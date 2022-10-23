《日本生物學專家的物種辨識技巧大解密！》：請問你知道這張照片中，哪一隻是蚊子嗎？

文：須黒達巳

哪些是蚊科

夏季的黃昏，以及跟親朋好友外出露營烤肉時，不管再怎麼炎熱，都不可以只穿一件無袖襯衫加短褲和拖鞋，否則會有什麼下場，相信大家都很清楚。儘管不是所有地方皆如此，但通常會讓人想去露營的場所，特別是鄰近水邊的地方，幾乎100％會有蚊子。我想生在日本，應該沒有人不認識、沒看過蚊子吧。而且其中幾乎100％的人都不喜歡蚊子。

那麼，請問你知道下面的照片中，哪一隻是蚊子嗎？

Photo Credit: 台灣東販

這張照片中，其實只有一隻是蚊子—也就是「屬於雙翅目蚊科的昆蟲」。其他的都是雙翅目中屬於其他科的遠親。不同「科」，以我們智人為例，就像是智人和長臂猿的差距。

我對身邊十個不懂昆蟲的人問過同樣的問題，結果沒有一個人猜中正確答案。可見就算是如此常見的昆蟲，一般人也很難正確地辨識它們的外形。

話雖如此，只要經過足夠的訓練，這種程度的問題根本難不倒任何人。而且所謂的訓練也不是什麼大不了的事，就只是「理解蚊科的特徵，並認真比較蚊科跟其他科生物的差異」罷了。

那就讓我們稍微練習一下吧。如果你對昆蟲很熟悉，可以毫無困難地選出哪隻是蚊子的話，下面的內容可能會比較無聊，對你沒什麼幫助，所以請找個「不熟悉昆蟲的朋友」，考考他這個問題，然後請他陪你一起做下面的練習吧。相信透過下面的練習，你會更加了解我們的大腦究竟是如何辨識事物的。

怎樣算蚊科

大家對蚊子的認知有哪些呢？比如夏天很常見、傍晚特別多、水邊也很多等等，相信大家都能從自己的過往經驗聯想到不少才對。但其中最關鍵的特徵，應該是「會吸血」這件事。

這項許多人最討厭的性質，很好地定義了蚊子應有的外形。蚊子是一種：①嘴巴像針一樣非常細長，會把口器刺進動物的皮膚吸血的動物。所以口器的形狀是一大提示，基本上只要看看口器就能判斷這隻生物是不是蚊子，百發百中（雖然只有雌蚊會吸血，但雄蚊也有一樣的口器）。

除此之外，假如要辨識的對象是活體，那麼也可以從對象的落地姿勢辨認。幾乎所有蚊子停在地上時②兩片翅膀會交疊在一起，且③通常會翹起後肢。②、③都是姿勢上的特徵，所以有時可能不完全吻合。「通常」等用詞是圖鑑上常用的表現，可以當成輔助性的證據。

嚴格來說，圖2-2①中的橘色部分叫做「下唇」，實際上用來吸血是包在下唇內側的細長口吻，但因為下唇比較容易看見，所以為便利起見，把它稱為「口器」。

Photo Credit: 台灣東販

不過實際上，光靠這三個特徵還不能100％精準判斷，必須再加上其他細微的特徵。然而，用這三項當判斷標準已十分夠用了。那麼，下面請仔細檢查①∼③的特徵，猜猜下面兩隻昆蟲哪隻是蚊子吧。這次請不要憑感覺，確實列出答案。

Photo Credit: 台灣東販

正確答案是右邊那隻（左邊的是搖蚊科）。長針狀的嘴巴、交疊的翅膀、抬起的後肢都是證據。蚊子的口器是從頭部下面伸出的那根，而頭部前方從上面伸出的是觸角（昆蟲用來感受氣味和震動的器官）。

那麼下一題。請問下面四隻昆蟲中，哪一隻是蚊子呢？

Photo Credit: 台灣東販

正確答案是左下那隻（左上是偽大蚊科，右下是駝舞虻科）。右下看起來可能有點像，但右下的口器並不算長，後肢也沒有翹起。

前面讓各位練習的是「運用文字述敘的特徵來辨識實物」。接下來則相反，要請大家「從實物找出特徵，然後用表達成文字」。例如下面的照片，相信沒有人會分不出哪隻是蚊子對吧。

Photo Credit: 台灣東販

答案是右邊（左邊是象鼻蟲的一種）。這題應該不需要想太多就能選出答案才對。那麼，這裡我要反過來請你思考一下，為什麼你會認為這兩隻蟲「不一樣」呢？請盡可能列出所有你覺得它們不同的地方。列舉時，請不要只寫「○○不同」，而是清楚寫出「左邊的○○是這樣，而右邊的那樣」。

也許有人還找到了更多不同處。除此之外，像是「長得很笨重」、「長得很俐落」、「很流線」、「看起來很沒自信」、「看起來很聰明」、「感覺很像○○」等等他人可能無法理解的表現也完全無妨。原則上寫得愈多愈好。這其實是培養「鑑定眼光」的重要訓練。

接下來，讓我們稍微提高難度。請問下面哪隻是蚊子呢？

Photo Credit: 台灣東販

這兩隻都有針一樣的口器，翅膀也是疊合的。雖然左邊那隻的後腳有翹起來，而右邊的沒有，但這項特徵存在例外，不能當成關鍵性質。換言之，光靠這三項特徵仍不足以正確判斷。這下可傷腦筋了，該怎麼辦才好呢？

你已經有觀察眼了

然而，大家讀到這裡已經「有意識地」專心看過好幾張蚊子的照片，腦中已開始形成「蚊子的理型」和「辨識出蚊子的觀察眼」。你的直覺是不是已經開始告訴你「應該是這邊吧？」了呢。至於還是猜不出來的人，以及完全分不出差別的人，在跳到下一段看解答前，請先按照下面的方法試試看。

如同前面象鼻蟲的那題，請你試著列出這兩隻蟲的不同之處。列出很多點也沒關係。寫完後再翻回前幾頁，比較一下2-2∼2-5 中已經確定是蚊子的那幾隻，看看圖2-6的左右兩隻哪隻的特徵更加符合。訣竅是不要被顏色和紋路欺騙，把焦點放在外形上。

你看出來了嗎？答案是左邊那隻。右邊的是沼大蚊科家族的成員，它們的身體更加纖細，腳也比蚊科更長。你也可以用「弱不經風」、「長得像蜘蛛」來形容，每個人描述方式不一樣無所謂。就像這樣先用文字和語言轉換，然後再「仔細比較」，多練習幾次後，各位的觀察力就會明顯提升。