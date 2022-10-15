台大修改規章：碩博論文需比對原創性、繳交聲明，學生日後遭撤學位將追究教授責任
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至於校方判斷嚴重違反學術倫理的情節，台大教務長丁詩同表示，像是撤銷學生學位就是嚴重的狀況，但如果只是複製別人一張圖、抄別人一小段話，就屬於較輕微的違反學術倫理。
（中央社）近來許多政治人物都陷入論文爭議，台大曾於7月發函要求碩博士學位論文須進行原創性比對，昨（14）日召開的教務會議更正式修改校內規章，要求繳交「論文學術倫理暨原創性聲明書」。
今（2022）年7月前新竹市長林智堅的國家發展研究所碩士論文，陷入抄襲爭議，台大校方迅速以行政命令的方式，要求碩博士學位論文繳交前，須進行原創性比對，並於聲明書註明比對相似度為多少％，請指導教授檢視比對結果後，才算完成離校程序。
台大昨日召開教務會議，正式通過修正「國立台灣大學研究所博士暨碩士學位考試規則」，其中第9條增訂，要求碩博生通過學位考試後，應繳交「論文學術倫理暨原創性聲明書」，才能辦離校手續。
上述聲明書要求碩博生經論文內容相似度比對系統檢核，並寫出比對相似度為多少％，如果有造假、變造、抄襲、由他人代寫等狀況，衍生的民、刑事責任由學生本人負責。至於相似度％的上限，由各學院、研究所規定。
另外，台大目前有25個碩士在職專班，其中13個畢業證書沒加註「在職專班」，教務會議考量一致性，加上專班為業界人才提供培訓，對於已有在職經驗之學生，培訓後的加值效果遠高於一般生。因此通過全校所有在職專班畢業證書上，都要加註。
台大建立機制：學生若嚴重違反學術倫理，將連帶追究指導教授責任
近來許多政治人物都陷入論文風暴，台灣大學近日開會確立機制，當學生違反學術倫理情節嚴重、學位遭撤銷，教務處會主動提報人事單位，追究指導教授的連帶責任。
近來屢有政治人物出現學術倫理爭議，台大學生組織希望檢討結構性問題，曾公開呼籲建立機制，讓指導教授對學生發表的論文負擔起一定責任。
台大昨日召開教務會議，學生代表提案修正「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」，新增指導教授的課責處置規定。最後教務會議做出附帶決議，學生違反學術倫理情節嚴重時，會由教務處主動提報人事單位，追究指導教授的連帶責任。
台大今（15）日召開校務會議，教務長丁詩同會後接受媒體聯訪表示，現行校內章程下，只要有人提出檢舉，就會透過教師評審委員會等機制，確定指導教授是否須負連帶責任，「每個人都可提，有檢舉就可辦理。」
丁詩同說，學生代表提案修法，希望有更明確的機制，但因上述要點是針對學生而非教師，直接修改要點不合適，因此才以附帶決議的方式處理。
丁詩同表示，未來只要是情節嚴重的學術倫理案，教務處就會主動向人事單位反映，進入後續追究指導教授責任的程序。
記者追問怎樣算是「情節嚴重」？丁詩同解釋：「撤銷學位一定是嚴重的。」但如果只是複製別人一張圖、抄別人一小段話，就屬於較輕微的違反學術倫理。他認為，如果這類輕微狀況，都要追究指導教授責任，恐怕沒人願意指導學生論文。校內法規的目的是保護學生也保護老師，提醒師生都要注意學術倫理。
論文比對相似度上限將交由各院所制定
除此之外，台大繼7月以行政命令方式，要求碩博士學位論文都須進行原創性比對，昨日召開的教務會議也正式修改校內規章，要求繳交「論文學術倫理暨原創性聲明書」，才能辦離校手續。
至於「比對相似度為多少％」的上限，則由各學院、研究所訂定。台大主任秘書王根樹解釋，各領域狀況不一樣，社會科學研究常須引述他人的話、法律條文，放到軟體中比對，相似度％可能較高；而理工研究要做實驗，較不容易與他人論文相似，10％就算很高，因此還是要保有彈性。
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺
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從科技島領先全世界：解密台灣「淨零減碳」轉型術，科技與環境可以達成雙贏
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「永續經營」在過去是國家治理、企業運作「Nice to Have(可有可無)」的元素；如今在淨零減碳、倡議ESG的推波助瀾，永續議題儼然成為「Must Do(必須要做)」的必考題。
隨著國家發展委員會公布「台灣2050淨零排放路徑」，加上金管會訂定上市櫃公司溫室氣體盤查資訊揭露時程，「淨零入法」勢在必行。那麼首當其衝的台灣企業該如何回應？怎麼擬訂具體行動策略？以及廣大的消費者，從日常生活中，又可以透過哪些方式響應減碳？
我們本次邀請行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長、中鋼公司、以及臺灣唯一專注頭皮養護髮品的B型企業美科實業，分別以政府角色、大型企業、以及中小企業代表，從企業治理、民眾消費角度，探討台灣的永續轉型術，如何走出與他國不一樣的道路。
產業供應鏈首當其衝，企業永續轉型不轉不行
