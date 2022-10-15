中共二十大：從四件商品一窺「習時代」十年經濟發展正反面
我們想讓你知道的是
已故政治學者杭亭頓（Samuel Huntington）說，「一個大國的崛起，意味著新的利益調整週期的開始。」過去十年，中國顯然已經進入這樣一個週期，但展望未來十年，沒人能預言，這種調整的速度和烈度，將如何衝擊這個國家。
2012年，習近平成為中共總書記，中國經濟也逐步進入「習時代」——在他之前，1990年代總理朱鎔基「趟地雷陣」，改革國企並塑造市場經濟，打造了中國發展的新軌道；進入胡錦濤、溫家寶主政時期，中國經濟沿此軌道前行，體量膨脹四倍。
回顧最近的十年，從數字上看似乎是成功的，GDP增長超過一倍；但中美貿易戰、科技戰，甚至一場全球疫情，給中國帶來世紀挑戰。
今年10月，中共二十大即將召開，以此為契機，《BBC中文》採訪專家，希望借由四種商品，深入經濟發展的細枝末節，理解過去十年，從而一窺未來之路。
1. 手機：製造業的正反面
正面：「世界工廠」與網際網路大潮
「手機最能代表中國過去十年的經濟。」香港中文大學經濟學系副教授莊太量認為，它是經濟高度全球化的產物。比如一台iPhone，美國研發，韓國供屏幕，日本供攝影機，台灣供芯片，最後在中國組裝，再發往全球各地。
小小的手機蘊藏著中國的財富密碼。1994年，時任中國副總理朱鎔基革除匯率雙軌制（兩者相差超過30%），外匯黑市消亡，人民幣大幅貶值，再加上廉價勞動力，中國參與國際分工優勢明顯。
7年後中國加入WTO，全面進入世界貿易體系。此後經年，「世界工廠」蓬勃發展，2016年高峰時，中國生產了全球74%的手機，是「中國製造」的代表。
附著在手機上的移動網際網路也發生了翻天覆地的變化。過去十年，得益於3G、4G發展和智慧型手機的普及，移動網際網路的大潮興起。
「它深刻地改變了中國人的生活方式，」莊太量舉例，十年前很多中國人甚至沒有銀行帳戶，但現在超過十億人已快速實現金融普及。
打開一個中國人的手機，每個App背後幾乎都是千億級大企業——滴滴出行、微信、淘寶、京東、美團，等等。
這些企業躥升的速度更令人咋舌——拼多多成立三年即赴美上市，估值超過1500億元；趣頭條從成立到上市，甚至只用27個月。
對中國來說，這些財富故事，雖然瘋狂，但並不陌生。1978年開始，中國掙脫計劃經濟的枷鎖——從「小崗村」到「深圳特區」，對舊秩序的衝擊和突破，為中國不斷贏得時代紅利。
反面：勞工權利與環境代價
有潮起，就有潮落。
智慧型手機從方興未艾到逐漸萎縮，也發生在過去十年間，中國智慧型手機出貨量在2015年達到5.22億台的峰值後逐漸回落，2022年預計已經萎縮到十年前的水平。
如果仔細計算，中國造手機賺不了什麼錢。以iPhone7為例，根據IHS Markit公司統計，每賣出一台iPhone，蘋果的毛利達283美元，美國和日本供應商拿到68美元，台灣拿到48美元，中國作為組裝廠只能拿到8.46美元。即便這點利潤，在中美貿易戰後，其中不少還轉移到越南和印度。
手機已算中國製造中的「高精尖」產品，更多傳統製造業利潤更薄，模式更粗放，帶來的環境負擔更加沉重。
2014年9月30日正午，24歲的富士康工人許立志，從17樓縱身跳下，結束了自己的生命。他的離開提醒世人，那些在流水線上組裝手機的年輕人，境遇並不好。
