敘利亞難民直播乞討，TikTok抽成佣金70%，網紅痛批「貪婪」
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敘利亞難民營的家庭在TikTok上直播行乞，而該公司則從中抽成達70%。於是這些難民營中的家庭表示，他們只獲得這些總額當中的很小一部分。由於TikTok拒絶透露公司從打賞中抽取多少錢，所以我們進行了一個實驗，追蹤錢的去向。
BBC的調查發現，敘利亞難民營中的家庭在TikTok上直播行乞，而該公司則從中抽成達70%。孩子們在這個社群媒體平台做多個小時的串流直播，乞求有現金價值的電子禮品打賞。
BBC發現，有串流直播一小時收入達1000美元（900英鎊），但是這些難民只獲得其中的很小一部分。TikTok表示，將會迅速採取行動打擊「剝削性的行乞」。
該公司表示，此類內容不允許出現在該平台上，還表示它從電子禮品中抽取的佣金遠低於70%，但拒絶確認具體的數額。今（2022）年較早前，有TikTok用戶看到他們的頁面，充斥了敘利亞難民營的家庭直播。一些觀眾表示支持，另一些則擔心是騙局。
在敘利亞西北部難民營，BBC發現這一潮流是由所謂的「TikTok中間人」促成的，他們向這些家庭提供手機和直播器材。
中間人表示，他們與中國和中東的TikTok附屬機構合作，後者給這些家庭提供TikTok帳戶。這些機構是TikTok全球搜羅直播客策略的一部分，以此鼓勵用戶花更多時間在這個平台上。
中間人表示，由於TikTok的運算法，是基於用戶電話號碼的歸屬地來推薦內容，因此他們更傾向使用英國的手機卡。他們說，來自英國的人是打賞最慷慨的。
莫娜・阿里・艾卡里姆（Mona Ali Al-Karim）和她的六個女兒就是每天上TikTok直播的家庭之一。她們坐在自己帳篷裡的地上多個小時，重覆著她們所僅知道的幾個英文詞組：「請點讚，請分享，請打賞。」
莫娜的丈夫在空襲中遇害，她是在利用串流直播來籌錢給她失明的女兒莎里法（Sharifa）做手術。
她們索要的禮品是虛擬的，但是打賞會花掉看客真實的現金，也可以從應用程式上提取現金。串流直播看客發送禮品——從幾美分的電子玫瑰到約500美元的虛擬獅子——來回報或者打賞內容的創作者。
五個月來，BBC跟蹤了30個從敘利亞難民營做直播的TikTok帳戶，並製作了一個電腦程序並從帳戶上搜集訊息，顯示觀眾經常每小時給每個帳戶捐贈總價值達1000美元的電子禮品。
然而，這些難民營中的家庭表示，他們只獲得這些總額當中的很小一部分。由於TikTok拒絶透露公司從打賞中抽取多少錢，BBC進行了一個實驗，追蹤錢的去向。
敘利亞一名記者聯繫了其中一家TikTok的附屬機構，他表示自己住在營地裡。他獲取了一個帳戶然後上直播，而倫敦的BBC工作人員則從另一個帳戶打賞價值106美元的電子禮品。
在直播末尾，這名敘利亞人的測試帳戶餘額為33美元。TikTok從中抽取了69%的價值。
TikTok網紅、前英式橄欖球選手基思・梅森（Keith Mason）在其中一家人的直播裡捐贈了300英鎊（330美元），並鼓勵他的近100萬粉絲學他一樣這麼做。
當被BBC告知這些錢大部分都被這家社群媒體公司抽走時，他表示這很「荒唐」，且對這些敘利亞家庭「不公平」。「你必須要有一些透明度。對我來說，這是非常貪婪。就是貪婪。」他說。
從BBC給出的106美元電子禮品當中剩下的33美元，在從當地找換店提現時又被扣掉了10%。TikTok中間人還會再從餘下的錢中扣35%，難民家庭真正到手的只有19美元。
難民營內的一個TikTok中間人哈密德（Hamid）向BBC表示，他賣掉自己的家畜來買手機、電話卡和無線網絡，才能與這些家庭合作上TikTok。
他現在與12個不同的家庭合作做直播，每天做幾個小時。哈密德說，他是用TikTok幫助這些家庭謀生計。他說，他將大部分利潤給了這些家庭，減去他的運營費用。
哈密德說，他像其他中間人一樣，是由中國的「直播機構」支持，這些機構直接與TikTok合作。
「如果應用程序有任何問題，他們會幫助我們。他們會解鎖被禁的帳戶。我們給他們頁面的名字、頭像照片，他們就會開帳戶，」哈密德說。
像這樣的機構，被稱為「直播公會」，駐扎在世界各地，與抖音簽約，幫助內容製作者生產更多拉流量的串流直播。
這些機構向BBC透露，TikTok會根據直播時長以及獲得打賞的數額來給它們支付佣金。強調直播時長，就意味著這些播客——也包括敘利亞難民營裡的孩子們——一次直播要持續多個小時。
數字網絡權益組織「Access Now」的瑪瓦・法塔夫塔（Marwa Fatafta）表示，這些串流直播與TikTok自身「防止損傷、危害或者剝削」未成年人的政策背道而馳。
BBC調查報導，追蹤TikTok直播的一個現象——敘利亞難民營內數以百計的家庭通過TikTok串流直播行乞。
「TikTok清楚表明不允許用戶公開索要打賞，所以這明顯是違反了他們自己的服務守則，也侵害了這些人的權益，」她說。她承認，人們有權利在網上分享他們的故事，「以此尋求支持和同情」，但是她說，這些串流直播「缺乏體面，並且是羞辱性的」。
TikTok的守則聲稱，你必須要有1000個關注者才能做直播，你不能直接索要打賞，而且必須在此平台上「防止損傷、危害或者剝削」未成年人。
但是，當BBC利用應用程式內的系統報告30個涉及兒童行乞的帳戶時，TikTok卻表示，這些案例無一違反平台政策。
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從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
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「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
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