摩根大通貴金屬交易台，為何成為檢察官口中的「犯罪組織」？
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除了賺大錢之外，這些交易員為什麼甘冒違法的風險進行幌騙交易？如果你詢問這些交易員，或許會得到一個完全不一樣的故事。「我們全心相信這是一場銀行和所謂演算法間的戰鬥。」認罪的摩根大通交易員Christian Trunz說：「這是第一次機器和人類在交易平台上有所互動。這是人類對抗機器。」
2018年8月的那個早上，美國聯邦調查局（FBI）的探員敲了敲位在布魯克林的一棟房屋的大門，那是John Edmonds的家，36歲的他曾在摩根大通（JPMorgan）交易室工作超過10年，負責貴金屬交易。探員問他是否知道銀行內部有關操弄黃金和白銀價格的行為，而Edmonds說他不知道。
「我不知道那時候交易市場發生什麼事。沒有幌騙（spoofing），沒有操弄。我們不會那麼做。」Edmonds說。
那當然是謊言。兩個月後，Edmonds起了個大早，開了4個小時的車來到康乃狄克州，他向聯邦檢察官坦承摩根大通交易員操弄價格的方式，而他自己也是其中一員。就這樣，Edmonds的認罪讓他成為後來檢察官起訴交易員的關鍵證人，並且揭開了可能是史上最大操弄市場價格案件的真相。
就在Edmonds向檢察官認罪的同一天，他在摩根大通的上司Mike Nowak正在倫敦。那時倫敦金屬交易所（London Metal Exchange）正在舉辦每年長達一周的活動，而Nowak正在參加由摩根大通舉辦的午宴。
Nowak是摩根大通全球貴金屬交易主管，40多歲的他也已經負責這項業務十多年，他在曼哈頓和靠近紐澤西海灘各有一棟豪宅。
Nowak在摩根大通向上爬得很快，他在1996年從杜克大學畢業後就加入摩根大通，前面幾年交易天然氣選擇權，後來他轉到貴金屬交易，幾年後成為紐約的交易主管。2006年，他一併管理了倫敦和新加坡的交易，那年他只有32歲。同事說Nowak是個脾氣溫和，多半採取放任態度的主管，但是並不會難以親近，甚至還參加了同事孩子的生日派對。
主管摩根大通的貴金屬交易業務，可以說是在業界「喊水會結凍」。從2008年到2018年間，貴金屬業務每年可以為銀行賺進1.09億元到2.34億元不等，其中大部分來自於交易業務，但是摩根大通也跨足貴金屬的實體業務，它們在紐約、新加坡和倫敦都有金庫儲存了上百億美元的黃金，也是倫敦交易市場的四家結算會員之一，在2010年，黃金市場上的4成交易都是由摩根大通負責結算。
2008年雷曼兄弟（Lehman Brothers）破產導致金融風暴，那年3月，摩根大通收購了瀕臨破產的貝爾斯登（Bear Stearns），但貝爾斯登之所以走上困境，並不只是因為運氣不佳而已，它們的公司文化就是為了賺大錢不惜甘冒風險，最後連賠上整間公司。
但是對摩根大通來說，收購貝爾斯登代表它們可以更加擴大交易室的業務。2008年5月27日早上8點多，當Nowak坐在他位於曼哈頓的辦公室思考如何整合兩邊時，一位叫做Greg Smith的貝爾斯登交易員鍵入了一連串的交易。
Smith先是掛出7筆以每盎司17.575元賣出白銀期貨的賣單，然後在20秒後，他又掛出13筆買單，總共要買進91筆白銀期貨，價格從17.555元到17.565元，比先前還未成交的賣單要稍微低一點。幾乎就在幾秒之內，有人要買進Smith賣出的期貨，然後他開始取消後來掛出的買單。
在一街之外的Nowak辦公室，一條即時訊息冒了出來：「Smith把價格抬高……賣出。」
對美國聯邦檢察官和主管機關來說，這是後來長達8年間，摩根大通貴金屬交易台操弄價格伎倆的開端。
在那一系列交易後的幾個月內，包括Smith在內的幾個交易員都加入了摩根大通，也把被稱為「幌騙」（spoofing）和「層疊」（layering）的這種手法帶入了摩根大通的貴金屬交易台。
「幌騙」是輸入一筆金額很大的交易，方向和交易員真正意圖承作的交易相反，等到後者成交之後，再把前者取消。「層疊」則是把交易拆成不同報價的數筆交易，但總金額比真正意圖承作的交易要大得多，但等到後者成交之後，這些交易都會被取消。
在交易市場中，人們只能看到每秒更新的買賣單，不過並不知道是由哪家金融機構所掛出，那些後來被取消的交易會造成一種價格的假象，讓交易員可以抬高或壓低價格，最終用更有利的價格成交。
交易員虛張聲勢，企圖影響價格並不是新鮮事，但造成巨大改變的原因是電子交易盛行。在過去，人們必須在交易所透過面對面進行交易，甚至還有代表特定意義的手勢。但是隨著大部分的交易改透過網路進行，人們只能透過電腦螢幕看到交易單，卻不知道交易對手是誰時，就造成了可以從中操弄價格的空間。
在美國證券交易市場，證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）從上個世紀30年代起，就有權力用民事裁罰幌騙行為，到了2010年時，《陶德-法蘭克華爾街改造與消費者保護法案》（Dodd- Frank Act）正式將幌騙列為非法行為，並且讓商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）也有權在期貨市場監管這類型的行為。
