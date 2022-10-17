從「平反墨索里尼」到右翼女總理梅洛尼，我們與法西斯主義的距離有多遠？

文：蕭育和（興趣是政治思想與歐陸當代思想、被深刻思索過的一切，以及一切可以更有深度的物事，留心閾界、間隙與極限成癖，深信自由起於文字的繼受、交鋒、碎裂、誤讀與訛傳）

「新左派的法西斯傾向並不是一個能公開大聲談論的話題……不過，新左派許多活動很明顯背離了民主社會主義，而且極端反智。我想，這是其法西斯傾向的一部分：反文化、充滿憤怒與殘酷，並反映某種虛無主義。」 ── Susan Sontah

日前義大利國會大選，右翼的保守派聯盟大獲全勝，取得多數席次，其中義大利兄弟黨（Fdl）更取得將近26%選票，黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）可望成為義大利史上第一位女總理，而義大利也將組成戰後最右翼的聯合政府。

Paul Corner在即將出版的新作中《迷思與記憶中的墨索里尼：第一個極權獨裁者》（Mussolini in Myth and Memory: The First Totalitarian Dictator）剖析了義大利近年來「為墨索里尼翻案」的風潮。在右派的新敘事中，更強調墨索里尼帶領義大利面對危機的氣魄，其法西斯領袖形象被淡化，被說成是受到希特勒影響，或者是受制於希特勒，義大利也從來沒有像納粹德國那樣，將整個國家轉型為巨大的殺戮機器。

「新法西斯」？法西斯浴火重生？

義大利右翼陣營另一個頭臉人物，也是民粹政客代表之一的貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）就曾經稱墨索里尼「善良仁慈」，而且「沒殺過人」（應該是指沒「親手」殺人），任內更為義大利的國家建設做了很多好事，唯一的政治錯誤就是跟希特勒走的太近。

貝魯斯柯尼的說法並非完全無理，歐洲另一位法西斯領袖，西班牙的佛朗哥，就相對懂得見風使舵，與希特勒若即若離，覷準風向倒戈，因此順利渡過歐洲的反法西斯戰爭。

不過，即便如此，如果說佛朗哥「善良仁慈」且「沒殺過人」，同樣悖離常識。

幾年前，義大利兄弟黨還只是一個得票不到5%的小黨，從今年年中法國國民聯盟（RN）的勒潘（Marine Le Pen）在總統大選中拿下有史以來最高票，從法西斯底色的社會運動黨托生的義大利兄弟黨即將執政，義大利一向是歐洲政治情勢的風向球，「極右翼」政黨在歐洲的執政態勢，似乎已有預兆。

極右翼政黨屢傳捷報似乎印證了部分左翼觀察家對歐洲未來「法西斯化」的警告。無論極右翼政黨是不是法西斯政黨，對於法西斯崛起的憂慮，反映的都是自由民主理念與體制某種程度上的破產。

墨索里尼1923年10月在黨內的講話中說：「20年，或者30年來，義大利政治階層一步步走向腐朽與墮落。議會制度，以及這個詞所聯想的一切愚蠢與衰敗，已經成為我們生活的象徵以及恥辱的記號。政府形同虛設，官員不過是內閣所謂多數派支配下的走狗」，至於那些「所謂的議會程序，看到所謂國家代議士之間那些庸俗不堪的閒扯，只會感到厭惡與噁心」。

即便用語沒有這麼強烈，團結歐洲極右翼的「疑歐論」，也是類似基調。例如勒潘就將義大利的選舉結果稱為對歐洲聯盟的一個謙遜教訓。

Photo Credit: AP / 達志影像 義大利獨裁者墨索里尼

大戰期間的義大利民主固然毀於法西斯暴力，不過，墨索里尼只是最後一根稻草，體制的正當性早已毀於左右翼激烈的衝突中，自由民主並不是歐洲的未來，而法西斯則可能可以是，可以說是歐洲部分菁英階層的共識。

不過，不同於過去的法西斯勢力，當前歐洲的極右翼並沒有將推翻自由民主體制視為己任，他們的訴求反而是重新奪回對生活的掌握，他們的國家已經受制於布魯塞爾的歐盟菁英太久了。

易言之，極右翼的訴求正是「挽救民主」。

有識之士之所以憂慮法西斯浴火重生，部分原因來自於右翼政治人物的民粹做派，他們毫無顧忌，沒有下限的政治修辭，不得不讓人想起法西斯領袖的作風。

法西斯主義的政治風格並不是謊言本身，而是行動，依據另類真理的行動，不顧現實說幹就幹的作風。川普並沒有主張反猶論，也沒有大張旗鼓或者秘密建造集中營，但他上任後立即著手蓋牆的行動，還是不免讓人訝異原來他不只是說說。法西斯主義堅持敵與友、謊言與真理的區別，而如果是真理，就必須以決絕的行動實現之，無論現實條件多麼艱困，無論多麼政治不正確。

現代政治中的法西斯基因

決絕的行動主義做派，反映的是法西斯主義運動對於「新秩序」有著無比的狂熱，而它也對困於失根與庸俗的歐洲群眾極具號召，墨索里尼的主張是「法西斯主義者鄙視『安逸舒適』的生活」。

後來成為義大利共產黨領導人的Davide Lajolo曾經回憶他那個時代是如何不可自拔地著迷於法西斯主義，「無論在學校、咖啡館還是在跟朋友聊天時，你都只聽的到法西斯主義……只有『敢叫日月換新天』，義大利窮苦的芸芸眾生才能過上好日子……只有『擺脫一切畏懼』……才堪稱活過一遭。浮誇嗎？確實，但足夠讓我興奮」。

但高度的行動派色彩，讓法西斯主義想望的「新秩序」注定不會有具體內涵，任何穩定下來的政治建制都會讓法西斯主義陷入困境，「新秩序」是一個矛盾的詞，因為任何秩序都不可能是全新的；「法西斯式政治」也是，畢竟沒有任何一種政治建制是持續運動的。

某種意義上，並不存在完全體的法西斯主義政體，墨索里尼的義大利顯然不是，希特勒的納粹德國曾經表現出這樣的決心，而正是不斷擴張的法西斯式衝動，瓦解了第三帝國。

在極右翼與其主力的勞苦支持者中，很少看到這種對新秩序飛蛾撲火般的自毀衝動與決心，更多是一種出於絕望，被迫孤注一擲的不得不。對民粹主義有著深切關注的左翼理論家Chantal Mouffe，就一針見血指出，極右翼是歐洲唯一正面反全球化的政治勢力，而建制的左右翼對此則束手無策。