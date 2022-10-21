2022/10/21,
職場

《害羞內向的人，這樣說話增加好感度》：幹嘛不結婚、怎麼還不生⋯⋯如何打發雞婆的人？

《害羞內向的人，這樣說話增加好感度》：幹嘛不結婚、怎麼還不生⋯⋯如何打發雞婆的人？
Photo Credit: 幸福

我們想讓你知道的是

很多人容易娛樂新聞記者魂上身，一聽到結婚、離婚的消息就亢奮；要是被冷淡以對就散播謠言，這點也跟娛樂線記者如出一轍。既然如此，你乾脆就開玩笑地採用演藝經紀公司式的回答吧。

文：五百田達成

再怎麼害羞內向，該說的還是要說清楚，但也得尊重對方的價值觀

世上存在著各種不同的價值觀，或許你認為的沒常識，很可能就是別人的常識。

當你想給對方忠告、建議、批評時，若無視價值觀的不同，你的一句話便可能傷害對方。

個性害羞內向的人常會覺得「乾脆不說好了」，但這樣會讓你淪為一個只會附和對方、只會說「對啊、對啊」的人。真心實意的溝通──並非一味否定對方，而是好好表達出自己的意見──才能減輕壓力，讓人更加輕鬆自在。

  • 不使用否定句

若措辭不夠直接，而是迂迴繞圈圈，例如「我有點困擾呢」、「如果有人幫我，我會很開心的」，雖然你是客氣，但聽在對方耳裡，不會認為你是希望他「快聽懂我的暗示，快來幫忙」。

不論對方是誰，都應直接了當地說：「能不能幫我○○？」、「可以嗎？」明確要求「YES」或「NO」的答覆。

  • 提示新的選項

在說出自己的意見之前，應先強調「從另一個角度來看」、「我們是不是可以這樣想」，表明是採用不同於對方的觀點。

如果對方是上司或長輩，則應先說一些自謙用語，例如「恕我冒昧」、「不好意思」。

此外，用問句的形式，例如「如果是○○，就不會是這樣了吧？」可以順利引導對方站在不同的角度來思考。直接否定對方的陳述方式往往帶著說教意味，但如果是採用問句形式，就能轉化為正向積極的溝通模式了。

不想回答「幹嘛不結婚？」的疑問

當被問到「幹嘛不結婚？」時，

  • 【例句1】是啊，幹嘛呢∼（彷彿別人的事）
  • 【例句2】結婚喔......（看向遠方）

例句1是用事不關己的態度敷衍，可以表達出不想認真回答的心情。也可以像例句2那樣暫時打個馬虎眼，然後用「喔，對了......」轉換話題。

覺得「還沒有小孩？早點生比較好喔！」這種話很雞婆

  • 【例句1】是啊∼
  • 【例句2】謝謝你的關心。

對方可能還會雞婆很多事，顯然你們話不投機，那就速速打發過去為妙。

當別人問「聽說你離婚了？」時，想回以「不關你事」

  • 【例句1】過幾天我會開記者會啦。
  • 【例句2】想採訪的話，請找我的經紀人（笑）。

很多人容易娛樂新聞記者魂上身，一聽到結婚、離婚的消息就亢奮；要是被冷淡以對就散播謠言，這點也跟娛樂線記者如出一轍。

既然如此，你乾脆就開玩笑地採用演藝經紀公司式的回答吧。

139當別人問「聽說你離婚了？」時，想回以「不關你事」
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書籍介紹

本文摘錄自《害羞內向的人，這樣說話增加好感度：180個模擬句實際演練，讓你學會看場合說話，不白目、不踩雷》，幸福出版

作者：五百田達成
譯者：林美琪

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不只要會「讀空氣」，還要能選對回應的話語

  • 無法好好表達自己的意見。
  • 無法清楚展現自己的態度。
  • 很容易被別人的氣勢壓倒。
  • 過度在意別人的眼光。

上述都是害羞內向者的特徵，之所以有這些表現，乃因為他們擁有體會別人心思的感受力，以及在行動前就預測結果的想像力。這些能力讓人富同理心、凡事三思而後行，善體人意、配合度高，也給人「做事可靠」的印象。換句話說，害羞內向者的特徵具有這些「優點」，堪稱是一種了不起的才能。

所以只要妥善選對回應的話語，害羞內向的人也能好好表達自己的意見，不用再自己偷偷內心上演小劇場。

(幸福)害羞內向的人，這樣說話增加好感度-立體300
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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