但是在摩根大通和其他金融機構，幌騙早就已經成為某些交易室的日常。
Corey Flaum在2006年加入貝爾斯登貴金屬交易台，就坐在Greg Smith的旁邊。他說，幌騙是非常普遍的現象，大家都公然這樣做，沒有人說不能這樣，也沒有人說這是合法或違法的行為。
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線上直播論壇：以跨域創新生態系驅動循環經濟，10/14和你一同搶攻綠色商機
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關鍵評論網將於10月14日辦理「循環綠色經濟大商機」線上直播論壇，作為「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」之前導活動，本場以2位循環綠色經濟的經驗談，探索更多綠色商機應用發展的可能性。
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尤其是在經歷新冠肺炎及氣候變遷的影響後，全球對於永續發展的議題更加重視，提倡環境友善的「循環經濟」成為綠色商機下受到高度關注的議題。經濟部中小企業處透過「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」輔導，協助中小企業在綠色經濟的發展有個一個良好的方向，以跨域創新及轉型的實踐，逐漸有了豐碩的成果，也為生態系的發展，增添更多的可能性。
為了讓更多人體驗到企業推動效益，經濟部將於今年10月22日至25日，攜手數位發展部，掌握時下數位與綠色關鍵議題，在松山文創園區2－3號倉庫舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」。活動圍繞「數位雲」、「永續雲」、「體驗雲」三大展示主題，打造數位、綠色、虛實整合的展場體驗。除此之外，現場還有綠色生活、臺灣特色店家消費體驗，以及數位轉型與綠色永續主題論壇等精彩內容，歡迎前來親自體驗！
【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
- 日期：10月22日－10月25日
- 地點：松山文創園區2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
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「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如生物炭、生態材料與虛擬電廠等多樣化的綠色減碳生態系，為臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
循環綠色經濟大商機線上直播論壇，集結產業專家一次看
「跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機」線上論壇將邀請盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長，與京冠生物科技股份有限公司 楊青山董事長，分別從「生物炭跨域應用品牌提升生態系」及「生態材料跨域鏈結生態系」的發展成果，與臺灣所有中小企業共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，讓永續能成為每個人的日常生活。
循環經濟是由循環加上經濟，過往企業以獲利為主的商業模式，該怎麼結合生態系的每個資源及技術，達到永續及環保的目標？首場專題短講由盛發生物科技有限公司 專案經理王志良主講，從木酢產品研發為起點，並於過程中，洞見產業的需求，以生物炭生態系的核心角色推動創新商業模式，從生活用品到建材，帶動包括化工、建材、檢測、應用到場域等跨界跨域的合作夥伴，持續延伸生物炭產品的各種可能。接著將由楊青山董事長分享京冠生技是如何將其引以為傲的發酵技術，透過生態系合作，找到不同專業領域的合作夥伴，實現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」夢想藍圖，轉型成為「材料開發」企業。
2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
- 活動時間：2022年10月14日
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：王志良 專案經理（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
- 活動內容：