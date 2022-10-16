輕颱尼莎來襲：颱風外圍環流及東北季風影響，今明雨勢最明顯

尼莎颱風對陸地上風雨影響大，氣象局預報員徐仲毅指出，16、17日的雨勢最明顯，集中在北部、東半部，17、18日東北季風增強，風力還會增大，桃園以北和宜蘭的雨勢也會持續。

輕颱尼莎來襲，中央氣象局今（16）日早上8時30分持續發布海上颱風警報。尼莎颱風在今早8時的中心位置還在鵝鑾鼻西南方約290公里處，以每小時17公里的速度朝西邊移動，暴風圈已經進入巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。中央氣象局預測，尼莎颱風未來強度有稍增強，且暴風圈也有稍擴大的趨勢，明（17）日早上8時將會移動到鵝鑾鼻西南方約460公里處。

氣象局預報員徐仲毅早上在颱風警報記者會中指出，雖然尼莎颱風發布只有海上警報，但對陸地上風雨影響也相當大，除了今、明2天北部、東半部的雨勢，明、後兩天東北季風增強，風力還會增大，呼籲民眾特別注意。

徐仲毅指出，雨量比較明顯集中在北部、東半部，特別是新竹以北山區和宜蘭山區，從雨勢排行來看，昨日到今日早上最大雨量出現在台北市擎天岡，再來是宜蘭大同鄉樂水分校。

徐仲毅表示，今、明2天受到颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，雨勢是最明顯的，北部、東半部是主要降雨的區域，特別是雙北、花蓮、桃竹山區會有豪雨雨勢，東北部山區還可能出現大豪雨或大豪雨以上的雨勢。

明、後2天颱風雖然逐漸進入東沙島海面，但徐仲毅認為東北季風會增強，因此風力在週一、週二影響最大，中部沿海、澎湖、金門、馬祖、恆春可能出現11級以上強風，台南以北、東半部可能出現8、9級以上強風。

至於未來雨會下到什麼時候？徐仲毅表示，雨勢今日比較集中在北部、東半部，明日花東雨勢可能減緩，但是桃園以北和宜蘭的雨勢會持續，甚至在東北季風持續吹拂的影響下，也不遜於今天。

到了禮拜二，由於東北季風持續影響，北部、東半部還是容易下雨的天氣，但趨勢上來講會比今、明2天來的趨緩。

全台封路狀況一覽，沿海恐有長浪勿往海邊活動

針對目前全台公路封閉狀況，截至今日早上8時，公路總局預警性封閉南橫公路台20臨105線的天池至向陽路段，預計在17日下午解除，並恢復正常管制機制。北橫公路台7線大曼路段則因現場坍方阻斷封閉，預計18日12時搶通；中橫公路台8線關原路段因為持續落石無法開放通行，道路雙向阻斷。

公路總局南澳工務段指出，考量近日連續降雨，山區道路邊坡土壤含水量已飽和，致災風險升高，必要時不排除針對蘇花路廊實施預警性道路封閉。今日蘇花路廊預估有7000輛北返車輛，公路總局呼籲用路人提前北返，夜間避免進入山區道路，後續如果有封路必要，會提早公布訊息。

海邊的部分，中央氣象局指出，今日巴士海峽及台灣附近各海面風浪偏大，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，呼籲民眾避免前往海邊活動。蘭嶼、雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及綠島、澎湖、馬祖亦有強陣風，應特別注意。

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核稿編輯：楊士範