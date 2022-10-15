中共二十大：分析半數政委將輪替，「天子近臣」何立峰有望出線、「北大神童」李書磊也入列

（中央社）中共總書記習近平將在二十大展開第3任期，其個人意志將展現在政治局人事，其中發改委主任何立峰因與習長年都在福建工作，被視為天子近臣，預料將入局接替劉鶴成為中國新經濟沙皇。

與習關係深厚，何立峰傳將接棒劉鶴成新任政委

中國共產黨第20次全國代表大會將在10月16日登場，國務院副總理、中央政治局委員、中共中央財經委員會辦公室主任劉鶴，因今（2022）年70歲觸及「七上八下」的不成文規定，外界認為他將卸職或轉任其它職務，由習的另一位親信負責中國的經濟、金融和工業事務。

而何立峰就被各界點名將是新經濟沙皇，雖然何今（2022）年也已經67歲，但他除有經濟學博士學位，更重要的是與習關係淵源流長，最早可以追溯到80年代，當時他們同在福建省任官。

何立峰1955年生於廣東興寧，1984至1985年擔任福建省廈門市政府辦公室幹部、財政局副局長，而習近平1985年從河北正定縣委書記轉任廈門市副市長，搞經濟特區建設，與何立峰業務相關，再加上年齡相仿，拉近2人關係，曾有知情人士告訴《華爾街日報》，1987年習近平與彭麗媛結婚時，何立峰是參加婚禮的一小群人之一。

雖然習近平1988年調往福建寧德，但在福建省工作17年，與何立峰同為福建地方官，隨習不斷升遷，何立峰的仕途也不斷往上，擔任過福建省泉州市、福州市及廈門市等3地高層。

何立峰2009年出任天津市委副書記，2013年成為天津市政協主席，2014年更入京擔任有「小國務院」之稱的發改委副主任，躍升為正部長級，參與國家3大戰略「一帶一路」和「京津冀協同發展」計畫。

2017年時何立峰官運爆發，除升任發改委主任，更當選全國政協副主席，晉升副國級，也因未觸及68歲「七上八下」紅線，讓他獲得二十大的入局門檻。

何立峰以習為尊，未來中國經濟政策恐更為保守

今年8月何立峰在官媒《經濟日報》發表了逾5000字的長文，指習思想為中國經濟指明方向，並且要求以習近平經濟思想引領各項經濟工作。

文章開篇指，「習近平經濟思想」系統回答了中國經濟發展怎麽看、怎麽幹等一系列重大問題。並吹捧習為所謂馬克思主義政治家、思想家、戰略家。

文章要求要「更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」等等，被視為是接棒劉鶴的政治訊號。

何立峰被視為習近平的天子近臣，不過若他取代劉鶴，外界認為他的觀點一切都以習近平為尊，依照中共官僚的行事作風，中國的經濟政策恐會更保守。

「七上八下」限制，中共二十大人事如何佈局？

中共二十大倒數計時，中央政治局半數委員將輪替，其中新疆書記馬興瑞已獲入局門票，深受習近平倚重的發改委主任何立峰及中宣部副部長李書磊也是更上層樓人選。

中國共產黨第20次全國代表大會將在10月16日於北京召開，會期約1週，若無意外，今年69歲的習近平，將打破先前江澤民及胡錦濤做滿2屆總書記卸任的傳統，展開第3任期。

而二十大結束後，新一屆中央委員會將舉行第1次全體會議，屆時將從中央委員會中選出25名政治局委員，其中7名常委。

中央政治局7常委機制原旨被設計為集體領導，常委往往兼任國家主席、總理、人大常委會委員長、政協主席等重要職務，因此誰「入常」代表著高層權力的激烈角力結果，而這個過程極其神秘，通常在黨代會結束，「入常」的領導人站成一排亮相時，外界才能得知7常委的變動結局。

而政治局委員中同樣也在不透明的情況下產生，無論是「入常」還是「入局」，除派系鬥爭與領導人的親疏關係外，年齡也是一道關卡。

2002年中共16大出現「七上八下」 不成文規則後，迄今運作約20年，每逢黨代會召開之年，中共高官們的年齡就會被拿出來一一放大檢視，通常屆滿68歲者離任，67歲則仍可留任。

如果二十大繼續依循「七上八下」限制，除習近平之外的6常委之中，今年72歲的全國人大常委會栗戰書、68歲的國務院副總理韓正都將年齡觸線離開。

而67歲的總理李克強雖然還在安全年齡之內，但他已連任2屆總理，依規定也得離任，至於李克強是退休或保留常委但轉任其他職位尚待觀察。

「七上八下」的限制若套用在政治局、且維持現行25人編制下，那7常委之外的18名委員之中，包括國務院副總理劉鶴、中央外事委辦公室主任楊潔篪等9人屆滿68歲，換言之，有一半的委員將離開，權力如何重整備受關注。

政治局的委員分配包括黨務、人大、國務院、軍隊、政協、地方等系統人員。若以十九大政治局委員分配分析，除習近平外，黨務系統計6人即書記處常務書記、中紀委書記、中辦主任、中宣部長、中組部長、中央政法委書記；國務院正副總理5人，地方書記6人，全國人大正副委員長2人，軍委副主席2人，全國政協主席1人。剩下2名，十九大是中紀委副書記兼國家監委主任，以及中央外事辦主任入局。過往則有國家副主席、全國政協副主席、中央政策研究室主任等備選。

至於在地方諸侯的6人中，包括北京、天津、重慶、上海、廣東及新疆維吾爾自治區的黨委書記。

從以上梳理，除新疆維吾爾自治區前書記陳全國因調職，現任書記由廣東省長馬興瑞接任，因此他已取得「入局」入場券外。外界目前點名劉鶴、楊潔篪接班人選，以發改委主任何立峰、王毅呼聲最高，另中央宣傳部常務副部長李書磊也可能入局。

政治局半數委員輪替，「北大神童」中宣部副部長李書磊也入列