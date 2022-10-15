【東南亞週報】大馬國會解散全國大選將提前舉行｜翁山蘇姬總刑期累計26年｜星外長維文見譚德塞

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第192期，為讀者挑選2022年10月8日至10月14日期間，有關越南、馬來西亞、緬甸、菲律賓、泰國與新加坡的六則東協區域大事。

越南｜越當選聯合國人權理事會成員國

越南在本週當選2023至2025年聯合國人權理事會成員國，為越南第二次擔任理事會成員。

本週召開第77屆聯合國大會全體會議，會中選出14個聯合國人權理事會新成員，任期自2023年到2025年。越南是東南亞地區唯一候選國，這次也是越南繼2014年到2016年後，第二次當選人權理事會成員。越南政府對此結果表示，越南在促進與保護人員的承諾與努力，獲得國際社會的認可與信任。

然而長期以來越南人權紀錄並不良好，緊縮言論自由，逮捕政治犯、異議者時有所聞。對此自由亞洲電台（RFA）表示譴責，認為越南當局透過政治宣傳和遊說活動，來讓其當選。人權觀察等國際組織也發布聯合聲明，認為越南當局應立即承諾採取具體措施，改善其人權表現，包括釋放被任意拘留的人權維護者與記者，確保言論和結社自由，以及加強與國際人權機制的合作。

外交家雜誌東南亞地緣政治專家史坦吉歐（Sebastian Strangio）則認為，越南當選人權理事會成員國一事，正好說明了當前國際人權制度中的結構性問題。在目前的體系中，大多數國家仍抱持國家主權原則凌駕個人權利的思維。

越南官媒越通社則強調，外界對於越南有許多錯誤指控，越南「以人為本」的一貫政策不變，公民權利獲得憲法保障以及法律承認。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 聯合國人權理事會

馬來西亞｜國會正式解散 大馬全國大選提前舉行

馬來西亞首相依斯邁沙比里10月10日於布城首相署透過電視直播，宣布第14屆國會於當天正式解散，以利第15屆全國大選提前在今年舉行。根據大馬聯邦憲法，從國會解散日起60天內，必須舉行全國大選。依斯邁沙比里指出，他在前一日已覲見國家元首，尋求其對解散國會之意見後獲得御准。

依斯邁沙比里亦在電視直播中，呼籲各州政府呼應聯邦政府解散國會的決定，並在全國大選同一天舉行州選舉。由於州政府任期未滿，因此其仍有權在明年任期結束之際才解散議會，並舉行選舉。目前已知雪蘭莪州（Selangor）不會解散州議會，因為該州蘇丹更希望州政府能專注於因應年底水災災情、疫後經濟復甦，以及2023年度的財政預算。

Photo Credit: AP/ 達志影像 本週一馬來西亞首相依斯邁沙比里宣布解散國會， 一名店員在電子產品店家內觀看斯邁沙比里的電視直播。

大馬第15屆全國大選的具體日期將由大馬選舉委員會決定，而該委員會將在10月20日召開會議決定此事。此屆全國大選必須在12月9日以前舉行，而且也將會有大量新選民參與。大馬政府在此前已通過法案，將投票年齡降低至18歲，並且將選民登記制度改為自動登記。年輕一代的選民可能會是決定此屆選舉結果的關鍵因素。

部分經濟學家對於大馬提前舉行全國大選的決定感到擔憂，並認為聯邦政府在還未通過2023年度財政預算的情況下就解散國會，將對國家經濟造成衝擊，並為投資環境帶來不確定性。事實上，大馬各政黨聯盟目前仍有許多意見不合之處，包括執政黨聯盟本身對於提前解散國會以舉行大選的決定，持有不同的看法，給大馬政治增添更多不穩定性。政治分析專家指出，選舉並不一定會解決此問題，而2023年度財政預算雖然已提呈國會，新政府成立後是否能順利通過之將會是另一個挑戰。

圖片來源： Earth CC BY 2.5 馬來西亞吉隆坡國會大廈

緬甸｜翁山蘇姬又兩貪汙罪成立 總刑期累計26年

緬甸軍政府法庭10月12日以兩項貪汙罪名成立，再判處緬甸前領袖翁山蘇姬3年有期徒刑。遭軍政府指控18項罪名的翁山蘇姬總刑期累計達26年。

根據路透社報導，消息人士透露，繼上月29日緬甸軍政府法庭以違反政府機密法罪名判處翁山蘇姬3年有期徒刑後，12日又進行另一場審判，軍政府法庭以收受賄賂罪名，判處翁山蘇姬3年有期徒刑，翁山蘇姬總刑期累計達26年。

消息人士也表示，翁山蘇姬在這起案件中被控從地產開發商貌魏（Maung Weik）那收受55萬美元的賄賂。該名消息人士也透露，翁山蘇姬在法庭上看起來健康良好，她也已表明會就判決上訴。

緬甸軍政府發言人並未對此置評。但軍政府一直堅稱，緬甸的法院是獨立且遵循正當的法律程序。翁山蘇姬自2021年軍政府政變後被捕與被控高達18項罪名，最高刑期累計可達近190年，77歲的翁山蘇姬否認所有指控。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2021年1月26日翁山蘇姬拜訪醫療工作者的檔案照。

菲律賓｜菲鼓勵採購「具競爭力能源」 包括俄羅斯燃料

針對2023年國內的供電安全議題，菲律賓總統小馬可仕表示，鼓勵國內採購「具競爭力」能源來源，包含俄羅斯的燃料。

菲律賓能源部在本週指出，因國內數座水力發電廠預估供電情況不佳，明年夏季供電可能有困難。針對此議題，小馬可仕鼓勵國內的能源公司採購「最具競爭力」的燃料，包括俄羅斯在內的來源，以減輕對消費者的影響。

儘管歐美國家對於俄羅斯實施制裁，菲國並未跟進。他更指出，國家利益應為優先。外交家雜誌東南亞地緣政治專家史坦吉歐（Sebastian Strangio）分析，菲律賓的立場也是東南亞地區他國普遍的態度，目前僅新加坡加入制裁行列。

9月下旬小馬可仕訪美時，接受彭博社採訪，便透露菲國正在與俄羅斯協議採購燃料、食品、化肥等產品，以分散供應來源，以及因應通貨膨脹對國內消費民生的衝擊。根據統計，菲國9月的通膨率達6.9%。

能源部也補充，購買俄羅斯燃料的最終決定權在當地能源公司本身。此外，近期能源部亦許可澳洲的尼多石油公司（Nido Petroleum）在卡德勞（Cadlao）油田進行鑽井調查，期望能於2023上半年鑽兩座油井，並於下半年順利產油。小馬可仕近期也對媒體透露，有意重啟與中國共同開採南海石油及天然氣的談判，以分散國內的能源供給。

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