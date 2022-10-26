洪若潭一家五口滅門疑雲（三）：後院小花園的焚化爐內，藏有兩具燒焦的骨骸

文：香楠

9月的彰化還壟罩在夏季的燠熱中，洪若潭在二林的街道上騎著哈雷機車，本應快意於車行所帶起的疾風，但此時他只專注於身懷的鉅款，準備償還過往的債務。身為生意人，難免有需要周轉的時刻，洪若潭也不例外。幸好他還有那三五好友，堅定地站在他身邊，願意伸出援手仗義疏財。他從存款中提出兩千多萬的現金，親自登門，將這些款項送到幾位友人手中，實實在在奉還這段情義，總結他們的友誼。

9月4日早上9點，洪若潭夫妻致電給住在台中的妻舅姚瑞吉，於一個小時之後回到姚家拜訪，他們只略坐了坐，在午餐前就離開了。根據姚瑞吉事後回想，妹妹當時表現得毫無異狀，彷彿只是日常閒聊與問候。這對夫妻以各自的方式，靜靜地與這個世界告別。

隔日凌晨，二林街道上的監視器留下洪家夫婦兩人開車的影像，出入來回不過短短數分鐘，再過不久到了清晨5點左右，他們晨起的鄰居在一片寂靜中，聽見洪家院子裡傳出焚化爐運轉的聲音。

在這個安靜的小鎮上，稍微特出的人，便會引起注意，而稍微響亮的聲音，更是難以掩蓋。住在雞犬相聞的僻靜地方，洪若潭於庭院周遭植密林，以躲避鄰居的窺探；也因此，發現事情不對的，反而是遠從彰濱工業區趕到洪家的蘇泉錫。他是眾源企業公司的總經理，也是洪若潭的下屬，為了公司到期的支票，來到大宅請洪若潭蓋章。

聯繫不上洪若潭，按了門鈴也無人應答，焦急的蘇泉錫憑著直覺，決定翻過洪家大宅的高牆，一探究竟。近3000坪的庭院空蕩蕩的，樹影依舊在午後的陽光下搖曳，外覆冰冷磁磚的大宅杳無人聲，甚至不聞平日宅子中偶有的獵犬低吠。當他順利進到屋內，赫然發現客廳茶几與神桌上，放著指明要給洪若潭妹妹洪玉燕的遺書。驚訝的他立刻報警，在這沉靜而了無生氣的房舍中等待警方到來。

從下午到傍晚，警方在這寬廣的大宅與庭院中來回穿梭，全力找尋洪家人的下落。後院的的小花園中，那具全新的巨大焚化爐看來十分可疑。焚化爐口擺著兩雙鞋尖朝前的拖鞋，一旁則是遺書所言的研磨機具。他們試圖打開爐門，才發現焚化爐以內鎖扣住，內側還以鉛線纏繞，在焚化爐內則藏有兩具燒焦的骨骸。

經過鑑定，焚化爐內所藏確實為洪若潭夫婦，然而，兩具遺體卻有著關鍵性的的差異。洪若潭的氣管內壁殘存著因在高熱中呼吸而產生的氣泡與炭痕，姚寶月的氣管則沒有這種現象。這顯示出洪若潭在焚化爐點火時還活著，而其妻已經喪生。

令人疑惑的是，在傳言紀錄中，提到爐內尚有兩個裝有少量不明液體的玻璃瓶，但沒有多餘的敘述。為何經過檢警調查，這瓶內液體成分仍然未定呢？這又有怎樣的重要性呢？或許從已知事實重建的案件模擬，可以協助我們推定液體的成分。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 示意圖非當事人

警方從確知的事實，所能描繪的事件輪廓如下：9月5日清晨，洪若潭與妻子返家之後，著手進行他們的計畫。他們準備好了麻醉或致死的藥劑，攜手走向焚化爐。洪若潭將焚化爐設定2分鐘後加熱至2000度的排程，走入爐中，將爐門由內鎖上並以鐵絲纏繞，等待著焚化爐加熱那刻，迎向死亡。

根據猜測，這瓶液體中所裝盛的應是藥物，然而經過高溫，相信已破壞了原本的性質，變得無法檢測，只留下原本玻璃瓶裝液體的樣貌，成為這樁命案中應存在卻欠缺的一環線索。

在調查之初，由於各項微物跡證的缺乏，警方只能按部就班從現場環境與死者遺物著手。由於有了姚寶月的先例，警方便針對不知去向的三個孩子房間著手。在房間裡，洪家三兄妹的眼鏡分別出現在他們的床邊，彷彿是主人入睡前隨手放置。而警方仔細搜索洪家後，也找到家中備有的電擊棒。

「有一分證據，說一分話」固然是重要的原則。然而，利用能夠掌握的所有線索，憑藉著常理與聯想能力，盡可能勾勒出真相的可能性，也是在實際探案時不可或缺的。警方於是假設洪若潭在9月初，趁著三名孩子都入睡時，以藥物或電擊使三兄妹無從抵抗，搬運到焚化爐中燒成骨骸；然後再以一旁的研磨機器磨成骨粉收集起來，按照洪若潭遺書所言，撒入了大海之中。

事發後兩年間，檢警仍然努力追查三個孩子的下落。由於洪若潭死前，將能找到的家人照片盡數燒毀，因此警方仍然沒有排除三兄妹隱藏於茫茫人海之中的可能性。然而這番努力並沒有得到回報，既沒有找到三兄妹的遺體或微物跡證，也不見他們重啟新生的蹤影，此案最終只得以三子女失蹤簽結。

洪若潭案歷經數年，洪崇釜、洪崇荏、洪孟瑜三兄妹仍沒有現身。三人在失蹤滿七年之後，已被聲請死亡，遺留給這案件猶如海砂滲入般粗礪而令人不安的結局。

洪若潭一家五口滅門疑雲（四）：洪家三名子女生死之謎，引發各式各樣的猜測

本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航