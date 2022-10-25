洪若潭一家五口滅門疑雲（二）：次子日記內容，導出夫妻聯手殺害三個孩子的可能
我們想讓你知道的是
我們無從得知洪家五口是否曾理性地商議過這個問題。我們只知道這句「不同意爸的看法」使得洪若潭宣稱三名子女已死，骨灰也已撒入大海的說法，由集體自殺的解釋，導向洪若潭夫妻聯手殺害三個孩子後才共赴黃泉的可能。
文：香楠
洪若潭與前妻有三名孩子，長子洪崇釜當時是中原大學物理研究所的新生，次子洪崇荏在父親所開設的的眾源公司工作，最小的女兒洪孟瑜才19歲，就讀於台南的致遠管理學院。
他們的生母過世得早，父親洪若潭希望身為繼母的姚寶月能全心照護三個孩子，同時不願孩子認為雙親會偏袒同父異母的弟弟妹妹，於是要求她不再生育。姚寶月對他十分順從，在婚後不久便結紮，盡力扮演丈夫所要求的角色。
根據次子洪崇荏在公司宿舍留下的筆記，可以看出姚寶月雖是繼母，但親子間並無不可化解的嫌隙，甚至能夠開誠布公地談論家族間的問題。從2001年2月到8月，筆記中陸陸續續出現洪若潭意圖尋短的跡象，其中一段寫著：「晚上回家，爸為了奶（洪若潭之母）的事想死，奶的事不知何時才能落幕，現在最重要的是把奶的事搞定。」可見家族關係長期不睦，使得洪若潭一家都陷入了低氣壓中。
身為與雙親生活最密切的孩子，洪崇荏又寫道，「中午和媽媽談奶的事，真沒有想到連媽都想死。」對照洪若潭給妹妹的遺書中提到，自十數年前與姚寶月成婚以來，不但未能獲得支持，甚至自己的父母還離間續弦妻子與孩子之間的關係。在已經逐漸懂事的孩子眼裡，見到奶奶等長輩針對自己雙親的指責，到底意難平。
然而，正值青春、大好人生在前的洪家子女是不會想到自殺一事的。「爸問我，如果他要去死，我會跟他去嗎？」他深知雙親所承受的心理壓力，面對本應是一家支柱的父親毫無遮掩地展現挫折頹喪，年輕的他不知如何寬慰是好，只能再次自問。
另一方面，洪若潭毫不隱瞞自己希望孩子能放棄生命，與他一起自殺的念頭，這對三兄妹而言，定然是一種掙扎。試想，有這麼一個如洪若潭般近乎偏執而深具控制欲的父親，成長的過程中，必少有叛逆的想法與機會，更別說是身在父親公司，深受影響的洪崇荏。
即使如此，他的筆下仍紀錄了當時的感受：「爸說，如果他死了，留我們三人，會給人瞧不起，但我不同意爸的看法。」即使在商議自家生死大事時，洪若潭心所繫掛的仍是外人的評價。
我們無從得知洪家五口是否曾理性地商議過這個問題，也不曉得三個孩子們有多抗拒自殺的行為。我們只知道這句「不同意爸的看法」使得洪若潭宣稱三名子女已死，骨灰也已撒入大海的說法，由集體自殺的解釋，導向洪若潭夫妻聯手殺害三個孩子後才共赴黃泉的可能。
當警方循著洪若潭的遺書搜尋洪家庭院的焚化爐，僅找到他們夫妻二人蜷曲的遺骸與少量屬於洪若潭愛犬的DNA，沒有任何一名子女的骨灰殘留。即使是主臥室床鋪上疑似是注射針頭抽出時濺出的血點，也屬於洪家女主人姚寶月。這似乎象徵在這個家庭裡，縱然是與自己生命休戚相關的決定，孩子們仍難有任何置喙的餘地。他們是隱形的、被動的、無聲的。
事件發生之後，警方仍不放棄，絞盡腦汁思索可能殘存微物跡證的場所。然而，包含停放在眾源公司的積架、凱迪拉克，洪若潭所擁有的五輛車中，都沒有三名孩子已死亡的直接證據，只餘黑色凱迪拉克和白色吉普車的踏板上留存的海砂與海水，證明車主曾經到過海邊。這是三個孩子生命已走到最後的間接與唯一證明。洪家兄妹就這樣不留一絲痕跡地消失在這個世界上。
細究洪若潭安排的這場死亡之旅，會發現他確實真正深愛自己的孩子。有潔癖的他，以50萬元特別訂製了足以容身的焚化爐，想的是讓自己一家去得乾乾淨淨，以他所想要的方式，完美離開這個世界。
焚化爐啟用之初，作為實驗，他將自己的愛犬殺死，送進焚化爐中，讓他的寵物為他在黃泉之途上開道。此外，或許是希望不留任何牽繫於世間，不欲讓後人當成談資，他也將家中所有照片與資料一併燒毀。
他最為不捨的必定是他的孩子。看著三個月前，長子自中原大學畢業時，一家五口開心的合照。在他的邏輯中，這樣的美好是他所執著的，於是自私地要將自己珍惜所有物帶離世間。
帶著孩子全家赴死的家長沒有考慮到孩子的人生，沒有考慮到生命的無限可能。洪若潭或許真的擔憂失怙失恃的三個孩子會「被人瞧不起」；但同時，他也沒有能力理解自己和孩子是不同的個體，不該在此扼殺這些生命的可能。 這是以愛為名，所犯下的謀殺。
- 洪若潭一家五口滅門疑雲（三）：後院小花園的焚化爐內，藏有兩具燒焦的骨骸
- 洪若潭一家五口滅門疑雲（四）：洪家三名子女生死之謎，引發各式各樣的猜測
本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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職人出擊！臺灣農漁業華麗變身
我們想讓你知道的是
導入智慧農漁科技，不只能幫助老職人們保存珍貴的經驗；若再結合標準化與模組化技術，智慧農漁科技將是臺灣農漁轉型通往永續發展的路徑，更有機會降低入門門檻，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。
臺灣農漁業歷史悠久，扮演著餵養臺灣人的重要角色。傳統農漁業的職人們在種植與養殖時，除了常常需要看天吃飯，還需要經歷一次次的試驗、以及長時間密切照顧，才能享有最終收成的果實。雖然從事第一線農漁生產的職人們已經逐漸老化，但他們與這塊土地共同生活了一輩子，累積一身的珍貴經驗可不容小覷，所以當導入智慧農漁科技後，老職人們的經驗便可以永遠保存下來，結合標準化與模組化，讓農漁轉型成為通往永續發展的路徑，帶動地方創生與青年洄游。
生長不受限！水果王國開啟智慧農業新篇章
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本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。