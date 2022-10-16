用Georg Jensen純銀餐具裝超市馬鈴薯沙拉，丹麥人請吃飯這樣展現他們的「B格」
我們想讓你知道的是
有次，一位丹麥金髮鄰居過生日請吃飯，親自送請帖上門，我一看她身穿Moncler羽絨服，腳蹬Valentino卯釘靴，心想這次大概終於有牛排或海鮮吃，就興沖沖買好禮物去了。沒想到一坐下，我頓時虎軀一震。
文：黃照靜（一九八零年代出生於中國重慶，現居北歐）
話說，大部分丹麥人在飲食男女方面的羞恥心是很經不起推敲的。在吃喝方面，有好的陽光，有幾瓶精釀啤酒，坐在私家遊艇甲板上或者公共碼頭邊聊聊天，就夠他歡樂一陣了。在男女關係方面也很不嚴肅，離婚率多年來接近百分之五十，處處可見梅開二度。
北歐神話裡面，根據同為神祇的Loki的指控，女神Freyja（春神）的貞操觀也很有問題，一會跟凡人Óttar混在一起，一會獻身給四個侏儒換珠寶，甚至和自己的哥哥也有一腿，在亞洲人看來基本就是「破鞋」。
「食色性也」的輕重緩急在這裡顯然不成立。用一兩百美元一個盤子的皇家哥本哈根藍瓷（Royal Copenhagen）餐具請客人吃漢堡包或烤香腸這種事情，丹麥人是一定幹得出來的。雖然我總是吃得惴惴不安，主人自己絕對是毫無愧色的。他不會不好意思，不好意思的是你。
能如此手筆的人，無論男女，當然也都是逼中之逼，沒一個省油的燈。
我讓丹麥人請吃飯的經驗
有次，一位丹麥金髮大波妹鄰居過生日請吃飯，親自送請帖上門，我一看她身穿Moncler羽絨服，腳蹬Valentino卯釘靴，肩背Louis Vuitton的長青款Neverfull，手上一塊Rolex 36mm玫瑰金Datejust，心想這次大概終於有牛排或海鮮吃，就興沖沖買好禮物去了。
一坐下，一看周遭的客人都坐在Piet Hein的Super-Elliptical餐桌邊，人人平等的屁股安放在出自Arne Jacobsen之手的螞蟻餐椅上，安詳地沐浴在直徑60釐米的Louis Poulsen品牌的古銅色PH Artichoke吊燈的和煦燈光下，一本正經地拿著古董Georg Jensen純銀餐具，叉著皇家哥本哈根藍瓷上那幾片楚楚動人的有機生菜葉子；旁邊擺了幾張皺巴巴的全麥墨西哥捲餅、一盤超市裡買來的慘白醬馬鈴薯沙拉、一碗加了幾片百里香葉子的現摘現切草莓；再端起Lyngby牌當季新品彩色玻璃杯，入口的是一清二白如假包換自來水。
頓時虎軀一震。
無奈形勢比人強，如果我是在四川這種炒花生胡豆都免費的地方，肯定立馬起身拂袖而去；眼下則只好按捺胃酸，加入最幸福國度裡談笑風生的行列，發自空腹地讚揚下瓷器的版本。起碼哥本哈根皇家藍瓷的歷代版本都掃描上網了，比我們宋遼金元那些死無對証的黑白大花酒罐子運氣要好得多。
這還只是前戲。用餐完畢，步入洗手間，洗手台上方一幅Michael Kvium原作，尺寸不大，目測在二手市場四五千美金左右，畫中一個嬰兒四腳朝天正側臉對著我翻白眼；Urban Chic UC09型馬桶旁放的是三百塊一個的Zone品牌春天綠色奢華馬桶刷。再一按八百塊一個的Vipp 9W款皂液瓶，擠出來的是從平價超市Netto買來的波蘭產價廉物美的沒牌洗手液，頓時無名火起，一千匹草泥馬從心中飄過。
此仇不報非君子，牛頭必須對上馬嘴。有機會一定要請這位碧池坐二十小時SAS商務艙去吃龍泉瓷裝的滿洲牌驢肉火燒，先在鈞窯筆筒裡用陳年桂花水洗個手，再喝兩杯景泰藍杯盛的紅星二鍋頭當開胃酒；小菜可以有，驢打滾對這丫頭來說太高級了，就四川泡蘿蔔五吃吧，加油鹽醬醋芝麻醬各一裝小碟，容器一律道光粉彩；主菜慈禧牌驢肉火燒管飽；甜點是現磨有機芥茉醬加野蜂蜜及山西面疙瘩，三種原料分開裝，蘇州揚州福州漆盒子各一，直至感人至深、涕泗橫流。
咖啡時間，得上水煮燻嶺南荔枝皮兑重慶老鷹茶，背景音樂循環播放大悲咒；室內裝修當然要的，傅抱石就免了，最好曾梵志或岳敏君的一比一複製品，比如那幅紅領巾排排坐，拍賣價格1.8億港元的「最後的晚餐」，到宋莊隨便找個農民畫家的小舅子臨摹下就行了；餐後節目刮痧排毒，用的必須是當年艾未未摔碎後又給磨圓的秦磚漢瓦；末了，哥本哈根皇家藍瓷是一定要出場的，就是我家八哥表演唱歌的時候，放鳥籠裡喂水的那個一百歐元款復古expresso杯，底下的那個saucer拿來接鳥屎正好。
總之，下次哪位大大如有什麼軍機要是非得請丹麥人吃飯，就不用釣魚台或青瓦台級別師傅出台了，這種粗活還是我來吧。
「如果你喜歡可怕的地方，我再推薦丹麥不過了」
我必須不負責任地說，那頓漢堡當然不能代表所有丹麥人的德性，也有許多慷慨待客的丹麥人，甚至有時在披薩餅店，有丹麥的藍領工人看我是外國人，還熱情招待我免費喝汽水。人越有錢越摳門，在哪都一樣。
但那頓飯確實可以代表相當數量丹麥人裝逼的初級階段。這部分人堪為薩特所說的「自欺」的模範生。這也不能全怪他們，裝逼的基礎設施擺在那裡，完善又具體而微，不用白不用。誰叫他們有本事將自家的設計產業保護得如此之好呢。當然高級階段的裝逼又是別種意境，留著以後再說。
怨不得我的偶像，早年行文厚道的英國作家奈保爾（V.S. Naipaul），到了丹麥也變得刻薄起來。1967年，他在給同為作家的Paul Theroux的信中寫道：
如果你喜歡可怕的地方，我再推薦丹麥不過了。沒人挨餓，每個人住在漂亮的小房子裡。但是沒有富人，沒人有機會過奢華的生活，每個人都很抑鬱。每個人都住在他們那井井有條的小格子裡面，擺著他們的丹麥傢俱和他們可愛的燈具，沒有這些玩意他們就會發瘋。
If you are interested in horrible places, I can recommend Denmark. No one starves. Everyone lives in small, pretty houses. But no one is rich, no one has a chance to a life in luxury, and everyone is depressed. Everyone lives in their small well-organised cells with their Danish furniture and their lovely lamps, without which they would go mad.
