BBC俄羅斯編輯：不惜動用核武器的普亭都在想什麼？謀劃什麼？
我們想讓你知道的是
俄羅斯前總統梅德韋傑夫本周發表文章說：「烏克蘭要是維持現狀……將是對俄羅斯長期、直接且明確的威脅。我相信我們未來的行動目標應是徹底摧毀烏克蘭政權。」如果此番言論反映了普亭總統所想，那我們就等著看一場曠日持久的血腥衝突了。
文：史蒂夫・羅森伯格（Steve Rosenberg，BBC俄羅斯編輯）
這兩個問題我們也問了好幾個月，即使在俄羅斯入侵烏克蘭以前也是：普亭（Vladimir Putin）都在想什麼？謀劃著什麼？
有言在先：我手中沒有能窺探克里姆林宮的水晶球，也沒有直通普亭的電話號碼。
美國前總統小布希（George W Bush）曾說過，他曾經跟普亭對望，「感覺到他的靈魂」。（譯者註：小布希的「靈魂注視」說非常有名。他在2000年與普亭首次會晤後表示，「直視普亭的雙眼，我能感覺到他的靈魂。他是個可以信賴的人。」）然而，看看現在俄羅斯與西方的關係都成了什麼模樣。
要走進這位克里姆林宮首長的內心實在吃力不討好，但總得有人試試。也許在莫斯科拿著核武器叫板的當下，這顯得尤其必要。
毫無疑問，俄羅斯總統正承受著諸多壓力。他在烏克蘭所謂的「特別軍事行動」搞得一塌糊塗，對他非常不利。
這原本預計只會持續幾天，卻演變成將近八個月，看不到盡頭。
克里姆林宮承認兵員傷亡「重大」；最近幾周，俄軍丟失了好些前不久才佔領的烏克蘭領土。
為了增加兵源，普亭總統上月頒布局部動員令，而他曾經堅稱絶不會走這一步。與此同時，外來制裁繼續蠶食著俄羅斯經濟。
說回普亭的精神狀態，他會否正在思考自己把事情搞砸了，入侵烏克蘭這個決定犯下了根本錯誤？
別這樣假設。
俄羅斯《獨立報》（Nezavisimaya Gazeta）東主兼總編輯康斯坦丁・列姆丘科夫（Konstantin Remchukov）相信：「普亭的個人觀念左右著整場衝突。」
「他是一個核強國的獨裁領導人，他是這個國家不容挑戰的領袖，他的一些強烈信念和觀念把自己逼瘋了，他已經開始從生死攸關的角度來考慮（這場戰爭的）重要性，對他自己也是對俄羅斯的將來。」
若這是生死攸關的衝突，普亭為了獲勝能走多遠？
最近幾個月，俄國高層官員（包括普亭本人）先後拋出一些含蓄、隱晦的暗示，說明克里姆林宮不惜在這場衝突中使用核武器。
美國總統拜登（Joe Biden）對《有線電視新聞網》（CNN）說：「我不信他會，但我想他拿這來說事是不負責任。」
俄羅斯本周對烏克蘭狂轟猛炸，說明克里姆林宮至少已下定決心，跟基輔攤牌。
可對西方也凖備攤牌了嗎？
資深自由派政治人物格里戈里・雅夫林斯基（Grigory Yavlinsky）相信：「他正試圖避免與西方正面衝突，但同時他已為此做好凖備。最讓我害怕的是爆發核衝突，其次我害怕戰爭變得沒完沒了。」
然而，「沒完沒了的戰爭」需要無窮無盡的資源，而俄羅斯似乎並非如此。對烏克蘭大小城市的空襲浪潮是一場戲劇性的武力展示，但莫斯科能堅持多久？
列姆丘科夫說：「你能繼續這樣打飛彈下去多久？幾天？幾個星期？幾個月？許多專家都在質疑我們有沒有那麼多導彈。」
「從軍事角度講，從來沒有人說過什麼跡象出現才代表著（俄羅斯的）終極勝利吧？什麼是勝利的標誌？1945年是在柏林飄揚的勝利旗，現在什麼才叫勝利？在基輔（飄紅旗）？在赫爾松（Kherson）？在哈爾科夫（Kharkiv）？我不知道。沒人知道。」
甚至說，普亭自己都不清楚。
2月時，克里姆林宮的目標似乎是速戰速決，攻陷烏克蘭，迫使俄羅斯諸鄰國重新緊密圍繞在莫斯科核心的周圍。可他打錯算盤了。他不但低估了烏克蘭軍民保家衛國的決心，更高估了俄軍的能力。
那他現在都在想些什麼？普亭如今是否要尋求牢牢控制著他聲稱從烏克蘭合併到俄羅斯的土地，然後凍結衝突？還是說他決意堅持到底，直到整個烏克蘭再次成為克里姆林宮的勢力範圍？
俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）本周發表文章說：「烏克蘭要是維持現狀……將是對俄羅斯長期、直接且明確的威脅。我相信我們未來的行動目標應是徹底摧毀烏克蘭政權。」
如果梅德韋傑夫的言論反映了普亭總統所想，那我們就等著看一場曠日持久的血腥衝突了。
但普亭在國外的所作所為將無可避免地給國內帶來影響。克里姆林宮多年來為塑造普亭「穩定先生」的形象而刻苦耕耘，要讓俄羅斯人民相信，有普亭在，萬事平安。
如今這一形象維持不下去了。
列姆丘科夫說：「在此之前，普亭的社會契約是『讓我保護你』。」
「許多年來，『有跡可循』是個口號。現在還如何有跡可循？這概念完蛋了。任何事情都變得不可預測。我的記者們如今也不知道，下班回到家裏會不會接到召集令。」
許多人都對普亭決定入侵烏克蘭感到意外，但對雅夫林斯基來說，卻是意料之內。
雅夫林斯基說：「我想（普亭）早就在朝著那方向走——他一年接一年的鋪墊著我們今天在走的路。」
「舉例說，摧毀獨立媒體，他早在2001年便開始了。摧毀獨立企業，他2003年便開始了。到了2014年便是克里米亞（Crimea）和頓巴斯地區（Donbas）的那些事。路人皆見，除非你是瞎子。」
「俄羅斯的問題在於我們的體制，這體製造就了（普亭）這樣的人，而西方在塑造出這一體制方面肯定是出了嚴重問題的。」
「問題在於這個體制沒有締造一個社會，俄羅斯有許多好人，卻沒有公民社會。這就是為什麼俄羅斯毫無抵抗之力的原因。」
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文化科技力，將是臺灣成為文化輸出國的關鍵之一！3題測驗速知你對「未來內容」的認識
我們想讓你知道的是
文化科技力將是臺灣成為文化輸出國的關鍵，未來內容的發展，誠如擴增宇宙，此刻正在運算、構築中。臺灣在國際合製上有哪些優勢，在今年的「未來內容展」（Exhibition）又可以體驗到哪些精彩作品？讓我們立刻一探究竟。
你能想像嗎？當你最支持的奧運國手英姿可以用4D掃描技術完美擷取，甚至以NFT方式公益收藏？又或是運用VR與即時互動體驗，成為未來傳頌神話故事或重現歷史記憶的最佳形式？其實只要掌握了文化科技力，未來內容便有無限可能。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」，今年以「擴增宇宙，運算中」為題，匯聚國內外最具代表性的沉浸式體驗作品，並透過故事力策展打造動人體驗來展現內容價值，是了解文化科技應用趨勢、找尋虛實交融體驗新商機的最佳機會。
極需科技創意與內容設計的沉浸式電影，臺灣已獲獎肯定
近年來，儘管在全球疫情的打擊下，文化產業面臨生存挑戰，臺灣卻未因此停下腳步，文策院與民間合作的投資，反而創下文化部開辦文創事業及文化內容投資計畫10年以來的新高，在2021年累積了臺幣10億629萬元的資金活水。（來源）
隨著科技日新月異，利用5G、VR、XR等技術打造的沉浸式娛樂、元宇宙體驗，更是指日可待的新世界文化。臺灣作為電子產業重鎮國，加上多元的文化底蘊、各界資金支持下，可說是具備了發展「未來內容」的絕佳條件。
而力拚文化內容發展，當然少不了影視影劇。尤其結合新媒體科技的電影，將愈來愈講究沉浸式共感的體驗，將內容渲染力發揮得更加淋漓盡致。像是由國家人權博物館委託陳芯宜執導，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝的虛擬實境電影——《無法離開的人》，日前便奪下2022威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」單元最大獎「最佳體驗獎 (Best Experience) 」（來源）