許立志還是位詩人，他如此描寫自己的青春——「眼睜睜看著它在你懷裏／被日夜打磨，衝壓，拋光……」他的詩句提醒決策者，雖然經濟起飛，但低水平重覆勞動，不僅無法構建偉大的經濟體，還會消耗年輕的靈魂。
許立志死後第二天零點，他此前設置好的新浪微博定時發出，只有四個字——「新的一天」。這條微博直到今天還有人不時造訪，留下只言片語。
網際網路上的創富故事，在過去兩年似乎也發生了根本變化。
幾乎沒有預兆，2020到2021年，針對網際網路巨頭的反壟斷調查，頗為戲劇性地拉開大幕——馬雲在公開演講中對金融監管者「開炮」，隨即螞蟻金服在上市前夕被叫停；滴滴「先斬後奏」赴美上市，一周內就被審查、下架，不到半年即遭退市；此外，阿里收到182億巨額罰單，騰訊被停發遊戲版號。
中國新經濟似乎從「破壞藩籬」進入了「重建秩序」的時代，監管替代改革，成為主題詞。
不過莊太量提醒，無論網際網路、教育培訓和房地產，政策要留有餘地，管一定要管，但不能一管就死，政策沒有回頭性的傷害太大。這是過去十年的一個教訓。
2. 電動車：轉型升級的正反面
正面：「髒活累活」少幹
2015年5月，中國政府宣佈一項雄心勃勃的產業升級計劃「中國製造2025」，目的是「髒活累活」少幹，「難而賺錢」的活多幹。該計劃選取十個領域，無一不是科技前沿、潛力巨大的領域，電動車就是其中之一。
有分析師測算，汽車通過帶動效應，對中國GDP增長貢獻率達到了10.41%；而在汽車行業巨變過程中，中國希望從德美日的跟隨者，實現彎道超車，變為領跑者。
另一方面是戰略考量，中國電動車巨頭比亞迪總裁王傳福說，中國70%石油依靠進口，其中70%要經過馬六甲海峽，70%石油用在了汽車行業。「這三個『70%』會死死卡住我們的脖子，很容易被人切斷，而一個解決方案就是發展新能源，減少對石油的依賴。」
中國扶持的方法也很直接——補貼。根據中國媒體測算，在12年間政府向電動車行業補貼了1500億元。最終成效頗為顯著——2012年電動車僅銷售1萬2791輛，2021年銷量突破352萬，增長270多倍。中國也在2015年成為全球電動車第一大市場，並保持至今。
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【馬力歐陪你喝一杯】TCCF創意內容大會 - 未來內容展「擴增宇宙，運算中」打通文化與科技的任督二脈！專訪文策院文化科技處處長李懷瑾、策展人馮建彰
我們想讓你知道的是
究竟什麼是「未來內容」？沉浸式展演的發展趨勢又是什麼？我們邀請到文策院文化科技處處長李懷瑾與本屆未來內容展策展人馮建彰，分享有關XR娛樂體驗的第一手觀察，還有今年未來內容展必看的作品。
收聽管道如下：
即將在11月3日至13日登場的TCCF創意內容大會（Taiwan Creative Content Fest），今年邁入第三屆，其中的未來內容展集結了年度最具代表性沉浸式國內外作品，以「擴增宇宙，運算中」為主題，匯聚橫跨NFT、XR、互動投影、LED、APP等多種體驗媒介，並展演IP、運動、時尚、ACG、音樂、表演藝術、視覺藝術、文化資產、出版等不同的內容領域，可說是全年度結合文化科技與商業規劃最有看頭的展會。
本集《馬力歐陪你喝一杯》邀請到本屆未來內容展策展人——「二馬」馮建彰，和我們暢談他的策展理念，同時也邀請文化內容策進院（文策院）文化科技處處長李懷瑾Grace，和我們聊聊她豐富的XR策展經驗，與聽眾讀者剖析目前沉浸式內容展演發展的最新趨勢，並分享如何透過沉浸式體驗在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋，開啟未來內容的各種發展可能。
打通創作者任督二脈的最佳場域
