《競爭之合謀有罪》：告密——合謀成員向競委會舉報，可享「寬待」？
我們想讓你知道的是
「寬待政策」列明，首名向競委會舉報其參與的合謀行為、而又符合所有寬待條件的合謀成員，競委會將不會在審裁處對其展開法律程序，以換取其合作。只是其身不正，怕要負上刑責。雖然聽聞有「寬待政策」，但告密，始終有個心理關口……
文：陳志樺
「朋友是要來出賣的」，明明是歪理卻值得細味。對於朋友之道，在今集《競爭之合謀有罪》，Johnny忠告Sean：「君子之交淡如水……別跟車太貼。」總得保持一點距離，人情世故才看得通透。
Carl （麥子樂飾） 與馬哥 （李尚正飾） 是多年老友，曾拍檔做食品工場生意，後來拆夥自立門戶，仍有來往。Carl女友Phoebe （吳嘉禧飾） 精明，早就看穿馬哥唔熟唔食，但Carl卻不以為意。李尚正演蠱惑世界仔，獨特幽默感，入型入格。
男人之間講「義氣」，常怪女人小家，就是不懂。男人以為一起唱K泡妞踢波就是老友知己，轉頭見利益轉風向，你擋路就推你去死。
又係老友，活動策劃公司老細 Simon （葉運強飾） 找上門關照Carl與馬哥，有辦學團體舉辦大型活動，會有餐飲服務招標。之前Simon與兩人合作愉快，做生不如做熟，示意兩人「夾好標價」入標；其實已涉及反競爭行為 「交換敏感商業資料」。
本來風平浪靜，直至Simon說漏了嘴，Carl方知被馬哥食夾棍，暗地減價搶標。馬哥招搖，遇上Phoebe又生事端，令她受傷。Carl終按捺不住，到波樓找馬哥對質，反被當眾羞辱，一鋪清袋醜陋收場。Carl才醒覺「朋友是要來出賣的」，頓時百般滋味想去競委會舉報，只是其身不正，怕要負上刑責。雖然聽聞有「寬待政策」，但告密，始終有個心理關口……
畢竟，真心稱兄道弟的年代已經沒落。對於Carl或應慶幸背後仍有個好女子，沒嫌他窮嫌他忠直，風雨中不離不棄，真要感恩了。
另一邊廂，Sean（黃定謙飾）也託Nicole幫忙「交換資料」，探聽Ashley（余香凝飾）口風。自從上次洗樓行動的嘔吐事件，Ashley一直對他黑臉，似仍怪罪他。入世未深的Nicole相約Ashley聽她的酒後真言，原來是感情大輸家，情何以堪，Nicole無厘頭做了中間人，越幫越出事……黃定謙與余香凝演這對歡喜冤家，針鋒相對，鬥戲精彩。
企業間的一般資料交換，本屬正常商業行為。然而，互為競爭對手的企業，若交換影響競爭的敏感資料，則可能違法。尤其有關未來定價，屬最敏感資料。
是集故事主要參考一宗資訊科技公司交換資料案，涉及海洋公園就採購一款資訊科技軟件所進行的招標。案件中的軟件供應商並不提供安裝服務，故向海洋公園推薦幾間分銷商，包括A與B公司，並要求兩間公司協商報價及決定由哪間公司中標。兩間公司於是以短訊交換報價資料，之後B公司按A公司的報價調整其最終提交的報價，成功中標。其後，事件因案中一名投標者申請寬待而被揭發。
「寬待政策」列明，首名向競委會舉報其參與的合謀行為、而又符合所有寬待條件的合謀成員，競委會將不會在審裁處對其展開法律程序，以換取其合作。由於該投標者成功申請寬待，競委會沒有起訴該公司或其任何人員。
在《競爭條例》下，如競委會認為恰當並與案情相稱，可向涉案者發出違章通知書，以取代在審裁處展開法律程序，但條件是對方須承諾遵守通知書的規定。涉案的軟件供應商在調查期間，一直與競委會合作並接受「違章通知書」，承諾採取措施加強公司的競爭合規計劃，因此免被起訴。競委會亦同樣提出向B公司發出違章通知書，但B公司拒絕接受，競委會因而對該公司及其董事展開訴訟。
最後，審裁處裁定B公司違反《競爭條例》，判處罰款，而該公司及其董事本人均須支付競委會的訟費。至於其餘針對該名公司董事的申索，審裁處則暫緩執行，條件是他須向其全體員工推行競爭合規計劃。
案件提醒業界不應交換影響競爭的敏感資料，同時亦加深大眾對「寬待政策」的認識，有助舉報。
（香港電台電視節目《競爭之合謀有罪》，逢週六晚上7時30分於港台電視31播出。）
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
Tags：
線上直播論壇：以跨域創新生態系驅動循環經濟，10/14和你一同搶攻綠色商機
我們想讓你知道的是
