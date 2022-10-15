【國際大風吹】特拉斯上任不到一個月，為何差點搞垮英國經濟？

就在英國女王伊莉莎白二世過世之前幾天，新首相特拉斯剛剛上台。身為作風強硬的保守黨女黨魁，支持者稱她是新的鐵娘子、也就是英國史上第一位女首相柴契爾夫人。80年代，柴契爾夫人堅持改革，最終帶領英國走出經濟衰退。如今，特拉斯也把振興經濟列為最優先目標。沒想到，9月23號公布新經濟政策之後，立刻引發國內外一片強烈質疑。

本來一直堅持路線正確的特拉斯，最終屈服壓力，不到一星期就非常尷尬地、收回部分政策內容。這一集就來看看，到底上任不到一個月的新首相，為什麼引發這麼大的風波？英國民眾面對多大的經濟壓力？整起事件有沒有值得台灣參考借鏡的地方呢？

通膨中還要大減稅：新英相的財政計畫

9月6號才上台的特拉斯，承諾要帶領英國走向新時代。9月23號，她第一次以首相身份走進國會提出新財政方案，強調以減稅和控制能源價格的方式，幫英國走出眼前的通膨危機，刺激未來的經濟成長。

現任政府馬上行動，推出新的能源價格擔保，讓人民不再擔心帳單失控，也能抑制通膨、刺激成長。 英國首相 特拉斯（Liz Truss）

高稅率會打擊英國競爭力，減少工作、投資、創業的意願。稅率越高，大家就越想辦法逃稅或到外國工作，或根本懶得努力。 時英國財政大臣 夸騰（Kwasi Kwarteng）

這是英國近50年來最大幅度的減稅計畫，包括調降個人所得稅率、凍漲國民保險金和企業稅、減輕購買房產的稅務負擔等等。另外，還要透過政府補助，替每個家戶2年內的能源帳單設定上限，控制在每年2500英鎊以內。

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聽起來，好像都是可以幫人民省錢，幫企業節省成本的好事。問題在於，減稅計畫估計會讓2027年前的稅收短少450億英鎊，而保障能源價格則是前六個月就要花國庫600億英鎊，但政府並沒有提出任何減少公共支出的措施，打算全部靠借錢、也就是發行國債來應付，可是英國財政已經很困窘，這樣一來將會雪上加霜。

尤其是，在一系列減稅措施中，還包括把最高所得稅率從45%降低到40%，等於替收入最高的族群省錢。儘管在所有減稅項目中，這項措施的佔比並不高，但是在英國民眾被物價飆漲、電費、瓦斯費居高不下，壓得喘不過氣來的時候，特別令人火大。

財相宣布了一套大規模減稅方案，1970年代以來的最大減稅，如果再加上升息和高能源價格，必然推高的政府債，會非常大幅的增加超過4000億英鎊的債務，財政恐怕無法平衡。 政府2星期前宣布的能源帳單補助，會給家庭非常充足的支援，不論是低、中、或高所得家戶，但最新宣布的減稅措施，卻更集中在所得偏高的族群，尤其是頂端最富有的家戶。 英國智庫決議基金會執行長 貝爾（Torsten Bell）

英鎊跌、民怨起...特拉斯尷尬政策髮夾彎

特拉斯和財相夸騰的財政方案一推出，負評如潮。外界對英國財政穩健度的擔憂，馬上反映在貨幣市場上。英鎊兌美元匯率應聲暴跌，並在26號跌到1英鎊兌1.033美元的歷史新低。對於多年來一直是全球前幾大貨幣的英鎊，跟美元等價是難以想像的光景。

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對一般民眾來說，英鎊重貶代表所有進口商品的價格變貴。除了本來就因為俄烏戰爭而漲價的石油和天然氣之外，英國46%食物靠進口，因此糧食價格會變高。所有外國製造的手機、汽車等商品當然也一樣。眼看冬天就要來臨，對弱勢族群來說，恐怕將會被迫在挨餓或受凍當中做出選擇。

