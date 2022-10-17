當「數位媒合經濟」成為不可逆的趨勢，歐盟經驗能給台灣什麼啟示？

因為疫情而改變的生活邁入第三年，這段與過去截然不同的經歷重塑了許多我們對生活的想像，工作模式就是其中一個重要的層面。

工作模式的變化又可以分為兩個層面來談，首先是在疫情期間，許多企業都採取遠距辦公，讓員工以在家或自由選擇工作地點的方式上班。過去我們難以想像大家都不進辦公室上班會發生什麼事，但令人出乎意料的是，遠距辦公不但沒有減少工作的效率，反而因為減少了通勤的時間浪費以及能彈性分配工作時間，使員工能更好的尋求工作與生活的平衡。

英國《每日電訊報》報導就提到，有大概40%的英國人因為認為制式工作不力於心理健康而不想回到全勤工作。思科的報告分析超過14000員工，發現許多人在歷經遠距工作或分流上班後，已經很難回到制式的工作生活，希望能藉此開始，有彈性工作的可能、改變職場文化。

越來越多的員工和企業將遠距工作視為半永久性甚至永久性的，而這也興起了所謂「Live Anywhere」的概念，因為不用被綁在固定的工作地點，人們選擇生活地點的自由也更多，也不用因為通勤的考量而居住在交通方便但可能生活品質較差的區域。

根據《紐約時報》的一項調查，有三分之一的遠距工作者表示，如果持續遠距工作，他們將搬到新的城市或州。這個趨勢也可以側面從Airbnb今年1月公布的資料發現，在截至9月的12個月中，超過10萬名客人預訂了90天或更長時間的住宿，這種Live Anywhere趨勢就像生活的去中心化。

工作的未來正在被重新定義

數位媒合經濟逐漸成為年輕世代重要工作選項

另一個重要的變化，則是數位媒合經濟被更多人視為工作的選擇。這與前面談到的生活的去中心化有關，一份可以自由選擇工時、工作地點、工作方式的工作已經成為許多人在選擇工作時的重要考量。

根據Business Insider的報告，2028年美國勞動力會有50%加入數位平台經濟，美國2020年以自營工作為主力收入的比例已經增加8%到36%，有96%比例會在未來做更多類似數位媒合經濟的工作。這也連帶使得透過數位平台媒合工作的經濟模式變得更蓬勃，倡議組織Reshaping Work的資料指出，到2025年，僅在美國，數位媒合經濟的整體估值有望達到10萬億美元。

與傳統工作不同，這種透過數位平台媒合的工作尤其更受年輕世代的喜愛，因為它為年輕人提供更高的生活可塑性。美國期刊NICEC強調，從事平台工作的工作者中，超過一半是16至34歲之間的青年。一項英格蘭研究調查也有類似的結論，在英格蘭，16到19歲的年輕人對數位媒合經濟的看法，是將其視為「無須有長期的工作承諾」的賺錢方式，顯見當代的年輕人認同也喜歡這種新興的工作模式。

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此外，許多人也會將數位媒合經濟作為創業前的準備，Ola Mobility Institute（OMI）最近的一項對印度5000名平台工作者的研究證實了年輕人對平台工作的偏好——探索其背後的動機，發現許多選擇數位媒合經濟的人，主要是因為想累積自己的創業資金或欣賞平台工作時間靈活性。

研究發現，大約四分之一的人還談到他們使用從平台工作中獲得的收入作為補充來源，用於資助他們的大學教育或為其他家庭開支儲蓄。

數位媒合經濟讓我們處於前所未有的體系，拜科技之賜，我們不用憑一份正職工作才能過像樣的生活，不只是在國外，台灣也有這種嚮往自由、彈性、自主性高的工作的趨勢：之前協會曾整理的零工經濟者意願調查中也呈現了類似的結果。

在這份2020年針對台灣的外送工作者的調查中，詢問外送員加入外送平台的主因素，「彈性與自由」為最多外送員選擇加入外送平台原因，高達93.5%。外送工作的高自由與自主性，也讓數位媒合經濟成為許多人在下班後或課餘兼職的好選擇，該份調查也顯示，不想從事其他全職正式工作佔59%，其中表示全職工作不符合本身生活型態或已有其他全職工作占72.4%。

上述這些，都在在顯示尋求「彈性與自由」的工作不只是國際趨勢，更是台灣在地的工作想像，也能看出傳統僱傭關係可能逐漸退出主流勞動型態。

過多限制不一定帶來更多的保障

檢視不同型態工作者需求才能達到真正雙贏

數位媒合經濟最大的優點就是自由、彈性高的工作型態，若是以傳統的勞雇思維或舊有的勞工保護想像來制定規範，可能反而會得不償失。

以歐盟為例，就在去年制定相關規定，規定數位平台底下約410萬名工人適用於傳統勞動法規的規定，包含最低工資、固定假日，和退休金。但這卻反而使平台不得不將成本轉嫁到工作者身上，反而傷害工作者的權益。

Photo Credit: Shutterstock/達志影像 荷蘭的Deliveroo送貨員

例如，在愛沙尼亞提供共享汽車和外送服務的平台Bolt表示，這些規定可能引發失業，該公司西歐公共政策主管Aurelien Pozzana便表示：「此舉將導致50%的司機失去工作，也就是說，整個歐洲因此失業的人數至少爲14萬人。」外送平台Deliveroo也表達了類似的擔憂，該公司發言人稱：「這些提案將增加不確定性，真正獲益的不是平台的工作者，而是律師。」

台灣數位平台經濟協會從過去到現在都一直呼籲，數位媒合經濟工作者的工作保障確實是重要的議題，有合理的保障，也能讓更多人在投入這個產業的時候有更好的工作品質。但保障的思考，並非只能從喘統勞基法的角度出發，也並非要有最低工資、最高工時才能稱得上好工作。