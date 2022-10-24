洪若潭一家五口滅門疑雲（一）：事事追求圓滿的性格，因家族不和種下殺機
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他所追求的是能夠掌控所處環境的秩序感，唯有如此，才能感到安心、滿足。這樣寧為玉碎不為瓦全的性格，令他心中容不下一切瑕疵。因此，當洪家慘案消息傳出之後，鄉里間雖感意外，卻也一致認為這樣的悲劇下場符合他們心目中那性格剛烈的洪若潭。
文：香楠
彰化縣二林鎮，任誰站在這處占地近3000坪的別墅莊園前，都不禁要讚嘆，好一處壯觀的大宅。外牆是價值千萬的進口石材，庭院綠草絨絨，林木蓊鬱，還有特地由南洋運回的椰子樹，植於大片潟沙之上。當中坐落的大宅，更是可以看出雄偉氣派的設計理念。 此處是一家五口的堡壘，男主人不但親自規劃監工，還蓄意築起高牆，與世隔絕，並在家中養了兩隻狼犬，隨時護衛著家園。
然而，自2001年的秋天後，如此豪華的別墅卻成了當地最著名的凶宅。該年9月5日，洪若潭夫妻被人發現死於自家的焚化爐內，遺體已經燒到碳化，客廳桌上擺著三封留給洪若潭妹妹的遺書。在遺書中，洪若潭宣稱因為與親人不合，遭受鄉里的議論，甚至對政治時局感到失望，最後決意帶著三個孩子全家赴死。而洪若潭與元配的三個孩子，也確實下落不明，無影無蹤。
由於焚化爐內只找到他們夫妻二人的遺骸，沒有三名子女的DNA，家中也沒有謀殺的痕跡。即使洪若潭在遺書中明確表示三個孩子已死，並於焚化爐中燒淨，骨灰散入大海，警方在無法開具死亡證明的情況之下，仍不敢斷言他們的死亡，只列為失蹤人口。
孩子們死了嗎？洪若潭與妻子姚寶月為何自盡？這一家五口，走上絕路的真相究竟為何？真相難道跟洪若潭遺書的說詞相同嗎？
根據洪若潭姑丈所述，洪若潭是個完美主義者「什麼事情都要很圓滿，不圓滿就會很痛苦」。在友人眼中，他的潔癖傾向也很明顯，平時不愛與人打交道，若有人到訪，還不待對方離去的前腳踏出大門，便已開始擦桌掃地，欲恢復家中整潔。還是個性情激烈，十分看重自身名譽之人，曾因里長懷疑他所擁有的80萬的茶壺是假貨，而當場砸碎。
他所追求的是能夠掌控所處環境的秩序感，唯有如此，才能感到安心、滿足。這樣寧為玉碎不為瓦全的性格，令他心中容不下一切瑕疵。因此，當洪家慘案消息傳出之後，鄉里間雖感意外，卻也一致認為這樣的悲劇下場符合他們心目中那性格剛烈的洪若潭。
洪家大宅現任擁有者李世傑醫師，每當談到前任屋主與大宅時，總帶著讚賞與一絲惋惜地表示，洪宅當時的規劃十分周全，只有心思縝密如斯者能夠完成。從屋內的電路到庭院照明、保全系統，一直到建築主體的堅實穩固都設想到了，實在是一處難得的房產。
人說家和萬事興，要讓完美別墅成為溫暖的家，則需要居住其間的家人悉心維護。不幸的是，洪若潭一家，即使事業成功，進出以名車代步，卻在地方上有著「遺棄老母、兄弟鬩牆」的名聲。 所有的事情，都要從十餘年前的車禍說起。
洪若潭的元配在送孩子上學時，開車撞上橋墩而亡。妻子早逝，留下三名年幼的孩子，洪若潭在不久之後續弦，但第二任妻子姚寶月卻一直無法得到洪氏家族的認同，從而埋下了家族不合的遠因。
洪家兄弟的糾紛不僅如此。洪若潭以製造膠帶與貼紙的輕工業起家，創立眾源企業公司，事業小有成就，但眼中容不下一點瑕疵的他，卻以兄弟在自己公司收取回扣的名義，開除了有血緣之親的手足。這顯示洪若潭是個極有原則之人，但這份正直對他在家族與鄉里間的人際關係卻毫無幫助。
後來，親人眼中性情固執剛愎的洪若潭更以替家族還債的名義，將原屬於兄弟的家傳田產作為抵押收歸己有。此舉終於使得潛伏已久的衝突浮上檯面，徹底爆發，洪若潭與母親、兄弟雙方鬧得人盡皆知。即使被母親責怪，洪若潭也不退讓，甚至還逕行在原屬於兄弟共有的土地上，修築了這棟紅瓦白牆的美麗別墅。
洪若潭的母親因此不願與他同住於此，結果兒孫坐擁花園豪宅，老母避居他處，在外以資源回收賺取零用維生。此情此景惹得外人議論紛紛，無論前因後果是什麼，母子不合的事實，使作為兒子的洪若潭很難不受到流言蜚語的壓力。
也曾有與洪若潭相識的友人勸他：「祖產的問題要好好處理，街坊都有些負面的傳言了。」但洪若潭聽不下這類勸告，非常憤怒激動，認為自己太過冤枉。他分明也為家族付出了許多，是他替亡父償還債款，這份孝心竟沒有得到好評，卻在家族內外都招人非議。
人們總是愛議論的，而一旦被視為惡人，即使不存在的過失，也能無中生有。流言傳出，十數年前令洪若潭得到千萬保險金的妻子車禍意外，是他一手鑄成；他也早有開除兄弟的想法，侵吞回扣只是欲加之罪；至於侵吞祖產與不友不肖的事蹟，更是板上砸釘的事實。
這些恩怨林林總總累積起來，使洪家在地方飽受流言之苦，每天活在背後受人議論的壓力之下，也使得原先便有種種不滿的洪若潭，起了尋短的念頭。本就追求事事圓滿、不能容下一粒砂的他，更不能忍受這些無妄的冤屈。而他決定，他不僅要告別這不公不義的世界，他還要將他所愛的一切，包含妻兒全部帶走。
那麼，他的妻子與孩子們呢？是否也是心甘情願與他攜手共赴黃泉的？ 就洪若潭的角度或許如此，但從孩子們的日記中，卻可以得到相反的線索。
- 洪若潭一家五口滅門疑雲（二）：次子日記內容，導出夫妻聯手殺害三個孩子的可能
- 洪若潭一家五口滅門疑雲（三）：後院小花園的焚化爐內，藏有兩具燒焦的骨骸
- 洪若潭一家五口滅門疑雲（四）：洪家三名子女生死之謎，引發各式各樣的猜測
本文經重大歷史懸疑案件調查辦公室授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
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「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
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