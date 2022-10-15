敘利亞難民直播乞討，TikTok抽成佣金70%，網紅痛批「貪婪」

BBC的調查發現，敘利亞難民營中的家庭在TikTok上直播行乞，而該公司則從中抽成達70%。孩子們在這個社群媒體平台做多個小時的串流直播，乞求有現金價值的電子禮品打賞。

BBC發現，有串流直播一小時收入達1000美元（900英鎊），但是這些難民只獲得其中的很小一部分。TikTok表示，將會迅速採取行動打擊「剝削性的行乞」。

該公司表示，此類內容不允許出現在該平台上，還表示它從電子禮品中抽取的佣金遠低於70%，但拒絶確認具體的數額。今（2022）年較早前，有TikTok用戶看到他們的頁面，充斥了敘利亞難民營的家庭直播。一些觀眾表示支持，另一些則擔心是騙局。

在敘利亞西北部難民營，BBC發現這一潮流是由所謂的「TikTok中間人」促成的，他們向這些家庭提供手機和直播器材。

中間人表示，他們與中國和中東的TikTok附屬機構合作，後者給這些家庭提供TikTok帳戶。這些機構是TikTok全球搜羅直播客策略的一部分，以此鼓勵用戶花更多時間在這個平台上。

Photo Credit: BBC News 很多難民兒童，在多個小時的TikTok直播中乞求網絡打賞

中間人表示，由於TikTok的運算法，是基於用戶電話號碼的歸屬地來推薦內容，因此他們更傾向使用英國的手機卡。他們說，來自英國的人是打賞最慷慨的。

莫娜・阿里・艾卡里姆（Mona Ali Al-Karim）和她的六個女兒就是每天上TikTok直播的家庭之一。她們坐在自己帳篷裡的地上多個小時，重覆著她們所僅知道的幾個英文詞組：「請點讚，請分享，請打賞。」

莫娜的丈夫在空襲中遇害，她是在利用串流直播來籌錢給她失明的女兒莎里法（Sharifa）做手術。

她們索要的禮品是虛擬的，但是打賞會花掉看客真實的現金，也可以從應用程式上提取現金。串流直播看客發送禮品——從幾美分的電子玫瑰到約500美元的虛擬獅子——來回報或者打賞內容的創作者。

五個月來，BBC跟蹤了30個從敘利亞難民營做直播的TikTok帳戶，並製作了一個電腦程序並從帳戶上搜集訊息，顯示觀眾經常每小時給每個帳戶捐贈總價值達1000美元的電子禮品。

然而，這些難民營中的家庭表示，他們只獲得這些總額當中的很小一部分。由於TikTok拒絶透露公司從打賞中抽取多少錢，BBC進行了一個實驗，追蹤錢的去向。

敘利亞一名記者聯繫了其中一家TikTok的附屬機構，他表示自己住在營地裡。他獲取了一個帳戶然後上直播，而倫敦的BBC工作人員則從另一個帳戶打賞價值106美元的電子禮品。

在直播末尾，這名敘利亞人的測試帳戶餘額為33美元。TikTok從中抽取了69%的價值。

TikTok網紅、前英式橄欖球選手基思・梅森（Keith Mason）在其中一家人的直播裡捐贈了300英鎊（330美元），並鼓勵他的近100萬粉絲學他一樣這麼做。

當被BBC告知這些錢大部分都被這家社群媒體公司抽走時，他表示這很「荒唐」，且對這些敘利亞家庭「不公平」。「你必須要有一些透明度。對我來說，這是非常貪婪。就是貪婪。」他說。

從BBC給出的106美元電子禮品當中剩下的33美元，在從當地找換店提現時又被扣掉了10%。TikTok中間人還會再從餘下的錢中扣35%，難民家庭真正到手的只有19美元。

Photo Credit: BBC News 基思梅森表示，有5萬人觀看了他與一個敘利亞家庭的直播

難民營內的一個TikTok中間人哈密德（Hamid）向BBC表示，他賣掉自己的家畜來買手機、電話卡和無線網絡，才能與這些家庭合作上TikTok。

他現在與12個不同的家庭合作做直播，每天做幾個小時。哈密德說，他是用TikTok幫助這些家庭謀生計。他說，他將大部分利潤給了這些家庭，減去他的運營費用。

哈密德說，他像其他中間人一樣，是由中國的「直播機構」支持，這些機構直接與TikTok合作。

「如果應用程序有任何問題，他們會幫助我們。他們會解鎖被禁的帳戶。我們給他們頁面的名字、頭像照片，他們就會開帳戶，」哈密德說。

像這樣的機構，被稱為「直播公會」，駐扎在世界各地，與抖音簽約，幫助內容製作者生產更多拉流量的串流直播。

這些機構向BBC透露，TikTok會根據直播時長以及獲得打賞的數額來給它們支付佣金。強調直播時長，就意味著這些播客——也包括敘利亞難民營裡的孩子們——一次直播要持續多個小時。

數字網絡權益組織「Access Now」的瑪瓦・法塔夫塔（Marwa Fatafta）表示，這些串流直播與TikTok自身「防止損傷、危害或者剝削」未成年人的政策背道而馳。

BBC調查報導，追蹤TikTok直播的一個現象——敘利亞難民營內數以百計的家庭通過TikTok串流直播行乞。

「TikTok清楚表明不允許用戶公開索要打賞，所以這明顯是違反了他們自己的服務守則，也侵害了這些人的權益，」她說。她承認，人們有權利在網上分享他們的故事，「以此尋求支持和同情」，但是她說，這些串流直播「缺乏體面，並且是羞辱性的」。

TikTok的守則聲稱，你必須要有1000個關注者才能做直播，你不能直接索要打賞，而且必須在此平台上「防止損傷、危害或者剝削」未成年人。

但是，當BBC利用應用程式內的系統報告30個涉及兒童行乞的帳戶時，TikTok卻表示，這些案例無一違反平台政策。