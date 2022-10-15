2022/10/15,
生活

輕颱尼莎發布海警：陸警機率低 ，北台灣嚴防東北季風共伴效應帶來豪大雨

輕颱尼莎發布海警：陸警機率低 ，北台灣嚴防東北季風共伴效應帶來豪大雨
Photo Credit: 中央氣象局

我們想讓你知道的是

受到尼莎影響，北台灣跟東北部的降雨會持續，尤其16日雨勢會比今天更為明顯，17日尼莎進入南海後，北方高壓會帶來東北季風，屆時颱風外圍跟東北季風將在東北部形成共伴效應，北台灣迎風面將會降雨明顯，桃園以北及東北部要提防豪大雨發生機率。

（中央社）颱風尼莎今（15）日下午2時生成，中央氣象局下午4時發布海上颱風警報，預報員謝佩芸說，預計尼莎將朝西通過巴士海峽，17日不排除外圍環流會跟東北季風在東北部形成共伴效應。

中央氣象局表示，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今日下午2時發展為輕度颱風，編號第20號（國際命名：NESAT，中文譯名：尼莎），預測朝西通過巴士海峽，氣象局今日下午4時發布第20號颱風海上颱風警報，並於下午5時發布風雨預報，下午5時40分舉行記者說明會。

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Photo Credit: 中央氣象局

氣象局預報員謝佩芸在下午氣象說明會中表示，颱風尼莎未來有稍微增強趨勢，路徑上將往西移動，通過巴士海峽南側，17日進入南海朝西南西遠離台灣。

謝佩芸指出，受到尼莎影響，北台灣跟東北部的降雨會持續，尤其明（16）日雨勢會比今天更為明顯，17日尼莎進入南海後，北方高壓會帶來東北季風，屆時颱風外圍跟東北季風將在東北部形成共伴效應，北台灣迎風面將會降雨明顯，桃園以北及東北部要提防豪大雨發生機率。

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Photo Credit: 中央氣象局

是否有發布陸警機率，謝佩芸表示，按照目前路徑來看，以發布海警的機率比較高，發布陸警的機率較低，但仍要觀察尼莎進入巴士海峽後，有沒有偏北，因此沒有完全排除發布陸警的可能性。

氣象局也持續發布豪雨特報，受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日台北市山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣、新北市山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭地區及台中、花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石，低窪地區慎防淹水。

大豪雨地區為台北市山區；豪雨地區為基隆北海岸、新北市山區、宜蘭縣山區；大雨地區為台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市山區、宜蘭縣、花蓮縣山區。

謝佩芸說，除了雨勢外，也要留意風力，目前台灣各地在沿海地區的風力已經不小，預計17日東北季風南下後風力增強，沿海空曠地區將出現8級以上強陣風。

氣象局今日也發布陸上強風特報，受到颱風外圍環流影響，今日嘉義以北、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東半部及臺南沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，要特別注意。

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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺


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