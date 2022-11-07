童年負面經驗長年抑制大腦發展：開展「創傷知情」療癒網絡，與孩子一起學習「愛與被愛」
我們想讓你知道的是
勵馨基金會長年的療癒服務中，我們深深知道無論是兒童或是成人，在面對創傷時，都有機會發展出自身的復原力（Resilience），雖然並非能恢復到與創傷前一模一樣的狀態，因為任何生命經驗都會帶來改變，但我們仍然有機會在受傷後，透過與他人情感的連結，重新建立情感與認知的復元能力。
文：許馨月（勵馨基金會公民對話處媒體組組長）
下午時間，橘色陽光從窗戶外灑進庇護安置家園的藍色走廊，三個男孩在走廊上相互追逐，正在玩「紅綠燈」的遊戲。突然間，庇護安置家園的電鈴響了。這個日常不太會有外人造訪的地方。社工謹慎的走到門旁的對講機和監視螢幕前，詢問這一位臨時造訪的客人。
這時對講機傳來的是男性深沉的聲音：「我是宜林(化名) 的先生，我來接她回家。」這時候三名男孩抬起頭看著監視螢幕，其中一名年紀較小，大概五歲的男孩騏騏（化名）指著螢幕說：「是爸爸。」同時間，另外兩個本來一起玩耍、年紀較大的一對兄弟，很快的逃開，在社工還不知道發生什麽事情，不到一分鐘的時間；一個跑到遊戲室的櫃子裡，把自己藏起來；另一個躲到社工辦公室的桌子下，抱著膝蓋拼命顫抖，本來因為追逐遊戲而泛紅的圓臉蛋，瞬間發白。
勵馨基金會家園的社工接著說，這對兄弟在住進安置家園前，曾經遭受過父親嚴重的疏忽虐待。「當那對兄弟看到螢幕上成年男性的五官，和聽到深沉的男聲，表情就變了。」過去的經歷，讓這對兄弟在聽覺和視覺的接受刺激後，孩子的大腦可能判斷這時候會有危險，彷彿是看到施暴的父親，即使他們已經搬離家半年了。
《你發生過什麼事》書中，美國兒童精神科醫生，同時也是神經學家布魯斯 · D · 培理（Bruce D. Perry）以簡易的大腦模型與神經反應，試著說明曾經受虐或經歷創傷的孩子，甚至是成人為什麼會有這些行為反應。
理解大腦的運作順序 找到陪伴孩子的方式
培理醫生在書裡說明， 人的大腦主要分為四個層級， 由下往上分別是： 腦幹（Brainstem）、間腦（Diencephalon）、邊緣系統（Limbic），以及皮質（Cortex），各自有負責的功能，其中最上層的皮質，負責表達、語言與思考邏輯。然而當人們感官接受到視覺、聽覺、觸覺，及嗅覺的訊息時，並不會直接進入皮質，而是最下層的腦幹。
一般時候，當腦幹接受到感知訊息，就會開始與之前的經驗核對、連結，並層層往上傳遞，大腦與身體就會透過各種行為策略，像是維持人際關係、學習技能等，回覆外界與生活的需要。
童年負面經驗長年抑制大腦邏輯思考的發展
不過一旦腦幹感受到了威脅，就會立刻啟動壓力反應。而有過童年負面經驗的人，壓力反應系統曾在兒童時期不時被啟動，系統會變得過度敏感。導致當腦幹接受到「疑似」的威脅訊息，人就會本能的啟動壓力反應：多數人選擇「戰鬥」或「逃跑」，而且即使創傷經驗或暴力事件已經過了數年或數十年。
