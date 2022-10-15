學生焦慮與倦怠不亞於上班族，美國大學開設「Doing Nothing」課程爆紅
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多項研究顯示大學生的心理健康狀況面臨挑戰，美國勞倫斯大學的教授決定開設一門教導學生如何「放鬆」的課程，內容包含冥想、散步、制定睡眠計畫等，期望幫助學生建立面對倦怠時對抗壓力的技能，學生只需要遵守三項準則：準時到教室上課、全心參與課堂內容，且不將手機帶進教室。
文：饒珮琪（Peichi Jao）
美國勞倫斯大學（Lawrence University）日前新開設了一門名為「Doing Nothing」的課，旨在教導學生如何有意識地活在當下，學習與充滿壓力的環境脫節並達到身心靈層面的解脫。該課堂指導教授卡索（Constance Kassor）說明學生只需要遵守三項準則：準時到教室上課、全心參與課堂內容，且不將手機帶進教室。
學生普遍受焦慮困擾，該課程設計廣受歡迎
據《時代雜誌》報導，該課程每週安排來自不同領域的講師，包含邀請心理學教授談論睡眠健康（sleep hygiene）的議題，並介紹相關文獻，說明足夠的睡眠時數與較高的學科成績呈現正相關，藉此促使學生為自己制定健康的睡眠計畫。此外也安排了讓學生外出散步的活動，期間不得使用手機或與他人交談以確保專心致之；其餘也有如太極拳、冥想等幫助放鬆的課程。
指導教授卡索表示，現階段的高等教育體制過於強調將學生訓練成能在工作環境中勝任的角色，同時伴隨著樣樣講求效率的無形壓力；學生們不僅心理健康出現狀況，也同時嚮往提升自己的抗壓性。
該課招收了52位學生，為勞倫斯大學目前最受歡迎的課；卡索認為這是檢視大學生身心狀況的徵兆之一，並發表自己近年來觀察到的現象：大學新生們在剛入學幾週，就明顯表現出對學業成績及畢業後職涯規劃的不確定性與焦慮。雖然無法斷定這些改變與疫情或是社群媒體的盛行有關，但卡索也坦言感受到學生們開始意識到自己需要放慢步調，減少對手機的依賴，這些都是他們該學習的技能。
「他們開始理解自己是無法隨時待命，且無時無刻保持高效率的；而這門課就是『允許』他們適當放鬆一下的存在。」
注意力被科技佔據，看似緊密的人際連結卻令人窒息
綜合《時代雜誌》報導，近年來心理健康已成為大學生的主要隱憂之一，根據今（2022）年6月所發布的一則研究，2020年至2021期間有六成以上的大學生面臨一項或多項心理層面的問題，與2013年相比增加了約50％。
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出發！智慧城市中不可不知的新發現—智慧科技驅動的城市生活服務
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智慧城市的樣貌早已不是電影中遙不可及的想像，但在不同族群與不同生活習慣的情況下，科技是否能發揮價值滿足所有人的需求？透過逾1,200位受訪者調查、90多萬篇新興科技文本中，精煉出390組六大領域關鍵字，並從中勾勒出科技如何賦能民眾的日常生活，究竟有哪些是潛在的需求及服務值得產業關注、不容忽視的發展趨勢？