在擔任本次未來內容展策展人以前，其實二馬主要從事流行音樂演唱會工作，二十多年累積了上百場演唱會舞台設計經驗。直到幾年前他受邀擔任高雄電影節XR單元評審，當時一口氣看了30多部最新的XR作品，讓他簡直大開眼界。二馬嘆道：「那時候對於我一個從來沒有做過XR內容的人來說，真的是打通任督二脈的創意來源。甚至讓我覺得如果再繼續做一般的舞台設計，我也太淺了吧！原來那個宇宙這麼大，你看到的不僅是作品，而是那個宇宙已經有個洞口，你應該要跳進去！」
彼時的驚艷，讓二馬不僅轉型做創作，也爭取策劃今年的未來內容展，希望能帶給更多像他一樣的創作者，一個能刺激想像的展演活動。
有趣的是，當年高雄電影節XR單元的策展人正是Grace。一直投入XR內容產業的Grace，也點出目前沉浸式內容展演的難處：「現在XR內容門檻蠻高的，因為可能頭顯 （headset） 不夠普及，此外一些大型的投影互動裝置，展演都相對複雜，而這也凸顯要看到這類型作品的最佳場域就是影展或展會。」Grace也補充說：「除了雄影之外，未來內容展我覺得其實是很好的一個機會，讓台北又多了這樣的一個平台，去展示、討論更多種文化科技應用的可能性。」
還沒到元宇宙，我們仍在擴增宇宙運算中
不過究竟什麼是未來內容？相信有很多人心中有這個疑問。對於這個問題，二馬用VHS錄影帶出租到DVD時代、一路到今天的OTT影音串流的發展史為例。「我們的科技不斷進步，也改變人們接收內容的方式。不過內容的核心是一樣的，可能是電影、戲劇、或音樂劇，只是最後傳遞給你的方式不一樣。」而所謂「未來」，二馬則認為是「用科技的方法，讓你表達你的創作面向，傳遞作品給觀眾。」
如同科幻小說家威廉．吉布森（William Ford Gibson）的名言：「未來已經到來，只是尚未普及。」儘管這一兩年相當火熱的「元宇宙」一詞走進大眾視野，但真正進入元宇宙的人並沒有那麼多。「我們現在身處的，是個一個還在進化、過渡的世代。」二馬說明這次策展主題「擴增宇宙，運算中」，便是想要回應這樣的時代現象。
Grace也補充道：「現在大家都會一直強調我們馬上要去元宇宙，可是在進元宇宙之前，我們現在要處理的其實是虛、實整合的東西。」而未來內容展正是在這樣的大架構下，爬梳台灣在各方面應用的案例以及發展優勢。
例如民俗工藝、宮廟文化與沉浸體驗技術的結合，Grace分享今年參展的XRSPACE 「新台潮宮廟元宇宙」，便是在虛擬環境中還原北港朝天宮從廣場到正殿的實景，從點燈、擲茭、蓋鐘到解籤等參拜儀式，都可以在元宇宙中體驗。已經先參拜過的Grace直說這個經驗非常酷，「他們想像未來在這廟宇的空間，還有其他的文化展演形式，比如歌手可以在這邊辦演唱會。更重要的是，運用新科技打破原本實體的限制，以『新台潮宮廟元宇宙』為例，就是世界各地的人都有機會體驗到我們的宮廟文化。」
除此之外，台灣社會的多元性結合科技強項，幾乎讓任何題材都有機會實現。例如：今年獲得威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎的《無法離開的人》，講述的是台灣白色恐怖的歷史，導演陳芯宜利用VR 360度的技術，使觀眾共感1950年代政治受難者的生命經歷。「這是導演的手法跟他對科技的了解跟應用，才能夠傳遞一般電影看不到的故事。」二馬與Grace都極力推薦大家到未來內容展感受這部作品。
XR是一種新的說故事方式
沉浸式技術不僅有VR，未來內容展強調的是所謂「XR」的多種應用。VR是需要配戴頭顯的；AR則是用手機就能體驗的擴增實境；此外還有數位投影的互動式內容，觀眾完全不需要使用任何裝置，只要進到空間中就能沉浸其中。
