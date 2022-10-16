日本Lawson便利商店「現煮便當」熱賣，為何前兩大7-Eleven與FamilyMart不跟進？
我們想讓你知道的是
為何Lawson要做這個現做便當的服務？便當有市場嗎？便利商店面對餐飲店會有贏面嗎？更重要的，如果店內現場調理那麽好，為何日本7-Eleven不跟進呢？
隨著世界各國陸續解封國境，要再踏上日本陸地的日期已經開始倒數計時。同時日本旅遊一定會到訪的日本便利商店也擺脫了疫情期間的陰霾，營業額開始回到往常的水準。之前日本Lawson便利商店發表了第一季的營業額，跟去年同期比連續兩年成長之外，營業利益也多了26億日幣，經常利益已經超過18年疫情前的水準。
其中備受矚目的為Lawson便利商店，主打店內現場調理的便當三明治品牌「まちかど厨房」 （街角厨房），訴求是，便當内提供的是店内厨房所現煮白米飯，店内炸鍋現炸里肌豬排，再配合特製麵包體等，組合出比擬餐飲業者現做品質的便當跟三明治。
而日本的消費者買單嗎？「まちかど厨房」這個品牌的營業額跟去年同期比成長了約40%，目前是Lawson便當的系列品牌中銷售最好的系列，也因為如此，Lawson陸續擴大到約9000家店提供「まちかど厨房」這個服務。
從銷售量來看，日本消費者是接受的，但妙的是，卻沒看到日本前兩大便利商店7-Eleven以及FamilyMart跟進，到底便利商店在店鋪内製作便當從策略上來看有什麽意義，以及為何領先集團的便利商店遲遲不大規模跟進？
首先看策略面。為何Lawson要做這個現做便當的服務？便當有市場嗎？便利商店面對餐飲店會有贏面嗎？
便當在下滑，市場在成長
便當，飯糰這類帶回家吃的產品，在日本汎稱「惣菜」。而「惣菜」市場到疫情前的2019年，每年都在成長，便利商店的「惣菜」市場也是。
2017年到2019年便利商店的「惣菜」市場規模，在這兩年就多了約日幣1000億左右的金額，這可以解釋成，大家越來越忙，忙到連便當都希望能買快一點，所以便利商店的「惣菜」數字就這樣被撐起來了。
但為何又會說，便利商店的便當在下滑？根據另一家日本調查公司做的調查，在過去7年，不在便利商店買便當的人從40%躍升成53%，可以假設「惣菜」雖然在成長，但可能是多在炸鷄，炸可樂餅等第二線的產品，讓買便當的人轉移去其他的「惣菜」組合產品。
所以，Lawson可能是想藉由這個現做便當，來補強持續在成長的「惣菜」產品陣容，讓便當產品可以恢復到過去的榮光，當然也包括增加顧客到店的動機。
調理市場的變化
為何顧客會到便利商店買現做的便當，而不去餐飲店買現做便當呢？這個可從兩方面來看。
首先，因為人力短缺。日本餐飲店的有些原料在進到門市的時候，都已經是加工完畢狀態，在店鋪内復熱後，就可以馬上可提供給顧客，這個雖然讓操作方便，但卻讓餐飲店降低了加工門檻，反而就讓主要是銷售加工完畢產品的便利商店，拉近了跟餐飲店加工門檻的距離，除了現做的產品之外，有些產品餐飲店其實都不一定會贏便利商店了。
正因為看到這個餐飲業的逆趨勢，便利商店就想要跟積極的拉高加工門檻來吸引餐飲店的顧客，所以就把某些主原料在店内烹飪，像是豬排、白飯、炸物等，再加上大規模的採購優勢，降低成本，讓便利商店的售價可以控制在可跟餐飲店競爭的水平，這個應該會加速原本在餐飲店買便當的消費者，慢慢的移動到便利商店去消費。
店內現場調理那麽好，那為何日本7-Eleven不跟進呢？下面是我的推測：
- 投入的資源
在日本，大部分的便利商店都是加盟者在經營，說到加盟，加盟者會考慮的因素之一就是加盟費用，而加盟費用就是從裝潢，設備，等堆叠而來。
對大部分的加盟者而言，好不容易整個產業才剛脫離疫情期間收入減少的陰影，要再請加盟者再拿出一筆錢出來做厨房設備的投資，並不是一件容易的事。而從店鋪數量上來看，首位的7-Eleven店鋪數多了Lawson約6千多家，如果真的要設立厨房，工程配套以及整體費用，店鋪數多的業者也會有比較多的考量。
- 人力與裝置
少子化也是會讓日本便利商店業者卻步的理由，既有店除了找人困難之外，現有加盟者的年齡也越來越高，在找不到人，而又要增加店内業務之下，可能會讓整體募集員工的難度越來越高。
而在操作上，要如何兼顧所有年齡的員工都可以快速的上手，以及維持一定的烹飪技術，現在的設備商在店鋪的小厨房空間内，設備的自動化或許減少店鋪人員操作上的壓力，但烹飪設備畢竟還無法完全到達自動咖啡機按鍵製作的水準。
