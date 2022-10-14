【2022高雄電影節】開幕片《流麻溝十五號》碰觸白色恐怖，姚文智：「了解歷史，會更珍惜得來不易的自由」
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擔綱今年高雄電影節開幕片，描述白色恐怖的政治電影《流麻溝十五號》，今日在出品人姚文智的率領下，出席開幕記者會。在會中，姚文智也談到今年台北市長候選人陳時中的觀影心得，「民主自由的生活不容易，如果我們不能做為民主的創建者，至少不能做破壞者，要好好地鞏固民主，維護自由環境。」姚文智如此說道。
今（2022）年高雄電影節開幕片，由《流麻溝十五號》以及《尾號1314》兩部影視作品擔綱。改編自曹欽榮的《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》的《流麻溝十五號》，由姚文智擔任出品人，張永昌肩負製片人，周美玲執導，並找來演歌雙棲余佩真、全才影人徐麗雯、《一把青》《茶金》連俞涵，以及甫展露頭角的莊岳演出。
今（14）日，姚文智、張永昌、周美玲率領演員群出席高雄電影節開幕記者會，交流這部關於白色恐怖的政治電影。
《流麻溝十五號》聚焦於1950年代，以女性政治受難者為主軸，並將背景放置於綠島集中營，輻射出「思想再教育」的歷史事件，電影藉由余佩真、徐麗雯、連俞涵三名不同面向的女性，分別從女學生、革命母親以及藝文舞者的角度出發，探究白色恐怖的政治肅殺，片中這群女性，因著幾本書、幾首歌，或追求正義的熱情，便「被消失」帶至火燒島服刑，最終抹去名字、抹煞思想，成為時代的一曲悲歌。
對於《流麻溝十五號》碰觸白色恐怖議題，以「人權電影」為強烈訴求目的性的電影，姚文智強調這會是一部給年輕人的歷史課，「我們和許多人權教育中心合作，而後以高中為主開枝散葉，例如在北一女、高雄女中進行互動和演講，希望能以人權教育的方向出發，希望讓年輕人更了解過去的歷史，以及國家的人權是怎麼發展。」
姚文智進一步說：「大家如果更了解這段歷史，一定會更珍惜現在的自由生活，我認為至少，年輕朋友應該來看這部電影。」
《流麻溝十五號》也在今日於高雄電影節進行世界首映，成為對外正式公開放映的舞台。不過，其實在這之前，《流麻溝十五號》在10月6日已於台北西門町舉辦媒體試片，現場聚集了媒體、影評、影人以及關注這部片的各界領袖，其中包含今年台北市長候選人陳時中。
姚文智也談到陳時中觀影後的心情。
「看完之後，陳時中的心情一直無法平復，還在哽咽。而陳時中在之後的演講，也都有提到《流麻溝十五號》，陳時中認為，民主自由的生活得來不易，如果我們不能做為民主的創建者，至少不能做破壞者，要好好地鞏固民主，維護自由環境。」
姚文智也點名蘇治芬、陳其邁等政治人物，希望每個人盡點心力，多多包場《流麻溝十五號》，讓更多人看見這段歷史。
至於《流麻溝十五號》的分級最終落在保護級，有助於年齡層下降的觀看人口，製片人陳永昌不約而同表示，很大程度上，《流麻溝十五號》希望回歸教育向下扎根，觀影年齡的下修，能讓更多學生瞭解這段歷史。
從出品人、製片人的角度談完《流麻溝十五號》，再從演員的角度挖掘此片。
片中飾演年輕母親的徐麗雯，成為獄中極富抗辯思想的政治受難者，同時在片中以「報紙資訊」與「不合作運動」暗自對抗威權。徐麗雯表示，透過大銀幕，在《流麻溝十五號》片尾看到政治受難者的照片時，相當難以承受，僅能默默掉眼淚，成為該時代的遙相黯傷。
此外，對於另外兩位主演余佩真、連俞涵而言，碰觸極權背景的歷史時代劇，應該都不陌生。連俞涵在2015年出演首部電視劇，在導演曹瑞原改編作家白先勇同名短篇小說作品的《一把青》中，於1945年到1981年間的時代巨輪底下，飾演女主角朱青，而後憑藉此戲入圍第51屆電視金鐘獎戲劇節目女主角獎，最終摘下戲劇節目新進演員獎。
連俞涵持續深耕小螢幕，在多個影集交出不俗表演，去（2021）年，也在林君陽執導的時代劇《茶金》中飾演女主角張薏心，此劇同樣以1950年代為背景，以茶廠農業為軸，描述女性如何在時代、男性、家族、政權、國際情勢等各方壓迫之下，展現柔與韌並濟的交際手腕與才華。
《茶金》入圍了今年電視金鐘獎16項大獎，成為史上入圍最多獎項的戲劇節目，技術獎項幾乎全數入圍，林君陽、温昇豪、郭子乾、李杏與薛仕凌也都將角逐個人獎項。不過，各界一致讚賞好表現的連俞涵卻無緣入圍本屆影后，成為本屆電視金鐘獎的遺珠。
