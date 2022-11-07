童年負面經驗長年抑制大腦發展：開展「創傷知情」療癒網絡，與孩子一起學習「愛與被愛」

文：許馨月（勵馨基金會公民對話處媒體組組長）

下午時間，橘色陽光從窗戶外灑進庇護安置家園的藍色走廊，三個男孩在走廊上相互追逐，正在玩「紅綠燈」的遊戲。突然間，庇護安置家園的電鈴響了。這個日常不太會有外人造訪的地方。社工謹慎的走到門旁的對講機和監視螢幕前，詢問這一位臨時造訪的客人。

這時對講機傳來的是男性深沉的聲音：「我是宜林(化名) 的先生，我來接她回家。」這時候三名男孩抬起頭看著監視螢幕，其中一名年紀較小，大概五歲的男孩騏騏（化名）指著螢幕說：「是爸爸。」同時間，另外兩個本來一起玩耍、年紀較大的一對兄弟，很快的逃開，在社工還不知道發生什麽事情，不到一分鐘的時間；一個跑到遊戲室的櫃子裡，把自己藏起來；另一個躲到社工辦公室的桌子下，抱著膝蓋拼命顫抖，本來因為追逐遊戲而泛紅的圓臉蛋，瞬間發白。

勵馨基金會家園的社工接著說，這對兄弟在住進安置家園前，曾經遭受過父親嚴重的疏忽虐待。「當那對兄弟看到螢幕上成年男性的五官，和聽到深沉的男聲，表情就變了。」過去的經歷，讓這對兄弟在聽覺和視覺的接受刺激後，孩子的大腦可能判斷這時候會有危險，彷彿是看到施暴的父親，即使他們已經搬離家半年了。

《你發生過什麼事》書中，美國兒童精神科醫生，同時也是神經學家布魯斯 · D · 培理（Bruce D. Perry）以簡易的大腦模型與神經反應，試著說明曾經受虐或經歷創傷的孩子，甚至是成人為什麼會有這些行為反應。

理解大腦的運作順序 找到陪伴孩子的方式

培理醫生在書裡說明， 人的大腦主要分為四個層級， 由下往上分別是： 腦幹（Brainstem）、間腦（Diencephalon）、邊緣系統（Limbic），以及皮質（Cortex），各自有負責的功能，其中最上層的皮質，負責表達、語言與思考邏輯。然而當人們感官接受到視覺、聽覺、觸覺，及嗅覺的訊息時，並不會直接進入皮質，而是最下層的腦幹。

一般時候，當腦幹接受到感知訊息，就會開始與之前的經驗核對、連結，並層層往上傳遞，大腦與身體就會透過各種行為策略，像是維持人際關係、學習技能等，回覆外界與生活的需要。

童年負面經驗長年抑制大腦邏輯思考的發展

不過一旦腦幹感受到了威脅，就會立刻啟動壓力反應。而有過童年負面經驗的人，壓力反應系統曾在兒童時期不時被啟動，系統會變得過度敏感。導致當腦幹接受到「疑似」的威脅訊息，人就會本能的啟動壓力反應：多數人選擇「戰鬥」或「逃跑」，而且即使創傷經驗或暴力事件已經過了數年或數十年。

因為如果腦幹「認為有危險了」，就會將資源能量都聚集在下層腦，以回應生存的需求，而抑制了皮質的思考邏輯，包括辨別時間，這也是為什麼那對小兄弟，即使人已經在安全的庇護家園，在看到像是爸爸的成年男性以及聽到聲音，就會本能地、立刻躲了起來。

有童年負面經驗的孩子壓力反應所產生無論是「戰鬥」或「逃跑」的行為，在安置家園裡可以容易的被社工或生輔員理解與承接。但是如果到了校園或課堂上，這些本來為了適應生存的反應，則會成為孩子在校園或團體生活中適應不良的原因。再加上負責語言與思考的皮質功能遭到抑制，這時候如果學校或社區的照顧者，只透過邏輯溝通甚至是指責方式詢問，孩子往往更難以用說的方式回應，甚至被貼上「問題兒童」的標籤。

壓力讓孩子的大腦失去平衡

「但是當孩子在過度激發，也就是壓力反應系統被啟動時，是很難說清楚發生什麼事的。」勵馨基金會林口服務中心的目睹兒少社工師喬可君說，接著她舉了一個例子。

有一天在社區食堂裡， 男孩小森（化名）突然動手打了一對姐妹。「我們到了食堂後，問小森發生什麼事情，他什麼都沒有說，只是不停尖叫，在食堂裡奔跑。」後來諮商師將小森帶到感官律動調節中心（Sensory Motor Arousal Regulation Treatment Center,SMART Center）【註1】，透過一系列動作的調節，像是走平衡木、瑜珈球拋接等，他的情緒才慢慢穩定下來，看著諮商師說：「打人不對，那排擠別人呢？」

後來透過社工進一步瞭解，明白小森在過去一段時間感受到被這對姊妹的排斥，讓他覺得難受，而這些感受雖然沒有讓他當下情緒失控，但隨著時間累積，情緒無法容納的時候，就看似有了突發性的攻擊行為。

喬可君補充說明，「當小森說出打人不對，那排擠別人呢？這一定是前額葉皮質很高功能時，才能說出來的話，他在告訴我們『冷暴力』是什麼，以及團體排擠帶給他的受傷。」但她也說，小森也是在諮商師和社工陪伴了三年以上，才有辦法透過語言邏輯，更貼近表達他所遭遇的事情與感受，「以前他會用更本能的方式，像是在地上滾、尖叫來表達，當我們想跟他聊聊，他就會躲在桌子底下。」

透過身體的感知與節奏 讓孩子安定下來

「關鍵是在，必須讓孩子在當下是感到安全的。」喬可君說，勵馨基金會近兩年嘗試運用「創傷知情」的概念，透過身體的感覺與調節，讓孩子安定下來，才有機會進一步與孩子連結、談話。

她再次強調：「當孩子的身體覺得不夠安全，是很難說出自己的真實感受。」然而原本社工與心理諮商師較為習慣的會談、諮商，多以「口語」、「認知」作為主要的工作方式，比較難回應孩子在身體感受上遭遇的困境。所以勵馨基金會這一兩年開始調整與孩子一起工作的模式，我們從陪伴孩子身體的調節著手，再進而輔導與治療孩子的人際關係與認知。