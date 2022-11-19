寶可夢奇想生物學：寶可夢原始世界觀，與林奈《自然系統》三大分界其實相當雷同
我們想讓你知道的是
從第一代到第八代，寶可夢的種類已超過800種，分別存在於不同的世界。這些寶可夢大多發想自地球上的生物，包括動物、植物、真菌等，例如「古空棘魚」發想自腔棘魚、「烏波」發想自墨西哥鈍口螈。但同時也有一些憑空想像出的生物，例如岩石類型、磁鐵類型，或者是具有「神性」的寶可夢。
文：胡哲明
我在台灣大學開設演化生物學課程超過10年，上課時我會讓學生練習製作系譜樹。一般的做法是選幾種常見生物（例如青蛙、老鼠、魚），根據其外形特徵來建構演化關係。不過在學生多年求學的過程中，他們的腦海裡多半已經烙印了鮮明的分類階級架構，不必使用分析方法也能畫出正確的系譜樹，導致學生寫作業時常會遺漏一些分析步驟。有感於此，大約10年前，我開始想用一些另類的方法來教學。
過去我在美國加州大學戴維斯分校就讀博士班時，演化生物學老師用的教學方法是拿一盒舊螺絲釘，讓學生抽幾根釘子來觀察並進行分類分析，效果相當不錯，我們對釘子不會有先入為主的生物分類觀念，更能專注於練習譜系分析方法本身。
雖然每根螺絲釘各有特色，是學生實際演練的好材料，但當我在思索上課素材時，還是希望能找到更貼近生物的物件，於是我想到了長久以來相當受歡迎的動畫「寶可夢」（Pokemon，或譯為神奇寶貝、精靈寶可夢）。當時寶可夢已經有300種以上，如果讓整班學生隨機抽選，每人分四種都還綽綽有餘，且寶可夢多變複雜的外形需要學生審慎推敲，正好適合用來練習製作系譜樹。
有趣的是，寶可夢的物種豐富度隱隱和地球生物相呼應，許多寶可夢的特性與真實生物的生理、生態甚至演化概念也相當類似。在好奇心驅使下，我開始爬梳、蒐集許多關於寶可夢的資料，並與生物學知識互相印證。
我也發現像我這樣的狂熱份子其實不少，來自世界各地的「寶迷」認真整理了各種相關資料，甚至成立了百科全書式的網站，例如神奇寶貝百科（Bulbapedia）、The World of Pokemon，把每一種寶可夢都仔細歸納、加註說明，並且蒐集不同媒體上的相關報導。
寶可夢的原始世界觀
寶可夢最早是在1996年由日本任天堂公司在Game Boy平台上發行的一款遊戲，在該公司大力推動下，不管是電玩遊戲本身，還是衍生出的動漫、系列電影以及周邊商品等，一直深受大眾喜愛，並翻譯成多國語言，風行於全球數十個國家，是許多人的童年共同記憶。
寶可夢故事的構思源起，和作品創始人田尻智的童年生活有很大的關係。田尻智小時候常常到處搜集昆蟲，也會和朋友們交換不同的物種，長大後他在城市工作，總希望都市的小朋友也能享有這類樂趣，因而著手開發寶可夢。
最初遊戲所設定的四大要素：「蒐集」、「育成」、「對戰」、「交換」，也漸漸成為往後一些系列作品的主軸，玩家可以在遊戲或動畫世界裡蒐集各種寶可夢，並加以培育。2016年推出的手機遊戲Pokemon GO更是風靡全球，在各地形成千人追寶的社會奇景。
從第一代到第八代，寶可夢的種類已超過800種，分別存在於不同的世界。這些寶可夢大多發想自地球上的生物，包括動物、植物、真菌等，例如「古空棘魚」發想自腔棘魚、「烏波」發想自墨西哥鈍口螈。
但同時也有一些憑空想像出的生物，例如岩石類型、磁鐵類型，或者是具有「神性」的寶可夢；神性寶可夢的能力超越了我們一般對生物的認知，例如第四代出現造物主「阿爾宙斯」，也首次出現能控制時間的「帝牙盧卡」和能控制空間的「帕路奇亞」。
接著出現和思想意識相關的「亞克諾姆」（代表意志）、「由克希」（代表知識）以及「艾姆利多」（代表情感）等具有神性的角色。此外，目前也有超過20種「化石寶可夢」，其中許多發想自地球上已知的化石生物，包括類似奇蝦的「太古羽蟲」、類似菊石的「菊石獸」等。
綜觀寶可夢世界的這些基本設定，我們其實可以把此故事的宇宙觀視為一種類似神導創造論或演化創造論（theistic evolutionism）的說法：雖然有演化的事實，但是所有物種皆起始於單一「造物主」。
寶可夢的多樣性和分類大抵參照地球上的生物，不過在數量比例上有很大的差距。以前五代寶可夢為例，我針對340種寶可夢進行統計分析，有185種寶可夢歸類為脊索動物，其中哺乳動物佔了104種，其次為爬行動物，共有29種。
相對而言，真菌類寶可夢僅有兩種，植物類也只有16種。明顯地，哺乳動物的比例高於其他生物，這個情形某種程度上反映了真實世界中大多數人對生物的了解通常始於大型動物，或是和人類生活關係密切的貓、狗、齧齒類、鳥類等。
有趣的是，寶可夢的基本分類架構和1735年瑞典學者林奈的著作《自然系統》（Systema Naturae）中的三大分界：動物界、植物界、礦物界，相當雷同。這本書是生物學名二名法的起點，書中列出動物界的六個綱：哺乳、鳥、兩生、魚、昆蟲、蠕蟲，幾乎都可以在寶可夢世界中找到相對應的分類群。換言之，寶可夢的多樣性和分類或多或少反映了人類對自然界生物最初的認知，其知識體系建構的脈絡有跡可循。
寶可夢「演化」vs. 生物學「演化」
由於寶可夢時常可在地球生物中找到對應，許多生物學上的性質或現象也會出現在故事裡，有些具有明顯的背景設定，有些則隱藏在角色本身的設計之中。
在寶可夢故事和遊戲中不斷出現「演化」或「進化」的設計，是寶可夢發展歷程上很重要的一環，但也容易造成知識的混淆。這個設計讓寶可夢的形態有更複雜的變化，同時強化了寶可夢與生俱來的能力，甚至賦予其新技能。然而這和我們所認知的生物演化（evolution）意涵並不同，絕不能混為一談。
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
我們想讓你知道的是
在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
高性能空氣清淨機選擇指南：https://bit.ly/3t9oxGS