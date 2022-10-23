《日本生物學專家的物種辨識技巧大解密！》：請問你知道這張照片中，哪一隻是蚊子嗎？
我們想讓你知道的是
大家對蚊子的認知有哪些呢？比如夏天很常見、傍晚特別多、水邊也很多等等，相信大家都能從自己的過往經驗聯想到不少才對。但其中最關鍵的特徵，應該是「會吸血」這件事。這項許多人最討厭的性質，很好地定義了蚊子應有的外形。
文：須黒達巳
哪些是蚊科
夏季的黃昏，以及跟親朋好友外出露營烤肉時，不管再怎麼炎熱，都不可以只穿一件無袖襯衫加短褲和拖鞋，否則會有什麼下場，相信大家都很清楚。儘管不是所有地方皆如此，但通常會讓人想去露營的場所，特別是鄰近水邊的地方，幾乎100％會有蚊子。我想生在日本，應該沒有人不認識、沒看過蚊子吧。而且其中幾乎100％的人都不喜歡蚊子。
那麼，請問你知道下面的照片中，哪一隻是蚊子嗎？
這張照片中，其實只有一隻是蚊子—也就是「屬於雙翅目蚊科的昆蟲」。其他的都是雙翅目中屬於其他科的遠親。不同「科」，以我們智人為例，就像是智人和長臂猿的差距。
我對身邊十個不懂昆蟲的人問過同樣的問題，結果沒有一個人猜中正確答案。可見就算是如此常見的昆蟲，一般人也很難正確地辨識它們的外形。
話雖如此，只要經過足夠的訓練，這種程度的問題根本難不倒任何人。而且所謂的訓練也不是什麼大不了的事，就只是「理解蚊科的特徵，並認真比較蚊科跟其他科生物的差異」罷了。
那就讓我們稍微練習一下吧。如果你對昆蟲很熟悉，可以毫無困難地選出哪隻是蚊子的話，下面的內容可能會比較無聊，對你沒什麼幫助，所以請找個「不熟悉昆蟲的朋友」，考考他這個問題，然後請他陪你一起做下面的練習吧。相信透過下面的練習，你會更加了解我們的大腦究竟是如何辨識事物的。
怎樣算蚊科
大家對蚊子的認知有哪些呢？比如夏天很常見、傍晚特別多、水邊也很多等等，相信大家都能從自己的過往經驗聯想到不少才對。但其中最關鍵的特徵，應該是「會吸血」這件事。
這項許多人最討厭的性質，很好地定義了蚊子應有的外形。蚊子是一種：①嘴巴像針一樣非常細長，會把口器刺進動物的皮膚吸血的動物。所以口器的形狀是一大提示，基本上只要看看口器就能判斷這隻生物是不是蚊子，百發百中（雖然只有雌蚊會吸血，但雄蚊也有一樣的口器）。
除此之外，假如要辨識的對象是活體，那麼也可以從對象的落地姿勢辨認。幾乎所有蚊子停在地上時②兩片翅膀會交疊在一起，且③通常會翹起後肢。②、③都是姿勢上的特徵，所以有時可能不完全吻合。「通常」等用詞是圖鑑上常用的表現，可以當成輔助性的證據。
嚴格來說，圖2-2①中的橘色部分叫做「下唇」，實際上用來吸血是包在下唇內側的細長口吻，但因為下唇比較容易看見，所以為便利起見，把它稱為「口器」。
不過實際上，光靠這三個特徵還不能100％精準判斷，必須再加上其他細微的特徵。然而，用這三項當判斷標準已十分夠用了。那麼，下面請仔細檢查①∼③的特徵，猜猜下面兩隻昆蟲哪隻是蚊子吧。這次請不要憑感覺，確實列出答案。
正確答案是右邊那隻（左邊的是搖蚊科）。長針狀的嘴巴、交疊的翅膀、抬起的後肢都是證據。蚊子的口器是從頭部下面伸出的那根，而頭部前方從上面伸出的是觸角（昆蟲用來感受氣味和震動的器官）。
那麼下一題。請問下面四隻昆蟲中，哪一隻是蚊子呢？
正確答案是左下那隻（左上是偽大蚊科，右下是駝舞虻科）。右下看起來可能有點像，但右下的口器並不算長，後肢也沒有翹起。
前面讓各位練習的是「運用文字述敘的特徵來辨識實物」。接下來則相反，要請大家「從實物找出特徵，然後用表達成文字」。例如下面的照片，相信沒有人會分不出哪隻是蚊子對吧。
答案是右邊（左邊是象鼻蟲的一種）。這題應該不需要想太多就能選出答案才對。那麼，這裡我要反過來請你思考一下，為什麼你會認為這兩隻蟲「不一樣」呢？請盡可能列出所有你覺得它們不同的地方。列舉時，請不要只寫「○○不同」，而是清楚寫出「左邊的○○是這樣，而右邊的那樣」。
也許有人還找到了更多不同處。除此之外，像是「長得很笨重」、「長得很俐落」、「很流線」、「看起來很沒自信」、「看起來很聰明」、「感覺很像○○」等等他人可能無法理解的表現也完全無妨。原則上寫得愈多愈好。這其實是培養「鑑定眼光」的重要訓練。
接下來，讓我們稍微提高難度。請問下面哪隻是蚊子呢？
這兩隻都有針一樣的口器，翅膀也是疊合的。雖然左邊那隻的後腳有翹起來，而右邊的沒有，但這項特徵存在例外，不能當成關鍵性質。換言之，光靠這三項特徵仍不足以正確判斷。這下可傷腦筋了，該怎麼辦才好呢？
你已經有觀察眼了
然而，大家讀到這裡已經「有意識地」專心看過好幾張蚊子的照片，腦中已開始形成「蚊子的理型」和「辨識出蚊子的觀察眼」。你的直覺是不是已經開始告訴你「應該是這邊吧？」了呢。至於還是猜不出來的人，以及完全分不出差別的人，在跳到下一段看解答前，請先按照下面的方法試試看。
如同前面象鼻蟲的那題，請你試著列出這兩隻蟲的不同之處。列出很多點也沒關係。寫完後再翻回前幾頁，比較一下2-2∼2-5 中已經確定是蚊子的那幾隻，看看圖2-6的左右兩隻哪隻的特徵更加符合。訣竅是不要被顏色和紋路欺騙，把焦點放在外形上。
你看出來了嗎？答案是左邊那隻。右邊的是沼大蚊科家族的成員，它們的身體更加纖細，腳也比蚊科更長。你也可以用「弱不經風」、「長得像蜘蛛」來形容，每個人描述方式不一樣無所謂。就像這樣先用文字和語言轉換，然後再「仔細比較」，多練習幾次後，各位的觀察力就會明顯提升。
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從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
我們想讓你知道的是
「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
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