合情合理。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

不過，這可能也帶出某個透出一縷希望之光的猜測：洪家三名子女並未死亡，只是隱姓埋名於茫茫人海。 倘若洪若潭夫婦不願拖累三名子女，承擔起一切責任，避免讓子女承受外界的指指點點，於是分別為他們三人安排出路，在遺書中謊稱子女已死，那麼在遺書中自然可能避而不談關鍵的債務問題。這也合理解釋了為何警檢人員，始終無法找到可確認洪家子女死亡的任何證據。

畢竟自案發以來，從「洪家五口被人謀殺，偽裝為自殺」到「洪家子女謀殺雙親潛逃」的種種陰謀說法，便籠罩著這座大宅；在各式各樣的猜測中，這只是另外一個找不到證據的設想。這樣的假設，於案發六年後自稱洪孟瑜的女子在彰化出現時短暫浮起，又在該名女子改口否認、出示真實證件後，被人們遺忘。

即使有少數人與洪若潭的妹妹一樣，相信洪若潭夫婦「沒有那麼殘忍」，相信三名孩子還活著。但當七年後，2009年，彰化地院判准家屬聲請的死亡宣告之後，這些推測也終於失去了憑依。所有人都願意想像一個更有希望的情境，然而事與願違。

從另一方面來說，根據紀錄與洪若潭友人陳述，眾源企業公司每年營收穩定，營業額甚至可達三億，只要洪家勉力經營，適足以償還負債。在他死後，洪若潭的律師鄭秀珠也表示，洪若潭不是主要債務人，會因負債而結束生命的可能性並不大。而即使洪崇荏表示父親對公司營運感到煩心，但只有在寫到父母深受奶奶對他們一家的態度影響時，才真正將「死」字明明白白地說出口。

聽過洪若潭提起計畫帶全家自殺的眾源公司員工也認為，洪家上下不睦才是導致悲劇主因。內心的痛苦使得他願意拋棄坐擁上億豪宅、千萬音響、百萬名車的人生，生而無歡，死亦不懼。時至今日，洪宅一案仍維持2003年結案時的結論：洪若潭夫妻自殺，三名子女失蹤，很可能已經死亡。

隨著時光流逝，真相如何已經不再引起人們的好奇，取而代之的是環繞大宅的各種傳言。無論是案發當時在現場的女警回憶洪家座車不尋常的顫動、周遭鄰居在洪若潭死後隔年還見到他在宅中來回整理花木，遛著寵愛的狼犬、闖空門的小賊會沾染上詛咒、或是對大宅不敬的攝影師會摔斷腿……等樁樁怪事，即使在大宅易主之後，仍為世人津津樂道，甚至還有越傳越奇詭的趨勢。

生命雖會化為灰燼，飄散在風中，但流言卻是不滅的，那一句句壓垮一個家庭的流言穿過細碎的椰子葉稍。鄉鄰豎耳，想要再多打探一些茶餘飯後的談資，彷彿以死亡所發出的聲響，還不夠振聾發聵。失去了滋養的惡語和批評，終於轉而為引人好奇又忌憚、恐懼的鬼話，縈繞在每個人心中。

本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航