拜登擬對俄祭出「禁鋁令」，國際鋁價應聲飆漲，創下單日最大漲幅
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美國將打擊俄羅斯裁員，進而箝制烏俄戰爭的局勢，傳出欲禁止進口俄羅斯鋁，而國際鋁價一度創單日最大漲幅。
近日外媒援引知情人士報導，拜登（Joe Biden）政府將全面禁止進口俄羅斯鋁，可能採取3種途徑，藉此打擊普亭（Vladimir Putin），並牽制俄烏戰爭局勢，受到市場預期效應影響，國際鋁價一度創單日最大漲幅。
禁鋁令影響，鋁期貨創史上單日最大漲幅
《彭博社》12日報導指出，俄烏戰爭爆發時，拜登考慮對俄羅斯的鋁發布禁令，鋁價應聲大漲。消息人士透露，白宮考慮選項有三種，第一是徹底禁止；第二則是提高關稅達到禁令效果；第三是直接制裁俄羅斯生產的金屬俄鋁（Rusal）。
白宮表示，所有選項都會納入考量，但暫時沒有採取行動，至於掌管進出口的美國商務部（USDC）和俄羅斯外交部門則未有回應。意味著鋁價短期內在市場預期下仍會有大波動。
鋁是工業重要原料之一，除了上游民生用品常使用，下游加工應用產業廠商也非常多，包含運輸工具、鋁罐、瓶蓋、管配件、鋁門窗、百葉簾、帷幕牆、散熱片、食品容器、廚具、家具、3C產品殼件和電子鋁箔等。
而鋁製作成合金後，具有質輕、耐低溫、高強度和低成本的特性，常用於航太工業，是機體骨架及外框結構件、螺栓元件和門窗外框等重要原料；此外整架飛機的迎風處主要也是使用此種合金，例如機翼上層外板及縱樑、尾翼、翼肋及機身隔框的加強固定上，除此之外，也常被應用在齒輪和軸、儀表軸及渦輪。
在工業硬需求的支持下，投資人擔憂供應吃緊，全球鋁價應聲大漲。倫敦金屬交易所（LME）鋁期貨一度上漲7.3%，創史上單日最大漲幅紀錄，最後收漲3.1%；美國鋁業（Alcoa）股價盤中一度大漲8.6%，最後收在5.3%。
《新華財經》分析，在當前歐洲能源危機和海外鋁產業鏈供應鏈脆弱性並存的背景下，一旦美國制裁落地，海外鋁市供應缺口難以有效補充，本就脆弱的市場或被進一步擾亂。
俄羅斯是僅次於中國的鋁生產大國，數據顯示，俄羅斯的鋁供應約佔全球的5至6%左右，即使在美國，俄羅斯的鋁也佔據美國鋁進口量的10%左右。
各國開始尋找其他替代品
國信期貨研究諮詢部主管顧馮達介紹告訴《新華財經》，俄鋁禁令或將對全球鋁交易市場產生影響，迫使美國和其他國家的消費者尋找替代金屬。
顧馮達說：「能源危機和供應鏈脆弱性之下，鋁產業的生產和貿易遇到前所未有的挑戰，由於歐美進一步製裁俄羅斯金屬可能擴大區域的供需錯配，國際金屬原材料價格大幅走高，未來有色金屬供需外強內弱的格局。」
另一方面，中信建投期貨有色高級研究員王賢偉也表示，俄羅斯電解鋁產能佔海外供應量的12%上下，去（2021）年銷往美國地區的電解鋁佔其銷量的10%。若美國對其採取制裁，對歐美地區的鋁貿易會造成較大影響，但國際價格的影響可能相對有限。
目前，從產量方面來看，國際電解鋁產量整體呈現出回落趨勢。研調機構IAI數據顯示，全球1至8月份海外電解鋁供應2388萬噸，相較同期減少0.4%。其中歐洲產量下滑較為明顯。
中國中信期貨估算，目前預計全球規模141萬噸，而潛在的減產規模當中仍有40萬噸，而電解鋁廠存在電力敞口，後續需關注歐洲能源問題，是否令供應收緊是否會導致歐洲鋁企關停規模進一步擴大，又再度拉升鋁價上揚。
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核稿編輯：翁世航
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文化科技力，將是臺灣成為文化輸出國的關鍵之一！3題測驗速知你對「未來內容」的認識
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文化科技力將是臺灣成為文化輸出國的關鍵，未來內容的發展，誠如擴增宇宙，此刻正在運算、構築中。臺灣在國際合製上有哪些優勢，在今年的「未來內容展」（Exhibition）又可以體驗到哪些精彩作品？讓我們立刻一探究竟。
你能想像嗎？當你最支持的奧運國手英姿可以用4D掃描技術完美擷取，甚至以NFT方式公益收藏？又或是運用VR與即時互動體驗，成為未來傳頌神話故事或重現歷史記憶的最佳形式？其實只要掌握了文化科技力，未來內容便有無限可能。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」，今年以「擴增宇宙，運算中」為題，匯聚國內外最具代表性的沉浸式體驗作品，並透過故事力策展打造動人體驗來展現內容價值，是了解文化科技應用趨勢、找尋虛實交融體驗新商機的最佳機會。
極需科技創意與內容設計的沉浸式電影，臺灣已獲獎肯定
近年來，儘管在全球疫情的打擊下，文化產業面臨生存挑戰，臺灣卻未因此停下腳步，文策院與民間合作的投資，反而創下文化部開辦文創事業及文化內容投資計畫10年以來的新高，在2021年累積了臺幣10億629萬元的資金活水。（來源）
