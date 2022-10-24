《青春造反》：暴動小貓Pussy Riot——提倡女權、批判俄羅斯政府與東正教會的龐克搖滾樂團
我們想讓你知道的是
改變世界有時與年齡無關，這本書保證超越你的想像，包括他們的年紀，夢想與行動力！他們很年輕就展現為人類社會奉獻的決心！書中有二十五位主角打破年齡限制，最小4歲、最大26歲，即使年紀小，仍不減他們對其所身處的世界懷抱夢想與改革的行動力，並產生深遠的影響。
文：班雅明・柯諾德勒（Benjamin Knödler）、克莉絲汀・柯諾德勒（Christine Knödler）
「暴動小貓」樂團（Pussy Riot）
提倡女權人士、批判政府與教會的龐克搖滾樂團
「權力並非只掌控在那些居高位的，以及可以指揮載運囚犯交通
工具的人手上，那些能克服恐懼的人就有力量。」
——語出「暴動小貓」樂團成員娜黛緒妲・托洛孔尼柯娃（Nadeschda Tolokonnikowa）
這是一個為言論自由、為女性自由、為藝術自由而戰的故事。這也是一個為反對威權、專制，反對保守的結構，反對權力和權力濫用，以及為反對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）政權而戰的故事。這是一個曾經有許多人共同參與過的故事，而且至今尚未寫下完結篇。
這個故事的主角是三位年輕女性，她們分別是：瑪麗亞・艾裘齊納（Marija Aljochina）、娜黛緒妲・托洛孔尼柯娃，以及潔卡特琳娜・薩穆澤維奇（Jekaterina Samuzewitsch）。
瑪麗亞當時在莫斯科的大學就讀新聞系，並經常參與環保與關懷精神病童的活動。
娜黛緒妲十六歲就進入莫斯科的大學研讀哲學。十八歲時，成為藝術家協會「戰爭」（Krieg）的一員，她也在那裡結識未來的丈夫皮傑特・韋希洛（Pjotr Wersilow）。
而潔卡特琳娜在進入攝影專校前，是在一家軍備公司擔任程式設計工程師。這三人後來都成為關心政治的社運人士和表演藝術家。2011年，她們共同成立了訴求女權、批判教會與政府的龐克搖滾樂團「暴動小貓」。當時俄羅斯的國會大選在即。所有的跡象都顯示，選後普亭將握有更大的權力。這正是這三位年輕女性不樂見的事，也是許多與她們看法相同的俄羅斯音樂家和知識份子無論如何想要阻止的。因為在他們眼中，普亭代表的是走回頭路、反民主、違反人道的政權。
「暴動小貓」這個名稱已經說明一切，無須多言，「暴動小貓」的演出通常是熱鬧、激動、刺耳和充滿叛逆氣息。這個龐克搖滾樂團大約維持在十位女性成員的規模，她們的訴求很多：提升女性權益、讓所有人都得到更好的教育機會、改善衛健福利等。
她們也為性別弱勢族群發這個團體總是在沒有預告的情況下出現在各種不同場合，特別是在那些每天人來人往的地方，比如地鐵站、公車站亭、加油站，或是其他公共場所。她們會突然出現，接著把樂器拿出來，開始唱歌、激烈地跳舞，像一陣難以捉摸的狂風—— 然後， 又消失在人群中。過程中，她們會為自己的演出拍下影片，放到網路上免費供人觀看。
她們的衣著、褲襪和蒙面頭罩都有著極度鮮豔的顏色，令人無法忽視她們的存在，同時也因此可以讓她們把自己的面貌隱蔽起來。這是一種非常強烈的宣告：這群人中，沒有人想因為自己的所作所為而成名。完全相反！這些女性成員想隱姓埋名就是這個團體的特色。
此外，「暴動小貓」想藉此傳達，不要再以外表來批判女性，這也是她們戴上蒙面頭罩的主要原因。戴上蒙面頭罩可不只是為了保護她們的安全。不被人認出真實身分非常重要，因為「暴動小貓」做的藝術嗎？一開始，她們的行動在自己國內確實沒有帶來多大的作用，她們的演出沒有驚天動地的效果。
這情況直到 2012年二月二十一日那天才有了變化。那天，俄羅斯東正教信徒在基督救世主大教堂（Christ-Erlöser-Kathedrale）望彌撒。整座教堂內座無虛席——在穿著黑、灰兩種主色調大衣的人群中，突然混入幾個黃、橘、粉、紅、藍色和綠色的點點。