歐盟公告最快2023年試行徵收全球首要碳邊境調整機制，也就是俗稱的碳關稅，讓一票過去長期仰賴進出口貿易的台灣企業引發「碳焦慮」。不過也有企業認為眼前的減碳星火，還「燒不到自己」，但真的是這樣嗎？
林子倫就指出，「現在有一句玩笑話，如果企業不走淨零，你的訂單可能就被清零。」因為供應鏈層層分工，終端大品牌例如Apple、Google、Microsoft開始要求他們的供應商，必須每年要通過減碳評比，如果不能達標，很可能隔年就被踢出名單。因此林子倫強調，「如果企業現在不做改變，在未來可能面臨更大的挑戰，永續轉型這一題的布局，不只是爲了減碳，而是為了競爭力，非轉不行。」
身為高碳排行業的中鋼，面對淨零就深有所感。中鋼生產部門生產副總陳守道回應，「碳中和的壓力鋪天蓋地而來，以前只要遵循國家法規要求，現在還要面對投資機構、客戶、外國政府、國際倡議的要求。」中鋼研發部門技術副總鄭際昭則呼應林子倫所言，他說：「企業如果沒有足夠的減碳作為，未來外銷產品被課徵碳稅，就會造成產品競爭力下降，現在更要把握轉型升級的機會。」
除了環境壓力、市場競爭力，難道企業投入減碳沒有其他誘因？美科實業展示另一種思維。美科總經理陳俊偉就提到，他們思考每年賣到市場的洗髮精，100萬支、200萬支空瓶最後跑去哪？為了對環境負責，陳俊偉認為企業投入減碳的第一件事就是確立「信念」。他說，「因為我們認為綠色産品是一門好生意，值得我們去投資，所以盤點自身優勢，順勢達成淨零目標。」
減碳行動成功心法，中鋼、美科的永續策略如何殊途同歸
既然美科實業深信「轉綠」是有利可圖，那麼像他們這類中小企業，是怎麼系統化規劃減碳路徑？美科放眼2030年達到淨零排放的藍圖之下，從組織、策略兩個方向開始展開行動。前者設有專責永續辦公室，直屬於總經理室並編列獨立預算讓決策有效施行；至於策略面則可分為內部及外部的作為。
內部在盤點碳足跡過程，陳俊偉分享他們將産品製造、企業組織會產生的碳足跡，交由專業團隊去界定範疇，再與內部同仁溝通一起設定減碳目標。外部的減碳，則是號召價值鏈上下游夥伴一起響應，鼓勵合作廠商一起發展低碳産品、淨山養樹，並遵守供應商守則、評鑑制度。
以上種種投入之後，再統整為網站內容及品牌的永續報告書，對外向客戶、供應商、甚至大眾消費者告知，知曉美科所設定的短中長期永續目標共達成哪些成績，不僅獲得消費者認同，也提升品牌價值。
美科實業邁向綠色企業，淨零減碳實績
至於陳俊偉口中碳盤查的專業團隊合作，該如何找尋這類對象？林子倫回應，「現在政府端，從經濟部、工業局、環保署有很多類似的輔導方案；或是企業之間透過用大帶小模式，透過供應商夥伴的轉型經驗分享，可以幫助相對較缺乏資源的中小企業來擬定相關策略。」
那麼對大型企業如中鋼有著龐大組織規模，在淨零減碳有什麼實際作為？鄭際昭回應，中鋼在2021年成立「節能減碳及碳中和推動小組」，由董事長親自擔任負責人，訂定明確的中、短、長計畫，並每三個月做一次會報，採取「先低碳、再零碳」的方針著手，最後目標2050要達成碳中和。
中鋼投入淨零減碳擬訂短、中、長程具體目標
尤其在生產環節，為了盡可能減碳，還可以運用前瞻技術找到新解方。例如中鋼與成功大學合作成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，鑽研「以氫代碳」技術；或是和工研院合作發展鋼化聯產技術，期望造就台灣第一個在工業界實施氫能結合二氧化碳捕捉及再利用（Carbon Capture and Utilization, CCU）的示範案例，展現中鋼有產製高級鋼的技術實力。
除了在能耗端節約，中鋼也積極布局拓展再生能源來源。陳守道分享，中鋼投資中鋼光能公司，在中鋼集團設置太陽光電系統，累計發電量已達約3.3億度，未來每年約可貢獻1.02億度綠電、減少5.1萬公噸碳排量。此外，中鋼也透過投資公司，帶動本土離岸風電產業發展，協助政府落實離岸風電產業在地化政策。
從計算「熱量」到「碳量」，消費者響應企業減碳可以這樣做
上述的討論都還是聚焦在企業對淨零減碳的投入，對一般大眾而言，淨零一事是否仍遙不可及呢？林子倫點出實際情況，因為碳稅有價之後，未來我們的食衣住行，方方面面將要精確計算碳排放，來繳納碳成本。因此我們以前吃一頓飯要看食物的熱量，未來計算碳足跡排量的習慣，將逐漸融合到我們生活的每一個細節，或是日常每一段旅程。
除了計算自身碳足跡，大眾是否也能透過消費行為，響應淨零減碳？其實是有的，例如美科在執行碳盤查就發現，頭皮淨化液的最大碳排放是在「使用」階段，也就是沖洗所需水量、吹乾所需電量。因此美科透過調整配方、成分，讓髮絲更易沖洗、易吹乾，當消費者使用他們的循環低碳產品，也等於在呼應減碳方案。
至於鋼材看似與消費者沒有直接關係，中鋼生產部副總鄭際昭就提到，鋼化聯產技術能應用在產製綠色化學品，舉凡球鞋、瑜珈衣，都屬於低碳製程下的綠色產品。又或是中鋼2007年他們開始與國際電動車大廠合作，針對電動車馬達開發高能效電磁鋼，鋼材重量減輕有助省電或增加續航力。換言之，當消費者有意識選擇這類綠色產品，就是在為地球貢獻一份心力。
不論是美科從髮品研發新配方、瓶裝減碳，又或是中鋼生產綠能鋼片，林子倫認為這兩家企業都是在永續轉型的過程，持續開發出新的產品及技術。因此在淨零減碳的漫長路上，企業更應該積極找出新的商業模式，或培養更強勁的競爭力，證明環保與經濟不再是相生相剋的難題，而是相輔相成的新契機。
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