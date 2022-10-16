【專訪】《行星語書店》作者金草葉：所謂的愛就是去擁抱痛苦，愛的關係中本來就內包著「傷害彼此」
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我不認為將身體完全替換成機器，就會失去人性。我認為人類並沒有普遍性的「本質」之類的東西。我認為所謂「本質」是一種很個人化、個體化的東西。不過，身體的機械化或是將精神數據化後上傳，對人個體而言都是非常巨大的變化。然而這意味著什麼，是不是也只能成真了以後才能夠被分析呢？
筆訪：愛麗絲｜文字：金草葉｜譯：漫遊者文化
韓國新世代小說家金草葉曾以《如果我們無法以光速前進》七篇短篇小說，在架空宇宙裡探討人性幽微，差異與孤獨或許在所難免，但相互理解的溫度永遠暖人心房。如今，金草葉出版第一部長篇小說《地球盡頭的溫室》，故事橫跨六十多年，當地球爆發落塵災難，人心彷彿也染上瘟疫，究竟是什麼能讓人類倖免於難？接續出版的短篇小說集《行星語書店》則以十四篇短篇故事，書寫遙遠未來的日常奇想。
以下，是我們與作者金草葉的跨海筆訪：
- 問：在《地球盡頭的溫室》裡，您最喜愛、同情的分別是哪個角色呢？為什麼？您會想成為當中哪個人物呢？為什麼？
答：我最喜歡的角色是「智秀」。我覺得她是個性很立體的角色，可以展現出許多不同面貌，所以我也寫得很開心。第二章中以娜歐蜜的視角看到的智秀，以及第三章中直接讓讀者觀看內心的智秀，兩者間看似突然充滿矛盾與衝突，但卻能夠同時存在於同一個人身上。我很關心這種人的多樣性，於是寫下了這個角色。
最能夠同理的角色是「亞榮」。畢竟我也曾經有過在化學系研究所待過的時期，累積許多在研究室裡的經驗，所以才寫下這個角色。而我還是研究生時，比起研究本身，我也更喜歡做一些其他事情。
沒有特別想要成為哪個角色！畢竟小說裡的人物，都過得太艱辛了。
- 問：在發想《地球盡頭的溫室》過程中，是哪些因素讓您一一淘汰細菌、昆蟲等生物，最終選定植物作為拯救小說的生物？您最喜愛、害怕的植物分別是什麼呢？為什麼？
答：我找了許多細菌、昆蟲、黴菌等相關的書籍來看。比起體型巨大的生物，我本來就對體型小巧的生物更有興趣，所以覺得這些書籍十分有趣。但是在《地球盡頭的溫室》中，我希望這些生物的樣貌可以從視覺上給人更加強烈的迫近之感。畢竟微生物要從視覺上給予衝擊並不容易。雖然我也可以將昆蟲的外貌塑造得極具衝擊性，但是這與我想要創造的作品氣氛有些違和。
「人類與非人類一起改變地球的風景」的這個概念，與我想要寫的故事更加符合。不只是能夠生長的樹葉、樹幹與花，只要依賴種子就能播撒到世界各處。越是了解植物，我越是有種感覺：植物這種生物，雖然成長速度緩慢，但卻有改變世界的強大力量。
我最喜歡的植物是仙人掌。我喜歡它們拒絕他人接觸的銳利，以及即使不澆灌水源，也能夠支撐下去的冷酷。沒有什麼害怕的植物，但是每次看到蕨菜的背面都會起雞皮疙瘩。（中譯備註：蕨菜背面會佈滿孢子。）
- 問：在《地球盡頭的溫室》中，您為什麼選擇將大多數、特別是普林姆村中角色設定為女性呢？
答：我經常想要創造一個這樣的故事：處於災難或危機的時代中，目睹加諸於女性與弱者身上的暴力，於是便創造一個屬於女性的、安全的共同體。普林姆村在某種程度上，是反映了我的這種渴望的空間。不過從另一方面來說，並不是在只有女性共同體環境中，那就是一個安全的場所；此外，被分離隔絕的烏托邦如果不去面對著外面的痛苦，這個烏托邦就會被瓦解，這是我想要說的故事。
- 問：《地球盡頭的溫室》中，落塵生態研究中心復育覆盆子後，卻對其酸澀口味略顯失望。您認為未來人類的口味、審美標準會往完美無瑕前進嗎？對此您的看法是什麼呢？現實生活中，您最喜愛、希望它消失的水果分別是什麼呢？為什麼？有哪些只在書上讀過、聽過的水果是您想復育或實際品嚐的嗎？為什麼？
