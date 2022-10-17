當「數位媒合經濟」成為不可逆的趨勢，歐盟經驗能給台灣什麼啟示？
我們想讓你知道的是
尋求「彈性與自由」的工作已是國際趨勢和台灣在地的工作想像，更能看出傳統僱傭關係可能逐漸退出主流勞動型態。然而若以歐盟為借鑑，更多的法規限制，並不一定能帶給工作者更多保障......
因為疫情而改變的生活邁入第三年，這段與過去截然不同的經歷重塑了許多我們對生活的想像，工作模式就是其中一個重要的層面。
工作模式的變化又可以分為兩個層面來談，首先是在疫情期間，許多企業都採取遠距辦公，讓員工以在家或自由選擇工作地點的方式上班。過去我們難以想像大家都不進辦公室上班會發生什麼事，但令人出乎意料的是，遠距辦公不但沒有減少工作的效率，反而因為減少了通勤的時間浪費以及能彈性分配工作時間，使員工能更好的尋求工作與生活的平衡。
英國《每日電訊報》報導就提到，有大概40%的英國人因為認為制式工作不力於心理健康而不想回到全勤工作。思科的報告分析超過14000員工，發現許多人在歷經遠距工作或分流上班後，已經很難回到制式的工作生活，希望能藉此開始，有彈性工作的可能、改變職場文化。
越來越多的員工和企業將遠距工作視為半永久性甚至永久性的，而這也興起了所謂「Live Anywhere」的概念，因為不用被綁在固定的工作地點，人們選擇生活地點的自由也更多，也不用因為通勤的考量而居住在交通方便但可能生活品質較差的區域。
根據《紐約時報》的一項調查，有三分之一的遠距工作者表示，如果持續遠距工作，他們將搬到新的城市或州。這個趨勢也可以側面從Airbnb今年1月公布的資料發現，在截至9月的12個月中，超過10萬名客人預訂了90天或更長時間的住宿，這種Live Anywhere趨勢就像生活的去中心化。
工作的未來正在被重新定義
數位媒合經濟逐漸成為年輕世代重要工作選項
另一個重要的變化，則是數位媒合經濟被更多人視為工作的選擇。這與前面談到的生活的去中心化有關，一份可以自由選擇工時、工作地點、工作方式的工作已經成為許多人在選擇工作時的重要考量。
根據Business Insider的報告，2028年美國勞動力會有50%加入數位平台經濟，美國2020年以自營工作為主力收入的比例已經增加8%到36%，有96%比例會在未來做更多類似數位媒合經濟的工作。這也連帶使得透過數位平台媒合工作的經濟模式變得更蓬勃，倡議組織Reshaping Work的資料指出，到2025年，僅在美國，數位媒合經濟的整體估值有望達到10萬億美元。
與傳統工作不同，這種透過數位平台媒合的工作尤其更受年輕世代的喜愛，因為它為年輕人提供更高的生活可塑性。美國期刊NICEC強調，從事平台工作的工作者中，超過一半是16至34歲之間的青年。一項英格蘭研究調查也有類似的結論，在英格蘭，16到19歲的年輕人對數位媒合經濟的看法，是將其視為「無須有長期的工作承諾」的賺錢方式，顯見當代的年輕人認同也喜歡這種新興的工作模式。
此外，許多人也會將數位媒合經濟作為創業前的準備，Ola Mobility Institute（OMI）最近的一項對印度5000名平台工作者的研究證實了年輕人對平台工作的偏好——探索其背後的動機，發現許多選擇數位媒合經濟的人，主要是因為想累積自己的創業資金或欣賞平台工作時間靈活性。
研究發現，大約四分之一的人還談到他們使用從平台工作中獲得的收入作為補充來源，用於資助他們的大學教育或為其他家庭開支儲蓄。
數位媒合經濟讓我們處於前所未有的體系，拜科技之賜，我們不用憑一份正職工作才能過像樣的生活，不只是在國外，台灣也有這種嚮往自由、彈性、自主性高的工作的趨勢：之前協會曾整理的零工經濟者意願調查中也呈現了類似的結果。
在這份2020年針對台灣的外送工作者的調查中，詢問外送員加入外送平台的主因素，「彈性與自由」為最多外送員選擇加入外送平台原因，高達93.5%。外送工作的高自由與自主性，也讓數位媒合經濟成為許多人在下班後或課餘兼職的好選擇，該份調查也顯示，不想從事其他全職正式工作佔59%，其中表示全職工作不符合本身生活型態或已有其他全職工作占72.4%。
上述這些，都在在顯示尋求「彈性與自由」的工作不只是國際趨勢，更是台灣在地的工作想像，也能看出傳統僱傭關係可能逐漸退出主流勞動型態。
過多限制不一定帶來更多的保障
檢視不同型態工作者需求才能達到真正雙贏
數位媒合經濟最大的優點就是自由、彈性高的工作型態，若是以傳統的勞雇思維或舊有的勞工保護想像來制定規範，可能反而會得不償失。
以歐盟為例，就在去年制定相關規定，規定數位平台底下約410萬名工人適用於傳統勞動法規的規定，包含最低工資、固定假日，和退休金。但這卻反而使平台不得不將成本轉嫁到工作者身上，反而傷害工作者的權益。
