洪若潭一家五口滅門疑雲（一）：事事追求圓滿的性格，因家族不和種下殺機

文：香楠

彰化縣二林鎮，任誰站在這處占地近3000坪的別墅莊園前，都不禁要讚嘆，好一處壯觀的大宅。外牆是價值千萬的進口石材，庭院綠草絨絨，林木蓊鬱，還有特地由南洋運回的椰子樹，植於大片潟沙之上。當中坐落的大宅，更是可以看出雄偉氣派的設計理念。 此處是一家五口的堡壘，男主人不但親自規劃監工，還蓄意築起高牆，與世隔絕，並在家中養了兩隻狼犬，隨時護衛著家園。

然而，自2001年的秋天後，如此豪華的別墅卻成了當地最著名的凶宅。該年9月5日，洪若潭夫妻被人發現死於自家的焚化爐內，遺體已經燒到碳化，客廳桌上擺著三封留給洪若潭妹妹的遺書。在遺書中，洪若潭宣稱因為與親人不合，遭受鄉里的議論，甚至對政治時局感到失望，最後決意帶著三個孩子全家赴死。而洪若潭與元配的三個孩子，也確實下落不明，無影無蹤。

由於焚化爐內只找到他們夫妻二人的遺骸，沒有三名子女的DNA，家中也沒有謀殺的痕跡。即使洪若潭在遺書中明確表示三個孩子已死，並於焚化爐中燒淨，骨灰散入大海，警方在無法開具死亡證明的情況之下，仍不敢斷言他們的死亡，只列為失蹤人口。

孩子們死了嗎？洪若潭與妻子姚寶月為何自盡？這一家五口，走上絕路的真相究竟為何？真相難道跟洪若潭遺書的說詞相同嗎？

根據洪若潭姑丈所述，洪若潭是個完美主義者「什麼事情都要很圓滿，不圓滿就會很痛苦」。在友人眼中，他的潔癖傾向也很明顯，平時不愛與人打交道，若有人到訪，還不待對方離去的前腳踏出大門，便已開始擦桌掃地，欲恢復家中整潔。還是個性情激烈，十分看重自身名譽之人，曾因里長懷疑他所擁有的80萬的茶壺是假貨，而當場砸碎。

他所追求的是能夠掌控所處環境的秩序感，唯有如此，才能感到安心、滿足。這樣寧為玉碎不為瓦全的性格，令他心中容不下一切瑕疵。因此，當洪家慘案消息傳出之後，鄉里間雖感意外，卻也一致認為這樣的悲劇下場符合他們心目中那性格剛烈的洪若潭。

洪家大宅現任擁有者李世傑醫師，每當談到前任屋主與大宅時，總帶著讚賞與一絲惋惜地表示，洪宅當時的規劃十分周全，只有心思縝密如斯者能夠完成。從屋內的電路到庭院照明、保全系統，一直到建築主體的堅實穩固都設想到了，實在是一處難得的房產。

人說家和萬事興，要讓完美別墅成為溫暖的家，則需要居住其間的家人悉心維護。不幸的是，洪若潭一家，即使事業成功，進出以名車代步，卻在地方上有著「遺棄老母、兄弟鬩牆」的名聲。 所有的事情，都要從十餘年前的車禍說起。

洪若潭的元配在送孩子上學時，開車撞上橋墩而亡。妻子早逝，留下三名年幼的孩子，洪若潭在不久之後續弦，但第二任妻子姚寶月卻一直無法得到洪氏家族的認同，從而埋下了家族不合的遠因。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

洪家兄弟的糾紛不僅如此。洪若潭以製造膠帶與貼紙的輕工業起家，創立眾源企業公司，事業小有成就，但眼中容不下一點瑕疵的他，卻以兄弟在自己公司收取回扣的名義，開除了有血緣之親的手足。這顯示洪若潭是個極有原則之人，但這份正直對他在家族與鄉里間的人際關係卻毫無幫助。

後來，親人眼中性情固執剛愎的洪若潭更以替家族還債的名義，將原屬於兄弟的家傳田產作為抵押收歸己有。此舉終於使得潛伏已久的衝突浮上檯面，徹底爆發，洪若潭與母親、兄弟雙方鬧得人盡皆知。即使被母親責怪，洪若潭也不退讓，甚至還逕行在原屬於兄弟共有的土地上，修築了這棟紅瓦白牆的美麗別墅。

洪若潭的母親因此不願與他同住於此，結果兒孫坐擁花園豪宅，老母避居他處，在外以資源回收賺取零用維生。此情此景惹得外人議論紛紛，無論前因後果是什麼，母子不合的事實，使作為兒子的洪若潭很難不受到流言蜚語的壓力。

也曾有與洪若潭相識的友人勸他：「祖產的問題要好好處理，街坊都有些負面的傳言了。」但洪若潭聽不下這類勸告，非常憤怒激動，認為自己太過冤枉。他分明也為家族付出了許多，是他替亡父償還債款，這份孝心竟沒有得到好評，卻在家族內外都招人非議。

人們總是愛議論的，而一旦被視為惡人，即使不存在的過失，也能無中生有。流言傳出，十數年前令洪若潭得到千萬保險金的妻子車禍意外，是他一手鑄成；他也早有開除兄弟的想法，侵吞回扣只是欲加之罪；至於侵吞祖產與不友不肖的事蹟，更是板上砸釘的事實。

這些恩怨林林總總累積起來，使洪家在地方飽受流言之苦，每天活在背後受人議論的壓力之下，也使得原先便有種種不滿的洪若潭，起了尋短的念頭。本就追求事事圓滿、不能容下一粒砂的他，更不能忍受這些無妄的冤屈。而他決定，他不僅要告別這不公不義的世界，他還要將他所愛的一切，包含妻兒全部帶走。

那麼，他的妻子與孩子們呢？是否也是心甘情願與他攜手共赴黃泉的？ 就洪若潭的角度或許如此，但從孩子們的日記中，卻可以得到相反的線索。

洪若潭一家五口滅門疑雲（二）：次子日記內容，導出夫妻聯手殺害三個孩子的可能

洪若潭一家五口滅門疑雲（三）：後院小花園的焚化爐內，藏有兩具燒焦的骨骸

洪若潭一家五口滅門疑雲（四）：洪家三名子女生死之謎，引發各式各樣的猜測

本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航