「暴動小貓」來了！她們迅速移動，像幾道五顏六色的閃電，一會兒在這裡、一會兒又在其他地方冒出來。她們以迅雷不及掩耳的速度架好麥克風，就地以龐克搖滾風格唱出一首改編過的祝禱詞。當時在場的成員包含瑪麗亞、娜黛緒妲和潔卡特琳娜。不過她們沒能多唱幾句。雖然她們把一切很快準備就緒，但是保安部隊來的速度更快。保安部隊的人員出現後，從把幾名女性成員推離麥克風，到把她們拖出教堂，總共只用了四十秒。真是一場不小的風波！不少信徒感到被冒犯，多數信徒卻覺得：真是受夠了！
最後，瑪麗亞、娜黛緒妲和潔卡特琳娜三人因嚴重違反公共秩序必須負起法律上的責任。根據後來的起訴書指稱，她們當時唱的祝禱詞內容是希望聖母瑪利亞驅散普亭。三人駁斥表示：「暴動小貓」是抗議俄羅斯政府與教會走得太近，也更進一步指出，主要是反對普亭和俄羅斯東正教大牧首基里爾一世（Patriarch Kyrill I.）打算推動一項墮胎禁令。基里爾一世則反過來指責該次演出是褻瀆神的行為，並表示，若無悔意就不會得到教會的寬恕。政府方面也想藉此次風波有所作為。
瑪麗亞、娜黛緒妲和潔卡特琳娜三人在法院開庭時，被關在玻璃帷幕箱中的畫面曝光後傳遍世界各地，也嚴重損害了俄羅斯在國際上的聲譽。一時間，支持「暴動小貓」的聲音席捲而來，多位知名流行歌手甚至公開表示聲援。即便如此，三位年輕女性仍然在 2012年8月17日被以「仇視宗教的流氓行為」判處兩年有期徒刑。她們聲請上訴未果，只有潔卡特琳娜在律師的努力下，於同年十月獲改判緩刑。
一些政治人物，比如當時的德國總理梅克爾或時任美國總統的歐巴馬，都批評該次判決不符合比例原則。2013年7月23日，全球有一百位藝術家聯合在一封公開信中，要求釋放遭囚的樂團成員。在獄中的瑪麗亞和娜黛緒妲多次絕食，以抗議獄所和勞教中心裡面的嚴苛處境。因為她們每天必須縫製制服長達17個小時，所以她們藉由這種方式保障自己的權益，同時為所有受刑人爭取更好的待遇。2013年12月，由於一次全國性的特赦，兩人得以免除餘下的三個月刑期，提前獲釋。重獲自由的兩人，依舊不輕易低頭。
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一圖看懂 TCCF未來內容展：內容尬科技，登入「擴增宇宙 運算中」感受沉浸式體驗魅力
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今年「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」即將在11月3日至13日登場，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，一睹融合科技藝術、娛樂運用與時尚體驗的超豐富展會內容。
由文化內容策進院主辦的「創意內容大會Taiwan Creative Content Fest（TCCF）」將在11月3日至13日在松山文創園區登場；其中的重頭戲之一「未來內容展」（Exhibition），今年以「擴增宇宙 運算中」為題，帶領大家從現實世界通往虛擬世界，感受沉浸式體驗、未來娛樂的各種型態與魅力。
當線下活動和群聚因疫情而受到限制，所有娛樂都因此加速開啟了線上新時代，也創生出各種讓人沉浸其中的多元娛樂方式。因此，本次「未來內容展」廣邀19件國內外結合文化科技的前瞻沉浸式體驗作品，開展出「即刻運算中」、「穿越光廊」、「第二人生運算中」、「未來造夢場運算中」、「全知讀者視角區」、「沉浸靈魂之樹」、「未來唱片行」等七大特色展區。
未來內容展透過七大展區的不同核心主題與體驗，帶領觀者一步步從真實世界過渡到虛擬世界，展開精彩的元宇宙之旅，擴增觀者對於未來內容想像的多元與可能性。以下依據未來內容展的展區順序，介紹各展區主題與策展作品。
#01：即刻運算中｜ Instant Processing
