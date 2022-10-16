2022/10/16,
醫療

新增4萬1481例本土個案及65例死亡，13歲少女確診後皮疹全身未消、診斷為MIS-C

新增4萬1481例本土個案及65例死亡，13歲少女確診後皮疹全身未消、診斷為MIS-C
Photo Credit：指揮中心

我們想讓你知道的是

今日新增1名特殊重症是13歲女性，本身有異位性皮膚炎、曾接種3劑疫苗，9月23日確診後出現持續未消的全身皮疹，9月28日起間歇發燒服藥未改善，10月5日到急診發現發炎指數升高、凝血功能異常，診斷為MIS-C，治療後病況好轉於10月13日出院。

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增4萬1541例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬1481例本土個案及60例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日病例數比昨（15）少1997例、約4.6％，比上週日少了2976例、約6.7％。

昨日6個月到4歲幼兒共有4776人接種莫德納、輝瑞疫苗，該年齡層第1劑接種率41.8％、第2劑13.3％。

昨日莫得納次世代疫苗總共接種5萬4737劑。目前全台接種覆蓋率第1劑為93.8％、第2劑88.1％、追加劑73.6％、第2次追加劑13.1％，65歲以上接種率是40.7％。

莊人祥指出，今日新增1名特殊重症是13歲女性，本身有異位性皮膚炎、曾接種3劑疫苗，9月23日確診後出現持續未消的全身皮疹，9月28日起間歇發燒服藥未改善，10月5日到急診發現發炎指數升高、凝血功能異常，診斷為MIS-C，治療後病況好轉於10月13日出院。

65例本土死亡個案，其中50例未接種3劑

今日新增之4萬1481例本土病例，為1萬9064例男性、2萬2405例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（7887例），台中市（5340例），高雄市（4709例），桃園市（4216例），台北市（4145例），台南市（3453例），彰化縣（2134例），屏東縣（1346例），新竹縣（1025例），雲林縣（1024例），新竹市（927例），苗栗縣（871例），宜蘭縣（807例），嘉義縣（799例），南投縣（684例），基隆市（610例），花蓮縣（496例），嘉義市（464例），台東縣（241例），金門縣（157例），澎湖縣（135例），連江縣（11例）。

指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為41例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、64例具慢性病史、50例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年9月13日至10月14日，死亡日期介於10月6日至10月14日。

指揮中心說明，今日新增60例境外移入個案中，為30例男性、30例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自韓國（5例）、中國、泰國及日本（各2例）、義大利、英國、越南及澳大利亞（各1例）移入，另45例感染國家調查中。入境日期介於今年9月3日至10月15日。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。