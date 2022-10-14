拜登擬對俄祭出「禁鋁令」，國際鋁價應聲飆漲，創下單日最大漲幅

近日外媒援引知情人士報導，拜登（Joe Biden）政府將全面禁止進口俄羅斯鋁，可能採取3種途徑，藉此打擊普亭（Vladimir Putin），並牽制俄烏戰爭局勢，受到市場預期效應影響，國際鋁價一度創單日最大漲幅。

禁鋁令影響，鋁期貨創史上單日最大漲幅

《彭博社》12日報導指出，俄烏戰爭爆發時，拜登考慮對俄羅斯的鋁發布禁令，鋁價應聲大漲。消息人士透露，白宮考慮選項有三種，第一是徹底禁止；第二則是提高關稅達到禁令效果；第三是直接制裁俄羅斯生產的金屬俄鋁（Rusal）。

白宮表示，所有選項都會納入考量，但暫時沒有採取行動，至於掌管進出口的美國商務部（USDC）和俄羅斯外交部門則未有回應。意味著鋁價短期內在市場預期下仍會有大波動。

鋁是工業重要原料之一，除了上游民生用品常使用，下游加工應用產業廠商也非常多，包含運輸工具、鋁罐、瓶蓋、管配件、鋁門窗、百葉簾、帷幕牆、散熱片、食品容器、廚具、家具、3C產品殼件和電子鋁箔等。

而鋁製作成合金後，具有質輕、耐低溫、高強度和低成本的特性，常用於航太工業，是機體骨架及外框結構件、螺栓元件和門窗外框等重要原料；此外整架飛機的迎風處主要也是使用此種合金，例如機翼上層外板及縱樑、尾翼、翼肋及機身隔框的加強固定上，除此之外，也常被應用在齒輪和軸、儀表軸及渦輪。

在工業硬需求的支持下，投資人擔憂供應吃緊，全球鋁價應聲大漲。倫敦金屬交易所（LME）鋁期貨一度上漲7.3%，創史上單日最大漲幅紀錄，最後收漲3.1%；美國鋁業（Alcoa）股價盤中一度大漲8.6%，最後收在5.3%。

《新華財經》分析，在當前歐洲能源危機和海外鋁產業鏈供應鏈脆弱性並存的背景下，一旦美國制裁落地，海外鋁市供應缺口難以有效補充，本就脆弱的市場或被進一步擾亂。

俄羅斯是僅次於中國的鋁生產大國，數據顯示，俄羅斯的鋁供應約佔全球的5至6%左右，即使在美國，俄羅斯的鋁也佔據美國鋁進口量的10%左右。

各國開始尋找其他替代品

國信期貨研究諮詢部主管顧馮達介紹告訴《新華財經》，俄鋁禁令或將對全球鋁交易市場產生影響，迫使美國和其他國家的消費者尋找替代金屬。

顧馮達說：「能源危機和供應鏈脆弱性之下，鋁產業的生產和貿易遇到前所未有的挑戰，由於歐美進一步製裁俄羅斯金屬可能擴大區域的供需錯配，國際金屬原材料價格大幅走高，未來有色金屬供需外強內弱的格局。」

另一方面，中信建投期貨有色高級研究員王賢偉也表示，俄羅斯電解鋁產能佔海外供應量的12%上下，去（2021）年銷往美國地區的電解鋁佔其銷量的10%。若美國對其採取制裁，對歐美地區的鋁貿易會造成較大影響，但國際價格的影響可能相對有限。

目前，從產量方面來看，國際電解鋁產量整體呈現出回落趨勢。研調機構IAI數據顯示，全球1至8月份海外電解鋁供應2388萬噸，相較同期減少0.4%。其中歐洲產量下滑較為明顯。

中國中信期貨估算，目前預計全球規模141萬噸，而潛在的減產規模當中仍有40萬噸，而電解鋁廠存在電力敞口，後續需關注歐洲能源問題，是否令供應收緊是否會導致歐洲鋁企關停規模進一步擴大，又再度拉升鋁價上揚。

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核稿編輯：翁世航