因為如果腦幹「認為有危險了」，就會將資源能量都聚集在下層腦，以回應生存的需求，而抑制了皮質的思考邏輯，包括辨別時間，這也是為什麼那對小兄弟，即使人已經在安全的庇護家園，在看到像是爸爸的成年男性以及聽到聲音，就會本能地、立刻躲了起來。
有童年負面經驗的孩子壓力反應所產生無論是「戰鬥」或「逃跑」的行為，在安置家園裡可以容易的被社工或生輔員理解與承接。但是如果到了校園或課堂上，這些本來為了適應生存的反應，則會成為孩子在校園或團體生活中適應不良的原因。再加上負責語言與思考的皮質功能遭到抑制，這時候如果學校或社區的照顧者，只透過邏輯溝通甚至是指責方式詢問，孩子往往更難以用說的方式回應，甚至被貼上「問題兒童」的標籤。
壓力讓孩子的大腦失去平衡
「但是當孩子在過度激發，也就是壓力反應系統被啟動時，是很難說清楚發生什麼事的。」勵馨基金會林口服務中心的目睹兒少社工師喬可君說，接著她舉了一個例子。
有一天在社區食堂裡， 男孩小森（化名）突然動手打了一對姐妹。「我們到了食堂後，問小森發生什麼事情，他什麼都沒有說，只是不停尖叫，在食堂裡奔跑。」後來諮商師將小森帶到感官律動調節中心（Sensory Motor Arousal Regulation Treatment Center,SMART Center）【註1】，透過一系列動作的調節，像是走平衡木、瑜珈球拋接等，他的情緒才慢慢穩定下來，看著諮商師說：「打人不對，那排擠別人呢？」
後來透過社工進一步瞭解，明白小森在過去一段時間感受到被這對姊妹的排斥，讓他覺得難受，而這些感受雖然沒有讓他當下情緒失控，但隨著時間累積，情緒無法容納的時候，就看似有了突發性的攻擊行為。
喬可君補充說明，「當小森說出打人不對，那排擠別人呢？這一定是前額葉皮質很高功能時，才能說出來的話，他在告訴我們『冷暴力』是什麼，以及團體排擠帶給他的受傷。」但她也說，小森也是在諮商師和社工陪伴了三年以上，才有辦法透過語言邏輯，更貼近表達他所遭遇的事情與感受，「以前他會用更本能的方式，像是在地上滾、尖叫來表達，當我們想跟他聊聊，他就會躲在桌子底下。」
透過身體的感知與節奏 讓孩子安定下來
「關鍵是在，必須讓孩子在當下是感到安全的。」喬可君說，勵馨基金會近兩年嘗試運用「創傷知情」的概念，透過身體的感覺與調節，讓孩子安定下來，才有機會進一步與孩子連結、談話。
她再次強調：「當孩子的身體覺得不夠安全，是很難說出自己的真實感受。」然而原本社工與心理諮商師較為習慣的會談、諮商，多以「口語」、「認知」作為主要的工作方式，比較難回應孩子在身體感受上遭遇的困境。所以勵馨基金會這一兩年開始調整與孩子一起工作的模式，我們從陪伴孩子身體的調節著手，再進而輔導與治療孩子的人際關係與認知。
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六都主要市長候選人兒少政見大評比
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候選人主打「托育牌」、「現金牌」及「遊戲牌」! 兒少表意與健康政策需強化，友善育兒環境/住宅/職場等政見待補考!
