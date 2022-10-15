舉辦海拔平均逾4500公尺的雪人路跑，「負碳排」的不丹盼喚起全球對氣候變遷的重視

文：Taylor Mei

不丹，這個曾經是世界上最快樂的國家，現在卻也被迫愁著臉面對氣候變遷帶來的種種危機。近期不丹加薩（Gasa）有30名跑者，希望透過在這個夾在中國與印度間，有超過一半領土是在海拔3000公尺以上的國家內舉辦高海拔路跑，以凸顯全球暖化等威脅已經步步進逼。

用雙腳為氣候而跑

身為由印度、巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾、斯里蘭卡、馬爾地夫等國家組成的南亞7國中，唯一一個負碳排的國家，總人口數少於80萬的不丹，卻也面臨著空前的氣候危機。

面對全球暖化的腳步加速，世界面臨融冰、野火、暴雨等天災的頻率也愈來愈高，沒有一個國家逃得過。身處高地的不丹也同樣如此，境內冰河遇熱導致的不穩定天氣型態與大量融冰，也已經造成當地以及巴基斯坦等地淹水災情頻傳。

不過不丹這個土地大小雖然和瑞士差不多的國家，國土卻有70％為森林所覆蓋，而為不丹所擁有的這片森林，每年吸收的溫室氣體量，更是該國一整年排放的3倍之多。

高海拔特色賽道，讓超馬好手嘖嘖稱奇

針對這場為為期5天（10月13至17日）、長度長達203公里的雪人路跑（Snowman Race Bhutan）比賽，主辦單位表示這趟路程對一般的徒步踐行者來說，通常會需要花上20天才有辦法走完。這次參賽的選手們從加薩出發後，以路跑的速度也會至少需要5天，才有辦法抵達終點賈卡爾（Chamkhar）完成比賽。

不丹外交部長多吉（Tandi Dorji）強調：「這場比賽是為了要能夠喚起大家對於氣候變遷的意識，以及了解再這樣繼續下去，會對我們的經濟和生活造成多大的損害。」

這次的雪人路跑邀請了來自德國、美國、紐西蘭、日本、新加坡、瑞士、英國、加拿大、坦尚尼亞、法國，以及不丹等共11國的跑者共襄盛舉。希望他們能夠在海拔4500公尺至5470公尺的山地間跑步時，透過見到亞熱帶至高海拔的地形樣貌，來體會到氣候變遷對於不丹的傷害，以及體驗當地的人文風情。

據《路透社》報導，來自美國紐約的國際運動跑者奇斯（Sara Keyes），在接受不丹當地廣播節目受訪時，就說：「我大概有跑過30場以上的超馬，但在不丹這麼高海拔的地方比賽還真的是第一次。」此外奇斯也表示，雖然這次的賽道的特殊地形和氣候條件，也為整場路跑增添了許多不確定性，但她認為就目前為止體力方面看起來都還滿不錯的。

截至目前雪人路跑比賽已經過了超過一天，現階段領先的跑者為出生自不丹首都辛布（Thimphu）的運動好手拉姆（Lhamo）。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：羅元祺