新加坡網紅經營OnlyFans遭定罪成首例，眾內容創作者憂寒蟬效應

新加坡一名網紅Titus Low因爲無視警方命令，在12日（週三）被判處三週監禁。他之前因涉嫌於以成人內容聞名的訂閱制影音平台「OnlyFans」上散佈猥褻內容，被禁止繼續使用該平台。另外，他也因為散佈猥褻內容，遭判處3000新元（約新台幣67000元）罰款。

媒體報導指出，Titus Low是新加坡第一位被定罪的OnlyFans內容創作者，而這起案件也引發大眾對新加坡OnlyFans創作者可能引來刑事案件的擔憂。

《CNN》與《CNA》報導，現年22歲的新加坡網紅Titus Low在2021年4月時加入網路平台「OnlyFans」，並曾一度有超過3000名付費訂閱者。之後，有一名男子指控在其12歲侄女的手機上發現Titus Low的猥褻影像，Titus Low因此被逮補。經新加坡警方調查後，Titus Low獲得保釋，並被命令不得再使用其OnlyFans帳戶以及與之關聯的電子郵件帳戶，帳戶密碼也交由警方。

OnlyFans creator Titus Low fined over obscene content, gets jail for defying police order https://t.co/NIIOX54n4A pic.twitter.com/Za9uOARoP2 — CNA (@ChannelNewsAsia) October 12, 2022

不過，當時Titus Low並未告訴警方其實他還有另外一個電子郵件帳戶。因此，在警方將其帳戶密碼更改後，Titus Low聯繫OnlyFans官方，聲稱他的帳戶被駭客入侵，並再次在其帳戶上為其訂閱者發布內容。警方發現Titus Low的違規行為後，又再次更改密碼，但Titus Low又聯繫OnlyFans官方，並再次在其帳戶上發布內容。

報導指出，檢察官在11日時於法庭上表示，Titus Low多次違反命令，並破壞警方調查；Titus Low也向法庭承認未遵守警方的命令。Titus Low說，他多次聯繫OnlyFans以重新使用他的帳戶，是因為他覺得「有義務」繼續向他的訂閱者提供內容。

Titus Low的辯護律師律師辛格（Kirpal Singh）則向《CNN》表示，Titus Low發布的內容「在他不知情、未經授權或同意的情況下被重新散布，他也沒有在平台上發表貼文。」不過，辛格也說，Titus Low沒有上訴的計劃，且他預計將在10月26日開始服刑。

新加坡內容創作者憂潛在的刑事責任

根據新加坡法律規定，透過電子傳輸方式傳送猥褻內容或參與傳輸此類內容，或從傳輸此類內容的中獲取利潤是違法的。

《BBC》也引述辛格的說法指出，「可以肯定的是，這起案件開創了先例，即其他（OnlyFans）用戶將不得不在平台上面臨同樣（刑事）風險。」辛格認為，新加坡當局的訊息非常明確，即準備對整個網路上傳播這類內容的人定罪。他也說，有其他內容創作者曾與他接觸，因為擔心自己潛在的刑事責任。

辛格指出，據他所知，目前東南亞地區唯一的其他此類行為定罪的是緬甸。緬甸軍政府在9月將一名在Only Fans上張貼照片的抗議者而將其監禁。不過，辛格表示，「這真的很不一樣，我相信這背後有政治動機。」

而Titus Low在12日被法院定罪後，他在推特上發文表示，「我很高興這終於結束了。準備開啟人生新篇章。」

So… I went to court today. I have to do 3 weeks & a 3k fine however I’m glad this is finally over. Ready to start in a new chapter in life 🙏



Mistakes were made. Part of life’s learning process, I guess? pic.twitter.com/ZhDCnkq6Dg — Titus Low (@tituslow22) October 12, 2022

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責任編輯：陳曉芙

核稿編輯：杜晉軒