2022/10/15,
中國

中共二十大：從四件商品一窺「習時代」十年經濟發展正反面

中共二十大：從四件商品一窺「習時代」十年經濟發展正反面
Photo Credit: Getty Images / BBC News

我們想讓你知道的是

已故政治學者杭亭頓（Samuel Huntington）說，「一個大國的崛起，意味著新的利益調整週期的開始。」過去十年，中國顯然已經進入這樣一個週期，但展望未來十年，沒人能預言，這種調整的速度和烈度，將如何衝擊這個國家。

2012年，習近平成為中共總書記，中國經濟也逐步進入「習時代」——在他之前，1990年代總理朱鎔基「趟地雷陣」，改革國企並塑造市場經濟，打造了中國發展的新軌道；進入胡錦濤、溫家寶主政時期，中國經濟沿此軌道前行，體量膨脹四倍。

回顧最近的十年，從數字上看似乎是成功的，GDP增長超過一倍；但中美貿易戰、科技戰，甚至一場全球疫情，給中國帶來世紀挑戰。

今年10月，中共二十大即將召開，以此為契機，《BBC中文》採訪專家，希望借由四種商品，深入經濟發展的細枝末節，理解過去十年，從而一窺未來之路。

1. 手機：製造業的正反面

中共二十大：四件商品折射習十年經濟發展

The British Broadcasting Corporation

正面：「世界工廠」與網際網路大潮

「手機最能代表中國過去十年的經濟。」香港中文大學經濟學系副教授莊太量認為，它是經濟高度全球化的產物。比如一台iPhone，美國研發，韓國供屏幕，日本供攝影機，台灣供芯片，最後在中國組裝，再發往全球各地。

小小的手機蘊藏著中國的財富密碼。1994年，時任中國副總理朱鎔基革除匯率雙軌制（兩者相差超過30%），外匯黑市消亡，人民幣大幅貶值，再加上廉價勞動力，中國參與國際分工優勢明顯。

7年後中國加入WTO，全面進入世界貿易體系。此後經年，「世界工廠」蓬勃發展，2016年高峰時，中國生產了全球74%的手機，是「中國製造」的代表。

中國年輕人在玩手機

Photo Credit: Getty Images / BBC News

附著在手機上的移動網際網路也發生了翻天覆地的變化。過去十年，得益於3G、4G發展和智慧型手機的普及，移動網際網路的大潮興起。

「它深刻地改變了中國人的生活方式，」莊太量舉例，十年前很多中國人甚至沒有銀行帳戶，但現在超過十億人已快速實現金融普及。

打開一個中國人的手機，每個App背後幾乎都是千億級大企業——滴滴出行、微信、淘寶、京東、美團，等等。

這些企業躥升的速度更令人咋舌——拼多多成立三年即赴美上市，估值超過1500億元；趣頭條從成立到上市，甚至只用27個月。

對中國來說，這些財富故事，雖然瘋狂，但並不陌生。1978年開始，中國掙脫計劃經濟的枷鎖——從「小崗村」到「深圳特區」，對舊秩序的衝擊和突破，為中國不斷贏得時代紅利。

中國數字經濟在GDP中佔比

Photo Credit: BBC News

面：勞工權利與環境代價

有潮起，就有潮落。

智慧型手機從方興未艾到逐漸萎縮，也發生在過去十年間，中國智慧型手機出貨量在2015年達到5.22億台的峰值後逐漸回落，2022年預計已經萎縮到十年前的水平。

如果仔細計算，中國造手機賺不了什麼錢。以iPhone7為例，根據IHS Markit公司統計，每賣出一台iPhone，蘋果的毛利達283美元，美國和日本供應商拿到68美元，台灣拿到48美元，中國作為組裝廠只能拿到8.46美元。即便這點利潤，在中美貿易戰後，其中不少還轉移到越南和印度。

中國智能手機出貨量

Photo Credit: BBC News

手機已算中國製造中的「高精尖」產品，更多傳統製造業利潤更薄，模式更粗放，帶來的環境負擔更加沉重。

2014年9月30日正午，24歲的富士康工人許立志，從17樓縱身跳下，結束了自己的生命。他的離開提醒世人，那些在流水線上組裝手機的年輕人，境遇並不好。

許立志還是位詩人，他如此描寫自己的青春——「眼睜睜看著它在你懷裏／被日夜打磨，衝壓，拋光……」他的詩句提醒決策者，雖然經濟起飛，但低水平重覆勞動，不僅無法構建偉大的經濟體，還會消耗年輕的靈魂。

許立志死後第二天零點，他此前設置好的新浪微博定時發出，只有四個字——「新的一天」。這條微博直到今天還有人不時造訪，留下只言片語。

男子在北京CCTV大樓前

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經濟發展帶來的一個負面後果是中國一度出現了嚴重的霧霾。

網際網路上的創富故事，在過去兩年似乎也發生了根本變化。

幾乎沒有預兆，2020到2021年，針對網際網路巨頭的反壟斷調查，頗為戲劇性地拉開大幕——馬雲在公開演講中對金融監管者「開炮」，隨即螞蟻金服在上市前夕被叫停；滴滴「先斬後奏」赴美上市，一周內就被審查、下架，不到半年即遭退市；此外，阿里收到182億巨額罰單，騰訊被停發遊戲版號。

中國新經濟似乎從「破壞藩籬」進入了「重建秩序」的時代，監管替代改革，成為主題詞。

不過莊太量提醒，無論網際網路、教育培訓和房地產，政策要留有餘地，管一定要管，但不能一管就死，政策沒有回頭性的傷害太大。這是過去十年的一個教訓。

2. 電動車：轉型升級的正反面

正面：「髒活累活」少幹

2015年5月，中國政府宣佈一項雄心勃勃的產業升級計劃「中國製造2025」，目的是「髒活累活」少幹，「難而賺錢」的活多幹。該計劃選取十個領域，無一不是科技前沿、潛力巨大的領域，電動車就是其中之一。

有分析師測算，汽車通過帶動效應，對中國GDP增長貢獻率達到了10.41%；而在汽車行業巨變過程中，中國希望從德美日的跟隨者，實現彎道超車，變為領跑者。

另一方面是戰略考量，中國電動車巨頭比亞迪總裁王傳福說，中國70%石油依靠進口，其中70%要經過馬六甲海峽，70%石油用在了汽車行業。「這三個『70%』會死死卡住我們的脖子，很容易被人切斷，而一個解決方案就是發展新能源，減少對石油的依賴。」

中國扶持的方法也很直接——補貼。根據中國媒體測算，在12年間政府向電動車行業補貼了1500億元。最終成效頗為顯著——2012年電動車僅銷售1萬2791輛，2021年銷量突破352萬，增長270多倍。中國也在2015年成為全球電動車第一大市場，並保持至今。

中國新能源汽車廠商蔚來

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