此區是展會的第一個主題，也是進入擴增宇宙之前的預備，宛如進入候機室前的外部大廳，是現實世界登入虛擬世界的入口。踏入展區時，彷彿從真實世界的身分轉換到虛擬世界裡的個人帳號，一格格的數位雲裡傳出的聲響，預示觀者即刻登入元宇宙。
展區作品：〈幻影拍照亭〉
#02：穿越光廊｜ Future Processing
此區定義為「連結真實與虛擬的通道」。搭配館外傳來的神秘聲響，以及眼前的聲光視覺效果，象徵那條朝向打破現實與虛擬的路正在運算生成中，彷彿穿越一般進入另個世界。
#03：第二人生運算中｜ Second Life Processing
透過此展區作品，開啟多重宇宙想像的第一步：「身分認同」，在元宇宙裡，每個人都是去中心化，以自我為中心開啟與世界的連結，象徵任何一個在平行時空裡出現的你，都是獨立的個體。
本區借力5G應用、4D容積動態捕捉攝影技術，讓觀者想像「在平行時空裡出現的另一個你」，打破原有身分認同，塑造與真實世界截然不同的虛擬分身，開啟第二人生。
展區作品：〈眾人之光〉、〈Love is the Answer〉
#04：未來造夢場運算中｜ Dreams Processing
歷經身分轉變，再到象徵「場域」翻轉的展區——未來造夢場。此區象徵著元宇宙世界的創作多元，元宇宙的場域建造，不限於AI生成，也可能是由現實街景混合再造。在這裡，觀者能一窺元宇宙場景的多元可能性。
#05：全知讀者視角區｜Immersive Processing
本區展出作品最多，且多為一人體驗形式，需穿戴VR裝置登入元宇宙空間。展場空間由一座座的個人體驗區組成「VR影像部落」。觀者超越時空限制，親身走入超乎現實的虛擬世界，體驗每個創作者想要對你訴說的故事。
展區作品：〈天野喜孝VR美術館〉、〈眼與我〉、〈遺留〉、〈無法離開的人〉、〈紅尾巴〉、〈請神造夢：XR沉浸式演唱會〉、〈永恆聖母院〉
#06：沉浸靈魂之樹｜Interflow Processing
本展區的靈魂之樹，概念取自電影《阿凡達》中納美人膜拜的記憶之樹，象徵著歷史與人類文明存在的原因，是因為你我的共同參與。延續此意念，此展區作品期待帶給觀者的體驗是，無 論是透過5G的異地共演、或是信徒線上參拜抽籤，都是要傳遞「透過觀眾參與、形成社群的方式，共同擴增元宇宙的想像與文化意義」。
展區作品：〈新台潮宮廟元宇宙-北港朝天宮〉、〈無濜〉
#07：未來唱片行 ｜ Meta Processing
請試想，未來的大眾，會用什麼樣的方式享受、消費、體驗音樂與漫畫創作？踏入最後一個展區，這裡與觀者一起放開想像的是，未來內容消費體驗的可能性。在這裡，你會看到音樂、漫畫的創作本質不變，但傳遞給受眾的方式轉變為NFT、消費行為則透過區塊鏈。讀者與樂迷還在，只是用不同的方式認識並支持內容的創作可能。
展出作品：〈Oursong〉、〈0x0 Metaverse〉、〈CCC創作集〉
同場加映：夢遊擴增宇宙｜Web AR Mobile Experience
我們所存在的世界是由多重宇宙組成，而在「未來內容展」中，即可開啟擴增宇宙的大門！延續本屆策展主題「擴增宇宙 運算中 Future Processing」，本展借力Web AR技術打造《夢遊擴增宇宙》體驗，邀請觀眾挖掘這一個由現實登入虛擬世界的入口。
展區裡暗藏擴增宇宙的入口，而手機即是開啟關鍵。首先加入「TCCF未來內容展」的官方帳號，觀展時只要拿出手機拍攝體驗指示物，掃描進入探索每個平行世界的不同驚喜，就能找到登入擴增元宇宙的關鍵線索。
這些驚喜的AR彩蛋貫穿全展、遍及四大展區，包括「穿越光廊、未來造夢場運算中、全知讀者視角區、未來唱片行」；當觀眾湊齊線索，即可開啟最終隱藏版的彩蛋，更將獲得意象不到的擴增宇宙探員認證。
總之，今年的未來內容展精彩可期，邀請觀者一起探索、思考，甚至共同參與創作。今年11月3日至13日止，不妨走一趟松山文創園區2、3號倉庫，一起進到展場裡，打破虛擬與真實的邊界，感受現在進行式的元宇宙發展。
- 2022年11月3日至13日
- 松山文創園區2、3號倉庫
同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/salon