如果未來烹飪設備可以進化到便利商店業者期待的勞動替代水準，應該店内現場調理的可能性就會比較大。
- 領先集團
猜測最後沒做的原因，應該也是最大的原因，就是領先集團前面沒有對象，所以比較沒需要趕上其他領先集團的壓力。
日本7-Eleven一天的日營業額大約在日幣65萬上下，而Lawson的一天的日營業額大約在日幣50萬上下，雖然都是日本的便利商店，光看店鋪看起來好像差不多，但辛苦一天結果的營業額就是差個約30%。距離拉開後，領先集團有更多心理上的空間，可以放心力去做一些更不一樣的事，不一定同樣要走會讓店鋪營運難度更高的店內現場調理這條路。
說到餐廳，日本7-Eleven其實集團内有一個餐飲公司，Seven & i Food Systems，Seven & i Food Systems傘下的餐廳數量大約也有500家，雖然不是走便利商店的店内調理，但直接開餐廳直球對決，提供用餐廳現做的餐點，應該就是他們目前對現做餐飲主要的發展方向。
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職人出擊！臺灣農漁業華麗變身
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導入智慧農漁科技，不只能幫助老職人們保存珍貴的經驗；若再結合標準化與模組化技術，智慧農漁科技將是臺灣農漁轉型通往永續發展的路徑，更有機會降低入門門檻，帶動青年返鄉，讓臺灣的經驗持續傳承。
臺灣農漁業歷史悠久，扮演著餵養臺灣人的重要角色。傳統農漁業的職人們在種植與養殖時，除了常常需要看天吃飯，還需要經歷一次次的試驗、以及長時間密切照顧，才能享有最終收成的果實。雖然從事第一線農漁生產的職人們已經逐漸老化，但他們與這塊土地共同生活了一輩子，累積一身的珍貴經驗可不容小覷，所以當導入智慧農漁科技後，老職人們的經驗便可以永遠保存下來，結合標準化與模組化，讓農漁轉型成為通往永續發展的路徑，帶動地方創生與青年洄游。
生長不受限！水果王國開啟智慧農業新篇章
臺灣出產的水果以飽滿多汁又鮮甜可口的特點，風靡世界各國的水果老饕，並被冠譽水果王國的美名。不同水果依據生長特性而有適合栽種的季節，以火龍果為例，火龍果夏季產量常供過於求，導致果農夏季大量種植，最後造成價格快速崩跌，而冬天卻吃不到的窘境。
金緻網路發現種植火龍果的困境後，決定將人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的技術導入種植過程，並與大龍王農場合作，透過各式的環境感測設備，偵測溫度、濕度及土壤成分等資訊，讓以往依靠農民經驗判斷的環境數值，可以透過被精準量測，同時紀錄火龍果在不同環境下的生長情形，大量收集後組成AI學習及判讀的數據資料庫，以此建構標準化模組。
智慧農業的關鍵不僅是結合AIoT進行數據蒐集與分析，更重要的是結合老農民對火龍果代代相傳的種植經驗，將積年累月的經驗、智慧結晶納入大數據資料庫，使人工智慧的判讀能更加符合火龍果種植的真實需求，逐步優化AI種植流程的決策。
為減少農業種植過程中遭受不確定因素的影響，金緻網路建構火龍果的數位分身，在種植期間運用無人機空拍火龍果花朵照片，結合影像辨識技術紀錄生長狀態，以此模擬火龍果在環境動態的變化下，產生花朵數量及果實產量的預測，讓農民能第一時間得知作物的生長狀況，以便能夠線上遠端操控種植條件，快速反應各種變動情況。
大龍王農場透過火龍果數位分身的技術，調節夏季、冬季的作物產期，避免火龍果在同一時間大量生產，解決市場競爭並紓解盛產期果價傷農的困境。而在將來的將來，當人工智慧與職人經驗完全融合後，農場日常的澆水、溫控及施肥等作業，就能自動依據環境資訊及作物現況進行調控，不僅節省人力物料成本，還能掌握火龍果最佳採收期並精準產量，大大地改變傳統農業型態。
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深入研究臺灣農漁業的情況，就會發現農漁業在現行的運作方式大多是依靠經驗代代的傳承，但這在勞動力人口嚴重老化的背景下，面臨到的是傳統經驗逐漸凋零的危機。
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本文章內容由「智慧城鄉辦公室」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。