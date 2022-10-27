局部動員令迎來俄國逃亡潮：拒絕「為國當兵」，你有哪些道德合法性？
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9月底，基於俄國在烏克蘭戰場上的連連失利，普亭開始發動局部動員令，要求召集30萬人繼續投入戰場，引發國內一片混亂。許多不願上戰場的人開始逃離邊境、破壞徵兵單位。但良心可以作為拒絕徵兵的理由嗎？歷史上曾出現過的「良心拒服兵役者」嗎？
文： 杳三
俄烏戰爭爆發已逾200日，烏軍在西方國家的軍援下奮戰，戰事未如俄軍所料速戰速決，反而更如泥牛入海，成為曠日持續的消耗戰。據聯合國難民公署統計，自俄軍入侵後已有多達1300萬烏克蘭人逃往波蘭、羅馬尼亞、匈牙利和斯洛伐克等鄰國，但逃亡潮不單在被入侵的國家上演，近日就連入侵國也有相同現象。
俄羅斯總統普亭在9月21日宣佈軍事動員令，並徵召30萬人服役後，不少國民為逃避徵兵令，紛紛離開家園暫避風頭。
有人選擇以陸路方式逃往格魯吉亞、愛沙尼亞和芬蘭等鄰國，邊境附近的公路可見長達數里的車龍，有人則以空路逃到塞爾維亞與阿拉伯地區。同時，俄羅斯各大城市亦見反徵兵的遊行示威，更有人在西伯利亞的徵兵處向官員開槍，以及縱火燒燬徵兵辦公室。
不論俄人千方百計逃避兵役的因由何來，他們逃亡該有反問自己為何國家「送頭」，上陣支援和殺敵。畢竟，自我保全乃是所有動物的最大本能。
馬克思曾形容「暴力是歷史的助產士」，儘管歷史看似是線性發展，戰爭形式隨着社會組織和科技發展如今已不日而語，然而戰爭又在歷史循環地爆發，只要哪裏有戰爭，那裏就有需要徵兵。
逃避兵役是古今中外屢見不鮮的現象。在政治文化層面上，雖然服兵役已被定義為象徵愛國主義的行為，但我們又能不能以良心作為依據，拒絕為國家上陣殺敵呢？
徵兵如何成為現代國家的要求
徵兵的定義，是一政權強制要求其國民在武裝部隊登記和服役。這種保衞家園的手段是古今中外不同政體少數的共有制度。
雖然古代的徵兵制度至少可以追溯到公元前27世紀的古埃及王國，但除非是全面戰爭時期，否則徵兵的對象都附有特定年齡、身體條件，甚或社會階層，以作為篩選準則，而且軍隊的組織目的亦不限於作戰，部分亦涉及經濟生產活動。
例如，在中華地區唐朝前期的「府兵制」中，朝廷規定20至60歲者需納入徵兵人口，府兵亦獲官府授田耕種，在非戰爭時期需要學習戰陣之餘，亦要負起務農自足的責任。
不過，法國大革命催生出現代民族國家的雛形後，徵兵方式亦越發平等和專門化。雅各賓派於1793年掌權後頒佈徵兵令（levée en masse），將所有年紀18至25的未婚男子納入名單之內，而拿破崙在1803年稱帝后，亦借鏡於此，推出第一個全國性的徵兵制度。
1807年至1813年間，普魯士受拿破崙戰爭的威脅，根據「普遍服務原則」（principle of universal service）制定徵兵制度，最終成為現代國家的制度典範。
普遍徵兵制度的最大缺點，是其帶來的沉重財政壓力：國家難以長久地負擔大批不用從事經濟生產活動的人口，而軍隊亦無法吸收所有合資格的國民。
但普魯士在後拿破崙時期堅持沿用此係統，並在1870年普法戰爭爆發時，藉着龐大的兵源，擊敗以小型常規專業軍隊為主的法國，建立起統一的德意志帝國，某程度上亦是播下第一次世界大戰的種子。
強制徵兵制度的普及，與上述現代民族國家的崛起、成為各地仿效的主流社會組織形式的過程，有密切的關係。
首先，法國大革命打破了傳統以神職人員、貴族和平民的階級結構和藩籬，即使當時仍有富人靠支付税項逃避兵役，但在人人平等的理念下，保衞國家的政治責任亦漸見平均地分配到每個國民的肩膀上。
其次，民族國家作為整合分散封建、地方力量的組織，其掌控的領土愈大，軍事上便需要數量更龐大的軍隊守護國土，還需要更中央集權化的統一指揮鏈，確保命令由上以下貫切始終，部隊應變迅速。
「良心拒服兵役者」作為一種現代公民運動
俗語説「你有張良計，我有過牆梯」，當代所稱的「良心拒服兵役者」（conscientious objector）其實不止是當代的現象。
良心拒服兵役者，意指反對攜帶武器，或反對任何類型的軍事訓練和兵役的人，故此他們會拒絕接受任何強制徵兵程序。儘管所有反對者都是本著「良心」之名，但信仰理據則有不同的宗教、哲學或政治原因。
自基督教時代開展，出於良心拒服兵役就一直存在，而且大多都因為宗教派系的經文解讀。當中帶有濃烈和平主義色彩的教派，有如16世紀歐洲各地的門諾派（Mennonites）、17世紀英國的貴格會（Quakers），以及18世紀俄羅斯的弟兄教會（Brethren）和杜霍堡人（Doukhobors）等。
縱觀歷史，當權者通常對良心拒服兵役者不表同情，反而更視之為違法行為處置，但亦有少數特例，如普魯士在19世紀曾豁免門諾派教徒的兵役，容許他們以支付軍税，作為補償。
20世紀迎來了人類發動戰爭的狂潮，但也是個體從權威和集體解放的年代。
1917年4月，美國向同盟國宣戰後，國會頒佈法例要求所有21至30歲的男子必須登記徵兵冊，並授權行政部門決定具體徵召條件。很快，良心拒服兵役者成為爭議之一，反對者基於憲法上訴。
在統稱為＂Arver v. United States＂的案件中，最高法院的法官一致裁定上訴人敗訴，而首席大法官懷特（Edward White）在判決書寫道，美國憲法第一條授權國會「召集和支持軍隊的權力」，因此新法並無違憲。
然而判決只能止住一時的反對聲音，未能為拒服兵役的爭議畫上句號，反而半世紀後的越戰時期成為公民抗命的主要手段。1960至70年代，美國因越戰陷入泥淖，戰爭越發惹來反感，大量國民反對戰爭，並以良心的名義抵制兵役，迫使政府提出不少訴訟。
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Google Cloud台灣響應Next 2022全球年度大會，量身打造在地月系列活動
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