隨著科技日新月異，利用5G、VR、XR等技術打造的沉浸式娛樂、元宇宙體驗，更是指日可待的新世界文化。臺灣作為電子產業重鎮國，加上多元的文化底蘊、各界資金支持下，可說是具備了發展「未來內容」的絕佳條件。
而力拚文化內容發展，當然少不了影視影劇。尤其結合新媒體科技的電影，將愈來愈講究沉浸式共感的體驗，將內容渲染力發揮得更加淋漓盡致。像是由國家人權博物館委託陳芯宜執導，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝的虛擬實境電影——《無法離開的人》，日前便奪下2022威尼斯國際影展「沉浸式內容競賽（Venice Immersive Competition）」單元最大獎「最佳體驗獎 (Best Experience) 」（來源）
《無法離開的人》這部作品以1950年代白色恐怖為主題，將多位政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，彷彿身歷其境一般，喚起對白色恐怖歷史的共感。
講到「未來內容」，國際一致公認臺灣為亞洲最佳合製夥伴
除了《無法離開的人》獲得大獎肯定之外，2022 年威尼斯國際影展，臺灣也首度獲邀為威尼斯市場展（Venice Production Bridge）的主題國之一，而在出版改編版權市場（Book Adaptation Rights Market）方面，臺灣也是本屆僅有的亞洲參展國。（來源）
雖然臺灣看似在今年成果豐收，國際資金與團隊在亞洲選擇臺灣作為合製夥伴也漸漸形成趨勢，但這絕非是一蹴可及的成就。以 VR 為例，文策院已連續多年推動「沉浸式內容國際合資合製計畫」，2020 年獲選的作品之一，就是法國導演 Nina Barbier 與臺灣新媒體藝術家黃心健的《星砂》（The Starry Sand Beach）。這部作品由法國 Lucid Reality Labs 與臺灣瑞意創科共同製作，該片改編日本神話，並在 VR 中導入即時互動體驗，帶領觀眾走進美麗的星砂海灘，從澎湖群島的七美島、墾丁的星砂灣延伸至日本最南端的竹富島，透過那些海灘上閃著星光的砂粒，來訴說對宇宙的探索和對地球的歷史記憶，更帶入海洋生態之美。
另一部臺法合製的 VR 作品《大師狂想曲：蔡明亮》（Missing Pictures Episode 2: Tsai Ming-liang），則是文策院國際合資計畫 2021 年的獲選作。《大師狂想曲》系列由法國導演克萊蒙．德諾（Clément Deneux）執導、臺灣綺影映畫與法國 ATLAS V 合製。值得一提的是，系列第二章的主角是蔡明亮導演，曾製作 VR 電影《家在蘭若寺》的他，這次在片中轉變為被攝者，娓娓道來影響他電影生涯的童年往事。
未來內容發展培力，文策院資源支持不遺餘力
除了資金挹注、人才媒合、國際推廣之外，為了讓臺灣能在未來內容產業搶先佔有一席之地，文策院也積極引進最新科技設備，協助創作者降低內容產製的門檻與成本。
例如文策院「IP內容實驗室」以法國4DViews容積擷取系統（Volumetric Capture System），建置亞洲第2座、 全球第6座4D建模的虛擬攝影棚。藉由攝影棚內32臺高畫質攝影機拍攝人的動作與外觀，利用電腦演算法建構出人物的虛擬模型，特別適合VR／AR／MR／XR等沉浸式互動應用。像是在今年的「未來內容展」，就能看到這具設備如何以4DViews技術，製作捕捉臺灣運動國手英姿的高擬真NFT。這些「國家級IP」包括奧運空手道銅牌得主文姿云、舉重精靈方莞靈、臺灣蝶王王冠閎等，他們的4D動態的人物模型都可以自由地翻轉欣賞。
從沉浸式娛樂到元宇宙NFT，未來內容不僅範疇廣大，潛力也無可限量，加上資本端支持，以及創作者端與科技端強強聯手，臺灣絕對具有「文化輸出國」的實力。
對文化創意產業、沉浸體驗、與臺灣原創內容發展有興趣的讀者，千萬別錯過由文化內容策進院舉辦的年度盛事「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest （TCCF）」。本屆創意內容大會將於11月3日至13日在松山文創園區登場，包含內容交易市場（Market）、提案大會（Pitching）、國際趨勢論壇（Forum）及創新展演（Innovations）四大區塊。
其中創新展演包含了匯聚國內外全新媒體科技應用作品的「未來內容展」，五感沉浸體驗音樂節目的「跨域舞臺」，以及創意與科技點子激盪的「主題沙龍」，全都對公眾開放自由報名或購票。將臺灣未來內容產業輪廓一次看，探索精彩的沉浸式體驗內容，最新展會消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2022 TCCF 創意內容大會｜未來內容展「擴增宇宙，運算中」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- TCCF創意內容大會-未來內容展
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