刑事訴訟法侵入性採尿規定違憲，2年內相關機關需完成修法

憲法法庭今（14）日作出111年憲判字第16號判決，認為《刑事訴訟法》第205-2條規定牴觸憲法，司法警察官依法強制採尿的行為，不符合憲法正當法律程序原則，也牴觸憲法第22條保障資訊隱私權及免於身心受傷害之身體權的原則，相關機關也應在2年內完成修法。

釋憲案聲請人遭警方強制導尿驗毒，二審法官認有違憲爭議聲請解釋

該起釋憲案的緣起是2012年的一起案件。2011年，陳姓男子因為曾經使用毒品，而正接受檢方的緩起訴處分。在隔年3月，陳姓男子的妻子因懷疑丈夫吸毒，而前往派出所報案。員警接獲通知後前往陳男住處搜索，並找到內有殘渣的毒品吸食器，因此以現行犯的身份逮捕陳姓男子。

不過，由於陳姓男子全盤否認犯行，也拒絕員警採尿。因而，警方在請示檢察官後，認為由於陳姓男子有毒品前科，得以依照毒品危害防制法第11條規定進行強制採尿。因此將陳男押到醫院綑綁，由醫生進行強制導尿後將尿液檢體送驗，結果呈現安非他命及甲基安非他命陽性反應。

對此，檢方提起公訴並聲請簡易判決處刑，一審新北地院簡易庭判處有期徒刑5個月、得易科罰金。

不過，男子也對此提出上訴，而承辦二審的新北地院合議庭認為，強制導尿屬於高度侵犯人身的處分，並且在這個案子中，警方也並沒有在拿到檢察官或法官的許可書下就進行強制導尿，有違憲爭議，因此停止訴訟程序並在2014年9月聲請大法官解釋。而憲法法庭今日對本案所涉及的法條《刑事訴訟法》第205條之2規定做成111憲判字第16號判決，並宣告違憲。

刑事訴訟法侵入性採尿方式違憲，相關機關2年內應完成修法

根據憲法法庭判決，《刑事訴訟法》第205條之2規定「檢察事務官、司法警察官或司法警察因調查犯罪情形及蒐集證據之必要，對於經拘提或逮捕到案之犯罪嫌疑人或被告，得違反犯罪嫌疑人或被告之意思，採取其指紋、掌紋、腳印，予以照相、測量身高或類似之行為；有相當理由認為採取毛髮、唾液、尿液、聲調或吐氣得作為犯罪之證據時，並得採取之。」

憲法法庭指出，目前依規定所涉及的採尿取證行為，是為了取得犯罪的證據，是對身體採樣的身體檢查處分。同時，採尿方式也可分為侵入性與非侵入性方式2大類。

憲法法庭表示，就取得受採尿者的尿液作為犯罪證據而言，雖然對受採尿者的資訊隱私權侵害程度沒有本質的不同，但以侵入性的方式進行採尿，是以器具侵入受採尿者的身體私密部位採集尿液，嚴重侵害隱私權，且可能造成精神上的屈辱及心理創傷。

憲法法庭認為，刑事訴訟法有關強制採尿的規定違憲，不僅嚴重侵害受採尿者免於身心傷害的身體權，顯然也並不符合憲法正當法律程序原則的要求。因此，且自判決公告當天的2年內，相關機關需要完成修法，而此判決公告前已採取尿液而尚未終結的案件，則依現行規定辦理。

此外，完成修法前，檢察事務官、司法警察官或司法警察依刑事訴訟法第205條之2規定以「非侵入性」方式採取尿液，同時也需要報請檢察官核發「鑑定許可書」後才能執行；情況急迫時，可以依該規定以非侵入性方式採取尿液，但應於採尿後24小時內陳報該管檢察官許可；檢察官認為不應准許者，應於3日內撤銷；受採尿者得於受採取尿液後10日內，聲請該管法院撤銷。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：楊士範