馬斯克稱將無法繼續「燒錢」資助烏克蘭星鏈網路，《金融時報》籲台灣應借鏡以避免數位依賴
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烏克蘭對初期價格實惠的星鏈已產生依賴，一如德國依賴俄羅斯天然氣，或者美國依賴台灣生產的晶片。雖然烏克蘭預期終究會找到出路，但相關現象值得台灣、愛沙尼亞等較小型國家借鏡，因為或許有一天，它們也會需要像星鏈這樣的分散式網路系統。
（中央社）太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）昨（14）日說，公司無法「無限期」資助烏克蘭星鏈網路（Starlink）服務並再次送數千部終端機給烏克蘭。先前報導指出，該公司要求美國國防部支付這些費用。
馬斯克稱星鏈網路太燒錢，將不再無限期提供給烏克蘭
《路透社》報導，在馬斯克發表這項談話之前，他提出了終止俄烏戰事的建議，包括由烏克蘭讓出部分領土，結果觸怒許多烏克蘭人。
馬斯克在推特發文說：「太空探索科技公司並不是要索討已經支出的經費，但也無法為現有系統無限期出資，並再送出數千部數據用量超出一般家庭網路百倍的終端機。」
他指出，為維持對烏克蘭的衛星服務，星鏈網路每月開支將近2000萬美元，他稱這是「燒錢」。最近他表示，太空探索科技公司已花費8000萬美元來維持星鏈網路在烏克蘭運作。
馬斯克2月底在烏克蘭啟動星鏈服務，當時因俄軍入侵，烏克蘭網路已中斷。從那時起太空探索科技公司已將數千部終端機送交烏克蘭。
烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）本週表示，在遭到俄軍100多枚巡弋飛彈攻擊後，星鏈服務協助恢復了烏克蘭的能源和通訊基礎設施。
《CNN》昨日報導，太空探索科技公司上月致函美國國防部，表示公司無法繼續贊助烏克蘭的星鏈服務；信中要求五角大廈接手，出錢讓烏國政府和軍方使用星鏈。信中聲稱，到今（2022）年底前，烏克蘭星鏈系統可能要花1.2億美元以上，未來一年的費用更逼近4億美元。
金融時報：「星鏈之亂」凸顯數位依賴危險性，值得面臨強權威脅的台灣借鏡
太空探索科技公司創辦人馬斯克昨日說，無法「無限期」提供烏克蘭星鏈網路服務。有專家指出，「星鏈之亂」凸顯數位依賴危險性，值得面臨強權侵略威脅的台灣等較小型國家關注。
俄羅斯2月下旬全面侵略烏克蘭，馬斯克很快在烏克蘭啟動低軌道衛星高速網路「星鏈」，協助烏克蘭維持資通訊等基礎設施運作，廣獲讚譽，但他近日除了發言支持莫斯科的「割讓領土換和平」等「終戰」方案、稱讓台灣成為中國的「特別行政區」有助解決台海緊張，更揚言若美國國防部不埋單，就要停止向烏克蘭供應星鏈。
馬斯克並非無償提供服務。SpaceX向美國國防部提出的數據顯示，供應烏克蘭的2萬5000個星鏈終端機約85％是由美國、英國、波蘭政府或其他實體支付全額或部分建置費用，另外還有約30％的網路連線費。SpaceX指出，每一套設備每月連線費約4500美元。
英國國會跨黨派俄羅斯小組主席、外交委員會成員布萊恩特（Chris Bryant）近日在國會發言提到，或許不能排除未來對馬斯克施加制裁，因為他「似乎在玩兩面手法」。
英國《金融時報》（Financial Times）美國編輯委員會主席泰特（Gillian Tett）13日撰文指出，星鏈的運作近期有些令人費解的現象，包括根據美國政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）的說法，馬斯克向他透露曾拒絕烏克蘭在遭俄羅斯併吞的克里米亞（Crimea）開啟網路訊號的要求，以免遭俄方報復；以及9月底，在烏軍反攻出現進展的烏克蘭東、南部地區，星鏈終端機突然停止運作。
馬斯克9月並宣稱，星鏈僅可有「和平用途」，但美方官員告訴泰特，SpaceX不僅對北大西洋公約組織（NATO）銷售數以千計相關設備，價格還越來越高。
泰特指出，雖然目前還不清楚在戰場內外實際發生了什麼事，但有些重要問題值得決策者及投資者思考。
她舉例，這些問題包括對任性、反覆無常的億萬富翁展現跨領域巨大影響力，各國政壇該容忍到什麼程度；馬斯克與俄羅斯政府對話是否該被允許，以及更重要的，各國該如何避免「依賴」。
泰特提到，烏克蘭對初期價格實惠的星鏈已產生依賴，一如德國依賴俄羅斯天然氣，或者美國依賴台灣生產的晶片。雖然烏克蘭預期終究會找到出路，但相關現象值得台灣、愛沙尼亞等較小型國家借鏡，因為或許有一天，它們也會需要像星鏈這樣的分散式網路系統。
泰特指出，俄烏戰爭凸顯當代世界對數位平台的依賴程度，相關平台由誰控制因此十分重要，多角化布局亦然。
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺
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從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
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「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
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