【2022高雄電影節】開幕片《流麻溝十五號》碰觸白色恐怖，姚文智：「了解歷史，會更珍惜得來不易的自由」

今（2022）年高雄電影節開幕片，由《流麻溝十五號》以及《尾號1314》兩部影視作品擔綱。改編自曹欽榮的《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》的《流麻溝十五號》，由姚文智擔任出品人，張永昌肩負製片人，周美玲執導，並找來演歌雙棲余佩真、全才影人徐麗雯、《一把青》《茶金》連俞涵，以及甫展露頭角的莊岳演出。

今（14）日，姚文智、張永昌、周美玲率領演員群出席高雄電影節開幕記者會，交流這部關於白色恐怖的政治電影。

Photo Credit: 高雄電影節提供 《流麻溝十五號》劇組，左至右：莊岳、余佩真、連俞涵、徐麗雯、周美玲、姚文智、張永昌

《流麻溝十五號》聚焦於1950年代，以女性政治受難者為主軸，並將背景放置於綠島集中營，輻射出「思想再教育」的歷史事件，電影藉由余佩真、徐麗雯、連俞涵三名不同面向的女性，分別從女學生、革命母親以及藝文舞者的角度出發，探究白色恐怖的政治肅殺，片中這群女性，因著幾本書、幾首歌，或追求正義的熱情，便「被消失」帶至火燒島服刑，最終抹去名字、抹煞思想，成為時代的一曲悲歌。

對於《流麻溝十五號》碰觸白色恐怖議題，以「人權電影」為強烈訴求目的性的電影，姚文智強調這會是一部給年輕人的歷史課，「我們和許多人權教育中心合作，而後以高中為主開枝散葉，例如在北一女、高雄女中進行互動和演講，希望能以人權教育的方向出發，希望讓年輕人更了解過去的歷史，以及國家的人權是怎麼發展。」

姚文智進一步說：「大家如果更了解這段歷史，一定會更珍惜現在的自由生活，我認為至少，年輕朋友應該來看這部電影。」

Photo Credit: 高雄電影節提供 左至右：徐麗雯、姚文智

《流麻溝十五號》也在今日於高雄電影節進行世界首映，成為對外正式公開放映的舞台。不過，其實在這之前，《流麻溝十五號》在10月6日已於台北西門町舉辦媒體試片，現場聚集了媒體、影評、影人以及關注這部片的各界領袖，其中包含今年台北市長候選人陳時中。

姚文智也談到陳時中觀影後的心情。

「看完之後，陳時中的心情一直無法平復，還在哽咽。而陳時中在之後的演講，也都有提到《流麻溝十五號》，陳時中認為，民主自由的生活得來不易，如果我們不能做為民主的創建者，至少不能做破壞者，要好好地鞏固民主，維護自由環境。」

姚文智也點名蘇治芬、陳其邁等政治人物，希望每個人盡點心力，多多包場《流麻溝十五號》，讓更多人看見這段歷史。

至於《流麻溝十五號》的分級最終落在保護級，有助於年齡層下降的觀看人口，製片人陳永昌不約而同表示，很大程度上，《流麻溝十五號》希望回歸教育向下扎根，觀影年齡的下修，能讓更多學生瞭解這段歷史。

Photo Credit: 湠臺灣電影提供 《流麻溝十五號》劇照

從出品人、製片人的角度談完《流麻溝十五號》，再從演員的角度挖掘此片。

片中飾演年輕母親的徐麗雯，成為獄中極富抗辯思想的政治受難者，同時在片中以「報紙資訊」與「不合作運動」暗自對抗威權。徐麗雯表示，透過大銀幕，在《流麻溝十五號》片尾看到政治受難者的照片時，相當難以承受，僅能默默掉眼淚，成為該時代的遙相黯傷。

此外，對於另外兩位主演余佩真、連俞涵而言，碰觸極權背景的歷史時代劇，應該都不陌生。連俞涵在2015年出演首部電視劇，在導演曹瑞原改編作家白先勇同名短篇小說作品的《一把青》中，於1945年到1981年間的時代巨輪底下，飾演女主角朱青，而後憑藉此戲入圍第51屆電視金鐘獎戲劇節目女主角獎，最終摘下戲劇節目新進演員獎。

連俞涵持續深耕小螢幕，在多個影集交出不俗表演，去（2021）年，也在林君陽執導的時代劇《茶金》中飾演女主角張薏心，此劇同樣以1950年代為背景，以茶廠農業為軸，描述女性如何在時代、男性、家族、政權、國際情勢等各方壓迫之下，展現柔與韌並濟的交際手腕與才華。

《茶金》入圍了今年電視金鐘獎16項大獎，成為史上入圍最多獎項的戲劇節目，技術獎項幾乎全數入圍，林君陽、温昇豪、郭子乾、李杏與薛仕凌也都將角逐個人獎項。不過，各界一致讚賞好表現的連俞涵卻無緣入圍本屆影后，成為本屆電視金鐘獎的遺珠。

綜觀來看，對於時代劇、電視／電影不同媒材的演出並不陌生的連俞涵，這回在《流麻溝十五號》中扮演操著一口山東話的現代舞者，「口音」也成為連俞涵在時代劇中必修的演員功課。

對於如何練習不同口音，連俞涵表示：「我的朋友的親戚，剛好是山東人，當時我就跟著這群人一起學山東話，其中也有一個老師在教我山東腔，不過大家的腔調其實都不太一樣，我要從中學習拿捏平衡，經過四堂的山東話課，我就去綠島拍戲，途中如果遇到台詞增加的狀況，也會打給老師請教。」

而面對歷史時代劇的意義，連俞涵則說：「我會記得生活中某些不重要的片碎時刻，比較慢才能夠學會理解自己，也是透過戲劇作品，才能理解過去與自己，這都需要時間消化。」

Photo Credit: 高雄電影節提供 連俞涵

至於余佩真，則是曾以公視學生劇展短片《神算》入圍第48屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎，同時拿下第16屆台北電影獎最佳新演員。

余佩真今年也以公視新創短片《蝴蝶》入圍電視金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎，而出自西班牙籍導演文二北投的《蝴蝶》，恰巧也在描述極權。

以演員余佩真、韓寧為首的《蝴蝶》，將背景放在虛構的近未來，在虛構的未來世界中，《蝴蝶》讓觀眾認知到，未來的台灣輸了內戰，淪為極權勢力下佔領的一省，至此台灣進入戒嚴時代。至於余佩真最終在片尾唱出的「我想我死後應該會上天堂」的歌詞時，成為極權壓迫下的美麗與哀愁。