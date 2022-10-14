2022/10/14,
醫療

本土新增4萬8205例、死亡80例，公布國人染疫死亡統計：年老、共病、未打滿疫苗是三大死因

本土新增4萬8205例、死亡80例，公布國人染疫死亡統計：年老、共病、未打滿疫苗是三大死因
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

我們想讓你知道的是

今日新增本土4萬8205例、80例死亡，疫情監測組組長周志浩表示，今日死亡數新增較多，初步判斷應為雙十連假導致的通報延誤所致。另外指揮中心也公布莫德納次世代疫苗的副作用統計，莊人祥表示，雙價次世代疫苗比單價的發燒比率要低許多。

中央流行疫情指揮中心今（14）日公布國內新增4萬8267例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬8205例本土個案及62例境外移入；另確診個案中新增80例死亡。

指揮中心表示，今日新增之4萬8205例本土病例，為2萬1970例男性、2萬6211例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，新增破千個案的縣市分別為新北市（9251例），臺中市（6372例），桃園市（5158例），高雄市（4980例），臺北市（4849例），臺南市（3719例），彰化縣（2494例），屏東縣（1554例），新竹縣（1213例），雲林縣（1192例），苗栗縣（1187例），新竹市（1093例）。

指揮中心指出，今日新增80例本土病例死亡個案，為49例男性、31例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、77例具慢性病史、61例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年7月15日至10月11日，死亡日期介於7月27日至10月11日。

指揮中心說明，今日新增62例境外移入個案中，為35例男性、27例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自泰國（4例），印度（2例），加拿大、香港、中國、越南、印尼及馬來西亞（各1例）移入，另50例感染國家調查中。入境日期介於今年9月13日至10月13日。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日新增本土個案比起前一天來得少，若是與上周五相比，也是少了5%，但目前疫情仍處高原期，呼籲民眾相關防治措施不要放鬆。死亡數則是較前幾日增加許多，周志浩初步判斷，此為前幾日雙十節放假，醫院端延遲通報所致。

死亡與兒童重症個案

醫療應變組副組長羅一鈞表示， 今日公布的80例死亡個案，年齡範圍從40多歲至90多歲。其中40多歲有4位，分別是3女1男，分別是兩位未接種過疫苗，以及一位接種過1劑疫苗。三位本身是有癌症的慢性病史，另有一位是有肺纖維化的慢性肺病，主要都是因為Covid感染後併發慢性病或肺炎而不幸過世。

兒童重症方面，羅一鈞說明今天有新增3例的個案。其中一位是MIS-C、一位腦炎以及一位細支氣管炎，目前病況都是改善或穩定。

第一位是1歲的女童，在8月5日曾確診過Covid，在10月8日起有發燒、嘔吐、紅疹的症狀，兩天後10月10日到急診就醫，檢查發現發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑是MIS-C，在給予類固醇與免疫球蛋白治療後，目前病況穩定。

第二位則是1歲的男童，10月9日開始陸續發現發燒、腹瀉的症狀，當日快篩陽性並通報確診，在10月11日，因嗜睡與呼吸急促等症狀就醫，檢查發現有呼吸窘迫與胸凹、喘等現象，給予插管及呼吸器治療並收住加護病房，診斷發現為Covid感染合併細支氣管炎，在給予瑞德西韋等藥物後，目前病況穩定。

第三位是8歲的男童，在9月15日開始出現發燒咳嗽，當日快篩確診，不久後出現全身抽搐的情形緊急送醫治療，在醫院接受插管治療並檢查出肺水腫，因此診斷為急性腦炎，收住加護病房後使用抗癲癇藥、降腦壓藥、瑞德西韋等多重藥物治療，已於9月23日康復出院。

羅一鈞表示，上述三位孩童都沒有慢性病史，但同時也都沒有接種過疫苗，因此還是鼓勵家長攜帶孩童前往接種疫苗，來避免重症的發生。

03-1014本土特殊中重度及死亡個案說明
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

每周死亡與兒童重症統計

至於本周重症與致死率概況，羅一鈞說明，今年本土病例已累計達700萬例，其中致死率0.16%與前幾周差不多，不過70、80、90多歲的年齡層，則都下降了0.02至0.06個百分點。因此雖然目前新增病例數仍處在高原期，但在長者的死亡率上沒有看到顯著的上升。

在12歲以下兒童重症的部分，目前是累計247例，其中以5歲以下的幼童163例佔多數，羅一鈞表示這個趨勢已經維持兩個多月。

另外，在247例兒童重症當中，有超過八成的個案都是沒有接種任何一劑的Covid疫苗，顯示出重症的風險主要出現在沒有打疫苗的嬰幼兒上，提醒家長若有機會，應盡速帶孩童前往接種疫苗。

07-1014_2022年國內兒童(12歲以下)本土COVID-19重症個案分析
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

疫苗施打狀況

指揮中心發言人莊人祥表示，在6個月至4歲幼兒部分，昨（13）日共有3336人次接種莫德納與輝瑞BNT，其中第一劑有1380人次，第二劑有1956人次。在該年齡層，第一劑接種率為41.4%，第二劑為12.6%。在次世代疫苗上，昨日接種了5萬6829人次，總計昨日總接種人次為6萬8263人次。

統計疫苗接種人口涵蓋率，第一劑為93.7%，第二劑為88%，追加劑為73.5%，第二次追加劑為12.6%。

莊人祥也說明次世代疫苗的接種症狀統計，施打完三天內注射部位疼痛的百分比為49.8%到57.5%，不過在七天內都有趨緩的現象。另外值得注意的是發燒的部分，七天內發燒的比例大約是佔5.9%至9.1%，與去年莫德納的單價追加劑發燒比率13%至15%相比，雙價次世代疫苗的發燒比率是低許多。

09-莫德納雙價疫苗（含BA_1）_Taiwan_V-Watch_成人症狀初步統
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

2022年本土病例與死亡趨勢

指揮官王必勝表示，本土病例數在第33周以後來到低點並反彈上升，但死亡數上升幅度並不高，若以致死率來看，反而是略為下降的。


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