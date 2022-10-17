2022/10/17,
商業

進軍歐洲時遭遇美國晶片禁令，中國電動車的前景如何？

進軍歐洲時遭遇美國晶片禁令，中國電動車的前景如何？
2020年上海普通車展上的蔚來汽車。Photo Credit: Getty Images / BBC News

我們想讓你知道的是

在上世紀70年代的石油危機中，歐美車企的大排量汽車變得不划算，日本車企開始力推小排量經濟型汽車搶佔市場，並成功躋身全球主要汽車製造商。而在這一輪能源轉型中，汽車行業巨變，傳統巨頭的優勢被重估，中國則希望從德美日的跟隨者實現彎道超車，變為領跑者。

10月8日，中國電動車公司蔚來（NIO）在柏林舉辦發布會，宣布旗下三款車型將以租賃的形式，進軍德國、荷蘭、丹麥和瑞典市場，標誌著這家新興中國公司進入歐洲主要市場。

過去十年，得益於政策傾斜和補貼，中國電動車企業快速發展，銷量從2012年的12791輛，到去年突破352萬，增長270多倍，佔全球銷量的一半。

近年來，中國電動車企開始試圖進入歐洲市場，往往選擇挪威作為第一站，因為其補貼和市場接受度最佳。但蔚來此次則進入規模更大、競爭也更激烈的德國等市場，後者是福斯（Volkswagen）、BMW、保時捷（Porsche）等知名汽車的產地。

「一個中國電動車初創企業能夠進入像歐盟這樣成熟的市場，對中國電動車行業是個好兆頭。」經濟學人智庫（EIU）分析師阿魯希・科泰查（Arushi Kotecha）向《BBC中文》表示，雖然達到一定的技術先進水平並非易事，但蔚來的真正考驗是，能否經受住與特斯拉（Tesla）和極星（Polestar）等更成熟的西方電動車製造商的競爭。

值得注意的是，不同於燃油汽車，電動車在電控系統、雷射雷達、自動駕駛等各方面都需要晶片。然而，美國對中國的晶片封鎖在過去一年不斷加碼，為中國電動車的長遠發展蒙上陰影。

「世界領先地位」

即便在低迷的經濟形式和疫情持續侵擾下，中國電動車銷量在今年9月再創新高。

根據中國汽車工業協會披露，9月達到70.8萬輛電動車，包含乘用車和商用車，同比增長93.9%；電動車市場佔有率達到27.1%。

這個數字大幅領先美國和歐洲。以今年8月為例，歐洲十四國總共賣出的63.91萬輛新車，其中電動車佔14.55萬輛，其中純電動車為8.98萬輛。

如果拉長時間線看，中國電動車市場增長更為驚人。2012年電動車僅銷售12791輛，2021年銷量突破352萬，增長270多倍。中國也在2015年成為全球電動車第一大市場，並保持至今。

國立台灣大學助理教授謝依芸表示，這主要源於政府的政策和獎勵推動。中國政府補貼電動車超過十年，不過補貼幅度不斷降低，並將在2023年結束，但在經濟上，仍有很多理由購買電動車。比如車牌，在中國要麼需要搖號，要麼需要花大價錢購買，電動車則少了這些限制。

根據中國媒體測算，在12年間政府向電動車行業補貼了約1500億元，由於力度太大，甚至曾出現過電動車企虛假申報，騙取補貼的風波。

今年五月，特斯拉創始人馬斯克（Elon Musk）在中文社交媒體平台微博上表示，「似乎很少有人意識到，中國在可再生能源發電和電動車領域正處於世界領先地位。」

蔚來在合肥的生產線

Photo Credit: Getty Images / BBC News

為什麼電動車這麼重要？

一方面是在經濟上的重要性，申港證券分析師曹旭特發布的報告顯示，以2020年為例，汽車工業對全行業整體帶動效應可達38650億元，因帶動效應對GDP增長貢獻率達到了10.41%。

甚至在疫情重創中國經濟之後，也是汽車行業率先復甦。曹旭特的研究稱，2020年6月和7月汽車工業增加值同比增速分別為13.4%和21.6%，均位居41個大類行業首位，汽車工業先於其他行業率先走向復蘇。

經濟學人智庫（EIU）分析師阿魯希・科泰查（Arushi Kotecha）向《BBC中文》表示，相比傳統燃油汽車，電動車用電機取代了內燃機和變速箱，因此零部件更少，勞動密集型程度也更弱，但它對經濟增長仍然至關重要。

「部分原因是他們在能源轉型中的意義和關鍵作用。」科泰查進一步解釋，電動車是一個經濟體中高附加值的部分，因為它不僅包括鋰離子電池的和半導體領域的最新技術，還包括車輛輔助駕駛零部件行業（比如雷射雷達）。

從地緣戰略角度，發展電動車也有其特殊意義。中國電動車巨頭比亞迪（BYD）總裁王傳福提到，中國70%石油依靠進口，其中70%要經過馬六甲海峽，70%石油用在了汽車行業。「這三個『70%』會死死卡住我們的脖子，很容易被人切斷，而一個解決方案就是發展新能源，減少對石油的依賴。」

在上世紀70年代的石油危機中，歐美車企的大排量汽車變得不划算，日本車企開始力推小排量經濟型汽車搶佔市場，並成功躋身全球主要汽車製造商。

而在這一輪能源轉型中，汽車行業巨變，傳統巨頭的優勢被重估，中國則希望從德美日的跟隨者，實現彎道超車，變為領跑者。

因此，相比歐美日韓的老牌車企，中國車企的轉型決心和投入都要大得多，特別是在動力電池和智慧化程度上更是走在前列。

「可以肯定的是，中國汽車製造商進入歐盟市場只是為了獲得一個立足點。他們的國內市場是如此繁榮，以至於他們沒有真正的必要去尋找新市場。然而，從長遠來看，中國的電動車製造商將處於主導全球市場的有利地位，這要歸功於他們在中國獲得的支持、基礎設施和經驗。」科泰查表示。

晶片禁令是否會阻斷超車之路

自動駕駛

Photo Credit: Getty Images / BBC News

在北京道路上測試的自動駕駛汽車

像蔚來一樣，很多中國車企進入充分競爭的國際市場，卻不得不面對美國晶片禁令的掣肘，這可能使它們在與西方同行們競爭時處於劣勢。

10月7日，美國商務部工業和安全局（BIS）宣布對晶片出口實施新的管制。其中禁止向中國銷售18納米及以下的DRAM晶片、28層及以上的NAND閃存晶片、14納米及以下FinFET工藝的邏輯晶片生產工具，即刻生效。


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