「其實現在愈來愈多VR作品，已經藉由一些科技（比如5G），嘗試『多人體驗』的可能性。」Grace介紹了今年國際邀件的作品之一《永恆聖母院》（Eternal Notre-Dame），這是在巴黎聖母院遭大火之後，於虛擬環境中重現的版本，觀眾可以結伴體驗並在VR中看到彼此並且互動。這個案例象徵著在一線的內容創作者之外，沉浸式科技愈來愈有機會觸及到更多族群的人，也逐漸發展出一些商業營運的模式。
而身為VR深度愛好者的二馬，不僅平時運動都戴著VR頭顯追劇，創作上也致力探索VR的潛力。例如這次未來內容展他與高雄市電影館合作的《請神造夢：XR沉浸式演唱會》，預計在展會開始前先在高雄Live Warehouse舉辦一場現場演唱會，「唱到其中兩首歌的時候，現場的人要戴起VR頭顯，你戴上去以後就看不到現場了，可是聽到的是跟舞台上的樂團表演。」二馬說明這裡涉及到的是5G多人同步技術，「頭顯總共有60組，規模非常龐大。」而在未來內容展期間可以體驗的，就會是演唱會當時拍攝的VR版。
雖然這不是二馬首次在演唱會中導入XR技術，但他提到相較於五年前，今天要做到相同的效果成本已經大幅降低。「如果這個公式是成功的，那其實它可被複製。加上VR未來更輕便的話，或變成是MR、AR，你在小巨蛋看演唱會，可能天空可以飄出很多舞台上LED裡面延展出來的動畫。更令人興奮的是，在未來可以參與演唱會的途徑變得更豐富，光是演唱會門票銷售的方式就非常多元了，有現場票、線上同步參與的VR票，還有在現場又參與VR沉浸體驗的票！」顯見沉浸式體驗的商業潛力不在話下。
國內外精彩作品來未來內容展一次看！
今年展區以「擴增宇宙運算中」為主軸，以一系列多重宇宙展現元宇宙的即時特性，帶領大家從現實世界通往虛擬世界的擴增元宇宙，一起探索、思考、體驗並參與其中，感受現在進行式的元宇宙發展。
這次展覽總共匯聚了18件最具代表性的未來內容，除了前面介紹到的精彩案例，最後Grace 和二馬再各自推薦了到未來內容展不容錯過的作品。Grace個人很喜歡的是《天野喜孝VR美術館》，「天野喜孝就是創作《科學小飛俠》的藝術家，今年有來自台灣的團隊邦鼎科技把他所有原本2D的畫作做成一個 VR 美術館，在裡面可以看到天野老師的畫作浮現出來，視覺尺寸大到觀眾幾乎是親臨在它前面。我看那件作品的時候非常感動，因為你沒有想過有一天可以跟它有這樣的接觸。」
二馬則說這次有很多有趣的作品因為空間限制沒辦法放進展場，不過透過5G技術順暢同步主展場之外的其他場館。「光影沉浸作品《無濜》到時候在會場裡面可以體驗，同步連線到台北101的AMBI SPACE ONE，兩個沉浸式空間即時連線，當下兩個地方的體驗消費者會看到彼此。」他認為不論是相關產業的專業觀眾，或者是一般消費者，《無濜》都能帶給大家很多未來想像。
從長遠的角度來展望未來，探勘創意將何去何從，以及技術該如何輔助內容發展，儘管現實仍存在不少技術難題需要克服，但二馬與Grace相信，正在運算中的未來元宇宙，需要針對體驗的便利性進行更多的思考和提升，因為唯有不斷地進化、不斷地演變、不斷地嘗試，才能持續運算出那條打破真實與虛擬的道路，真正開啟元宇宙的大門，將未來掌握在手中。2022未來內容展的精彩可期，二馬與Grace也預告，10月中旬將開放展期間部分作品的體驗預約。聽眾讀者趕快拿出行事曆，記下這場能打通你任督二脈的文化科技盛事吧！
2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
TCCF創意內容大會 - 未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