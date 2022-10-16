2022/10/16,
生活

輕颱尼莎來襲：擎天岡累積雨量逾600毫米，北宜山區防超大豪雨

輕颱尼莎來襲：擎天岡累積雨量逾600毫米，北宜山區防超大豪雨
示意圖｜Photo Credit: 中央社

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颱風尼莎暴風半徑有擴大趨勢，今天白天是相對離台灣較接近的時候，雨勢最大為今、明兩天。由於迎風面北台灣、宜花降雨明顯，昨天凌晨到晚間11時30分，台北擎天崗累積雨量已達601.5毫米。

（中央社）受輕度颱風尼莎外圍環流影響，台北擎天崗累積雨量逾600毫米。陽金公路和中興路口今天凌晨有土石崩落，上午已處理完成並開放通車，另陽明山國家公園生態保護區全面關閉。

根據中央氣象局表示，颱風尼莎暴風半徑有擴大趨勢，今天白天是相對離台灣較接近的時候，雨勢最大為今、明兩天。由於迎風面北台灣、宜花降雨明顯，昨天凌晨到晚間11時30分，台北擎天崗累積雨量已達601.5毫米。

北市警方今天凌晨獲報，指陽金公路和中興路口發生土石崩落情形，立即派員到場拉設封鎖線，隨後台北市新工處養護隊也派員到場處理，上午6時30分已完成處理並開放通車。

另，陽明山國家公園今天凌晨也在臉書發文表示，擎天崗測站累積雨量已超過600毫米、達超大豪雨等級，陽明山區部分道路及步道陸續有坍方、土石流等天然災害情形，為顧及山友安全，依相關規定今起關閉園內生態保護區，呼籲民眾颱風期間暫勿上山從事戶外活動，以免發生危險。

台北市、宜蘭縣山區有局部大豪雨

（中央社）氣象局今天表示，受颱風尼莎影響，台北市及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，預估總累積雨量以台北山區、宜蘭山區上看900毫米最多，平地則是新北、宜蘭約800毫米最多。中央氣象局上午持續發布輕度颱風尼莎海上颱風警報，上午8時的中心位置在北緯19.3度，東經121.3度，即在鵝鑾鼻的南方約290公里處，以每小時17公里速度，向西轉西南西進行，中心氣壓985百帕。

氣象局更新豪雨特報，受颱風外圍環流影響，今天台北市及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，桃園市及新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市山區及基隆北海岸、新北市、台北市、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、宜蘭、台東地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象局更新風雨預報，自昨天凌晨0時至17日深夜12時止，山區部分，台北市、宜蘭縣累積雨量預估為600至900毫米；新北市、花蓮縣為500至800毫米，桃園市、新竹縣為400至600毫米；台中市300至500毫米，苗栗縣、南投縣、台東縣為200至400毫米；高屏地區則是100至200毫米。

平地各地區總雨量預測，以新北市、宜蘭縣500至800毫米最多，其次為基隆市、台北市400至600毫米；桃園市為300至500毫米；花蓮縣、台東縣為200至400毫米；蘭嶼、綠島為150至300毫米；新竹縣市、苗栗縣為100至200毫米。

風力預測方面，陣風部分，今天中午至明天清晨6時，恆春半島為9至10級轉8至9級，新竹市、蘭嶼、綠島、連江、澎湖為8至9級；嘉義以北多為7至8級；台南為6至7級；南投、高屏為5至6級。

平均風力部分，蘭嶼、綠島及恆春半島仍有6至7級轉5至6級；離島連江、澎湖、金門是5至6級，本島嘉義以北大多為5至6級，台北市、南投縣、嘉義市、宜花東等為4至5級；南高屏地區為3至4級。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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