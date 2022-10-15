TNL+ 2022/10/15,
心理

學生焦慮與倦怠不亞於上班族，美國大學開設「Doing Nothing」課程爆紅

學生焦慮與倦怠不亞於上班族，美國大學開設「Doing Nothing」課程爆紅
Photo Credit: iStock

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多項研究顯示大學生的心理健康狀況面臨挑戰，美國勞倫斯大學的教授決定開設一門教導學生如何「放鬆」的課程，內容包含冥想、散步、制定睡眠計畫等，期望幫助學生建立面對倦怠時對抗壓力的技能，學生只需要遵守三項準則：準時到教室上課、全心參與課堂內容，且不將手機帶進教室。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

美國勞倫斯大學（Lawrence University）日前新開設了一門名為「Doing Nothing」的課，旨在教導學生如何有意識地活在當下，學習與充滿壓力的環境脫節並達到身心靈層面的解脫。該課堂指導教授卡索（Constance Kassor）說明學生只需要遵守三項準則：準時到教室上課、全心參與課堂內容，且不將手機帶進教室。

學生普遍受焦慮困擾，該課程設計廣受歡迎

據《時代雜誌》報導，該課程每週安排來自不同領域的講師，包含邀請心理學教授談論睡眠健康（sleep hygiene）的議題，並介紹相關文獻，說明足夠的睡眠時數與較高的學科成績呈現正相關，藉此促使學生為自己制定健康的睡眠計畫。此外也安排了讓學生外出散步的活動，期間不得使用手機或與他人交談以確保專心致之；其餘也有如太極拳、冥想等幫助放鬆的課程。

指導教授卡索表示，現階段的高等教育體制過於強調將學生訓練成能在工作環境中勝任的角色，同時伴隨著樣樣講求效率的無形壓力；學生們不僅心理健康出現狀況，也同時嚮往提升自己的抗壓性。

該課招收了52位學生，為勞倫斯大學目前最受歡迎的課；卡索認為這是檢視大學生身心狀況的徵兆之一，並發表自己近年來觀察到的現象：大學新生們在剛入學幾週，就明顯表現出對學業成績及畢業後職涯規劃的不確定性與焦慮。雖然無法斷定這些改變與疫情或是社群媒體的盛行有關，但卡索也坦言感受到學生們開始意識到自己需要放慢步調，減少對手機的依賴，這些都是他們該學習的技能。

「他們開始理解自己是無法隨時待命，且無時無刻保持高效率的；而這門課就是『允許』他們適當放鬆一下的存在。」

注意力被科技佔據，看似緊密的人際連結卻令人窒息

綜合《時代雜誌》報導，近年來心理健康已成為大學生的主要隱憂之一，根據今（2022）年6月所發布的一則研究，2020年至2021期間有六成以上的大學生面臨一項或多項心理層面的問題，與2013年相比增加了約50％。

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