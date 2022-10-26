洪若潭一家五口滅門疑雲（三）：後院小花園的焚化爐內，藏有兩具燒焦的骨骸
我們想讓你知道的是
在調查之初，由於各項微物跡證的缺乏，警方只能按部就班從現場環境與死者遺物著手。「有一分證據，說一分話」固然是重要的原則。然而，利用能夠掌握的所有線索，憑藉著常理與聯想能力，盡可能勾勒出真相的可能性，也是在實際探案時不可或缺的。
文：香楠
9月的彰化還壟罩在夏季的燠熱中，洪若潭在二林的街道上騎著哈雷機車，本應快意於車行所帶起的疾風，但此時他只專注於身懷的鉅款，準備償還過往的債務。身為生意人，難免有需要周轉的時刻，洪若潭也不例外。幸好他還有那三五好友，堅定地站在他身邊，願意伸出援手仗義疏財。他從存款中提出兩千多萬的現金，親自登門，將這些款項送到幾位友人手中，實實在在奉還這段情義，總結他們的友誼。
9月4日早上9點，洪若潭夫妻致電給住在台中的妻舅姚瑞吉，於一個小時之後回到姚家拜訪，他們只略坐了坐，在午餐前就離開了。根據姚瑞吉事後回想，妹妹當時表現得毫無異狀，彷彿只是日常閒聊與問候。這對夫妻以各自的方式，靜靜地與這個世界告別。
隔日凌晨，二林街道上的監視器留下洪家夫婦兩人開車的影像，出入來回不過短短數分鐘，再過不久到了清晨5點左右，他們晨起的鄰居在一片寂靜中，聽見洪家院子裡傳出焚化爐運轉的聲音。
在這個安靜的小鎮上，稍微特出的人，便會引起注意，而稍微響亮的聲音，更是難以掩蓋。住在雞犬相聞的僻靜地方，洪若潭於庭院周遭植密林，以躲避鄰居的窺探；也因此，發現事情不對的，反而是遠從彰濱工業區趕到洪家的蘇泉錫。他是眾源企業公司的總經理，也是洪若潭的下屬，為了公司到期的支票，來到大宅請洪若潭蓋章。
聯繫不上洪若潭，按了門鈴也無人應答，焦急的蘇泉錫憑著直覺，決定翻過洪家大宅的高牆，一探究竟。近3000坪的庭院空蕩蕩的，樹影依舊在午後的陽光下搖曳，外覆冰冷磁磚的大宅杳無人聲，甚至不聞平日宅子中偶有的獵犬低吠。當他順利進到屋內，赫然發現客廳茶几與神桌上，放著指明要給洪若潭妹妹洪玉燕的遺書。驚訝的他立刻報警，在這沉靜而了無生氣的房舍中等待警方到來。
從下午到傍晚，警方在這寬廣的大宅與庭院中來回穿梭，全力找尋洪家人的下落。後院的的小花園中，那具全新的巨大焚化爐看來十分可疑。焚化爐口擺著兩雙鞋尖朝前的拖鞋，一旁則是遺書所言的研磨機具。他們試圖打開爐門，才發現焚化爐以內鎖扣住，內側還以鉛線纏繞，在焚化爐內則藏有兩具燒焦的骨骸。
經過鑑定，焚化爐內所藏確實為洪若潭夫婦，然而，兩具遺體卻有著關鍵性的的差異。洪若潭的氣管內壁殘存著因在高熱中呼吸而產生的氣泡與炭痕，姚寶月的氣管則沒有這種現象。這顯示出洪若潭在焚化爐點火時還活著，而其妻已經喪生。
令人疑惑的是，在傳言紀錄中，提到爐內尚有兩個裝有少量不明液體的玻璃瓶，但沒有多餘的敘述。為何經過檢警調查，這瓶內液體成分仍然未定呢？這又有怎樣的重要性呢？或許從已知事實重建的案件模擬，可以協助我們推定液體的成分。
警方從確知的事實，所能描繪的事件輪廓如下：9月5日清晨，洪若潭與妻子返家之後，著手進行他們的計畫。他們準備好了麻醉或致死的藥劑，攜手走向焚化爐。洪若潭將焚化爐設定2分鐘後加熱至2000度的排程，走入爐中，將爐門由內鎖上並以鐵絲纏繞，等待著焚化爐加熱那刻，迎向死亡。
根據猜測，這瓶液體中所裝盛的應是藥物，然而經過高溫，相信已破壞了原本的性質，變得無法檢測，只留下原本玻璃瓶裝液體的樣貌，成為這樁命案中應存在卻欠缺的一環線索。
在調查之初，由於各項微物跡證的缺乏，警方只能按部就班從現場環境與死者遺物著手。由於有了姚寶月的先例，警方便針對不知去向的三個孩子房間著手。在房間裡，洪家三兄妹的眼鏡分別出現在他們的床邊，彷彿是主人入睡前隨手放置。而警方仔細搜索洪家後，也找到家中備有的電擊棒。
「有一分證據，說一分話」固然是重要的原則。然而，利用能夠掌握的所有線索，憑藉著常理與聯想能力，盡可能勾勒出真相的可能性，也是在實際探案時不可或缺的。警方於是假設洪若潭在9月初，趁著三名孩子都入睡時，以藥物或電擊使三兄妹無從抵抗，搬運到焚化爐中燒成骨骸；然後再以一旁的研磨機器磨成骨粉收集起來，按照洪若潭遺書所言，撒入了大海之中。
事發後兩年間，檢警仍然努力追查三個孩子的下落。由於洪若潭死前，將能找到的家人照片盡數燒毀，因此警方仍然沒有排除三兄妹隱藏於茫茫人海之中的可能性。然而這番努力並沒有得到回報，既沒有找到三兄妹的遺體或微物跡證，也不見他們重啟新生的蹤影，此案最終只得以三子女失蹤簽結。
洪若潭案歷經數年，洪崇釜、洪崇荏、洪孟瑜三兄妹仍沒有現身。三人在失蹤滿七年之後，已被聲請死亡，遺留給這案件猶如海砂滲入般粗礪而令人不安的結局。
- 洪若潭一家五口滅門疑雲（四）：洪家三名子女生死之謎，引發各式各樣的猜測
本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
我們想讓你知道的是
今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/salon