刑事訴訟法侵入性採尿規定違憲，2年內相關機關需完成修法
我們想讓你知道的是
憲法法庭認為，刑事訴訟法有關強制採尿的規定違憲，不僅嚴重侵害受採尿者免於身心傷害的身體權，顯然也並不符合憲法正當法律程序原則的要求。因此，且自判決公告當天的2年內，相關機關需要完成修法，而此判決公告前已採取尿液而尚未終結的案件，則依現行規定辦理。
憲法法庭今（14）日作出111年憲判字第16號判決，認為《刑事訴訟法》第205-2條規定牴觸憲法，司法警察官依法強制採尿的行為，不符合憲法正當法律程序原則，也牴觸憲法第22條保障資訊隱私權及免於身心受傷害之身體權的原則，相關機關也應在2年內完成修法。
釋憲案聲請人遭警方強制導尿驗毒，二審法官認有違憲爭議聲請解釋
該起釋憲案的緣起是2012年的一起案件。2011年，陳姓男子因為曾經使用毒品，而正接受檢方的緩起訴處分。在隔年3月，陳姓男子的妻子因懷疑丈夫吸毒，而前往派出所報案。員警接獲通知後前往陳男住處搜索，並找到內有殘渣的毒品吸食器，因此以現行犯的身份逮捕陳姓男子。
不過，由於陳姓男子全盤否認犯行，也拒絕員警採尿。因而，警方在請示檢察官後，認為由於陳姓男子有毒品前科，得以依照毒品危害防制法第11條規定進行強制採尿。因此將陳男押到醫院綑綁，由醫生進行強制導尿後將尿液檢體送驗，結果呈現安非他命及甲基安非他命陽性反應。
對此，檢方提起公訴並聲請簡易判決處刑，一審新北地院簡易庭判處有期徒刑5個月、得易科罰金。
不過，男子也對此提出上訴，而承辦二審的新北地院合議庭認為，強制導尿屬於高度侵犯人身的處分，並且在這個案子中，警方也並沒有在拿到檢察官或法官的許可書下就進行強制導尿，有違憲爭議，因此停止訴訟程序並在2014年9月聲請大法官解釋。而憲法法庭今日對本案所涉及的法條《刑事訴訟法》第205條之2規定做成111憲判字第16號判決，並宣告違憲。
刑事訴訟法侵入性採尿方式違憲，相關機關2年內應完成修法
根據憲法法庭判決，《刑事訴訟法》第205條之2規定「檢察事務官、司法警察官或司法警察因調查犯罪情形及蒐集證據之必要，對於經拘提或逮捕到案之犯罪嫌疑人或被告，得違反犯罪嫌疑人或被告之意思，採取其指紋、掌紋、腳印，予以照相、測量身高或類似之行為；有相當理由認為採取毛髮、唾液、尿液、聲調或吐氣得作為犯罪之證據時，並得採取之。」
憲法法庭指出，目前依規定所涉及的採尿取證行為，是為了取得犯罪的證據，是對身體採樣的身體檢查處分。同時，採尿方式也可分為侵入性與非侵入性方式2大類。
憲法法庭表示，就取得受採尿者的尿液作為犯罪證據而言，雖然對受採尿者的資訊隱私權侵害程度沒有本質的不同，但以侵入性的方式進行採尿，是以器具侵入受採尿者的身體私密部位採集尿液，嚴重侵害隱私權，且可能造成精神上的屈辱及心理創傷。
憲法法庭認為，刑事訴訟法有關強制採尿的規定違憲，不僅嚴重侵害受採尿者免於身心傷害的身體權，顯然也並不符合憲法正當法律程序原則的要求。因此，且自判決公告當天的2年內，相關機關需要完成修法，而此判決公告前已採取尿液而尚未終結的案件，則依現行規定辦理。
此外，完成修法前，檢察事務官、司法警察官或司法警察依刑事訴訟法第205條之2規定以「非侵入性」方式採取尿液，同時也需要報請檢察官核發「鑑定許可書」後才能執行；情況急迫時，可以依該規定以非侵入性方式採取尿液，但應於採尿後24小時內陳報該管檢察官許可；檢察官認為不應准許者，應於3日內撤銷；受採尿者得於受採取尿液後10日內，聲請該管法院撤銷。
新聞來源
延伸閱讀
- 釋憲進入新時代：除了人民可以提「個案」釋憲外，一張表看懂《憲法訴訟法》改了什麼
- 健保資料庫釋憲案部分違憲，欠缺監督機制及當事人無「資料停止使用權」3年內須修法
- 在立法院推動「修憲」的同時，也該做好高門檻「釋憲」的準備
責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：楊士範
Tags：
從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
我們想讓你知道的是
「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
國科會科技辦公室 廣告