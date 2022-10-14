2022/10/14,
印太

新加坡網紅經營OnlyFans遭定罪成首例，眾內容創作者憂寒蟬效應

新加坡網紅經營OnlyFans遭定罪成首例，眾內容創作者憂寒蟬效應
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

12日（週三），現年22歲的新加坡網紅Titus Low因為無視警方命令被判處三週監禁，另外，他也被指控在網路平台「OnlyFans」上散布猥褻內容，因此被判處3000新元（約新台幣67000元）罰款。Titus Low是新加坡第一位被定罪的OnlyFans內容創作者，此起案件也引發大眾對新加坡OnlyFans創作者可能引來刑事案件的擔憂。

新加坡一名網紅Titus Low因爲無視警方命令，在12日（週三）被判處三週監禁。他之前因涉嫌於以成人內容聞名的訂閱制影音平台「OnlyFans」上散佈猥褻內容，被禁止繼續使用該平台。另外，他也因為散佈猥褻內容，遭判處3000新元（約新台幣67000元）罰款。

媒體報導指出，Titus Low是新加坡第一位被定罪的OnlyFans內容創作者，而這起案件也引發大眾對新加坡OnlyFans創作者可能引來刑事案件的擔憂。

CNN》與《CNA》報導，現年22歲的新加坡網紅Titus Low在2021年4月時加入網路平台「OnlyFans」，並曾一度有超過3000名付費訂閱者。之後，有一名男子指控在其12歲侄女的手機上發現Titus Low的猥褻影像，Titus Low因此被逮補。經新加坡警方調查後，Titus Low獲得保釋，並被命令不得再使用其OnlyFans帳戶以及與之關聯的電子郵件帳戶，帳戶密碼也交由警方。

不過，當時Titus Low並未告訴警方其實他還有另外一個電子郵件帳戶。因此，在警方將其帳戶密碼更改後，Titus Low聯繫OnlyFans官方，聲稱他的帳戶被駭客入侵，並再次在其帳戶上為其訂閱者發布內容。警方發現Titus Low的違規行為後，又再次更改密碼，但Titus Low又聯繫OnlyFans官方，並再次在其帳戶上發布內容。

報導指出，檢察官在11日時於法庭上表示，Titus Low多次違反命令，並破壞警方調查；Titus Low也向法庭承認未遵守警方的命令。Titus Low說，他多次聯繫OnlyFans以重新使用他的帳戶，是因為他覺得「有義務」繼續向他的訂閱者提供內容。

Titus Low的辯護律師律師辛格（Kirpal Singh）則向《CNN》表示，Titus Low發布的內容「在他不知情、未經授權或同意的情況下被重新散布，他也沒有在平台上發表貼文。」不過，辛格也說，Titus Low沒有上訴的計劃，且他預計將在10月26日開始服刑。

新加坡內容創作者憂潛在的刑事責任

根據新加坡法律規定，透過電子傳輸方式傳送猥褻內容或參與傳輸此類內容，或從傳輸此類內容的中獲取利潤是違法的。

BBC》也引述辛格的說法指出，「可以肯定的是，這起案件開創了先例，即其他（OnlyFans）用戶將不得不在平台上面臨同樣（刑事）風險。」辛格認為，新加坡當局的訊息非常明確，即準備對整個網路上傳播這類內容的人定罪。他也說，有其他內容創作者曾與他接觸，因為擔心自己潛在的刑事責任。

辛格指出，據他所知，目前東南亞地區唯一的其他此類行為定罪的是緬甸。緬甸軍政府在9月將一名在Only Fans上張貼照片的抗議者而將其監禁。不過，辛格表示，「這真的很不一樣，我相信這背後有政治動機。」

而Titus Low在12日被法院定罪後，他在推特上發文表示，「我很高興這終於結束了。準備開啟人生新篇章。」

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。