我真的不敢漲價，現在的客人量還不錯，我們不希望趕跑他們，但每天都有什麼東西又漲價了，我不知道該怎麼辦，怎麼撐過去。 炸魚薯條業者 尼亞齊（Harry Niazi）

不只是東西變貴，外界預期一旦這些商品漲價，英國面臨的通貨膨脹壓力就會更大，而英國央行將不得不出手調漲利率，而這樣一來也衝擊房地產市場，各家銀行被迫調整策略，不是暫停核發新房貸，就是調高現有房貸的利率，民眾恐怕會無力負擔。

民眾的不滿反映在民調數字上。10月1號的民調顯示，特拉斯的滿意度僅有18%，不滿意度卻高達55%，兩者相減所得到的負37個百分點，已經比前首相強森辭職下台的時候還要慘。有保守黨的同黨議員公開表示，將會對這個方案投下反對票。也有民眾認為，特拉斯只是因為強森辭職而在保守黨內選出來的黨魁，沒有在大選中經過民意的考驗，根本缺乏執政正當性。

面對排山倒海的壓力，特拉斯政府終於在10月3號軟化，宣布撤銷調降最高所得稅率的計畫。不過，她依然強調這只是方案的一小部分，整體來說策略還是有效的。就連被記者當面質疑政策髮夾彎是不是很尷尬，她也不願鬆口認錯。

通膨危機考驗各國，美國升息牽動台灣

取消對有錢人減稅的措施之後，英鎊止跌回升，暫時回到新政策之前的匯率水準，英國國債利率也暫時穩住。不過專家認為，英國政府的財政信用已經受傷。Saxo UK的資深業務交易員馬斯特斯就分析，英鎊反彈的力道並不強，畢竟就算不調降最高所得稅率，也不會對英國財政有太大的幫助。接下來還得觀察政府還會不會再修正政策。

不過，特拉斯說國際大環境非常艱困並沒有錯。面對能源價格飆漲和通貨膨脹的國家，絕對不只英國，幾乎是全球性的。主跑財經新聞的關鍵評論網記者莊貿捷說，像美國也深受通膨影響，導致聯準會決定升息來抑制，而這項決策又會對各國產生影響。

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美國聯準會就決議通過，要用升息的方式，快速的、有效的打擊通膨，讓他們經濟可以降溫。 我想很多人都會覺得，啊，我打擊通膨造成經濟降溫，是不是對整個經濟是不好的？其實我們短期看會有影響，可是長期看對於經濟的穩健，這個結構是好的。 所以這個升息的原因，就造成很多金融市場，或是像台灣，感受到很多股市風暴，其實有很深刻的關聯。

由於美國是全球最大經濟體，台灣央行被迫跟著聯準會升息，如此一來，雖然一般人的食衣住行消費不會有立刻明顯感受，但整體景氣確實會比較低迷。

美國的升息幅度越大，台灣跟進的幅度也會相對比較大，台灣的升息幅度比較大之後，我們的銀行的貸款成本就會變高，就像舉凡房貸、車貸，這種短期的利率就會變高。 借貸成本變高，它就會導致我們在金融市場上的流動性慢慢減緩，然後像股市、債市、匯市，它的流出、流動率就會開始變得比較緩慢，然後往美國的市場走，所以現在台灣景氣比較低迷。這是台灣感受最深的一件事情。

事實上，為了穩定民生，各國政府都在出招。像日本已經核發給家庭的現金補助，來應付節節上漲的能源與糧食價格，而印度從疫情初期以來，就定期向8億民眾免費發放稻米或小麥，相關支出足足佔了總預算的9%。英國放手一搏的經濟政策，固然有可能風險太高，但在疫情與戰爭的衝擊下，世界各國都得想辦法渡過這段經濟大亂的時期，台灣也不例外。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航