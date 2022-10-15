2022/10/15,
司法

《競爭之合謀有罪》：告密——合謀成員向競委會舉報，可享「寬待」？

《競爭之合謀有罪》：告密——合謀成員向競委會舉報，可享「寬待」？
Carl （麥子樂飾）與馬哥（李尚正飾）識於微時，同在大染缸中長大。

我們想讓你知道的是

「寬待政策」列明，首名向競委會舉報其參與的合謀行為、而又符合所有寬待條件的合謀成員，競委會將不會在審裁處對其展開法律程序，以換取其合作。只是其身不正，怕要負上刑責。雖然聽聞有「寬待政策」，但告密，始終有個心理關口……

文：陳志樺

「朋友是要來出賣的」，明明是歪理卻值得細味。對於朋友之道，在今集《競爭之合謀有罪》，Johnny忠告Sean：「君子之交淡如水……別跟車太貼。」總得保持一點距離，人情世故才看得通透。

Carl （麥子樂飾） 與馬哥 （李尚正飾） 是多年老友，曾拍檔做食品工場生意，後來拆夥自立門戶，仍有來往。Carl女友Phoebe （吳嘉禧飾） 精明，早就看穿馬哥唔熟唔食，但Carl卻不以為意。李尚正演蠱惑世界仔，獨特幽默感，入型入格。

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Carl （麥子樂飾） 的女友 Phoebe （吳嘉禧飾） 眼見他一步步踏入陷阱而不自知，十分憂心。

男人之間講「義氣」，常怪女人小家，就是不懂。男人以為一起唱K泡妞踢波就是老友知己，轉頭見利益轉風向，你擋路就推你去死。

又係老友，活動策劃公司老細 Simon （葉運強飾） 找上門關照Carl與馬哥，有辦學團體舉辦大型活動，會有餐飲服務招標。之前Simon與兩人合作愉快，做生不如做熟，示意兩人「夾好標價」入標；其實已涉及反競爭行為 「交換敏感商業資料」。

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馬哥 （李尚正飾）面對債務頓感惆悵，唯有出賣老友阿Carl （麥子樂飾）。

本來風平浪靜，直至Simon說漏了嘴，Carl方知被馬哥食夾棍，暗地減價搶標。馬哥招搖，遇上Phoebe又生事端，令她受傷。Carl終按捺不住，到波樓找馬哥對質，反被當眾羞辱，一鋪清袋醜陋收場。Carl才醒覺「朋友是要來出賣的」，頓時百般滋味想去競委會舉報，只是其身不正，怕要負上刑責。雖然聽聞有「寬待政策」，但告密，始終有個心理關口……

畢竟，真心稱兄道弟的年代已經沒落。對於Carl或應慶幸背後仍有個好女子，沒嫌他窮嫌他忠直，風雨中不離不棄，真要感恩了。

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人證物證俱在，面對競委會調查員查問，馬哥（李尚正飾）依仍然理直氣壯。

另一邊廂，Sean（黃定謙飾）也託Nicole幫忙「交換資料」，探聽Ashley（余香凝飾）口風。自從上次洗樓行動的嘔吐事件，Ashley一直對他黑臉，似仍怪罪他。入世未深的Nicole相約Ashley聽她的酒後真言，原來是感情大輸家，情何以堪，Nicole無厘頭做了中間人，越幫越出事……黃定謙與余香凝演這對歡喜冤家，針鋒相對，鬥戲精彩。

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競委會調查員 Ashley （余香凝飾） 到涉事公司調查有關合謀定價的案件。
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出賣朋友的代價是多少？三十枚銀幣？Nicole （林千渟飾）只要求兩個布甸。

企業間的一般資料交換，本屬正常商業行為。然而，互為競爭對手的企業，若交換影響競爭的敏感資料，則可能違法。尤其有關未來定價，屬最敏感資料。

是集故事主要參考一宗資訊科技公司交換資料案，涉及海洋公園就採購一款資訊科技軟件所進行的招標。案件中的軟件供應商並不提供安裝服務，故向海洋公園推薦幾間分銷商，包括A與B公司，並要求兩間公司協商報價及決定由哪間公司中標。兩間公司於是以短訊交換報價資料，之後B公司按A公司的報價調整其最終提交的報價，成功中標。其後，事件因案中一名投標者申請寬待而被揭發。

「寬待政策」列明，首名向競委會舉報其參與的合謀行為、而又符合所有寬待條件的合謀成員，競委會將不會在審裁處對其展開法律程序，以換取其合作。由於該投標者成功申請寬待，競委會沒有起訴該公司或其任何人員。

在《競爭條例》下，如競委會認為恰當並與案情相稱，可向涉案者發出違章通知書，以取代在審裁處展開法律程序，但條件是對方須承諾遵守通知書的規定。涉案的軟件供應商在調查期間，一直與競委會合作並接受「違章通知書」，承諾採取措施加強公司的競爭合規計劃，因此免被起訴。競委會亦同樣提出向B公司發出違章通知書，但B公司拒絕接受，競委會因而對該公司及其董事展開訴訟。

最後，審裁處裁定B公司違反《競爭條例》，判處罰款，而該公司及其董事本人均須支付競委會的訟費。至於其餘針對該名公司董事的申索，審裁處則暫緩執行，條件是他須向其全體員工推行競爭合規計劃。

案件提醒業界不應交換影響競爭的敏感資料，同時亦加深大眾對「寬待政策」的認識，有助舉報。

香港電台電視節目《競爭之合謀有罪》，逢週六晚上7時30分於港台電視31播出。）

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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