～To a Young Writer, P.S. Naipaul, The New Yorker, June 26, 1995 P. 144
Paul Theroux顯然受了刺激，接到此信次年，在寫完那部講述非洲大陸上一位被占盡便宜的中國生意人的小說Fong and the Indians（1968）之後，便接受了時任新加坡國立大學英語系主任的D.J. Enright的邀請，偕妻子去吃童叟無欺的星洲炒米粉了。開涮完華人還要吃華飯，這叫做得了便宜還賣乖，所以我看見Peace Corps那幫人就手癢，沒錢還敢滿世界裝B的也就他們了。
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線上直播論壇：以跨域創新生態系驅動循環經濟，10/14和你一同搶攻綠色商機
我們想讓你知道的是
關鍵評論網將於10月14日辦理「循環綠色經濟大商機」線上直播論壇，作為「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」之前導活動，本場以2位循環綠色經濟的經驗談，探索更多綠色商機應用發展的可能性。
近幾年在科技、經濟發展以及環境的多元衝擊下，傳統商業經營模式出現了結構性變革，為了因應各產業的轉變，企業重新對焦各分眾族群需求，甚至在不同生態系之間，透過跨域合作或需求重組，滿足或建構多元市場的需求，推出創新服務價值。
尤其是在經歷新冠肺炎及氣候變遷的影響後，全球對於永續發展的議題更加重視，提倡環境友善的「循環經濟」成為綠色商機下受到高度關注的議題。經濟部中小企業處透過「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」輔導，協助中小企業在綠色經濟的發展有個一個良好的方向，以跨域創新及轉型的實踐，逐漸有了豐碩的成果，也為生態系的發展，增添更多的可能性。
為了讓更多人體驗到企業推動效益，經濟部將於今年10月22日至25日，攜手數位發展部，掌握時下數位與綠色關鍵議題，在松山文創園區2－3號倉庫舉辦「2022年數位綠色雙轉型聯合成果展」。活動圍繞「數位雲」、「永續雲」、「體驗雲」三大展示主題，打造數位、綠色、虛實整合的展場體驗。除此之外，現場還有綠色生活、臺灣特色店家消費體驗，以及數位轉型與綠色永續主題論壇等精彩內容，歡迎前來親自體驗！
【2022年數位綠色雙轉型聯合成果展】活動資訊
- 日期：10月22日－10月25日
- 地點：松山文創園區2-3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
- 瞭解更多：https://reurl.cc/m3KGZ9
「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」由掌握關鍵核心能力的中小企業為主體，找到市場發展的關鍵方向，帶動跨領域業者共同合作、集體升級，結合綠色永續的概念，將不同產業領域相互串接，打造如生物炭、生態材料與虛擬電廠等多樣化的綠色減碳生態系，為臺灣中小企業擘劃新成長路徑！
循環綠色經濟大商機線上直播論壇，集結產業專家一次看
「跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機」線上論壇將邀請盛發生物科技有限公司 陳偉誠創辦人暨執行長，與京冠生物科技股份有限公司 楊青山董事長，分別從「生物炭跨域應用品牌提升生態系」及「生態材料跨域鏈結生態系」的發展成果，與臺灣所有中小企業共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，讓永續能成為每個人的日常生活。
循環經濟是由循環加上經濟，過往企業以獲利為主的商業模式，該怎麼結合生態系的每個資源及技術，達到永續及環保的目標？首場專題短講由盛發生物科技有限公司 專案經理王志良主講，從木酢產品研發為起點，並於過程中，洞見產業的需求，以生物炭生態系的核心角色推動創新商業模式，從生活用品到建材，帶動包括化工、建材、檢測、應用到場域等跨界跨域的合作夥伴，持續延伸生物炭產品的各種可能。接著將由楊青山董事長分享京冠生技是如何將其引以為傲的發酵技術，透過生態系合作，找到不同專業領域的合作夥伴，實現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」夢想藍圖，轉型成為「材料開發」企業。
2022跨域創新生態系－循環綠色經濟大商機
- 活動時間：2022年10月14日
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：王志良 專案經理（盛發生物科技有限公司）、楊青山 董事長（京冠生物科技股份有限公司）
- 活動主持人：劉姿麟
- 活動內容：