綜觀來看，對於時代劇、電視／電影不同媒材的演出並不陌生的連俞涵，這回在《流麻溝十五號》中扮演操著一口山東話的現代舞者，「口音」也成為連俞涵在時代劇中必修的演員功課。
對於如何練習不同口音，連俞涵表示：「我的朋友的親戚，剛好是山東人，當時我就跟著這群人一起學山東話，其中也有一個老師在教我山東腔，不過大家的腔調其實都不太一樣，我要從中學習拿捏平衡，經過四堂的山東話課，我就去綠島拍戲，途中如果遇到台詞增加的狀況，也會打給老師請教。」
而面對歷史時代劇的意義，連俞涵則說：「我會記得生活中某些不重要的片碎時刻，比較慢才能夠學會理解自己，也是透過戲劇作品，才能理解過去與自己，這都需要時間消化。」
至於余佩真，則是曾以公視學生劇展短片《神算》入圍第48屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎，同時拿下第16屆台北電影獎最佳新演員。
余佩真今年也以公視新創短片《蝴蝶》入圍電視金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎，而出自西班牙籍導演文二北投的《蝴蝶》，恰巧也在描述極權。
以演員余佩真、韓寧為首的《蝴蝶》，將背景放在虛構的近未來，在虛構的未來世界中，《蝴蝶》讓觀眾認知到，未來的台灣輸了內戰，淪為極權勢力下佔領的一省，至此台灣進入戒嚴時代。至於余佩真最終在片尾唱出的「我想我死後應該會上天堂」的歌詞時，成為極權壓迫下的美麗與哀愁。
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線上直播論壇：以跨域創新生態系驅動循環經濟，10/14和你一同搶攻綠色商機
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關鍵評論網將於10月14日辦理「循環綠色經濟大商機」線上直播論壇，作為「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」之前導活動，本場以2位循環綠色經濟的經驗談，探索更多綠色商機應用發展的可能性。
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【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
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「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如生物炭、生態材料與虛擬電廠等多樣化的綠色減碳生態系，為臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
循環綠色經濟大商機線上直播論壇，集結產業專家一次看
「跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機」線上論壇將邀請盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長，與京冠生物科技股份有限公司 楊青山董事長，分別從「生物炭跨域應用品牌提升生態系」及「生態材料跨域鏈結生態系」的發展成果，與臺灣所有中小企業共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，讓永續能成為每個人的日常生活。
循環經濟是由循環加上經濟，過往企業以獲利為主的商業模式，該怎麼結合生態系的每個資源及技術，達到永續及環保的目標？首場專題短講由盛發生物科技有限公司 專案經理王志良主講，從木酢產品研發為起點，並於過程中，洞見產業的需求，以生物炭生態系的核心角色推動創新商業模式，從生活用品到建材，帶動包括化工、建材、檢測、應用到場域等跨界跨域的合作夥伴，持續延伸生物炭產品的各種可能。接著將由楊青山董事長分享京冠生技是如何將其引以為傲的發酵技術，透過生態系合作，找到不同專業領域的合作夥伴，實現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」夢想藍圖，轉型成為「材料開發」企業。
2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
- 活動時間：2022年10月14日
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：王志良 專案經理（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
- 活動內容：