智慧城鄉以創新服務模式來滿足市民對城市生活的需求，同時引領企業智慧化應用的進程，結合以人為本的發展目標，帶動了產業經濟與社會結構改變，逐步讓科技慢慢滲透民眾的生活中，在不斷地創新與變革之下，讓民眾對城市的轉變更加有感，打造更美好的幸福臺灣。
日常行為大觀察—找出生活痛點，用科技加速擁抱智慧
但在這些年的耕耘下，民眾對智慧城市的應用場景有哪些想法呢？透過網路輿情資料的大數據分析，調查臺灣現行智慧城市的網路趨勢，再針對13-59歲民眾進行抽樣調查，解析民眾對智慧服務的認知、需求及好感度，彙整出智慧城鄉民眾生活應用調查，目的正是希望能藉由調查的過程中，找出民眾實際有感的智慧應用服務，除了能提供產業一個前進的目標，也能梳理出需要進步的領域，持續為智慧城鄉的推展努力。
在日常城市生活中的觀光零售、線上農產、交通運輸、市政服務、教育學習及健康照護等六大領域的應用服務，綜合各項指標觀察到，疫情確實成了民眾生活轉變的催化劑，加速了對智慧科技的依賴，以滿足新常態生活下的需求。
從智慧城鄉民眾生活應用調查中發現，民眾在六大生活領域內仍有許多日常需求。以觀光零售而言，民眾認為網購缺乏比價資訊及旅遊時資訊蒐集不易，分別達66.7%與63.3%；在線上農產的部分，有66.3%的民眾對於線上購買生鮮蔬果的品質仍有疑慮；而在交通運輸上，最讓民眾煩惱的就是找不到停車位的問題，高達66%。
另外像市政服務的部分，覺得臨櫃市政程序繁瑣達58%、卡片與票證難整合達57.1%；因應疫情而轉型的線上教育模式，民眾認為缺乏統一學習入口網的比例達56.1%；在健康方面，對於高齡長輩長照人力短缺的問題有50.5%的民眾感到憂心，另外需要長期監測生理數值卻無法堅持配戴穿戴式裝置的比例達44.9%。
這些受到疫情影響，及早已隱藏在日常生活中許久的生活麻煩，都可做為未來智慧城鄉提供發展智慧服務的參考依據。而智慧城鄉將跳出傳統框架，結合民眾及產業的困擾，催生出更多符合需求的智慧服務解決方案，創造更多生活與科技的互動價值。
六大熱門服務正在蔓延中，疫情後你的新常態是哪一種？
從2020年Covid-19疫情爆發後，觀察到六大熱門服務正逐步擴散到民眾的日常生活之中，依據使用率的高低順序分別為無接觸服務、城市資訊整合、即時路況、線上教育平台、健康量測站以及一站式線上旅遊平台。
一、無接觸服務
因疫情大大改變民眾的生活習慣，無接觸服務是本次調查中最普及的一項，整體使用率達到69.3%，包括透過AI影像方式建置結帳系統，不僅無接觸、還能大幅提升結帳效率避免大排長龍。進一步調查可以發現，行動支付更是無接觸服務中最主要的使用項目、整體使用比例高達7成，而會員紅利與獎品兌換等服務內容更能提升無接觸服務的附加價值，吸引民眾的使用意願。
二、城市資訊整合
在城市中的疫情、水情、交通、空氣品質及公共設施使用等生活資訊，有高達56.7％的民眾相當關心。而將城市相關資訊整合為清晰易懂的城市儀表板後，不僅可以讓民眾更了解城市及生活周遭的現況，也能讓政府機關思考城市進步的執行方向。針對民眾辦理市政服務時，常因為臨櫃手續繁瑣而困擾，有將近7成民眾希望能提供24小時線上資訊整合的服務系統，包含資訊搜尋、服務預約或線上諮詢等服務，減少臨櫃作業影響的操作成本及等候時間。
三、即時路況
尖峰時刻的通勤問題常令許多人深感頭痛，有50.9％的民眾在出門上學、上班或辦理事務時，會使用即時路況與最佳路徑導航的交通服務，結合即時資料庫與AI人工智慧進行時段、路況及車速等的數據分析，提供通勤人士最佳的交通選擇，不僅可以解決道路壅塞、提升效率外，也能減少因塞在車陣中產生的空污危害。
四、線上教育平台
