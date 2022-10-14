2022/10/14,
教育

台師大開發學習工具A8M，協助視障生掌握數學公式、應付作業考試

台師大開發學習工具A8M，協助視障生掌握數學公式、應付作業考試
臺師大數學系全盲視障生林立翔示範使用數位學習工具「Access8Math」｜Photo Credit：台師大提供

我們想讓你知道的是

數學概念抽象、講求嚴謹邏輯，符號也特別多，讓視障學生難以只靠點字觸摸來理解意義，學習數學更佳困難。台師大提及，社會普遍刻板印象認為視障生的出路只有按摩，導致視障生容易早早放棄數學。

國立台灣師範大學團隊為視障生開發協助數學學習的工具Access8Math，用來朗讀數學符號及公式，這套工具能夠閱讀特定內容，再輔以摸讀、數學公式排版系統等工具，讓視障生能掌握數理公式、應付作業與考試。

10月15日是國際盲人節，目前全球約有4490萬視障人口，台灣則有約5萬視障人口。2021年的《特殊教育統計年報》顯示，大專以下的視障學生有1268人，這些學生在求學階段多半只能使用點字機，有效的學習輔具非常少。

其中，視障學生學習數學更是困難，台師大指出，數學概念抽象、講求嚴謹邏輯，符號也特別多，讓學生難以只靠點字觸摸來理解意義。

台師大提及，社會普遍刻板印象認為視障生的出路只有按摩，導致視障生容易早早放棄數學。但綜觀歷史，數學家尤拉（Leonhard Euler）及莫林（Bernard Morin）均為全盲，「視障生視覺不方便是既存現實，如何突破視覺的困難，讓視障生能夠讀寫數學，得到與一般生比較接近的學習數學環境？」

因此，台師大高教深耕計畫在台灣視障協會的協助下，由特殊教育學系副教授張千惠率領團隊，應用多模態教學法（multi-modality）的理念，研發符合視障生學習所需的Access8Math （A8M）數位學習工具，以利視障生在學習媒介多元化的情況下學習數學。

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Photo Credit：台師大提供
特殊教育學系副教授張千惠率領團隊，研發符合視障生學習所需的Access8Math （A8M）數位學習工具。

方便視障生讀寫數學的A8M工具，是首創專門朗讀數學符號及公式的軟體，視障學生下載軟體後不需要連結網路，就可以在個人電腦讀寫數學符號。這套軟體操作簡單，學生可以使用螢幕報讀軟體NVDA即時報讀，並配合點字顯示器摸讀，快速了解數學內容。

A8M工具可閱讀特定內容，協助特殊考生測驗調整

張千惠指出，傳統的語音報讀方式只能一次性地報讀整個數學式，且點字符號的呈現方式很複雜。A8M工具能夠分別閱讀特定部分的內容，讓使用者反覆聽讀，再輔以點字顯示器摸讀方式，讓學生掌握數理公式的結構。除了配合報讀功能外，A8M的數學編輯器可以無障礙應用數學公式排版系統LaTex的語法，輸入數學方程式及符號，讓學生應付隨堂作業與考試。

台師大副校長宋曜廷表示，「測驗調整」指的是用特殊的方法或輔具，協助有特殊需求的考生，例如視障或學障，讓他們的能力得以適當發揮，每年台灣參加會考的考生中，約有500到600名學生需要透過語音報讀、點字卷等方式協助考試。張千惠團隊的發明不僅有助於特殊學生發揮能力，對一般課堂或課後學習也都很有幫助。

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核稿編輯：楊士範


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