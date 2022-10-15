英國財政大臣夸騰上任37天即下台，英鎊聞訊重貶、前外相韓特將接任

（中央社）英國財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）今天（英國時間14日）在推特公布辭職信，他表示已經接受英國首相特拉斯（Liz Truss）要求卸下職務。夸騰成為英國自1970年以來最短命財相。

特拉斯上月宣布激進減稅計畫後，引發英鎊狂貶、債市面臨拋售潮，致使英國央行英格蘭銀行（Bank of England, BOE）緊急干預市場，宣告將購買長期國債，避免發生金融危機。

近日有媒體報導臆測，特拉斯可能會政策大轉彎，調整迷你預算案。夸騰趕緊縮短本週在華盛頓的全球財長會議行程，匆匆返回英國。英國媒體隨後報導，夸騰將被撤換。

路透社報導，夸騰連夜從華盛頓趕回倫敦後，已經同意特拉斯的要求，辭職下台。唐寧街證實，才擔任首相37天就已風波不斷的特拉斯將於今天稍晚舉行記者會。

夸騰在推特公布他呈給特拉斯的辭職信，他在信中表示，「妳要求我卸下妳麾下財政大臣的職務，我已經接受。」

夸騰是英國自1970年以來任職時間最短的財政大臣，他的繼任者將成為英國最近4個月以來上任的第4位財政大臣。英國任期最短的財相麥勞德（Iain Macleod）因為猝死而中斷任期。

前外相韓特將接任財政大臣

就職不滿6週的英國財政大臣夸騰辭職後，首相辦公室今天表示，前外交大臣韓特（Jeremy Hunt）已被指派為新任財政大臣。

路透社報導，韓特曾兩次競選執政的保守黨黨魁落敗，其中一次敗給前首相強森（Boris Johnson），第二次是與現任首相特拉斯（Liz Truss）和其他對手角逐黨魁時，於第一輪投票即出局。

一般認為，韓特屬於保守黨中間偏右派，曾支持特拉斯的對手、前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）接任首相。保守黨內許多人認為，他在工作上是值得信賴的人。

韓特先前也曾擔任過衛生大臣和文化大臣，如今成為英國4個月來第4位財政大臣。

首相辦公室並宣布，阿格（Edward Argar）已取代菲利普（Chris Philp），接任財政部首席次長，為財政部2號人物。

英鎊聞訊重貶，專家指恐造成金融市場不穩定

英國政府提出預算案引發市場混亂後，英國財政大臣夸騰今天遭到撤換，消息傳出，英鎊兌美元匯率重貶。

法新社報導，英國首相特拉斯解除財相職務消息傳出後，英鎊匯率下挫1.2％，來到1.1188美元價位。

英國10年期公債殖利率下挫至3.98％。之前由於夸騰前途未卜，10年期公債殖利率之前曾在11日跌至4.64％。

英國投資服務網站「互動投資人」（Interactive Investor）分析師史考勒（Victoria Scholar）表示，面對市場混亂，特拉斯試圖用開除夸騰來恢復政府信譽。

英國過去幾個月經歷3任財相，包括自行請辭、和特拉斯競爭首相大位的蘇納克、被前首相強森任命但沒有獲得特拉斯留用的查哈威（Nadhim Zahawi），以及現在被炒魷魚的夸騰。

前外相韓特已被任命為新任財相，也是英國4個月以來第4任財政大臣。

英國前財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）表示：「我很憂心我們（保守黨）正在丟掉過去這麼多年來辛苦塑造、維持，作為一個有財政紀律，能夠建構有為政府的政黨聲譽。」

英國金融服務公司Hargreaves Lansdown分析師史屈特（Susannah Streeter）表示：「儘管特拉斯現在贏得些許喘息空間，但金融市場高度敏感，除非是與英格蘭銀行、預算責任局（Office for Budget Responsibility）和國際機構合作，否則仍可能造成新一波不穩定。」

工黨影子財政大臣李維茲（Rachel Reeves）表示：「難堪的政策急轉彎有其必要，但真正的損害已然造成。這是一場唐寧街製造的保守黨危機，不會被原諒或遺忘。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：羅元祺