美國會大廈暴動聽證會：競選團隊作證川普早已計畫「假勝選演說」，委員會將傳喚川普出席作證
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委員會主席湯普森（Bennie Thompson）強調，「他試圖剝奪美國人民在選擇總統時的聲音，用自己繼續掌權的意願取代選民的意願。他是1月6日事件的中心人物，所以我們想聽聽他的意見。」
針對美國國會大廈暴動事件進行調查的委員會昨（13）日在會中一致同意，將傳喚前總統川普（Donald Trump）作證，說明他在該起暴動事件中所扮演的角色。同時，調查委員在會中也公佈新的證詞影片，當中競選團隊成員便表示，川普早在計票之前就制定了多項計劃，無論結果如何他都要宣佈勝利，而這導致了暴動事件的發生。
競選團隊核心成員接連作證，川普在大選前準備「假勝選演說」
聯邦眾議院特別調查委員會由7名民主黨籍和2名共和黨籍眾議員組成，旨在調查去（2021）年1月6日所發生的國會大廈暴動事件。根據《衛報》，昨日該委員會舉行了聽證會，而這也是在11月中期選舉前的最後一場會議。
「今天，我們將集中討論前總統川普的心態、意圖、動機，以及他如何刺激其他人聽從他的命令。」該委員會副主席、共和黨議員錢尼（Liz Cheney）在會議開始前表示，如果不採取必要行動，去年1月6日的暴動事件將有可能再次發生。
相較於先前聽證會的舉行方式，昨日的聽證會並沒有證人出席現場作證，而是由委員會成員各自出示證人的影片證據，而當中有些證人先前並沒有出席作證。同時，委員所提交的證據還包括來自特勤局（Secret Service）的近100多萬封電子郵件、文件和錄音。
在聽證會中，委員會成員、民主黨眾議員洛夫格倫（Zoe Lofgren）提交相關證人的證詞，並認為川普早在計票完成之前就計劃無論結果如何，都要宣佈勝利。洛夫格倫援引了川普的前競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale）的作證影片，而帕斯卡爾在接受採訪時便表示，川普早在前（2020）年7月就計劃無論結果如何，都要說他贏得了選舉。
此外，該委員會還披露了保守派法律活動人士菲頓（Tom Fitton）在大選前幾天發給川普2名顧問的信件內容，在2020年10月30日所寄出的郵件中，就包含了川普在選舉之夜宣佈勝利的聲明草案，以讓川普在清點郵寄選票之前就宣佈獲勝。草擬的聲明上寫道：「今天舉行了選舉，而我贏了。」而在前年11月4日，川普在白宮東廳舉行了慶祝活動，當時他表示，「坦白說，我確實贏得了這次選舉。」
「我們現在對川普總統在選舉之夜的意圖有了更多瞭解。」洛夫格倫表示，種種證據顯示早在計票之前，他就預先準備好假的勝選演說。「這是總統有預謀的計劃，不管實際結果如何都要宣佈勝利。」
特勤局100多萬份紀錄顯示，事發前「驕傲男孩」已計畫暴力行為
而除了來自川普前競選團隊成員的證詞影片外，聽證會上也出示了來自特勤局（Secret Service）的記錄，以了解國會大廈暴動事件的事發全貌。
《CNN》報導，根據委員會從特勤局所獲得的100多萬份文件與電子郵件，在去年1月6日之前，特勤局就收到了可能會發生暴力行為的警告。
成員之間的郵件記錄就顯示，特勤局在1月6日之前的10天，就收到了右翼極端團體驕傲男孩（Pround Boys）將武裝進入華盛頓的線索。《美聯社》報導，根據特勤局在前年12月26日的一封電子郵件，信件內容就曾經提出警告，認為驕傲男孩計畫在1月6日的遊行人數超過警察。對此，委員會表示，種種證據顯示驕傲男孩確實領導了國會大廈的襲擊，也為川普對於總統職位的鬥爭提供了力量。
委員會一致同意將強制傳喚川普作證
在本次聽證會最後，該調查委員會使用了刑事起訴書中經常出現的語言，稱川普在暴動事件發生之前就採取了「有預謀的」（permediated）行動，儘管無數助手和官員都告訴他輸了這次的大選。
《衛報》報導，委員會成員們昨日便在會中一致投票通過，決定傳喚川普出席作證以提供證詞和相關文件。
「我們毫不懷疑，川普領導了一場顛覆美國民主的行動，而這直接導致了1月6日的暴力事件。」該委員會主席湯普森（Bennie Thompson）強調，「他試圖剝奪美國人民在選擇總統時的聲音，用自己繼續掌權的意願取代選民的意願。他是1月6日事件的中心人物，所以我們想聽聽他的意見。」
《衛報》報導，湯普森便表示，傳喚總統並讓他向國會作證是有先例的。「我們知道，傳喚前總統是一項嚴肅和不尋常的行動。這就是為什麼我們希望在美國人民的眾目睽睽之下採取這一步驟，因為這個議題是如此重要。」
對此，川普則是在自家社交媒體平台Truth Scoial上批評，稱該委員會徹底『失敗』（BUST）：「為什麼幾個月前這個『沒特別選的委員會』（Unselect Committee）沒有要求我作證？為什麼要等到最後，他們舉行最後一次會議的最後時刻？」
然而，由於本次的公開聽證會，很可能是該委員會的最後一次舉行會議。因此，有鑒於時間上的壓力與川普可能會做的法律抵抗行為，不太可能成功傳喚川普到場作證。不過，《美聯社》報導，本次傳喚行動更多是對歷史的認可，而不是有效的傳票。
對此，該委員會便明確表示，正在考慮是否將其調查結果以刑事轉交的方式提交給司法部。依照委員會的規定，該小組可能會在今（2022）年12月提交一份調查結果報告，並在該報告發布30天後解散。
目前，該委員會已經進行了1000多次採訪並獲得了無數調查文件，並對川普從前年11月大選失敗到國會大廈襲擊事件發生後的過程，進行了全面調查。
新聞來源
- Capitol attack panel votes to subpoena Trump – ‘the central cause of January 6’（The Guardian）
- Jan. 6 panel subpoenas Trump, shows startling new video（AP News）
- 7 takeaways from the January 6 hearing（CNN）
- Jan 6 hearing updates: panel votes to subpoena Donald Trump – as it happened（The Guardian）
延伸閱讀
- 美眾議院成立「國會山莊之亂」調查委員會，川普抨擊：這是民主黨的陷阱！
- 美國會大廈暴動聽證會：川普遭控陰謀背後核心人物，親信、家人接連作證不信選舉有舞弊
- 【圖輯】重返暴動現場：川普支持者如何攻入美國國會大廈？
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核稿編輯：楊士範
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