新加坡網紅經營OnlyFans遭定罪成首例，眾內容創作者憂寒蟬效應
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12日（週三），現年22歲的新加坡網紅Titus Low因為無視警方命令被判處三週監禁，另外，他也被指控在網路平台「OnlyFans」上散布猥褻內容，因此被判處3000新元（約新台幣67000元）罰款。Titus Low是新加坡第一位被定罪的OnlyFans內容創作者，此起案件也引發大眾對新加坡OnlyFans創作者可能引來刑事案件的擔憂。
新加坡一名網紅Titus Low因爲無視警方命令，在12日（週三）被判處三週監禁。他之前因涉嫌於以成人內容聞名的訂閱制影音平台「OnlyFans」上散佈猥褻內容，被禁止繼續使用該平台。另外，他也因為散佈猥褻內容，遭判處3000新元（約新台幣67000元）罰款。
媒體報導指出，Titus Low是新加坡第一位被定罪的OnlyFans內容創作者，而這起案件也引發大眾對新加坡OnlyFans創作者可能引來刑事案件的擔憂。
《CNN》與《CNA》報導，現年22歲的新加坡網紅Titus Low在2021年4月時加入網路平台「OnlyFans」，並曾一度有超過3000名付費訂閱者。之後，有一名男子指控在其12歲侄女的手機上發現Titus Low的猥褻影像，Titus Low因此被逮補。經新加坡警方調查後，Titus Low獲得保釋，並被命令不得再使用其OnlyFans帳戶以及與之關聯的電子郵件帳戶，帳戶密碼也交由警方。
不過，當時Titus Low並未告訴警方其實他還有另外一個電子郵件帳戶。因此，在警方將其帳戶密碼更改後，Titus Low聯繫OnlyFans官方，聲稱他的帳戶被駭客入侵，並再次在其帳戶上為其訂閱者發布內容。警方發現Titus Low的違規行為後，又再次更改密碼，但Titus Low又聯繫OnlyFans官方，並再次在其帳戶上發布內容。
報導指出，檢察官在11日時於法庭上表示，Titus Low多次違反命令，並破壞警方調查；Titus Low也向法庭承認未遵守警方的命令。Titus Low說，他多次聯繫OnlyFans以重新使用他的帳戶，是因為他覺得「有義務」繼續向他的訂閱者提供內容。
Titus Low的辯護律師律師辛格（Kirpal Singh）則向《CNN》表示，Titus Low發布的內容「在他不知情、未經授權或同意的情況下被重新散布，他也沒有在平台上發表貼文。」不過，辛格也說，Titus Low沒有上訴的計劃，且他預計將在10月26日開始服刑。
新加坡內容創作者憂潛在的刑事責任
根據新加坡法律規定，透過電子傳輸方式傳送猥褻內容或參與傳輸此類內容，或從傳輸此類內容的中獲取利潤是違法的。
《BBC》也引述辛格的說法指出，「可以肯定的是，這起案件開創了先例，即其他（OnlyFans）用戶將不得不在平台上面臨同樣（刑事）風險。」辛格認為，新加坡當局的訊息非常明確，即準備對整個網路上傳播這類內容的人定罪。他也說，有其他內容創作者曾與他接觸，因為擔心自己潛在的刑事責任。
辛格指出，據他所知，目前東南亞地區唯一的其他此類行為定罪的是緬甸。緬甸軍政府在9月將一名在Only Fans上張貼照片的抗議者而將其監禁。不過，辛格表示，「這真的很不一樣，我相信這背後有政治動機。」
而Titus Low在12日被法院定罪後，他在推特上發文表示，「我很高興這終於結束了。準備開啟人生新篇章。」
新聞來源：
- Singapore jails OnlyFans creator for defying police order to stay off the site（CNN）
- OnlyFans creator Titus Low fined over obscene content, gets jail for defying police order（CNA）
- Singapore jails OnlyFans creator in first such conviction（BBC）
- Myanmar OnlyFans model sentenced to six years jail（BBC）
延伸閱讀：
- 新加坡網紅被控在OnlyFans發布猥褻內容，警方逮捕行動令創作者社群惶恐
- 新加坡男男性行為除罪化，李顯龍：社會對同志更加包容，但政府仍無意承認同性婚姻
- OnlyFans掀起情色創作者革命（上）：營造與粉絲的數位親密感，不是「脫越多賺越多」
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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
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皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
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