中選會審定候選人資格有7位出局，謝和弦：訴願不成2024再戰立委

中央選舉委員會14日舉行委員會議，審查通過111年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣（市）議員選舉候選人資格。其中，不符合資格者共有7人，包括台北市議員參選人謝和弦、新北市議員參選人吳建智、台中市議員參選人王朝坤、新竹縣議員參選人劉珈愷、彰化縣議員參選人洪本成、南投縣議員參選人涂恩平、宜蘭縣議員參選人吳紹文。

謝和弦因大麻案執行未完成遭取消資格

台北市第5選舉區謝和弦，因《毒品危害防制條例》案於今年6月23日，經新北地方法院110年度簡上字第395號判決確定，處有期徒刑4月，如易科罰金以新臺幣1千元折算1日，依111年9月6日臺灣高等檢察署刑案紀錄簡覆表，尚未執行完畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第4款規定情事，不得登記為候選人。

謝和弦日前提出的主要政見中，就有倡議大麻合法化，呼籲大麻應該從毒品管制名單中移除，更提出要啟動大麻綠色經濟，反對大麻污名化。上周才成立競選總部，懷孕9個月的妻子莉婭到場力挺，也有眾多娛樂圈好友現身支持，但本來喊話議員沒選上，就會繼續選立委，沒想到現真的被取消資格。

而稍早謝和弦也在臉書發文，透露雖然心情上受到打擊，但他的初衷已經帶動台灣民眾對大麻合法化的討論，因此他會向中選會提出訴願，因大麻案10/14就執行完畢，所以在選舉日當天應該是有資格參與選舉的，若訴願不成，會直接投入2024中正萬華區的立委選戰。

還有哪些人也被取消資格？

另外包括新北市第4選舉區吳建智為平地原住民，因規定吳員得行使選舉權及得登記為候選人之選舉區為新北市第12選舉區（新北市之平地原住民），吳員申請登記為新北市第4選舉區（蘆洲區、三重區）議員候選人，核與《公職人員選舉罷免法》第24條第1項規定未符，應不准予登記。

登記參選台中市第4選舉區王朝坤，因共同犯《農會法》第47條之1第1項第2款之交付財物罪，案經臺中地方法院判處有期徒刑1年6月，案雖上訴臺灣高等法院台中分院，惟108年10月23日上訴駁回，並判決緩刑4年，緩刑期間付保護管束，案於108年10月23日確定，且於111年9月2日登記期間截止前，保護管束執行未畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第5款規定之情事，不得登記為候選人。

彰化縣第5選舉區洪本成因犯《貪污治罪條例》第5條第1項第3款，經臺灣彰化地方檢察署以90年偵字第5315號起訴，92年8月27日經臺灣彰化地方法院91年訴字第860號判決免刑確定。免刑判決仍屬有罪判決，核有《公職人員選舉罷免法》第26條第2款規定之情事，不得登記為候選人。

南投縣第2選舉區涂恩平因違反《律師法》經臺灣士林地方法院111年審簡字第48號判決處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，案於111年5月2日宣判，且於同年9月2日登記期間截止前，保護管束執行未畢，核有《公職人員選舉罷免法》第26條第5款規定之情事，不得登記為候選人。

宜蘭縣第4選舉區吳紹文因刑法第185條之3第1項第2款之不能安全駕駛動力交通工具罪，案經臺灣宜蘭地方法院簡易庭判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日，案經上訴臺灣宜蘭地方法院而於111年8月2日上訴駁回確定，且於111年9月2日登記期間截止前尚未執行完畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第4款規定之情事，不得登記為候選人。

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核稿編輯：楊士範