例如，在愛沙尼亞提供共享汽車和外送服務的平台Bolt表示，這些規定可能引發失業，該公司西歐公共政策主管Aurelien Pozzana便表示：「此舉將導致50%的司機失去工作，也就是說，整個歐洲因此失業的人數至少爲14萬人。」外送平台Deliveroo也表達了類似的擔憂，該公司發言人稱：「這些提案將增加不確定性，真正獲益的不是平台的工作者，而是律師。」
台灣數位平台經濟協會從過去到現在都一直呼籲，數位媒合經濟工作者的工作保障確實是重要的議題，有合理的保障，也能讓更多人在投入這個產業的時候有更好的工作品質。但保障的思考，並非只能從喘統勞基法的角度出發，也並非要有最低工資、最高工時才能稱得上好工作。
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線上直播論壇：以跨域創新生態系驅動循環經濟，10/14和你一同搶攻綠色商機
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關鍵評論網將於10月14日辦理「循環綠色經濟大商機」線上直播論壇，作為「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」之前導活動，本場以2位循環綠色經濟的經驗談，探索更多綠色商機應用發展的可能性。
近幾年在科技、經濟發展以及環境的多元衝擊下，傳統商業經營模式出現了結構性變革，為了因應各產業的轉變，企業重新對焦各分眾族群需求，甚至在不同生態系之間，透過跨域合作或需求重組，滿足或建構多元市場的需求，推出創新服務價值。
尤其是在經歷新冠肺炎及氣候變遷的影響後，全球對於永續發展的議題更加重視，提倡環境友善的「循環經濟」成為綠色商機下受到高度關注的議題。經濟部中小企業處透過「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」輔導，協助中小企業在綠色經濟的發展有個一個良好的方向，以跨域創新及轉型的實踐，逐漸有了豐碩的成果，也為生態系的發展，增添更多的可能性。
為了讓更多人體驗到企業推動效益，經濟部將於今年10月22日至25日，攜手數位發展部，掌握時下數位與綠色關鍵議題，在松山文創園區2－3號倉庫舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」。活動圍繞「數位雲」、「永續雲」、「體驗雲」三大展示主題，打造數位、綠色、虛實整合的展場體驗。除此之外，現場還有綠色生活、臺灣特色店家消費體驗，以及數位轉型與綠色永續主題論壇等精彩內容，歡迎前來親自體驗！
【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
- 日期：10月22日－10月25日
- 地點：松山文創園區2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
- 瞭解更多：https://reurl.cc/m3KGZ9
「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如生物炭、生態材料與虛擬電廠等多樣化的綠色減碳生態系，為臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
循環綠色經濟大商機線上直播論壇，集結產業專家一次看
「跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機」線上論壇將邀請盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長，與京冠生物科技股份有限公司 楊青山董事長，分別從「生物炭跨域應用品牌提升生態系」及「生態材料跨域鏈結生態系」的發展成果，與臺灣所有中小企業共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，讓永續能成為每個人的日常生活。
循環經濟是由循環加上經濟，過往企業以獲利為主的商業模式，該怎麼結合生態系的每個資源及技術，達到永續及環保的目標？首場專題短講由盛發生物科技有限公司 專案經理王志良主講，從木酢產品研發為起點，並於過程中，洞見產業的需求，以生物炭生態系的核心角色推動創新商業模式，從生活用品到建材，帶動包括化工、建材、檢測、應用到場域等跨界跨域的合作夥伴，持續延伸生物炭產品的各種可能。接著將由楊青山董事長分享京冠生技是如何將其引以為傲的發酵技術，透過生態系合作，找到不同專業領域的合作夥伴，實現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」夢想藍圖，轉型成為「材料開發」企業。
2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
- 活動時間：2022年10月14日
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：王志良 專案經理（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
- 活動內容：