縣市首長選舉即將在11月26日進行投票，18歲以下的兒童少年沒有投票權，未來的地方父母官，打算給兒少怎樣的成長環境呢？長期關注兒少權益的兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、台灣好鄰居協會與臺大中信兒家研究中心，今(1)日針對六都主要市長候選人所提的兒少政見進行評比，除了分析各候選人對各項兒少議題的重視程度，也對未來的六都市長提出「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求。
兒少團體參考各大民調機構進行六都市長投票意向調查的候選人名單，選出15位六都主要市長候選人，於今(111)年9月23日至10月31日間，透過各候選人團隊填寫回傳的「六都市長候選人兒少政見分類表」及各候選人競選官方網站、臉書粉絲專頁及相關新聞報導等資料，彙整並檢視各候選人提出的兒少政見，此次政見評比分為「育兒經濟支持」、「托育及教保服務」、「友善育兒職場」、「友善育兒住宅」、「友善育兒環境」、「兒少遊戲、娛樂及文化休閒」、「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」、「兒少勞動權益維護」及「其他」等十大面向，藉此檢視各候選人將兒少議題落實於政見的情形。
兒少團體將候選人提出的兒少政見，按各政見面向的占比，由高到低分為前、中、後段班。位居前段班的兒少政見中，六都市長候選人主打「托育牌」(100%)、「現金牌」(87%)及「遊戲牌」(87%)；中段班的兒少政見，則有「兒少表意及公共參與」、「兒少健康」兩部分，分別有73%的候選人關注；後段班政見，則相對不受候選人青睞，包括「友善育兒環境」(67%)、「友善育兒住宅」(67%)、「友善育兒職場」(67%)及「兒少勞動權益維護」(60%)，都只有不到7成的候選人提出；「其他」面向的兒少政見則占6成。兒少團體發現，高達8成7的六都市長候選人提出育兒經濟支持的相關政見，現金補助固然令選民有感，但過往經驗顯示，每當政府提高相關補助後，隨即產生相關業者變相調漲費用的連鎖效應，育兒家庭實質受惠的程度，仍待觀察。
(1)台北市：蔣萬安、黃珊珊、陳時中；新北市：林佳龍、侯友宜；桃園市：張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清；台中市：蔡其昌、盧秀燕；台南市：謝龍介、黃偉哲；高雄市：柯志恩、陳其邁，以上名單係按候選人之號次排列。
民間兒少團體提三大訴求，籲未來的六都市長全面兌現兒少政
縣市長大選即將在11月26日登場，兒福聯盟、兒童健康聯盟、董氏基金會、臺大中信兒家研究中心與台灣好鄰居協會，在選前共同呼籲未來的六都市長，上任後應兌現「兒少政見要務實」、「育兒政策要多元」、「兒少參與要優先」等三大訴求：
一、兒少政見要務實—給錢更要給牛肉，優先補足兒少政策缺口
部分六都市長候選人提出的兒少政見，僅有宣示性的概念或口號，缺乏實質內涵；整體觀之，兒少政見仍偏重現金補助，高達八成七候選人承諾加碼育兒相關補助，企圖藉此博得家長的好感；但兒少團體憂心，現金給付不斷加碼的結果，可能會排擠推展各項兒少服務的預算。兒少團體呼籲，未來的六都市長在兒少政策上不僅要錦上添花，更要雪中送炭，應優先補強現行兒少政策的缺口，包括：落實托育服務品質及幼兒送托安全把關、強化托育及教保服務提供者的稽查、輔導與退場機制、充實兒少身心健康促進資源、擴增青少年休閒娛樂空間、加強兒少勞動權益維護…等。
二、育兒政策要多元—打造六都成為全方位友善育兒的示範城市
綜觀六都市長候選人所提的育兒政見，主要仍集中托育及教保服務、育兒經濟支持兩大面向，但育兒家長同樣關注的友善育兒環境等相關配套，則較不被候選人重視。兒少團體呼籲，相較於非六都的縣市，六都的財力較為優渥，未來的六都市長應著眼育兒家庭在不同生命階段的需求，致力於友善育兒設施普及化、改善友善育兒交通環境、優化友善育兒住宅政策、營造友善育兒職場等配套機制；除了提供6歲以下幼兒家長育兒支持，應設法將育兒政策受益對象，擴及家有6歲以上學齡兒童及12至18歲少年的家庭，打造六都成為全方位友善育兒的示範城市。
三、兒少參與要優先—兒少政策應廣納兒少參與，建構兒童友善城市
兒少團體參考聯合國兒童基金會(UNICEF)倡議的「兒童友善城市」(Child Friendly City)，建議未來的六都市長，在市政治理上應致力於兒少表意權的維護與實踐，積極促成兒少的公民參與；決定與兒少權益相關的政策時，應有徵詢兒少意見的常設性機制，並落實各項政策法規對兒少權益的影響評估；加強兒少權利教育宣導，使兒少、家長及重要他人更尊重兒少人權；再者，未來的六都市長亦應參酌聯合國《兒童權利公約》及相關規定，從兒少的需求與視角出發，提出營造友善兒少環境的具體策略，讓六都升格為童權保障與國際接軌的兒童友善城市。
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