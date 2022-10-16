輕颱尼莎來襲：颱風外圍環流及東北季風影響，今明雨勢最明顯
我們想讓你知道的是
氣象局預報員徐仲毅表示，雨勢今日比較集中在北部、東半部，明日花東雨勢可能減緩，但是桃園以北和宜蘭的雨勢會持續，甚至在東北季風持續吹拂的影響下，也不遜於今天。
尼莎颱風對陸地上風雨影響大，氣象局預報員徐仲毅指出，16、17日的雨勢最明顯，集中在北部、東半部，17、18日東北季風增強，風力還會增大，桃園以北和宜蘭的雨勢也會持續。
輕颱尼莎來襲，中央氣象局今（16）日早上8時30分持續發布海上颱風警報。尼莎颱風在今早8時的中心位置還在鵝鑾鼻西南方約290公里處，以每小時17公里的速度朝西邊移動，暴風圈已經進入巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。中央氣象局預測，尼莎颱風未來強度有稍增強，且暴風圈也有稍擴大的趨勢，明（17）日早上8時將會移動到鵝鑾鼻西南方約460公里處。
氣象局預報員徐仲毅早上在颱風警報記者會中指出，雖然尼莎颱風發布只有海上警報，但對陸地上風雨影響也相當大，除了今、明2天北部、東半部的雨勢，明、後兩天東北季風增強，風力還會增大，呼籲民眾特別注意。
徐仲毅指出，雨量比較明顯集中在北部、東半部，特別是新竹以北山區和宜蘭山區，從雨勢排行來看，昨日到今日早上最大雨量出現在台北市擎天岡，再來是宜蘭大同鄉樂水分校。
徐仲毅表示，今、明2天受到颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，雨勢是最明顯的，北部、東半部是主要降雨的區域，特別是雙北、花蓮、桃竹山區會有豪雨雨勢，東北部山區還可能出現大豪雨或大豪雨以上的雨勢。
明、後2天颱風雖然逐漸進入東沙島海面，但徐仲毅認為東北季風會增強，因此風力在週一、週二影響最大，中部沿海、澎湖、金門、馬祖、恆春可能出現11級以上強風，台南以北、東半部可能出現8、9級以上強風。
至於未來雨會下到什麼時候？徐仲毅表示，雨勢今日比較集中在北部、東半部，明日花東雨勢可能減緩，但是桃園以北和宜蘭的雨勢會持續，甚至在東北季風持續吹拂的影響下，也不遜於今天。
到了禮拜二，由於東北季風持續影響，北部、東半部還是容易下雨的天氣，但趨勢上來講會比今、明2天來的趨緩。
全台封路狀況一覽，沿海恐有長浪勿往海邊活動
針對目前全台公路封閉狀況，截至今日早上8時，公路總局預警性封閉南橫公路台20臨105線的天池至向陽路段，預計在17日下午解除，並恢復正常管制機制。北橫公路台7線大曼路段則因現場坍方阻斷封閉，預計18日12時搶通；中橫公路台8線關原路段因為持續落石無法開放通行，道路雙向阻斷。
公路總局南澳工務段指出，考量近日連續降雨，山區道路邊坡土壤含水量已飽和，致災風險升高，必要時不排除針對蘇花路廊實施預警性道路封閉。今日蘇花路廊預估有7000輛北返車輛，公路總局呼籲用路人提前北返，夜間避免進入山區道路，後續如果有封路必要，會提早公布訊息。
海邊的部分，中央氣象局指出，今日巴士海峽及台灣附近各海面風浪偏大，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，呼籲民眾避免前往海邊活動。蘭嶼、雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及綠島、澎湖、馬祖亦有強陣風，應特別注意。
延伸閱讀
- 中央大學研究團隊開發微型浮標，觀察海面「白帽」覆蓋率可預測颱風強度
- 有紀錄以來首次：2020年至今尚無颱風登陸，專家分析罕見現象可能原因
- 為什麼古早時代颱風的名字不只洋味十足，還清一色都是女性的名字？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
皇家禮炮奇饗旖境，新•奢饗宴品酩會：品味藝術語境下的無限饗像
我們想讓你知道的是
皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，將偕手連續三年榮獲米其林餐盤推薦的「Orchid by Nobu Lee蘭餐廳」，透過皇家禮炮完整的風味版圖，在新奢旖境情境中，開啟對威士忌無限想像。
人生堪比一場豐富的饗宴，每場機遇都似人生風味增添的堆疊，一如皇家禮炮多年來積累的精湛製酒工藝，以高年份頂級調和、調和麥芽與罕見的調和穀物威士忌，完整了威士忌界的風味版圖，也是一種更尊重精緻品質的生活方式。皇家禮炮全新「奇饗旖境 新•奢饗宴」品酩會，用皇家禮炮完整風味版圖，在台北Orchid by Nobu Lee蘭餐廳推出期間限定品酩會，以繁盛奢華的語境為設計意向，為賓客營造如置身奇饗旖境的沈浸之旅。
