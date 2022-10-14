普亭反擊歐美制裁禁止紙漿原料樺木出口，恐掀起全球「衛生紙之亂」

《彭博社》報導指出，普亭（Vladímir Putin，港譯「普京」）為了報復歐美各國的制裁，近日俄羅斯禁止紙漿重要原樺木出口。年初至今已有約80萬至120萬噸紙漿從市場消失，紙漿價格上漲了約45%，如今又受到禁止樺木出口影響，國際衛生紙將再釀漲價潮。

普亭宣布禁止出口樺木，衛生紙將漲

根據歐盟統計局數據顯示，歐洲紙漿生產大國芬蘭、瑞典大量使用樺木所製作而成的紙漿，約有10%的供應來自俄羅斯。俄烏戰爭持續僵持，早在戰爭爆發初，普亭宣佈在今（2022）年3月禁止出口相關木材，截至今日已有80萬至120萬噸紙漿將從市場上消失。

受到大環境影響，紙漿供給下降，能源成本日益上升，今年紙漿價格已經上漲了約45%，如今再受到禁止樺木出口打擊。《彭博社》報導，衛生紙業者利潤被壓縮，逼得衛生紙製造商改使用長纖維原料，卻間接開發另一塊原料市場，像是竹子，而竹子製造的衛生紙除了更便宜，還可能因為技術改良，讓紙張變得更柔順。

不過，目前樺木還是在紙漿中佔有一席之地，其用途廣泛，生長於寒帶，也因此衛生紙加入樺木後，紙張柔軟度獲得民眾喜愛；

樺木還有防潮、耐蟲害，還有硬度高、堅固的特性。經常被用來製造音箱、遊艇與棒球棒，或是用在高級的室內裝修上。隨俄羅斯禁令出口擴大，各類家具也將水漲船高。

春天生長在德國的白樺樹，是許多家具、民生用品的重要原料。

此外，造紙業的上游為紙漿製造業，其主要原料紙漿與廢紙、木質纖維、蔗渣、木片等；經過備漿系統與散漿系統後製成紙漿或廢紙漿，本次樺樹缺口預計將在歐美紙業上游造成打擊。

西班牙國際銀行研究分析師Rafael Barcellos告訴《彭博社》，紙漿市場在明（2023）年下半年前均維持供應緊俏，只有在智利和烏拉圭新興建的工廠出貨後，紙漿價格才會逐漸下降。

此外，芬蘭紙張生產商Stora Enso表示，來自俄羅斯的樹木資源減少，已迫使該公司改變配方，嘗試使用不同長纖維的紙漿原料。但目前的紙漿恐怕讓衛生紙的柔軟度下降、厚度變薄，而且會提高衛生紙價格。

雖然俄羅斯出口受阻，全球仍有其他的供應商，例如北美洲的美國與加拿大，還有東亞的中國、日本地區，然後近年來澳洲與巴西也有頗具規模的造紙及製漿產業。各大造紙商正想辦法調整供應鏈。

Photo Credit：AP / 達志影像 德國紙漿製造商Rosenthal近年收到各類紙品短缺影響，訂單大幅上升。

至於台灣方面，根據華南投顧報告指出，目前中國為世界最大生產國，其年產能已超過1億公噸，而台灣也有紙漿出口，排名全球是第20名。近年台灣各類的紙品總產量高達450萬噸以上，消費量高達490萬噸以上，紙品人均量與世界各國相比都屬高水準。

根據造紙公會發布報告指出，台灣紙漿進口來源國前3大為智利、巴西和加拿大，近日重心移往中國。根據統計，這兩年受到疫情、供應鏈問題影響，中國紙漿價格2022年迄今漲40%，短纖紙漿價格5月創下新高來到每噸1196美元，長纖紙漿則衝破每噸1300美元大關，未來可望在供應鏈穩定後價格可以下修。

最後，全球最大紙漿製造商Suzano也警示，受地緣政治影響，國際紙漿短缺的問題越來越嚴重，估計會再次推高紙漿的價格，由於紙漿是製造包裝、尿布和衛生紙的重要原料，加上新產能疲弱，預料2022年下半年，國際紙漿還會再有一波價格調漲。

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核稿編輯：翁世航