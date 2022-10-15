全聯盟最被低估的球員？Ben Simmons可望為籃網帶來一場及時雨

文：運動視界編輯

籃網雖然在2022年的夏天裡不斷出現在交易傳聞裡，不過兩大球星Kevin Durant（KD）和Kyrie Irving（KI）最終仍留在隊上。籃網將用和上季差不多的陣容去迎接新的賽季。

近期不會有太震撼的人事變動，這意味著籃網將由KD、KI、Ben Simmons組成的三巨頭去迎接挑戰。Ben Simmons雖然到籃網之後仍未上場過，不過五月才動完背部手術的他預期會在訓練營亮相。

讓人質疑的Simmons

多數人對Ben Simmons的狀態抱有疑慮，這不意外，因為他今年二月被交易到籃網後一場比賽都沒打，身體狀況始終是個謎。

自從七六人去年六月在季後賽被老鷹淘汰後，他就沒有在任何一場正式比賽中上場過。他的身心狀態讓大家對他能帶給籃網的幫助抱有疑慮。

其實多數人對Simmons投不信任票很合情合理，畢竟他在過去幾年的投射成長就已讓人灰心意冷，再加上他在過去一年又因傷勢的問題而未出場。現在很多人將這名2016年的選秀狀元視為被過度看好的球員，但也許事情還有轉機。

縱使他有傷病史且一年多未出賽，大家似乎忘記這名身高約211公分的高大後衛在防守端跟進攻端的影響力。現在的他或許是全聯盟最被低估的球員。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

Simmons還有影響力和成長空間

NBA汰舊換新的速度太快，只要稍有不慎，很快就會失去鎂光燈和大家的信任，這個現象讓大家忘記目前才26歲的Simmons在健康狀況下是聯盟最強的防守者之一，再加上他現在還未到達運動員的巔峰年紀。

他的投射弱點確實很明顯，而且每到季後賽時刻變得更嚴重。大家都知道他不擅也不愛投射（不論是三分投射或中距離），這個缺點也不斷地被眾人提出來檢討，但他在場上還是有很大的影響力。籃網球迷應該在意他的優點將會如何幫助及融入籃網團隊。

Simmons被交易入隊時，籃網主帥Steve Nash曾說：

「在球場上，他能帶來很多幫助，我目前不急著看到他能在場上展現投射能力。沒有投射能力的他就已經是優秀的籃球員，所以投射並不是現階段的討論重點。若他長出投射能力，那會很棒，不過已是明星球員的他很有可能會用投射以外的能力去改變籃網的比賽。坦白說，我現在不擔心他的投籃很糟。」

優異的防守和傳球會帶給對手威脅

身高約211公分的Simmons是聯盟功能性最多的球員之一。隨著「無分位籃球」（positionless basketball）在近幾年成為主流，像Simmons這種什麼位置都能扛的球員更顯吃香。

對球隊來說，有一名能自在地從1號位扛到5號位的球員是一大利器。不論對面的進攻者是矮小快速的控衛或是高大粗壯的中鋒，Simmons都能完美對位。有99%的球員都希望自己能有這種變色龍般的防守特質。

若以先發控衛出發，Simmons應能繳出不少「大三元」成績單。因為籃網有進攻超強的球員，擅長組織進攻的Simmons在場上的任務相對單純：

展現頂級防守

為隊友創造得分機會

他在新人球季（2017-18賽季）的傳球數據就已排在聯盟頂尖。自2017-18球季開始算起的四個賽季內，他送出的三分助攻數（996顆）排在聯盟第二，僅輸給Russell Westbrook。在那段期間送出超過900顆三分助攻數的球員還有Chris Paul。

籃網現有多名投射好手，包括KD、KI、Seth Curry、Joe Harris、Patty Mills等人，這讓Simmons可以在進攻時多利用他的傳球功力為隊友製造投射機會，同時讓自己有更多的空間去發揮他所擅長的攻擊模式──切入和禁區單打。

大家擔憂的是到了季後賽之後，他的拙劣投射能力是否又會再次放大？跟七六人相比，籃網的進攻模式或許能把這個現象的發生機率降低。KD和KI的得分多在半場陣地戰中拿下，有了Simmons後，進攻速度應該會加快，這讓KD和KI的得分模式會更多元些，還能減輕KD和KI在進攻時的負擔。

Simmons對籃網的最大影響不在進攻，而是防守。他曾入選過兩屆年度防守第一隊，並在2020-21賽季高居年度最佳防守球員票選第二名僅次於Rudy Gobert，他的防守壓迫感及多功能性無庸置疑。

籃網在上賽季的防守效率僅排在聯盟第20名。防守時，Simmons會用他的身形和速度去破解對方擋拆，也能換位去扛對方的鋒線球員，這將會彌補籃網在上季顯現的防守弱點。在今年的季後賽裡，籃網在第一輪就被塞爾提克用擋拆戰術撕裂防守。

或許Simmons的到來並不能讓籃網躍升為冠軍等級的球隊，不過可以期待他為籃網帶來的改變。現在的Simmons正處於生涯最低潮，但大家可以預期他在即將到來的新賽季裡用他的本事去改觀大家對他的負評。

本文經運動視界編輯授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航