這個問題很深奧呢。在韓國，自古有一種非常高級又昂貴的西瓜，叫做「無等山西瓜」，通常是拿來送禮之用。然而，根據實際上吃過這種西瓜的人寫下的食記，比起近年改良過的西瓜，這種西瓜的味道更加平淡不甜，因此讓人感到訝異。我聽說這個故事，讓我覺得人類的味覺似乎越來越極端，並且有著追求越加強烈味道的傾向。我沒有想要去評斷哪一種味覺更好，不過這讓我想到的是，隨著時間的流逝，人們的喜好與審美並沒有進步呢。
我喜歡芒果跟水蜜桃。沒有想要消除的水果。
小時候，有一種常常在小說或是宗教書籍中才會看見的水果「無花果」，讓我對它感到非常好奇。但是長大之後吃到無花果，發現味道比想像中還要平淡。（中譯備註：人類的味覺越來越遲鈍，所以才需要更刺激的味道。）
- 問：您曾閱讀如書中「怪奇傳說」的網站嗎？您曾聽聞過哪些奇妙故事、神秘事件呢？這些對您的創作有哪些影響呢？
答：我不會特別去看專門搜集怪談的網站，但是怪談之類的故事在網路社群中始終是非常有熱度的素材。其實我並不怎麼相信怪談，超自然現象也幾乎不怎麼信，所以看到怪談也不太會感到害怕。跟「亞榮」這個人物完全相反，這也是我有意而為之。
不過我也經常會思考：為什麼人們會喜歡怪談，還會去特意尋找來看呢？
- 問：您是如何選擇《地球盡頭的溫室》故事場景如吉隆坡、麻六甲、衣索比亞等地呢？您曾造訪這些地方嗎？您對這些地區的印象是什麼呢？
答：我在還是大學生的時候曾去過衣索比亞。那也是我第一次的國外旅遊，那裡的街道充滿生氣，同時巷道的路線也很複雜，我很喜歡那裡的街道。隨處都可以看見舉行中的咖啡慶典。有這麼一個強而有力的說法，主張人類的起源是在衣索比亞。在遭遇滅亡之後再度重建的地球上，新生的可能性從衣索比亞開始出現的話，應該會是不錯的故事。
（中譯備註：衣索比亞為咖啡盛產地，咖啡慶典則為當地的傳統文化習俗，每天煮咖啡招待親居、親友或訪客。還有一說，當地的咖啡農在收成之後會舉行咖啡祭典，以期提高咖啡的價格。）
至於馬來西亞，是因為那裡有一間名為馬來西亞山林研究所的地方，所以才想把背景設定在馬來西亞。熱帶雨林地區的森林之中，尋找研究所及村莊同時存在的地方，這個概念跟馬來西亞山林研究所的簡稱FRIM很接近。聽說研究所的附近還有住戶跟學校。FRIM就在吉隆坡附近。雖然我曾想親自前往馬來西亞，但是由於新冠肺炎，終究還是沒能過去。不過，我參考了到目前為止曾看過的熱帶氣候國家令人驚嘆的植物，以及相關影片與書籍，而後才寫成這部小說。
我想寫一部關於來自不同國家的人們齊聚一堂，再分散到世界各地的故事，因此我很喜歡自己將不同國籍的人聚集在吉隆坡的設定。
- 問：若以植物為中心改寫地球歷史，就您的想像，會是什麼面貌的歷史呢？與現存歷史最大差異可能為何？
答：我想那應該會是更加漫長、浩大、壯闊的歷史吧。為了準備寫長篇小說而閱讀的植物相關書籍中，有介紹在荒地或是火山爆發之類生態滅絕的地形上，生態系重現建構、形成的過程，我對這些內容非常有興趣。在韓國，這個過程被命名為「遷移（Succession）」。
在赤裸的土地上，苔蘚與雜草會開始生長，漸漸地，一年生植物、多年生植物、樹木等等大型植物開始分佈在土地上。昆蟲及動物為了存活，會需要植物的存在，因此我認為也可以將植物稱為「開拓者」。
- 問：在《行星語書店》中，您是如何安排各篇章順序的呢？這本書為什麼選擇以《行星語書店》命名呢？
答：故事的順序是出版社的編輯決定的。第一部分跟第二部分的小說氛圍有點不同呢。第一部分中，有許多擁有不同感覺或是存在不同世界的人互相面對面交流的故事；第二部分中更多是在說入侵，以及彼此複雜糾纏的故事。
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
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皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。