【大人學】要不要相信算命？該不該看星座分析？

內容口述：張國洋

整理：鐘敏瑜

在這次的文章中，要來回覆一篇讀者的提問。

先讓大家看一下這位讀者Eunice他的信件內容：

Joe、Bryan你們好，我想詢問兩位對於「算命」的看法。 我的家人很擔心我的感情，希望透過算命師的說法，打消我想跟我的伴侶在一起的念頭。因為算命的結果並不好。我自己有再去找其他老師幫忙，但算出來的結果仍然是不好的。 我對此是這樣想的：合八字這類算命方式就像大數據，算是一個大方向，但應該也會有例外的時候吧？ 不過另一方面我也在想，算命之所以能流傳到現在，是否也表示它有一定的道理在呢？我的個性原本就沒什麼安全感，聽到這樣不好的結果，又更加擔心自己的感情。 不知道你們對於算命有什麼看法呢？

從小大概是我家的生活方式，所以跟信仰、宗教這些東西接觸就不深。平常沒有什麼宗教儀式不說，連逢年過節很多人會形式上到廟裡拜拜，我們家也從來都沒這樣過。真說我與「算命」這議題最早的接觸，最早追溯可能是要到我國小五、六年級了。

當時我偶然在家裡的角落翻到一本星座書。因為從小就喜歡閱讀，所以我就拿來翻閱這本從來沒看過的星座書。先看了關於我的星座雙魚座的介紹，接著又把針對十二星座的剖析都看完。到現在，我其實已不太記得書中內容了，唯一記得的就是裡頭寫到：雙魚座要找伴侶時，最適合的對象就是雙魚座、巨蟹座跟天蠍座，最不適合的則是金牛座、獅子座跟射手座。

若是現在來回顧我過去與異性的相處狀況，這個說法似乎真的蠻準的。因為我跟上述這幾個星座的對象，相處起來確實常覺得卡卡的。

所以顯然星座很有用？但從另一個角度而言，我並不能確定算命這件事到底是真有道理，或者它其實是一個「自證式的預言」？

所謂自證式預言的意思是說，我不確定星座或算命是真的準，又或者我可能很容易被暗示。於是書裡的說法我會不自覺地記在心裡，然後不知不覺做出符合算命結果的推論或決策。

比方說，因為看了書，所以跟其他星座的對象不合時，我可能會想設法改善；但如果碰到星座書上說的金牛座、獅子座和射手座對象，只要相處一卡關，我可能就會一股腦地把問題歸責於星座，心想「啊！當時星座書就說過我們不適合，果然是這樣！」，於是不再花時間去處理，問題當然也就一直存在。

我後來發現，自己其實是個很容易被暗示的人、或許大部分人都是，聽到什麼說法，後續在做決策或面臨選擇時，難免腦海中就會跳出這樣的暗示，因而做出符合暗示的選擇。所以我也常常在想：如果國小時我沒看到那本星座書，現在的我會不會其實能跟十二星座的人都相處融洽呢？

這是我與算命的第一次接觸。後來，我在國中時還碰過塔羅牌，剛出社會時也曾接觸過八字，但因為都沒有研究出什麼所以然來，所以一段時間後也就都擱置了。

雖然我對於命理到底有多可靠這件事情始終答不上來，不過，對於該不該去算命或參考星座書這件事，我這些年倒是慢慢累積出比較具邏輯性的觀點。而也因為我有這樣的結論，我後來倒是再也不算命了。

這概念是這樣。我們其實可以把算命結果，簡單畫成四個格子的矩陣。兩個軸向分別為「準確性」和「變動性」。

Photo Credit：大人學

「準確性」指的是算命師可能算得很準、或算得很不準；而「變動性」指的則是算命師算出的未來，是可能能改變的、或這結果是完全無法改變的。所謂無法改變，是指不管你做什麼努力，它就是會發生，類似很多電影中「注定」的概念──就是那些主角忙碌了一整場，最後該發生的還是都發生了。

這四個格子涵括的各種狀況中，最麻煩的狀況就是算命師算得很準、而且這件事又不能改變。比方說一個超厲害的算命師說你十年後某天會發生一場無可避免的壞事，而且精準無比。這就比較麻煩。

為何比較麻煩？因為你知道了，卻又怎麼都不能改變那個結果，那這中間的十年豈不是每天都過得很低潮嗎？比方說若一個算命師跟你說：十年之後你跟愛的人一定會分開。那現在開始每一天的開心，不都會提醒你之後要分開？所以你不覺得，這好像還不如一開始就不知道算了？

至於矩陣中的另外三個格子，無論是算命師算得不準、或是算出的結果有機會改變，那都等於算出的結果未必會發生。既然未必會發生，那你知道或不知道那個算命結果，不也就沒差了嗎？

我覺得大部分人都跟我一樣，都難免會受到暗示。所以當你得知別人的預言、那怕這個算命師或星座書說得完全不準，你還是會無法忘掉這個預言，將來做各種決策時也可能受到影響。

像前面提到，若有人跟你說：「你十年之後會跟現在這個伴侶分開。」就算他算得完全不準、甚至根本是裝神弄鬼胡說八道，但你心裡因已經有了這個假設，在接下來每次的相處中就可能讓整件事情變成自證式寓言。而且，你在過程中也可能一直處於擔心受怕的狀態。如果這事情真的會發生，那擔心受怕也只能接受；但若事情有很高的機率不會發生，你一直讓自己處於這種狀態，那不就太虧了嗎？

這也就是為何後來我索性不算命了。

雖然我可能因此不知道自己接下來十年、二十年會怎麼樣，可是不知道又有什麼關係呢？如果我知道會有好事，難道我現在開始就不努力了嗎？算命師說你十年會考上台大。不努力也能考上嗎？不努力搞不好這好事情就不會發生了。所以你可能還是得努力，那不就完全沒差嗎？因為反正都得好好努力，毫不保留的努力。

相反地，如果知道自己將來會碰上厄運，那難道我就不努力了、就空等厄運到來嗎？萬一他算不準，厄運最後沒來，我這中間的時間或不安，不就也浪費掉了嗎？

換言之，我自己理性推導後，發現算了也好、不算也好，這對我們的人生其實並沒什麼實質幫助，於是我最後的結論就是：算命的結果雖然有這四種可能性，但不管真相是其中哪一種，我其實都不該放棄自己的努力。既然知道與不知道，對我幫助有限，那還不如從Day1就不要知道。這樣一來，我們就會更珍惜現在的工作、善待身邊的伴侶，奮力地把每一天都過好。