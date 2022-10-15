馬斯克稱將無法繼續「燒錢」資助烏克蘭星鏈網路，《金融時報》籲台灣應借鏡以避免數位依賴

（中央社）太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克（Elon Musk）昨（14）日說，公司無法「無限期」資助烏克蘭星鏈網路（Starlink）服務並再次送數千部終端機給烏克蘭。先前報導指出，該公司要求美國國防部支付這些費用。

馬斯克稱星鏈網路太燒錢，將不再無限期提供給烏克蘭

《路透社》報導，在馬斯克發表這項談話之前，他提出了終止俄烏戰事的建議，包括由烏克蘭讓出部分領土，結果觸怒許多烏克蘭人。

馬斯克在推特發文說：「太空探索科技公司並不是要索討已經支出的經費，但也無法為現有系統無限期出資，並再送出數千部數據用量超出一般家庭網路百倍的終端機。」

他指出，為維持對烏克蘭的衛星服務，星鏈網路每月開支將近2000萬美元，他稱這是「燒錢」。最近他表示，太空探索科技公司已花費8000萬美元來維持星鏈網路在烏克蘭運作。

馬斯克2月底在烏克蘭啟動星鏈服務，當時因俄軍入侵，烏克蘭網路已中斷。從那時起太空探索科技公司已將數千部終端機送交烏克蘭。

烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）本週表示，在遭到俄軍100多枚巡弋飛彈攻擊後，星鏈服務協助恢復了烏克蘭的能源和通訊基礎設施。

《CNN》昨日報導，太空探索科技公司上月致函美國國防部，表示公司無法繼續贊助烏克蘭的星鏈服務；信中要求五角大廈接手，出錢讓烏國政府和軍方使用星鏈。信中聲稱，到今（2022）年底前，烏克蘭星鏈系統可能要花1.2億美元以上，未來一年的費用更逼近4億美元。

金融時報：「星鏈之亂」凸顯數位依賴危險性，值得面臨強權威脅的台灣借鏡

太空探索科技公司創辦人馬斯克昨日說，無法「無限期」提供烏克蘭星鏈網路服務。有專家指出，「星鏈之亂」凸顯數位依賴危險性，值得面臨強權侵略威脅的台灣等較小型國家關注。

俄羅斯2月下旬全面侵略烏克蘭，馬斯克很快在烏克蘭啟動低軌道衛星高速網路「星鏈」，協助烏克蘭維持資通訊等基礎設施運作，廣獲讚譽，但他近日除了發言支持莫斯科的「割讓領土換和平」等「終戰」方案、稱讓台灣成為中國的「特別行政區」有助解決台海緊張，更揚言若美國國防部不埋單，就要停止向烏克蘭供應星鏈。

馬斯克並非無償提供服務。SpaceX向美國國防部提出的數據顯示，供應烏克蘭的2萬5000個星鏈終端機約85％是由美國、英國、波蘭政府或其他實體支付全額或部分建置費用，另外還有約30％的網路連線費。SpaceX指出，每一套設備每月連線費約4500美元。

英國國會跨黨派俄羅斯小組主席、外交委員會成員布萊恩特（Chris Bryant）近日在國會發言提到，或許不能排除未來對馬斯克施加制裁，因為他「似乎在玩兩面手法」。

英國《金融時報》（Financial Times）美國編輯委員會主席泰特（Gillian Tett）13日撰文指出，星鏈的運作近期有些令人費解的現象，包括根據美國政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）總裁布雷默（Ian Bremmer）的說法，馬斯克向他透露曾拒絕烏克蘭在遭俄羅斯併吞的克里米亞（Crimea）開啟網路訊號的要求，以免遭俄方報復；以及9月底，在烏軍反攻出現進展的烏克蘭東、南部地區，星鏈終端機突然停止運作。

馬斯克9月並宣稱，星鏈僅可有「和平用途」，但美方官員告訴泰特，SpaceX不僅對北大西洋公約組織（NATO）銷售數以千計相關設備，價格還越來越高。

泰特指出，雖然目前還不清楚在戰場內外實際發生了什麼事，但有些重要問題值得決策者及投資者思考。

她舉例，這些問題包括對任性、反覆無常的億萬富翁展現跨領域巨大影響力，各國政壇該容忍到什麼程度；馬斯克與俄羅斯政府對話是否該被允許，以及更重要的，各國該如何避免「依賴」。

泰特提到，烏克蘭對初期價格實惠的星鏈已產生依賴，一如德國依賴俄羅斯天然氣，或者美國依賴台灣生產的晶片。雖然烏克蘭預期終究會找到出路，但相關現象值得台灣、愛沙尼亞等較小型國家借鏡，因為或許有一天，它們也會需要像星鏈這樣的分散式網路系統。

泰特指出，俄烏戰爭凸顯當代世界對數位平台的依賴程度，相關平台由誰控制因此十分重要，多角化布局亦然。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：羅元祺