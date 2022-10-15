英國財政大臣夸騰上任37天即下台，英鎊聞訊重貶、前外相韓特將接任
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英國政府提出預算案引發市場混亂後，英國財政大臣夸騰今天遭到撤換，消息傳出，英鎊兌美元匯率重貶。英國過去幾個月經歷3任財相，包括自行請辭、和特拉斯競爭首相大位的蘇納克、被前首相強森任命但沒有獲得特拉斯留用的查哈威，以及現在被炒魷魚的夸騰。
（中央社）英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）今天（英國時間14日）在推特公布辭職信，他表示已經接受英國首相特拉斯（Liz Truss）要求卸下職務。夸騰成為英國自1970年以來最短命財相。
特拉斯上月宣布激進減稅計畫後，引發英鎊狂貶、債市面臨拋售潮，致使英國央行英格蘭銀行（Bank of England, BOE）緊急干預市場，宣告將購買長期國債，避免發生金融危機。
近日有媒體報導臆測，特拉斯可能會政策大轉彎，調整迷你預算案。夸騰趕緊縮短本週在華盛頓的全球財長會議行程，匆匆返回英國。英國媒體隨後報導，夸騰將被撤換。
路透社報導，夸騰連夜從華盛頓趕回倫敦後，已經同意特拉斯的要求，辭職下台。唐寧街證實，才擔任首相37天就已風波不斷的特拉斯將於今天稍晚舉行記者會。
夸騰在推特公布他呈給特拉斯的辭職信，他在信中表示，「妳要求我卸下妳麾下財政大臣的職務，我已經接受。」
夸騰是英國自1970年以來任職時間最短的財政大臣，他的繼任者將成為英國最近4個月以來上任的第4位財政大臣。英國任期最短的財相麥勞德（Iain Macleod）因為猝死而中斷任期。
前外相韓特將接任財政大臣
就職不滿6週的英國財政大臣夸騰辭職後，首相辦公室今天表示，前外交大臣韓特（Jeremy Hunt）已被指派為新任財政大臣。
路透社報導，韓特曾兩次競選執政的保守黨黨魁落敗，其中一次敗給前首相強森（Boris Johnson），第二次是與現任首相特拉斯（Liz Truss）和其他對手角逐黨魁時，於第一輪投票即出局。
一般認為，韓特屬於保守黨中間偏右派，曾支持特拉斯的對手、前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）接任首相。保守黨內許多人認為，他在工作上是值得信賴的人。
韓特先前也曾擔任過衛生大臣和文化大臣，如今成為英國4個月來第4位財政大臣。
首相辦公室並宣布，阿格（Edward Argar）已取代菲利普（Chris Philp），接任財政部首席次長，為財政部2號人物。
英鎊聞訊重貶，專家指恐造成金融市場不穩定
英國政府提出預算案引發市場混亂後，英國財政大臣夸騰今天遭到撤換，消息傳出，英鎊兌美元匯率重貶。
法新社報導，英國首相特拉斯解除財相職務消息傳出後，英鎊匯率下挫1.2％，來到1.1188美元價位。
英國10年期公債殖利率下挫至3.98％。之前由於夸騰前途未卜，10年期公債殖利率之前曾在11日跌至4.64％。
英國投資服務網站「互動投資人」（Interactive Investor）分析師史考勒（Victoria Scholar）表示，面對市場混亂，特拉斯試圖用開除夸騰來恢復政府信譽。
英國過去幾個月經歷3任財相，包括自行請辭、和特拉斯競爭首相大位的蘇納克、被前首相強森任命但沒有獲得特拉斯留用的查哈威（Nadhim Zahawi），以及現在被炒魷魚的夸騰。
前外相韓特已被任命為新任財相，也是英國4個月以來第4任財政大臣。
英國前財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）表示：「我很憂心我們（保守黨）正在丟掉過去這麼多年來辛苦塑造、維持，作為一個有財政紀律，能夠建構有為政府的政黨聲譽。」
英國金融服務公司Hargreaves Lansdown分析師史屈特（Susannah Streeter）表示：「儘管特拉斯現在贏得些許喘息空間，但金融市場高度敏感，除非是與英格蘭銀行、預算責任局（Office for Budget Responsibility）和國際機構合作，否則仍可能造成新一波不穩定。」
工黨影子財政大臣李維茲（Rachel Reeves）表示：「難堪的政策急轉彎有其必要，但真正的損害已然造成。這是一場唐寧街製造的保守黨危機，不會被原諒或遺忘。」
新聞來源
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺
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皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
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皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。