《無法離開的人》這部作品以1950年代白色恐怖為主題，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，彷彿身歷其境一般，喚起對白色恐怖歷史的共感。
講到「未來內容」，國際一致公認臺灣為亞洲最佳合製夥伴
除了《無法離開的人》獲得大獎肯定之外，2022 年威尼斯國際影展，臺灣也首度獲邀為威尼斯市場展（Venice Production Bridge）的主題國之一，而在出版改編版權市場（Book Adaptation Rights Market）方面，臺灣也是本屆僅有的亞洲參展國。（來源）
雖然臺灣看似在今年成果豐收，國際資金與團隊在亞洲選擇臺灣作為合製夥伴也漸漸形成趨勢，但這絕非是一蹴可及的成就。以 VR 為例，文策院已連續多年推動「沉浸式內容國際合資合製計畫」，2020 年獲選的作品之一，就是法國導演 Nina Barbier 與臺灣新媒體藝術家黃心健的《星砂》（The Starry Sand Beach）。這部作品由法國 Lucid Reality Labs 與臺灣瑞意創科共同製作，該片改編日本神話，並在 VR 中導入即時互動體驗，帶領觀眾走進美麗的星砂海灘，從澎湖群島的七美島、墾丁的星砂灣延伸至日本最南端的竹富島，透過那些海灘上閃著星光的砂粒，來訴說對宇宙的探索和對地球的歷史記憶，更帶入海洋生態之美。
另一部臺法合製的 VR 作品《大師狂想曲：蔡明亮》（Missing Pictures Episode 2: Tsai Ming-liang），則是文策院國際合資計畫 2021 年的獲選作。《大師狂想曲》系列由法國導演克萊蒙．德諾（Clément Deneux）執導、臺灣綺影映畫與法國 ATLAS V 合製。值得一提的是，系列第二章的主角是蔡明亮導演，曾製作 VR 電影《家在蘭若寺》的他，這次在片中轉變為被攝者，娓娓道來影響他電影生涯的童年往事。
未來內容發展培力，文策院資源支持不遺餘力
除了資金挹注、人才媒合、國際推廣之外，為了讓臺灣能在未來內容產業搶先佔有一席之地，文策院也積極引進最新科技設備，協助創作者降低內容產製的門檻與成本。
例如文策院「IP內容實驗室」以法國4DViews容積擷取系統（Volumetric Capture System），建置亞洲第2座、 全球第6座4D建模的虛擬攝影棚。藉由攝影棚內32臺高畫質攝影機拍攝人的動作與外觀，利用電腦演算法建構出人物的虛擬模型，特別適合VR／AR／MR／XR等沉浸式互動應用。像是在今年的「未來內容展」，就能看到這具設備如何以4DViews技術，製作捕捉臺灣運動國手英姿的高擬真NFT。這些「國家級IP」包括奧運空手道銅牌得主文姿云、舉重精靈方莞靈、臺灣蝶王王冠閎等，他們的4D動態的人物模型都可以自由地翻轉欣賞。
從沉浸式娛樂到元宇宙NFT，未來內容不僅範疇廣大，潛力也無可限量，加上資本端支持，以及創作者端與科技端強強聯手，臺灣絕對具有「文化輸出國」的實力。
對文化創意產業、沉浸體驗、與臺灣原創內容發展有興趣的讀者，千萬別錯過由文化內容策進院舉辦的年度盛事「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest （TCCF）」。本屆創意內容大會將於11月3日至13日在松山文創園區登場，包含內容交易市場（Market）、提案大會（Pitching）、國際趨勢論壇（Forum）及創新展演（Innovations）四大區塊。
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2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- TCCF創意內容大會-未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