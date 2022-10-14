2022/10/14,
交通

防台鐵員工國定假日「類罷工」，交通部擬增列條文要求員工輪班輪休

防台鐵員工國定假日「類罷工」，交通部擬增列條文要求員工輪班輪休
Photo Credit: 中央社

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交通部近期召開台鐵公司推動會報，會後有消息指出，為了防止台鐵員工國定假日集體休假，因此會將相關規定入法，於公司化相關辦法增列條文，明訂台鐵公司員工應輪班、輪休，由台鐵公司透過休假日調移至其他工作日，以維持正常營運。

台鐵員工在五一勞動節的「類罷工」行動，讓交通部決議規劃增列子法，在台鐵公司化之後規範員工應輪班輪休，以維持鐵路正常營運。對此，台鐵企業工會、產業工會均表達抗議，認為這項規範有違反《勞動基準法》的疑慮，該法明訂國定假日挪移需經過員工同意。

台鐵公司化爭議與安全問題，導致台鐵工會在今（2022）年五一勞動節發動集體「類罷工」，號召鐵路員工於國定假日「合法休假」，影響超過40萬旅客的預定行程。為了避免類似狀況發生，根據《自由時報》報導，交通部長王國材5月在立法院答詢時表示，國定假日不加班會導致台鐵無法運作，因此台鐵公司化後，可以透過勞資協議簽下「假日輪班制度」。

交通部近期召開台鐵公司推動會報，根據《ETtoday》報導，會後有消息指出，為了防止台鐵員工國定假日集體休假，因此會將相關規定入法，於公司化相關人員人事管理辦法和要點子法增列條文，明訂台鐵公司員工應輪班、輪休，由台鐵公司透過休假日調移至其他工作日，以維持正常營運。

交通部昨（13）日證實有談及相關子法，希望未來讓員工在國定假日可出勤、事後補休，維持台鐵正常營運，減少未來營運的不安定因素。

台鐵企業工會理事長陳世杰指出，如果這項規定有違反《勞動基準法》的疑慮就等同無效，根據規定，國定假日要挪移需經過員工同意，並訂定團體協約。台鐵企業工會堅決反對，將會要求台鐵局和交通部取消增修條文。

台鐵產業工會也表示，交通部的主張違反《勞基法》對國定假日的出勤規範，「政府為了遏止員工爭取權益不惜帶頭違法，做了最壞的示範」。工會認為這顯示政府宣稱的溝通與保障是詐欺，在通過《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》後，就企圖以制度化讓員工權益受損。

綜合《自由時報》《ETtoday》報導，交通部表示，增訂條文的出發點是維持台鐵正常營運，並非剝奪員工權益，目標是在《勞基法》框架下訂定合宜規範，確保不會再發生五一台鐵員工不出勤的情況，「讓民眾和社會、政府付出龐大成本，是原本的初衷。」

交通部也指出，台鐵人員可能為純勞工、也可能是公務人員兼具勞工身份，如果相關規定違背《勞基法》便是無效規定。未來相關子法比較像是宣示性質，公司化後的國定假日要求出勤，仍會徵得員工同意，可能透過獎勵鼓勵員工在國定假日出勤。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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