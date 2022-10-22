#MeToo五週年：鼓勵女性公開談論性侵與性騷擾經歷，究竟改變了什麼？
我們想讓你知道的是
「MeToo」運動本身始於2006年，當時其創始人和活動人士塔拉納伯克使用了「我也是」一詞，來提高人們對女性所受暴力和虐待的認識。11年後的2017, 在美國演員艾莉莎米蘭諾發推文呼籲女性說出她們的性騷擾和性侵經歷後，很快成為全球覺醒的一個催化劑。如今，這個運動造成了什麼影響？未來又該如何繼續？
五年前的這時候，你幾乎不可能錯過（社群媒體）時間軸上的#MeToo標籤（中文：#我也是，中國也稱其為#米兔）。
#MeToo最初由一條推文開始，隨即引發一波全球性的關於女性性侵和性騷擾經歷的對話。
斯特拉斯克萊德大學（University of Stathclyde）性別研究主任及女權媒體研究講師博伊爾教授說，「#MeToo標籤並非是關於性侵和性暴力的第一個標籤，它也不是第一個爆紅的標籤。但在全世界許多地方，#MeToo給那些或許只在本國或地區已經廣為人知的努力一個全球能見度。」
對許多人來說，這場運動引發了關於女性在世界各地社會中，以及工作場所所受待遇的一場更廣泛的辯論，並鼓勵女性公開談論性騷擾和性虐待經歷。
如何開始的？
「MeToo」運動本身始於2006年，當時其創始人和活動人士塔拉納・伯克（Tarana Burke）使用了「我也是」一詞，來提高人們對女性所受暴力和虐待的認識。
11年後的2017, 在美國演員艾莉莎・米蘭諾（Alyssa Milano）發推文呼籲女性說出她們的性騷擾和性侵經歷後，它找到了一個新社群平台。它很快成為全球覺醒的一個催化劑。米蘭諾是站出來指控好萊塢大製片人哈維・韋恩斯坦（Harvey Weinstein）性侵和性騷擾的第一批女性之一。
在她10月15日發推文的第一天，「我也是」這個短語在社群媒體上被使用了超過20萬次，到次日有超過50萬條推文。#MeToo在超過85個國家流行，並有各種不同語言的版本。
雖然該運動始於美國，但其影響卻是全球性的。
博伊爾教授認為，重要一點是要把這一迅速流傳的標籤和MeToo運動本身分開來，因為「火爆現象」是包括網上和線下幾十年來女性維權努力多種因素的結合。
博伊爾教授表示，她傾向於把MeToo時刻和MeToo運動區別看待。她認為MeToo時刻是指這個標籤，以及公眾的討論；而MeToo運動則可以追溯到更長時間，並會在（標籤）流行過後繼續下去。
博伊爾教授還說，「可以這麼說，這裡有一種危險——那就是主流媒體對MeToo的說法和更廣泛意義上MeToo的不同。因為往往發生的是， 幾十年以來線上線下那些經常由有色人種女性做出的努力最後被排除在敘事以外，因為它變成了一個白人名人的故事。」
#MeToo 的全球影響
2015年（巴西）女權團體Think Olga（想想奧爾加）的創始人朱麗安娜・德・法利亞（Juliana de Faria）發起了#我第一次被騷擾（#MeuPrimeiroAssedio，英文：MyFirstHarrassment）活動。
幾天之內，人們就分享了數千推文，詳細講述了巴西女性所經歷的性騷擾故事。同時，它很快就以西班牙語標籤#MiPrimerAcoso蔓延到了拉美。
最近幾年，世界各地已經有許多這樣的例子，同樣把這一問題推向公眾討論平台，其中包括中國、英國和印度。在印度，越來越多人呼籲要求把寶萊塢導演薩吉德・汗 （Sajid Khan）從廣受歡迎的真人秀Bigg Boss節目中撤換掉。
這是因為，他受到8名女性同事以及一名記者提出的性行為不端的指控，其中這名記者的指控是4年前的事 。汗否認這些指控，警察也沒有立案調查他。許多人紛紛訴諸社群媒體，來譴責為性侵和濫用職權提供平台的這一決定，他們說娛樂行業已經為有權有勢的男性作袒護。
2018年，隨著#MeToo在中國聲勢壯大，弦子（真名為周曉璇）是開始分享性騷擾的眾多女性之一。
在一篇廣為流傳的3千字文章中，弦子指責CCTV央視主持人朱軍2014年在她來到他更衣間希望採訪他時，對她進行了性騷擾。
但去年，法院以證據不足為由駁回她的案件。她8月份的上訴也被法院駁回。儘管輸掉了這一具有標誌性的案件，弦子誓言她絶不放棄。
2019年，19歲的學生伊娜娜・梅耶提亞娜（Uyinene Mrwetyana）在開普敦郵局被姦殺後，#AmInext（我是下一個嗎），#MenAreTrash（男人是垃圾）的標籤成為譴責南非針對女性暴力行為的集體吶喊口號。
伊娜娜遭殺害引發該國針對女性高發暴力的大規模抗議。南非政府把對女性暴力行為宣佈為該國的全國性危機。在南非，女性遭殺害的人數是全球平均數的5倍。
5月份，在一名前模特連發幾個抖音（TikTok）視頻，稱自己在16歲時遭強姦後，數百名尼泊爾人走向街頭，呼籲司法改革，並擴大強姦的定義。
她稱自己被一名選美組織者下藥、強姦，之後還被勒索。但尼泊爾的法律規定強姦案必須在案發之內一年報案。在公眾壓力下，一名與案件有關的男子被捕，但卻是以與走私人口相關的法律條款為由被逮捕的。
在22歲的庫爾德女性馬赫薩・阿米尼（Mahsa Amini）遭該國道德警察拘捕死亡後，伊朗全國爆發了抗議活動。
阿米尼被捕，是因為被指不遵守頭巾蒙面的嚴格著裝規定。據目擊者說，她在警車內遭到毆打，之後陷入昏迷。伊朗警察否認所有指控，稱她「死於突發性心臟衰竭」。
伊朗活動人士把目前席捲全國的前所未有的抗議與Me Too運動相比較。
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