關鍵評論網將於10月14日辦理「循環綠色經濟大商機」線上直播論壇，作為「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」之前導活動，本場以2位循環綠色經濟的經驗談，探索更多綠色商機應用發展的可能性。
近幾年在科技、經濟發展以及環境的多元衝擊下，傳統商業經營模式出現了結構性變革，為了因應各產業的轉變，企業重新對焦各分眾族群需求，甚至在不同生態系之間，透過跨域合作或需求重組，滿足或建構多元市場的需求，推出創新服務價值。
尤其是在經歷新冠肺炎及氣候變遷的影響後，全球對於永續發展的議題更加重視，提倡環境友善的「循環經濟」成為綠色商機下受到高度關注的議題。經濟部中小企業處透過「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」輔導，協助中小企業在綠色經濟的發展有個一個良好的方向，以跨域創新及轉型的實踐，逐漸有了豐碩的成果，也為生態系的發展，增添更多的可能性。
為了讓更多人體驗到企業推動效益，經濟部將於今年10月22日至25日，攜手數位發展部，掌握時下數位與綠色關鍵議題，在松山文創園區2－3號倉庫舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」。活動圍繞「數位雲」、「永續雲」、「體驗雲」三大展示主題，打造數位、綠色、虛實整合的展場體驗。除此之外，現場還有綠色生活、臺灣特色店家消費體驗，以及數位轉型與綠色永續主題論壇等精彩內容，歡迎前來親自體驗！
【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
- 日期：10月22日－10月25日
- 地點：松山文創園區2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
- 瞭解更多：https://reurl.cc/m3KGZ9
「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如生物炭、生態材料與虛擬電廠等多樣化的綠色減碳生態系，為臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
循環綠色經濟大商機線上直播論壇，集結產業專家一次看
「跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機」線上論壇將邀請盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長，與京冠生物科技股份有限公司 楊青山董事長，分別從「生物炭跨域應用品牌提升生態系」及「生態材料跨域鏈結生態系」的發展成果，與臺灣所有中小企業共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，讓永續能成為每個人的日常生活。
循環經濟是由循環加上經濟，過往企業以獲利為主的商業模式，該怎麼結合生態系的每個資源及技術，達到永續及環保的目標？首場專題短講由盛發生物科技有限公司 專案經理王志良主講，從木酢產品研發為起點，並於過程中，洞見產業的需求，以生物炭生態系的核心角色推動創新商業模式，從生活用品到建材，帶動包括化工、建材、檢測、應用到場域等跨界跨域的合作夥伴，持續延伸生物炭產品的各種可能。接著將由楊青山董事長分享京冠生技是如何將其引以為傲的發酵技術，透過生態系合作，找到不同專業領域的合作夥伴，實現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」夢想藍圖，轉型成為「材料開發」企業。
2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
- 活動時間：2022年10月14日
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：王志良 專案經理（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
- 活動內容：