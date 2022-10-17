TNL+ 2022/10/17,
中國

中國嚴格動態清零自斷供應鏈，是否仍具有挑戰美國全球霸權的實力？

中國嚴格動態清零自斷供應鏈，是否仍具有挑戰美國全球霸權的實力？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

若再封控、再清零時間越長，衝擊中國經濟增長及財稅收入越大。因此，今年實現GDP增長5.5％的目標，已成為一項不可能任務，甚至能否達到2020年的2.3％增長，也不無疑問。

2022年中國經濟成長目標設定為5.5％，然第二季經濟成長率驟降至0.4％，遠不及第一季的4.8％，使得本年上半年經濟成長率僅有2.5％，要達到全年5.5％的目標已非常困難。

中國第二季經濟表現為自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情以來最差，主因是經濟重心是上海封城。9月底「世界銀行」將中國經濟成長大幅下修至2.8％，此與中國領導人習近平的經濟監管及實施動態清零防疫政策有關。尤其是採取「動態清零」的疫情防控措施，更是導致經濟增長持續下滑及失業率劇增，民怨四起蔓延。

中國黨國體制與威權體制相結合，所形成「新型舉國體制」運作機制，具有集權化、強制性防制措施，採取高度整合投入大批人力物力財力資源，包括採取封城、封閉式社區管理、全面核酸檢測等，在疫情防治效益與資源投入辦大事間，並不符合比例原則，其疫情防控效益固然有效，但對減緩經濟增長、不利充分就業及降低財政收入，已陷入邊際效用遞減疫情治理困境。

回顧2020年初COVID-19疫情爆發肆虐，中國經濟成長率受到打擊僅剩2.2％。無獨偶有，中國領導人習近平又推出一系列政策，包括行業監管、共同富裕、能耗雙控等措施，更直接打擊科技業及房地產發展等，致外商大批撤離，加速資金外流及供應鏈中斷。中國作為全球第二大經濟體，因其自身供應鏈中斷及全球供應鏈面臨重組，是否仍具有挑戰美國全球霸權地位之實力，引發諸多關注及高度爭論。

首先，經濟增長目標5.5％成為不可能任務

根據估算「動態清零」政策，對中國經濟發展確實有一定的影響，如對當地GDP的影響，為相當於非動態清零策略對經濟影響的二分之一。2022年中國爆發的新冠病毒疫情，造成的經濟影響超過2020年武漢爆發疫情後，為中國第一波疫情的十倍。新冠疫情對經濟活動的影響，主要來自封城和交通限制等防疫措施。受到疫情波及的人口多達1.6億人，經濟損失高達18兆元，約2.28兆美元。

2020年在武漢爆發疫情波及人口1300萬人，經濟損失粗估為1.7兆元。從波及人口和經濟損失規模檢視，2022年疫情的嚴重程度是2020年的十倍。香港中文大學於3月30日發布研究顯示，據中國各地200萬輛貨車的定位數據，對比實施封城的城市佔全國GDP兩成，估算封城導致中國每月損失至少460億美元，相當於3.1％GDP的經濟產值。另也有統計估算，僅僅上海市封城一個月造成的有形損失，至少277億人民幣。

若再封控、再清零時間越長，衝擊中國經濟增長及財稅收入越大。因此，今年實現GDP增長5.5％的目標，已成為一項不可能任務，甚至能否達到2020年的2.3％增長，也不無疑問。

其次，中國經濟衰退主因源自推行「動態清零」防疫政策，致對外資吸引力下降

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