在疫情衝擊下，線上教育平台的整體使用比例達到 46.4％，其中約有4成以學校正規教育遠距課程（含國中小、高中職、大專院校以上）為主要使用項目。而其次的語言線上學習課程及專業技能課程（如數位繪圖、程式語言等）也相當熱門，使用比例都高達3成5以上。線上教育的崛起，顯示出民眾的接受度逐漸提高，且有越來越多主題的課程轉移至線上教學模式，消弭因時間、距離及資源而受限制的民眾，提供更多學習的機會。
五、健康量測站
健康意識的抬頭，民眾逐漸認知培養自主健康管理的重要性，由於地區偏遠醫療資源不足、家中沒有健康量測設備，或是量測站有提供獎勵（含獎品、紅利、優惠券等）因素，讓健康量測站服務的整體使用率達到44.5％。以社區為服務場域的自助健康量測站，結合衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等據點，提供生理健康量測、遠距諮詢及健康紀錄雲端數據化等功能。透過這樣的方式，不僅能解決醫療資源不均的問題，更能串聯核心醫院與基層診所打造健康共同服務網。
六、一站式線上旅遊平台
現在因資訊爆炸，民眾對於網路上爆炸的旅行、景點、住宿或美食等各項資訊難以選擇，而有41.1％的民眾喜愛在一站式線上旅遊平台進行票券訂購。線上旅遊平台不僅能綜整其他旅客的訂購經驗，整理成排行榜或評分等級以供參考，也能依據旅客的使用習慣提供行程建議，方便旅客可以一次解決行程中交通、景點、住宿及美食等的各種所需。
市民卡整合多項民生所需功能，成最具話題性的智慧服務
另一項有趣的發現，是疫情後民眾對於市民卡的使用成長了206%，可說是另類的無接觸商機延伸。在虛實整合的趨勢下，一卡在手的狀況逐漸轉往手機移動，市民卡在轉型為線上虛擬市民卡後，整合多項民生所需功能，讓民眾只要透過市民卡就能通行無阻，因此成了時下最熱門的智慧服務。包括臺北市、桃園市及臺中市等行政區，都推出在地市民卡，特別在疫情嚴峻時刻，整合各種不同用途的市民卡，透過感應或掃描方式就能享受各項生活的便利，不只是體現了零接觸的新常態生活，更能藉由數位足跡的蒐集，強化未來使用者的生活體驗，讓智慧科技從小地方中逐步滲透。
可預見未來民眾的生活將與資通訊科技更加緊密，而藉由市民卡的發行不只能強化民眾對在地的認同感，也能透過市民卡串聯的各項服務，讓民眾享受更便利的後疫情生活。
遠距醫療成長幅度快速，為高潛力發展服務
疫情不只催生了新型態的智慧服務，也讓不少具有隱性潛力的智慧應用大放異彩。透過調查發現民眾對於遠距健康照護的接受度與需求度逐漸提高，也讓遠距看診成為未來最具有發展潛力的智慧服務。雖然目前遠距醫療的整體使用率並不高，但民眾在使用後，對於問診效率、操作方便及症狀判斷的評價都感到相當滿意，也讓人對於未來智慧醫療的普及與應用感到更佳的期待。
臺灣遠距醫療的發展，在法規、遠距醫療工具及藥品配送的限制下而受到阻礙，但在Covid-19疫情的強勢襲擊下，也讓眾人逐漸意識到遠距醫療的迫切。雖然建立遠距醫療生態系還有許多必須調整及開放的，但目前已經針對弱勢、獨居、行動不便、離島及偏遠地區的民眾進行智慧服務的應用，期待能解決數位落差，讓每個人都透過智慧健康服務擁有更多保障。
在政府及智慧服務廠商的共同努力下，「普及智慧城鄉生活應用計畫」會持續針對民眾生活需求提供更全面的解決方案，也將繼續觀察並尋找民眾有感的生活方向，作為未來的發展目標，期待能加速國內智慧服務的生活應用，讓科技逐步翻轉你我的生活場景。
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