摩根大通貴金屬交易台，為何成為檢察官口中的「犯罪組織」？

文：金融圈的動物園管理員

2018年8月的那個早上，美國聯邦調查局（FBI）的探員敲了敲位在布魯克林的一棟房屋的大門，那是John Edmonds的家，36歲的他曾在摩根大通（JPMorgan）交易室工作超過10年，負責貴金屬交易。探員問他是否知道銀行內部有關操弄黃金和白銀價格的行為，而Edmonds說他不知道。

「我不知道那時候交易市場發生什麼事。沒有幌騙（spoofing），沒有操弄。我們不會那麼做。」Edmonds說。

那當然是謊言。兩個月後，Edmonds起了個大早，開了4個小時的車來到康乃狄克州，他向聯邦檢察官坦承摩根大通交易員操弄價格的方式，而他自己也是其中一員。就這樣，Edmonds的認罪讓他成為後來檢察官起訴交易員的關鍵證人，並且揭開了可能是史上最大操弄市場價格案件的真相。

就在Edmonds向檢察官認罪的同一天，他在摩根大通的上司Mike Nowak正在倫敦。那時倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）正在舉辦每年長達一周的活動，而Nowak正在參加由摩根大通舉辦的午宴。

Nowak是摩根大通全球貴金屬交易主管，40多歲的他也已經負責這項業務十多年，他在曼哈頓和靠近紐澤西海灘各有一棟豪宅。

Nowak在摩根大通向上爬得很快，他在1996年從杜克大學畢業後就加入摩根大通，前面幾年交易天然氣選擇權，後來他轉到貴金屬交易，幾年後成為紐約的交易主管。2006年，他一併管理了倫敦和新加坡的交易，那年他只有32歲。同事說Nowak是個脾氣溫和，多半採取放任態度的主管，但是並不會難以親近，甚至還參加了同事孩子的生日派對。

主管摩根大通的貴金屬交易業務，可以說是在業界「喊水會結凍」。從2008年到2018年間，貴金屬業務每年可以為銀行賺進1.09億元到2.34億元不等，其中大部分來自於交易業務，但是摩根大通也跨足貴金屬的實體業務，它們在紐約、新加坡和倫敦都有金庫儲存了上百億美元的黃金，也是倫敦交易市場的四家結算會員之一，在2010年，黃金市場上的4成交易都是由摩根大通負責結算。

2008年雷曼兄弟（Lehman Brothers）破產導致金融風暴，那年3月，摩根大通收購了瀕臨破產的貝爾斯登（Bear Stearns），但貝爾斯登之所以走上困境，並不只是因為運氣不佳而已，它們的公司文化就是為了賺大錢不惜甘冒風險，最後連賠上整間公司。

但是對摩根大通來說，收購貝爾斯登代表它們可以更加擴大交易室的業務。2008年5月27日早上8點多，當Nowak坐在他位於曼哈頓的辦公室思考如何整合兩邊時，一位叫做Greg Smith的貝爾斯登交易員鍵入了一連串的交易。

Smith先是掛出7筆以每盎司17.575元賣出白銀期貨的賣單，然後在20秒後，他又掛出13筆買單，總共要買進91筆白銀期貨，價格從17.555元到17.565元，比先前還未成交的賣單要稍微低一點。幾乎就在幾秒之內，有人要買進Smith賣出的期貨，然後他開始取消後來掛出的買單。

在一街之外的Nowak辦公室，一條即時訊息冒了出來：「Smith把價格抬高……賣出。」

對美國聯邦檢察官和主管機關來說，這是後來長達8年間，摩根大通貴金屬交易台操弄價格伎倆的開端。

在那一系列交易後的幾個月內，包括Smith在內的幾個交易員都加入了摩根大通，也把被稱為「幌騙」（spoofing）和「層疊」（layering）的這種手法帶入了摩根大通的貴金屬交易台。

「幌騙」是輸入一筆金額很大的交易，方向和交易員真正意圖承作的交易相反，等到後者成交之後，再把前者取消。「層疊」則是把交易拆成不同報價的數筆交易，但總金額比真正意圖承作的交易要大得多，但等到後者成交之後，這些交易都會被取消。

在交易市場中，人們只能看到每秒更新的買賣單，不過並不知道是由哪家金融機構所掛出，那些後來被取消的交易會造成一種價格的假象，讓交易員可以抬高或壓低價格，最終用更有利的價格成交。

交易員虛張聲勢，企圖影響價格並不是新鮮事，但造成巨大改變的原因是電子交易盛行。在過去，人們必須在交易所透過面對面進行交易，甚至還有代表特定意義的手勢。但是隨著大部分的交易改透過網路進行，人們只能透過電腦螢幕看到交易單，卻不知道交易對手是誰時，就造成了可以從中操弄價格的空間。

在美國證券交易市場，證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）從上個世紀30年代起，就有權力用民事裁罰幌騙行為，到了2010年時，《陶德-法蘭克華爾街改造與消費者保護法案》（Dodd- Frank Act）正式將幌騙列為非法行為，並且讓商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）也有權在期貨市場監管這類型的行為。

但是在摩根大通和其他金融機構，幌騙早就已經成為某些交易室的日常。

Corey Flaum在2006年加入貝爾斯登貴金屬交易台，就坐在Greg Smith的旁邊。他說，幌騙是非常普遍的現象，大家都公然這樣做，沒有人說不能這樣，也沒有人說這是合法或違法的行為。