什麼是新奢世代？隨著時代遞嬗，相較於一生只做一件事的專注，現代人追求堆疊更多細節，在斜槓人生裡痛快揮灑每一秒，對他們來說，奢，已不再是純粹的物質享受，而是懂得把生活過得精彩閃耀，在不同領域裡恣意悠遊。相較於極簡主義的自律，融合皇室新奢、繁複與多彩的極繁主義，更像是品味人士的美感指標，這種原本屬於風華世代的復古絢麗，正以最天馬行空的想像，褪去傳統包袱的姿態，為生活帶來一場充滿生命力的藝術盛宴。
營造感性又飽含張力的豐收饗宴
有著威士忌之王美譽的皇家禮炮，不斷追求極致，完整調和威士忌風味版圖，與秉持想要體驗不同事物的欲求，新奢世代的生活不謀而合，就如同是豐收的秋季，是萬花筒的縮影，也是擁有極高自由度的生活展演，為此，皇家禮炮特別與Orchid by Nobu Lee蘭餐廳合作，推出「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會。
在挑高八米的空間裡，用流動的金色帷幕，結合花藝、水晶和迎賓表演，無不以炫麗的裝飾風格，創造出一個精緻繁盛的新奢世界，再讓主廚Nobu將自身與台灣、日本、紐澳的文化根基融入在料理中，透過多軌多元的生活方式，在傳統法餐中注入傳創新思維，運用當代法菜廚藝技法，體現四季的生命力，創造味道和諧的細緻料理，如同皇家禮炮的頂級調和，氣味相投所以彼此相融，讓餐酒搭配相輔相成風味更上乘。
首度以透明酒瓶盛裝高年份威士忌
極繁主義包含著精心策劃的風味展現，一如皇家禮炮超凡的調和工藝。在品酒會裡提供的四款威士忌，是為最能夠完整品酩皇家禮炮勇於探索未知精神的核心酒款。像是在2022年獲得國際烈酒競賽金獎的「皇家禮炮21年威士忌」，是蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」，擁有濃郁的甜梨和柑橘香氣，入口後能品嘗到香料和堅果交融的口感，再以溫潤的煙燻味慢慢收尾。
針對結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，推出的「皇家禮炮21年調和麥芽威士忌」，有著成熟柔軟的甜美香氣，在香蕉烤布蕾外，還帶有辛辣丁香硬糖的味道，香甜濃烈讓人心醉神迷。再以全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮21年-王者之鑽」，在瓶身上鑲著獅王圖騰，象徵英國皇室的全新世代；最後輔以唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮23年威士忌」，靈感源於東方美人茶，以台灣熱帶水果為底，獨有的龍眼香氣，表現在地風土的個性特色。讓威士忌如同是一扇窗，成為進入新英國皇室的獨家邀請，皇家禮炮奇饗旖境 新•奢饗宴品酩會，在呼應勇於創新、大膽突破的精神之餘，也頌揚優雅精緻的皇家風範。
「奇饗旖境，新•奢饗宴」品酩會活動資訊
- 活動地點：Orchid by Nobu Lee 蘭餐廳（台北市大安區安和路二段83號）
- 活動費用：報名費 NT$2,980／位（無法抵扣現場購酒費用）
- 活動時間：2022-10-27（四）至 2022-10-30（日）
- 活動場次：
2022-10-27（四）
場次（一）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（二）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-28（五）
場次（三）午宴12:00-14:00，11:30開放入場
場次（四）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-29（六）
場次（五）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（六）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（七）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
2022-10-30（日）
場次（八）早宴11:30-13:30，11:00開放入場
場次（九）午宴15:30-17:30，15:00開放入場
場次（十）晚宴19:00-21:00，18:30開放入場
本文章內容由「皇家禮炮」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。